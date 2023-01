Oud-rugbyer Mike Geurtsen heeft sportersdementie: ‘Een wedstrijd die je niet kunt winnen’

Herinneringen komen en gaan, in een willekeur waar hij aan heeft moeten wennen. Natuurlijk is het verlies van controle beangstigend, maar voor iemand die in de steek gelaten wordt door zijn eigen brein oogt hij weinig breekbaar en soms zelfs strijdvaardig. Zijn lot kan hij niet meer veranderen. Dat van anderen misschien nog wel.

Mike Geurtsen is 59 jaar en heeft de ziekte van Alzheimer. Meer specifiek de variant CTE: chronische traumatische encefalopathie, in de volksmond bekend als sportersdementie. In februari 2022 kreeg de oud-rugbyer de diagnose. Sindsdien leeft hij in de wetenschap dat hij een progressieve hersenziekte heeft, die veroorzaakt is door herhaaldelijk hoofdletsel.

‘Zolang het nog in mijn vermogen ligt, draag ik graag bij aan het bewustwordingsproces rond de fysieke gevolgen van intensief sporten op hoog niveau’, had hij vooraf per mail laten weten. Nu zoekt hij thuis aan de eettafel naar feiten en data, regelmatig geholpen door zijn vriendin.

Hersenschade door botsingen

Bij het Korps Commandotroepen kwam Geurtsen voor het eerst in aanraking met rugby. Daarna speelde hij jarenlang bij de Utrechtse club USRS, zeker meer dan honderd wedstrijden. Ook zat hij even in het Nederlandse team. Maar wanneer hij nou precies begon? “Eh, even zien. 1995? Nee, eerder. Wacht even, ik weet het: 84-4 was mijn lichting bij de commando’s, dus 1984! Gelukkig heb ik nog wat geheugensteuntjes, haha. Ik was het jaar even kwijt. Dat blijft zo bizar.”

Hoofdletsel is een urgent onderwerp in het rugby. De sport is op zoek naar manieren om hersenschuddingen tijdens trainingen en wedstrijden uit te bannen. Bijna tweehonderd voornamelijk Britse oud-spelers hebben de mondiale, Engelse en Welshe bond aangeklaagd voor nalatigheid. De groep vindt dat de beleidsbepalers te weinig hebben gedaan om hersenschade door botsingen te voorkomen, terwijl ze van de risico’s wisten.

Geurtsen is ook een paar keer knock-out gegaan op het veld. “Dan stond je weer op en ging je verder. Voor het voorkomen van blessures was in die tijd helemaal geen aandacht. Maar tegenwoordig wordt ook nog te makkelijk gezegd: hij heeft klappen gehad, twee weken niet spelen en we gaan weer, terwijl je bij God niet weet wat er in dat lijf precies is gebeurd.”

Moeite met lezen en schrijven

Twee jaar geleden begon Geurtsen dusdanige problemen te krijgen dat het opviel, in ieder geval zijn omgeving. Hij was warrig, vergeetachtig en had moeite met lezen en schrijven. Voor het eerst in de drie decennia die hij als zelfstandig fysiotherapeut werkte, moest hij tijdens een behandelsessie meerdere keren naar de naam van een cliënt vragen. Ook was zijn administratie een chaos, onder meer omdat hij de codes voor de declaraties niet meer snapte.

De huisarts werd gebeld toen hij op dezelfde dag de weg kwijtraakte tijdens zijn vaste rondje hardlopen, en bij het klussen het verschil niet meer wist tussen een hamer en een schroevendraaier. Een lange medische zoektocht volgde.

Nog steeds noemt Geurtsen rugby een hartstikke mooie sport. Maar is het ’t wel waard? Die vraag dringt zich volgens hem op. Hij denkt dat het spel compleet moet veranderen als preventie serieus genomen wordt, of misschien moet er wel helemaal mee gestopt worden. “Kijk, je staat met z’n achten in de scrum. Het gemiddelde gewicht is ongeveer negentig kilo per persoon. Dus dat is een kolos. Rugby is gewoon een van de hardste contactsporten in teamverband.”

