Puberen en tegelijkertijd trauma's verwerken: de opvang van minderjarige asielzoekers is complex

Naar verwachting komen dit jaar in totaal meer dan 4200 minderjarige asielzoekers zonder ouders naar Nederland, een gigantische toename vergeleken met eerdere jaren. Wie zijn zij en waarom is de opvang voor juist deze groep zo complex?

De blauwe smartphone van Revan toont een paar flinke barsten maar het geluid klinkt nog kraakhelder. Vlotte hiphop-muziek schalt uit de speaker, van de Marokkaans-Nederlandse rapper Abdel Achahbar – artiestennaam Lijpe. De track heet Innerlijke rust.

‘Soms is het flippen, ben al tijdje op pad

Geloofde niet in praatjes, want nooit is het beter

Ik kom van heel ver, daarom grinden we hard’

Zachtjes neuriet Revan mee. Ietwat verlegen strijkt hij door zijn bos zwarte haar en glimlacht. De 17-jarige asielzoeker uit Syrië kan de hele middag naar deze muziek luisteren, vertelt hij. Hier heeft hij daar de rust voor gevonden. Met hier bedoelt Revan Nederland, en meer specifiek de opvanglocatie in het Limburgse Cadier en Keer, waar Revan inmiddels zo’n zeven weken een kamer heeft.

In asieljargon is Revan een amv’er. Een alleenstaande minderjarige vreemdeling. Zijn ouders, broertjes en zusje zijn namelijk nog in Syrië. Revan is blij met zijn plekje in de opvang speciaal voor amv’ers, zegt hij.

Iedereen moet corvee doen

In vier woningen slapen elk twaalf minderjarige jongens. Ze kunnen lopend of op de fiets naar een internationale schoolklas. Er is een ruimte met muziekinstrumenten en aan de muur hangt een bord met ‘Coa got talent show’, die iedere maand wordt georganiseerd. Coa is het Centraal Orgaan opvang asielzoekers.

Revan kijkt het liefst voetbal op een grote flatscreen-tv. “Ajax, Barça, Real Madrid, PSG.” Revan somt zijn favoriete clubs op. Zijn droom? “Professioneel voetballen”, zegt hij. Daarom traint hij bij Voetbalvereniging Scharn.

Daar staat wel wat tegenover: corvee. De jongens – er verblijven geen meisjes omdat er geen gescheiden sanitair beschikbaar is – moeten om de beurt de keuken of badkamer schoonmaken. Ook doen ze zelf boodschappen en koken ze, individueel of gezamenlijk.

Nederland, Cadier en Keer, 02/11/2022Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Saleh uit Jemen 17 en Revan uit Syrie 17. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zonder ouder of voogd in Nederland aankomen, krijgen een voogd van Stichting Nidos aangewezen. Nidos werkt samen met het COA en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het opvangen en begeleiden van minderjarigen die asiel aanvragen. Jongeren van 15 tot 18 worden in een amv locatie, zoals deze, van het COA opgevangen. Beeld Roger Dohmen

Enorme toename jonge asielzoekers

Aan opvanglocaties zoals in Cadier en Keer is een gigantisch tekort. En dat heeft een reden: het aantal asielaanvragen van alleenstaande minderjarige vreemdelingen zoals Revan stijgt explosief. Tussen 2016 en 2020 vroegen jaarlijks gemiddeld 1228 amv’ers asiel aan in Nederland. In 2021 waren dat er 2191. Dit jaar is de prognose dat het aantal asielaanvragen door amv’ers tot boven de 4200 stijgt.

Omdat er voor 2021 vooral opvanglocaties sloten, zit Nederland, en in het bijzonder de jonge asielzoeker, nu met de gebakken peren. Dat begint al aan het begin van de opvangketen. Kinderrechten worden, vooral in Ter Apel, geschonden. Sinds een rechterlijke uitspraak is de opvang bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Groningen illegaal.

