Politiek gevangenen Belarus: ‘Vergeet op z’n minst niet dat we er zijn’

De meesten van hen hebben jarenlange celstraffen gekregen, louter omdat zij zich vreedzaam verzetten tegen de dictatoriale president Loekasjenko. Veel veroordelingen hangen samen met de massale protesten die volgden op de presidentsverkiezingen van 9 augustus 2020; deze woensdag drie jaar geleden. Anatol Chinevitsj (30) en Joelia Gorjatsjko (35) doorstonden hun gevangenschap.

Anatol Chinevitsj nam in de herfst van 2020 deel aan de massale demonstraties tegen het dictatoriale regime van president Aleksandr Loekasjenko. Hij werd opgepakt en zat ruim twee jaar in de gevangenis. Daarna is hij naar Litouwen gevlucht. Beeld Michiel Driebergen

Anatol Chinevitsj (30)

Als hij op de foto moet, dan het liefst in het park. Anatol Chinevitsj (30) kiest een boom uit, leunt er met zijn rug tegenaan en maakt met zijn beide handen het victorie-gebaar. Zoals in augustus 2020 honderdduizenden Belarussen zich in menselijke ketens opstelden langs de straten van Minsk, twee vingers in een V-teken in de lucht staken, terwijl voorbijrijdende inwoners instemmend toeterden. “Zjive Belaroes!”, riepen de mensen, “Lang leve Belarus!”, tijdens het massaprotest dat in het moderne Belarus zijn weerga niet kende.

De 30-jarige zanger, dichter en programmeur is een maand geleden in Litouwen aangekomen. Hij heeft tweeënhalf jaar in een Belarussische gevangenis gezeten. Het was zijn straf voor deelname aan het protest. In september 2020, toen de opstand een maand aan de gang was, werd Chinevitsj al eens van de straat geplukt en zat hij vijftien dagen vast. Op 28 oktober 2020 werd hij opnieuw gearresteerd. De autoriteiten fabriceerden een strafzaak tegen hem wegens ‘verzet tegen de politie’. Hij zou drie agenten hebben geslagen en geschopt. “Dat was niet waar. Onze revolutie was niet zoals die rellen in Frankrijk. We waren geweldloos”, benadrukt hij.

Zijn gevangenschap zat Chinevitsj uit in een strafkolonie in Vitebsk, een stad in het oosten van Belarus. Die plek laat zich het best omschrijven als een werkkamp. Zijn cel, van grofweg 20 vierkante meter, moest hij delen met een twintigtal anderen: criminelen en politieke gevangenen zaten door elkaar. Hoewel privacy en bewegingsruimte ontbraken – de ruimte stond vol stapelbedden – probeerden de politieke gevangenen het contact met andere gevangenen te mijden. De derde groep gedetineerden, de zedendelinquenten, werd door iedereen als uitschot beschouwd.

De gevangenen deden dwangarbeid. Ze werkten zeven dagen per week, acht uur per dag, met slechts een korte lunchpauze. “Het werk was puur bedoeld om ons bezig te houden. Ze maakten de omstandigheden zo zwaar mogelijk.” Chinevitsj moest metalen onderdelen uit elkaar schroeven en sorteren, wat gezien zijn lichamelijke conditie niet lukte. De gevangenisdokter, de afdelingschef en de directeur van het werkkamp waren onverbiddelijk: overplaatsing ging niet.

Medische behandeling wordt politieke gevangenen niet toegestaan, legt Chinevitsj uit. “Als je ernstig ziek bent, krijg je misschien een paracetamolletje. Als je chronisch ziek bent ga je simpelweg dood.” Hij verwijst onder andere naar de kunstenaar Ales Poesjkin, die afgelopen maand in het gevangenisziekenhuis stierf. Over de gezondheid van een andere politieke gevangene, zakenman Viktor Babariko, bestaan grote zorgen: hij werd in april in het ziekenhuis opgenomen en vertoonde sporen van mishandeling. Over de toestand van veel anderen, zoals Maria Kolesnikova, Maksim Znak en Sergej Tichanovski, is weinig tot niets bekend. Contact is er niet.

Het systeem is bedoeld om gevangenen onder druk te zetten. Van elke drie politieke gevangenen van zijn groep bezweek er één onder de bedreigingen, om vervolgens een schuldigverklaring te tekenen. “Ik niet”, zegt Chinevitsj, terwijl hij halsstarrig het hoofd schudt. Als alleenstaande zonder kinderen was hij dan ook lastiger te chanteren, vult hij aan. “Er zijn duizenden mensen die het niet lukt, maar mij lukte het wel. Alsof ik op een trein zat en doordenderde.”

Die ene keer dat het hem werd toegestaan naar huis te bellen beklaagde hij zich bij zijn moeder over zijn lichamelijke toestand. Zij kreeg bij de autoriteiten voor elkaar dat hij in de kleermakerij van de gevangenis aan de slag kon.