Een vierkant natekenen lukte niet

Spelers dragen geen helm, hooguit een cap om te voorkomen dat de oren afscheuren. Ook na een tackle kan iemand een klapper maken, zeker als het doelwit de actie niet ziet aankomen en op volle snelheid onvoorbereid onderuitgaat. Geurtsen maakt zich geen illusies. Dat ruwe en rauwe zit in het DNA van het spel. “Bovendien is rugby in veel landen een professionele sport. Er wordt zoveel geld mee verdiend, dat gaan ze niet uitkleden.”

Zelf belandde hij na dat bezoek aan de huisarts op de geheugenpoli van het ziekenhuis in zijn woonplaats Nieuwegein. Tijdens een van de onderzoeken moest hij een vierkant natekenen, wat hem niet lukte. Hij werd vervolgens doorverwezen naar de neuroloog. Maar de wachttijden waren door de coronapandemie extra lang. Uiteindelijk werd via een lumbaalpunctie zijn hersenvocht onderzocht en kreeg Geurtsen na een jaar vol onzekerheid de gevreesde diagnose.

De schok was groot, het ongeloof ook. Dit kon toch niet waar zijn? Hij was een fitte man die midden in het leven stond. Zijn partner, jurist van beroep, vond de conclusie met bijbehorende uitleg vaag en de gevolgde procedure onzorgvuldig. Een second opinion bij het Alzheimercentrum VUmc gaf enkele maanden later dezelfde uitkomst, dit keer wel goed onderbouwd.

Hoop op een inhaalslag

Op MRI-scans was het krimpen van het hersenvolume duidelijk te zien, net als een vlindervormige vlek die typerend is voor CTE. Gekoppeld aan zijn leeftijd, zijn sportverleden en het feit dat er geen genetische aanleg werd gevonden voor jongdementie, was er maar één conclusie mogelijk: sportersdementie.

Geurtsen hoopt dat de wetenschappelijke zoektocht naar medicatie voor deze specifieke vorm van dementie iets oplevert. Wie weet komt er een inhaalslag. “Heel lang rustte er in de sportwereld een taboe op het leggen van een causaal verband tussen hersenletsel en alzheimer. In meerdere sporten is daar nu aandacht voor.”

Na de diagnose moest hij stoppen met zijn werk als fysiotherapeut. Een ‘klein baantje’, wat van de neuroloog wel mag, heeft hij nog niet gevonden. Wat nou participatiesamenleving? Werkgevers durven het niet aan, terwijl het voor hem juist goed is om zo actief mogelijk te blijven. Wellicht vertraagt dat het ziekteverloop.

Geurtsen gaat naar de dagbesteding voor mensen met jongdementie. “Maar daar kan een grote groep al niet meer praten. Ik moet juist ouwehoeren, anders gaat mijn spraak sneller achteruit.” Een gemeentelijk initiatief voor mensen met beginnende dementie, dat zijn vriendin als alternatief vond, is voor hem interessanter. Grinnikend: “Daar zijn een paar oude dametjes die blijven kakelen”.

Ja, hij is somber geweest. Al was er ook opluchting toen hij definitief wist wat er met hem aan de hand was. Hij voelde dat andere mensen dachten: die gast spoort niet. Nu had hij een verklaring en sindsdien doet men weer normaal tegen hem. “Toen ik de diagnose kreeg, heb ik gezegd: dit wordt de volgende wedstrijd, we gaan er tegenaan. Je moet blijven trainen, je moet blijven bewegen. Maar ik laat ook weleens een traantje, want ja, je weet dat je deze wedstrijd niet gaat winnen.”

Lees ook:

Ooit streed Jelle van Gorkom om goud, nu is zelfstandig lopen al een overwinning

Topsport vraagt veel van een lichaam. In een serie verkent Trouw de fysieke prijs die soms betaald wordt voor sportief succes. Vandaag BMX’er Jelle van Gorkom. ‘Het gaat nu niet om medailles maar om kwaliteit van leven.’

De druk om te presteren was nietsontziend, nu kampen Chaïne en Kim Staelens met versleten knieën



Topsport vraagt veel van een lichaam. In een serie verkent Trouw de fysieke prijs die soms betaald wordt voor sportief succes. Dit keer de volleybalzussen Chaïne en Kim Staelens. ‘Vaak wegen de financiële belangen zwaarder dan de gezondheid van de speler.’