In Ter Apel zijn 55 plekken voor alleenreizende jongeren maar niet zelden verblijven er 350 amv’ers. Kinderombudsman Margrite Kalverboer bezocht dit najaar de locatie en schetste een tafereel waarin dertig jongens en twee meisjes op een stenen vloer slapen. Ze zien grauw van vermoeidheid, poetsen op de wc met hun vingers hun tanden, zijn gestrest en voelen zich onveilig.

Het lukt de regering niet om genoeg nieuwe plekken te vinden

Een brief van Kalverboer valt gelijktijdig met een uitspraak van de rechtbank Den Haag op de mat bij staatssecretaris Eric van der Burg (asiel). De rechtbank beveelt hem en het Coa, de organisatie die gaat over de opvang van asielzoekers, binnen twee weken schoon schip te maken in Ter Apel en het aantal amv’ers daar terug te brengen tot 55, zodat opvang weer menswaardig wordt.

Als de deadline op 17 oktober verstrijkt, slapen er nog steeds te veel kinderen op de grond en op stoelen in Ter Apel. Ze zouden naar locaties zoals in Cadier en Keer moeten verhuizen, maar het lukt de regering niet om genoeg nieuwe plekken te vinden.

Een advocaat van de staat noemt de eis van de rechtbank zelfs ‘volstrekt irreëel’. De rechtbank heeft te weinig oog voor de complexiteit die komt kijken bij de opvang van alleenreizende minderjarige vreemdelingen. Het ‘weghalen’ van kinderen uit Ter Apel zou de kwaliteit van hun opvang niet gegarandeerd verbeteren, aldus de landsadvocaat.

‘Een probleem los je niet op door elders een probleem te scheppen’

Hoe ziet die complexiteit eruit? Terug naar de opvanglocatie tussen de Limburgse heuvels bij Cadier en Keer, die een jaar geleden is geopend. Vergeleken met de barre omstandigheden in Ter Apel krijgt deze locatie vijf sterren. Jongeren hebben meestal een eigen kamer, kunnen sporten, spelletjes doen en krijgen vooral veel aandacht.

Gini de Vries-Slawecki snijdt twee vlaaien aan op een tafel vol met dampende koffiekopjes. Er is keuze uit kers en appel en de stukken zijn fors.

Het knaagt bij De Vries-Slawecki, als ze de verhalen uit Ter Apel hoort. “Er slapen jongeren op de grond of op stoelen, dat is toch waanzin in een land als dit?” De locatieleider van het Coa in Cadier en Keer zou graag meer jongeren helpen en praktisch gezien passen er op haar locatie echt wel wat extra bedden. “Maar zo werkt het niet”, aldus De Vries-Slawecki.

“Ik vind dat je een probleem niet oplost door elders een probleem te scheppen. Ik mag hier 48 amv’ers opvangen. Ik kan zomaar niet zeggen: ik zet extra stapelbedden neer. Wij hebben afspraken met de gemeente, met de buurt, met de verzekeraar, met de brandweer, met de school en met zorginstellingen. Wij moeten het probleem niet oplossen, dat moet de maatschappij doen.”

Nederland, Cadier en Keer, 02/11/2022Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Saleh uit Jemen (17) en Revan uit Syrie (17) in gesprek met mentoren Bas Hoesen en Marie Therese Vock. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zonder ouder of voogd in Nederland aankomen, krijgen een voogd van Stichting Nidos aangewezen. Nidos werkt samen met het COA en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het opvangen en begeleiden van minderjarigen die asiel aanvragen. Jongeren van 15 tot 18 worden in een amv locatie, zoals deze, van het COA opgevangen. Beeld Roger Dohmen

Op vijftig jonge asielzoeker 21 fulltimebegeleiders

Een bed is één ding, de jongeren helpen is het echte vak van haar en haar collega’s, benadrukt De Vries-Slawecki. Deze jongens zijn pubers en zo gedragen ze zich ook, terwijl ze ondertussen een trauma verwerken. Sommigen hebben de dood in de ogen gekeken en de jongens staan in een overlevingsstand.

“Kleinschaligheid van de opvang is daarom heel belangrijk”, zegt De Vries-Slawecki. “Deze jongeren leven in een groep maar ze zijn geen leefgroep. Het zijn individuen die een eigen taal spreken en enorm van elkaar verschillen op bijvoorbeeld emotioneel vlak en intelligentieniveau. Hierdoor ontstaat een groepsdynamiek met een hiërarchie en daar zit ons vak. Met aandacht houden we de locatie op orde.”

