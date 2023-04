President Litouwen: We moeten Oekraïne zien als toekomstig bondgenoot

De Litouwse president Gitanas Nauseda bezoekt deze week Nederland om te pleiten voor een Navo-lidmaatschap voor Oekraïne. ‘We kunnen niet blijven herhalen dat deuren van de Navo openstaan’, en verder niets doen.

De Litouwse president Gitanas Nauseda is op een ‘missie’, zoals hij het zelf omschrijft. Op de Navo-top die in juli in de Litouwse hoofdstad Vilnius zal plaatsvinden, moet Oekraïne wat hem betreft meer duidelijkheid krijgen over het Navo-lidmaatschap. Om daarvoor te pleiten bezocht hij maandag Nederland, en sprak met koning Willem-Alexander en premier Rutte. Berlijn, Rome, Madrid en Lissabon staan op het program.

Begin deze maand nam het Litouwse parlement unaniem een motie aan om Oekraïne uit te nodigen om straks de Navo-top in Vilnius bij te wonen. De Oekraïense president Zelensky heeft al aangekondigd graag te komen. Maar: alleen als zijn land, dat vorig jaar formeel het lidmaatschap van het bondgenootschap heeft aangevraagd, daar iets concreets wordt aangeboden.

Tijdpad voor het lidmaatschap

“Waarschijnlijk moet Zelensky eerst komen, om bij te dragen aan besluiten over tastbare resultaten. Die zullen pas aan het eind van de top komen, niet vooraf”, zegt Nauseda. Daarom verwacht hij dat ‘zijn gewaardeerde collega en goede vriend’ Zelensky in juli wel zal afreizen naar Vilnius.

Oekraïne hoopt op veiligheidsgaranties voor als de oorlog is afgelopen, en wil ook dat dan een tijdpad voor het lidmaatschap kan ingaan. Daarin willen president Nauseda en zijn regering Oekraïne zoveel mogelijk tegemoetkomen.

Nauseda: “We moeten een signaal afgeven dat tegemoetkomt aan de Oekraïense verwachtingen over toetreding tot de Navo. We zijn realisten, we begrijpen dat toetreding gedurende de oorlog niet mogelijk is, maar we kunnen niet eindeloos dezelfde zinnen blijven herhalen, dat de deuren van de Navo openstaan. We verliezen geloofwaardigheid als we die oude formules blijven herhalen maar niets doen.”

De bezweringen over open deuren dateren van 2008, toen Oekraïne, en ook Georgië, tijdens een fameuze Navo-top in Boekarest te verstaan werd gegeven dat ze in principe welkom zijn binnen het bondgenootschap, maar in het vage werd gelaten wanneer dan, en onder welke voorwaarden.

Diplomatieke rondreis

Die opzettelijke vaagheid was niet in de laatste plaats te danken aan het verzet van Frankrijk en Duitsland. Zij weerstonden de Amerikaanse druk om Oekraïne en Georgië een uitgewerkt plan voor toetreding te presenteren, uit vrees Rusland te provoceren. Ironisch genoeg verzetten de Verenigde Staten zich nu, samen met onder meer Duitsland, tegen zo’n toetredingsplan voor Oekraïne.

Een Oekraïens lidmaatschap terwijl dat land midden in een oorlog zit is niet mogelijk, erkent Nauseda. “Het gaat om een tijdpad, en voorwaarden. Een directe uitnodiging voor het lidmaatschap terwijl we midden in een oorlog zitten zou automatisch betekenen dat de Navo deelneemt aan de oorlog.”

Hij hoopt met zijn diplomatieke rondreis langs de Europese hoofdsteden iets van de urgentie over te brengen die niet alleen Oekraïne, maar de Baltische staten en bijvoorbeeld ook Polen voelen. “Binnen de Navo moeten we op zoek naar de grootst gemene deler. We moeten een formule vinden die voor iedereen aanvaardbaar is. Ik verwacht wel dat we de juiste woorden zullen vinden die aansluiten op de Oekraïense verwachtingen. Voor de vechtlust van onze broeders en zusters in Oekraïne is het heel belangrijk dat we ze wat het Navo-lidmaatschap betreft laten zien dat er licht is aan het eind van de tunnel.”