Dat betekent: voor elke 50 amv’ers geldt een minimum van 21 fulltimebegeleiders. In Cadier en Keer heeft De Vries-Slawecki daarom 32 mensen (ook deeltijd) op de loonlijst, van wie een paar worden ingewerkt voor locaties die nog niet open zijn. Al die mensen zijn opgeleid voor dit werk. Simpel gezegd vist De Vries-Slawecki bij de werving van personeel in dezelfde vijver als alle andere jeugdzorgorganisaties. “Daar zit ook de complexiteit”, zegt ze.

Saleh gaat niet naar school maar wil business studeren

Bas Hoesen werkt ruim vier jaar als begeleider en mentor bij het Coa. In de gang geeft hij de 17-jarige Saleh uit Jemen een boks en vraagt: “Moet jij niet naar school vandaag?” Saleh grijnst zoals alleen een puber kan grijnzen. “Niet vandaag. Misschien een andere keer.” Hoesen, in het Engels. “School is goed man. De volgende keer wel gaan, hè.”

Maar Saleh spreekt al vloeiend Engels en haalt zijn schouders op. “Ik hang liever op mijn kamer of samen met mijn neef die hier ook woont.” Samen vluchtten ze via Egypte naar Nederland. Dat is de korte versie. Voor de lange versie heeft hij geen tijd. Saleh wil zijn jeugd in Jemen achter zich laten. “Het is daar niet veilig en er is veel corruptie. Ik had geen toekomst in Jemen. Hier wil ik studeren. Business.”

Saleh heeft na vijf maanden wachten een verblijfsvergunning gekregen en verhuist binnenkort van het Coa, dat sec verantwoordelijk is voor opvang, naar een woonvoorziening van het Nidos, de wettelijke voogdij-instelling voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Als hij meerderjarig is komt Saleh in aanmerking voor een eigen woning.

Hoesen vertelt dat hij in Cadier en Keer betrekkelijk weinig merkt van wat er landelijk speelt in de asielopvang. “We merken vooral dat als een jongere uitstroomt er de volgende dag alweer een nieuwe op de stoep staat.”

Revan hoopt dat zijn familie kan overkomen

Waar komen al die amv’ers vandaan, en wat is hun motivatie om naar Nederland te reizen? Voor Revan en Saleh is het eenvoudig: in hun geboorteland woedt een oorlog. Door alle geweld ligt het land in puin en is er geen toekomstperspectief. In Nederland wel. Eenmaal hier hopen de jongeren dat de rest van het gezin kan volgen.

Samen vluchten zou te gevaarlijk zijn, vertelt Revan, en te kostbaar. Revan trok te voet met spaargeld vanuit de Syrische stad Aleppo naar Turkije. Na wat omzwervingen wist hij uiteindelijk per vliegtuig Nederland te bereiken. Als hij een vergunning krijgt gaat hij een aanvraag doen voor gezinshereniging.

De kans dat die opdracht slaagt is vrij groot. Ruim acht op de tien asielzoekers krijgt een vergunning om te blijven en onder Syriërs ligt dat aandeel nog hoger. De helft van alle alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zich vorig jaar in Ter Apel meldden komen uit Syrië. Op plek twee, drie en vier staan Eritrea, Somalië en Irak.

In Nederland gaat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) over de behandeling van asielaanvragen. In de zomer publiceerde de IND een analyse over de instroom van amv’ers, onder meer op basis van interviews met IND-medewerkers die gehoren doen met deze jonge vluchtelingen.

Uit deze interviews blijkt dat ‘een groot deel’ van de amv’ers bewust naar Nederland komt. Vooral kinderen uit Syrië en Irak geven aan dat ze ‘door hun ouders op pad zijn gestuurd en een directere reisroute richting Nederland hebben gebruikt’. De IND-medewerkers vermelden gezinshereniging als de door amv’ers meest genoemde reden voor hun komst naar Nederland.

De druk van het thuisfront is soms enorm

Dat duidt op een trendbreuk met het verleden. Volgens onderzoek uit 2018 van het WODC, het kennisinstituut van het ministerie van justitie en veiligheid, zag destijds nog een minderheid van de Syrische, Eritrese en Afghaanse amv’ers Nederland bij vertrek als bestemming.

Het belang van gezinshereniging wordt in de vier huizen in Cadier en Keer ook gevoeld. “De jongeren gaan gebukt onder veel stress”, zegt mentor Marie Thérèse Vock. Ze vertelt dat ze vooral ‘s avonds en ‘s nachts informele gesprekken voert met de jonge asielzoekers. “Dan komen ze aan tafel zitten en roken ze een shisha. Met handen en voeten en een vertaalapp kom je er wel achter wat er bij de jongens speelt.”

Omdat nu zo veel meer asielzoekers zich hier melden, zowel minderjarigen als volwassenen, duurt het maanden totdat de IND aan de procedure kan beginnen. Jongeren zitten daarom zo vijf tot zes maanden te wachten in Limburg. Vock: “Dat brengt veel spanning met zich mee. Jongeren twijfelen of ze mogen blijven en of het lukt om familie hiernaartoe te halen. Er wordt door familie regelmatig druk uitgeoefend op de jongens”, zegt Vock.

Haar collega Hoesen knikt. “Soms is de druk vanuit het thuisfront zo hoog dat een jongere daar gebukt onder gaat. Ze zijn gestrest, ijsberen op de gang, zijn moeilijk bereikbaar voor ons, reageren geagiteerd en hebben soms geen zin om taken uit te voeren.”

Nederland, Cadier en Keer, 02/11/2022Huisvesting alleenstaande minderjarige vreemdelingen. Revan uit Syrie (17) krijgt het advies van mentor Marie Therese Vock om zijn fiets te laten repareren omdat de remmen niet goed werken. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen die zonder ouder of voogd in Nederland aankomen, krijgen een voogd van Stichting Nidos aangewezen. Nidos werkt samen met het COA en andere organisaties die gespecialiseerd zijn in het opvangen en begeleiden van minderjarigen die asiel aanvragen. Jongeren van 15 tot 18 worden in een amv locatie, zoals deze, van het COA opgevangen. Beeld Roger Dohmen

Zoektocht naar honderden opvanghuizen

Vanwege de grote stijging van het aantal asielaanvragen in combinatie met eerder achterstanden verwacht de IND dat de wachttijd voor asielzoekers blijft oplopen, laat de organisatie weten. Het lukt de IND niet om voldoende te werven om gelijke tred met de instroom van asielzoekers te houden.

Andere betrokkenen merken ook de gevolgen van de hoge instroom van amv’ers. Staatssecretaris Van der Burg zoekt nog dit jaar 1700 opvangplekken voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Enkele honderden plekken zijn toegezegd in bijvoorbeeld Heino en Groesbeek. Ook het Nidos zoekt 350 extra huizen waarin amv’ers met een verblijfsvergunning met begeleiding kunnen wonen tot ze volwassen zijn.

Locatiemanager De Vries-Slawecki hoopt dat gemeenten bereid zijn om te helpen en prijst de gemeente Eijsden-Margraten, waar ze van harte welkom was. “Gemeenten zijn huiverig voor deze jonge doelgroep. En ik wil ook eerlijk zijn: ik ken locaties waar het mis is gegaan. Maar als je het goed organiseert heeft niemand er last van.” De Vries-Slawecki vertelt over een mailtje van een buurvrouw. “Ze hoorde en zag al een jaar niets en vroeg zich af hoe het ging. Zo kan het dus ook.”

Aan de maatschappelijke discussie over de asielinstroom heeft De Vries-Slawecki geen boodschap. “Daar heb ik niets over te zeggen of te willen, behalve dat ook ik mag stemmen”, zegt ze. “We hebben hier een wet, de asielwet. Daarin staat dat we asielzoekers moeten helpen. Vervolgens zijn zij er en dan hebben wij de keuze. Doen we dat menswaardig, of niet?”