Kennis niet uit tekstboeken

Sommige lidstaten menen dat een discussie over het Oekraïense lidmaatschap leidt tot onenigheid, in een tijd dat juist eenheid gewenst is, en dat het bovendien afleidt van wat nu prioriteit moet hebben: steun aan Oekraïne. Nauseda deelt die bezwaren niet. Discussies over Oekraïnes lidmaatschap en militaire steun ‘vullen elkaar aan’, zegt hij.

“Ik zie niet waarom je het ene zou wegstrepen tegen het andere. Onze inzet om Oekraïne te steunen is niet alleen in het belang van Oekraïne, het is in het belang van onze eigen veiligheid. We móeten Oekraïne zien als potentiële toekomstige Navo-partner, met een leger dat militaire ervaring heeft opgedaan op het slagveld, en die kennis niet uit tekstboeken haalt.

“Denk aan de modernisering die het Oekraïense leger nu ondergaat, al het moderne materieel dat ze nu binnenkrijgen. De jongens die gisteren nog geen idee hadden van westerse tanks, gevechtsvliegtuigen en ander westers materieel leren heel snel daarmee om te gaan. Dat is de reden waarom ik verwacht dat Oekraïne deze oorlog zal winnen. Het zal dan een gemoderniseerd en ervaren leger hebben, dat een heel belangrijke bijdrage kan leveren aan de collectieve verdediging en veiligheid van de Navo.”

Elke dag oorlog betekent meer doden

Militaire steun aan Oekraïne zal in Vilnius hoog op de agenda staan. Volgens Nauseda is veel tijd verloren gegaan doordat het Westen zich zorgen maakte over ‘rode lijnen’ die Poetin zouden kunnen provoceren tot escalatie.

“Feit is dat we veel ‘rode lijnen’ hebben overschreden: westerse tanks zijn nu al in Oekraïne, westerse gevechtsvliegtuigen gaan er ook heen”, zegt hij. “Gelukkig maar, dat we die lijnen hebben overschreden. Want hoe vastbeslotener wij zijn, des te meer helpen we om de oorlog korter te laten duren. Elke dag oorlog betekent meer doden, gemartelde mensen, verwoesting en leed.”

In Vilnius zal de Navo ook afspraken moeten maken over de doelen die op de vorige top, in juni in Madrid, zijn geformuleerd. Versterking van de oostflank, werd daar afgesproken. Dat is ook van toepassing op Litouwen, Estland en Letland. “In de Baltische staten ging het de afgelopen jaren om ‘policing’ (bewaken) van het luchtruim. Dat voldeed prima in vredestijd. Maar in de situatie waarin we nu verkeren hebben we meer nodig.”

Litouwen vraagt om geavanceerde luchtafweersystemen, die de Navo-bondgenoten ook niet zomaar uit voorraad kunnen leveren, maar misschien wel kunnen laten roteren, hoopt Nauseda.

Solidariteit van onze buren

Litouwen heeft ook gevraagd om meer Navo-troepen op zijn grondgebied. Die zijn daar gestationeerd in reactie op Ruslands inname van de Krim en inmenging in de Donbas in 2014. Een aantal landen heeft al besloten om het aantal troepen in Litouwen te verhogen, van 1600 naar vijf à zesduizend. Duitsland zal naar verwachting een brigade, van vier- à vijfduizend militairen leveren. Ook Nederland breidt de aanwezigheid in Litouwen uit van 270 naar 350 militairen. “Daar zijn we blij mee, het toont de solidariteit van onze buren en bondgenoten”, zegt Nauseda.

Gevraagd of Litouwen nu meer of minder te vrezen heeft van Russische agressie dan voor de oorlog, zegt Nauseda: “Wij lopen altijd risico, al sinds we onze onafhankelijkheid hebben herwonnen.”

Dat Poetin zijn oorlog in Oekraïne voorstelt als een pan-Slavisch project, wil nog niet zeggen dat hij de niet-Slavische Balten met rust zal laten, zegt Nauseda desgevraagd. “Nee, wij Balten passen niet in die categorie. Maar bij het herschrijven van de geschiedenis trekken Russen net zo goed onze nationale geschiedenis in twijfel, ook al moeten ze toegeven dat het groothertogdom Litouwen vijf-, zeshonderd jaar geleden een miljoen vierkante kilometer besloeg, en het huidige grondgebied van Belarus en Oekraïne omvatte. Ook bij Oekraïne is het begonnen met geschiedvervalsing over de oorsprong van de Oekraïense natie, het ontkennen van de Oekraïense taal, en daarna begon de militaire agressie.”

Graag zou Nauseda zien dat Europa meer aandacht besteedt aan Sovjet-misdaden als de Holodomor, de door Stalin opgewekte hongersnood waarbij ettelijke miljoenen Oekraïners omkwamen, of de massale deportaties van Balten naar Siberische kampen. “Mensen in West-Europa weten in mijn ervaring weinig van deze misdaden door de Sovjet-Unie. Dit lijkt me een goed moment om daar meer prioriteit aan te geven.”

Wie is Gitanas Nauseda? Gitanas Nauseda (58), is president van Litouwen sinds 2019. Hij is partijloos, en maakte als econoom carrière in het overheids- en bankwezen. Tijdens zijn presidentschap maakte hij zich onder meer sterk voor de opvang van vluchtelingen voor het bewind van dictator Loekasjenko in Belarus en het aanhalen van de banden met buurland Polen. Ook waarschuwde hij in Europees verband al ver voor de inval van Rusland in Oekraïne voor het bewind van president Poetin. Litouwen ontleent zijn nationale identiteit in belangrijke mate aan zijn geschiedenis van verzet tegen communisme en de Sovjet-Unie. Evenals de andere Baltische landen werd het land na de Tweede Wereldoorlog ingelijfd door de Sovjet-Unie. In 1988, tijdens het presidentschap van Gorbatsjov, richtten de Litouwers een beweging op voor herstel van hun onafhankelijkheid. In januari 1991 was Litouwen de eerste Sovjet-republiek die zich onafhankelijk verklaarde. Een poging door het Russische leger om dat met geweld ongedaan te maken mislukte. Deze geschiedenis verklaart ook de grote solidariteit met Oekraïne die in Litouwen leeft. Begin deze maand onthulde een Litouwse journalist dat Nauseda in 1988 lid werd van de communistische partij, wat hij had verzwegen bij zijn kandidaatstelling voor het presidentschap. Ook andere politieke kopstukken, onder wie Nauseda’s voorganger Dalia Grybauskaite, waren ooit lid van de communistische partij, maar die zijn daar altijd open over geweest. Voordat dit nieuws naar buiten kwam beoordeelde bijna 64 procent van de Litouwers Nauseda’s presidentschap, dat volgend jaar afloopt, als positief. “Dit gaat niet om mijn populariteitscijfers”, antwoordt hij op de vraag of hij bang is dat de onthulling zijn geloofwaardigheid ondergraaft. “Ik heb erkend dat het een fout was, die ik heb begaan toen ik 23 jaar oud was.” “Meteen toen de onafhankelijkheidsbeweging ontstond ben ik actief gaan mee-demonstreren, omdat mij duidelijk was dat dit voor Litouwen een kans was om onafhankelijk te worden. Onafhankelijkheid was mijn droom. Ik heb mijn best gedaan om mijn land te dienen. Het is nu verder aan het volk om te oordelen.”

Lees ook:

Biden erkent het belang van Oost-Europese lidstaten.

‘Jullie zijn de frontlinie van onze collectieve defensie’