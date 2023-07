Oud-nieuwslezer Noraly Beyer: ‘Het heeft me jaren gekost de Decembermoorden een plaats te geven’

Voorbestemming wil ze het niet noemen, maar Noraly Beyer gelooft wel dat ‘grote momenten’ al ergens liggen vastgelegd. De onverwachte ontmoeting met haar huidige partner, Joost Prinsen, bijvoorbeeld: ‘Het is een geschenk van het leven’.

I Gij zult de Here uw God aanbidden en hem liefhebben met geheel uw hart, geheel uw ziel en met al uw krachten

“Het was me als kind niet opgevallen dat Jezus een witte man en Maria een witte vrouw was en of God nou écht bestond, heb ik me eigenlijk ook nooit afgevraagd; ik leefde midden in die katholieke wereld op Curaçao met een, weliswaar, protestantse vader, maar een moeder die streng in de katholieke leer was, tussen de fraters en de missiezusters.

“Toen ik tien jaar oud was, stierf mijn vader aan een hersenbloeding. Mijn moeder kwam er alleen voor te staan en besloot de oudste vier van haar zes kinderen naar Nederland te sturen. Ik was elf toen ik op de kostschool in Roermond aankwam. Het was een meisjesinternaat dat door nonnen werd geleid. Pas na vijf jaar – vijf jaar van: iedere ochtend om zeven uur opstaan, bidden op je blote knieën en al die strenge regels die ons werden opgelegd – begon ik langzaam te ‘genezen’ van het geloof.

“Ik hield een paar dingen over: een sterk besef van goed en kwaad, het gevoel dat er iets is wat over ons waakt en de overtuiging dat veel van de grotere momenten in je leven zijn... nou, voorbestemd wil ik het niet noemen, maar toch: dat ze gebeuren omdat het, om een of andere reden, de bedoeling is.”

II Gij zult de naam van de Here uw god niet zonder eerbied gebruiken

“In 2018 mocht ik de Preek van de Leek houden. Er was nog even gedoe over omdat ik een winti-ritueel in de kerk wilde brengen. Een plengoffer, dat was toch een vorm van afgoderij. Oneerbiedig op z’n minst. Maar de dominee stond er voor open en dat vond ik echt geweldig. Ik ben me pas op latere leeftijd in winti gaan verdiepen; met name het danken van de voorouders, het je bewust zijn van waar je vandaan komt, spreekt me enorm aan.

“Vroeger hing er nog een waas van geheimzinnigheid omheen. Winti was verboden, taboe, maar iedereen – ook mijn katholieke moeder – hechtte er waarde aan. Ze was extreem bijgelovig, ik genoot van haar verhalen over voortekenen en geestverschijningen... tot ik op een ochtend werd achtervolgd door een zwarte vlinder. Waar ik ook heen liep: dat beest blééf maar om me heen fladderen. Een paar uur later was mijn vader dood. Toen ik mijn moeder de volgende dag het verhaal van de zwarte vlinder vertelde, zei ze dat het een boodschapper was geweest. Ik geloofde haar. Ik geloof haar nog steeds. Als ik een zwarte vlinder zie, denk ik: nee, weg, weg, ga alsjeblieft weg!”

III Gij zult de dag des Heren heiligen

“Ze zeggen dat ik onrustig ben. Toen mijn vaste vriendengroepje van plan was een cruise te gaan maken, wilden ze mij er eerst niet bij hebben: ‘Dan zien we jou de hele dag door de patrijspoort, over het gangboord heen en weer lopen!’. Gelukkig was de boot gigantisch en viel er genoeg te zien, maar het is waar: ik ben nieuwsgierig, ik wil de omgeving verkennen, niet stilzitten. Daarom heb ik die zondag, vroeger, altijd een vreselijke dag gevonden.”

IV Eer uw vader en uw moeder

“De eerste twee jaar in Roermond had ik nauwelijks last van heimwee. Ik kwam uit een gezin van jongens, ging vriendinnen maken, alles was nieuw: één groot avontuur. Ik vond alleen het eten niet lekker, moest wennen aan het klimaat – al die kleren! – en de lucht was ook een stuk minder blauw dan op Curaçao. Het contact met mijn moeder verliep via brieven die door de nonnen werden gecensureerd.

“Heel af en toe konden we met elkaar telefoneren. Toen ik haar na vijf jaar, als zestienjarige, terugzag, vroeg ik waarom ze ons op zo’n jonge leeftijd had weggestuurd. Dat heeft ze me heel erg kwalijk genomen. Ze had ‘krom gelegen’ voor ons, hoe kon ik zo ondankbaar zijn? Ik wist dat ze het goed bedoelde en het moet voor haar ook moeilijk geweest zijn om afstand te doen van haar kinderen, maar... We waren helemaal uit elkaar gegroeid, ik had mijn puberteit zonder haar meegemaakt en het bleek ontzettend moeilijk te zijn om elkaar terug te vinden.

“Na de middelbare school wilde ik in Amsterdam op kamers gaan wonen en Spaans studeren. Dat mocht onder geen beding. Ik moest bij het gastgezin in Den Haag, waar ik de vakantie had doorgebracht, blijven en kon maar beter naar de kweekschool gaan om, net als zij, onderwijzeres te worden. Ik heb het allemaal gedaan, maar na het behalen van mijn diploma ben ik mijn eigen weg gegaan.

“Onze relatie bleef moeizaam tot haar dood, 23 jaar geleden. Die kostschoolperiode is daar debet aan, maar ze was ook een dwarse vrouw. Misschien dat de opvoeding van haar strenge vader hier ook een rol in heeft gespeeld; ze heeft haar eigen plek moeten bevechten, had in haar eentje ongelooflijk veel voor elkaar gekregen en voelde daar, van mij uit, onvoldoende waardering voor, misschien? Ik weet het niet hoor. Psychologisch gedoe...

“Het is zoals het is. Zo ben ik het gemis van mijn vader lange tijd de baas gebleven. Het duurde jaren voordat ik het mezelf toestond uit te spreken dat ik hem graag iets langer bij me had gehad. Ik was het enige meisje. Zijn lieveling. En ik herinner me hem ook als een heel zachtmoedige man. Hij bakte elke zondagmorgen een koek of een taart voor ons. Die laatste ochtend ging hij oliebollen maken. ‘Die eten ze in Holland op de laatste dag van het jaar.’ ‘Leuk’, zei ik, ‘ik ben benieuwd’ en ging naar buiten om te spelen in de tuin waar een zwarte vlinder op mij wachtte.”

V Gij zult niet doden

“Volgende week wordt waarschijnlijk bekend gemaakt op welke datum de finale uitspraak komt. Misschien eind november. Dan zullen we eindelijk te horen krijgen of Bouterse nu écht voor twintig jaar de gevangenis in gaat of niet (de voormalige legerleider, dictator en president van Suriname staat terecht op verdenking van het medeplegen van de moord op vijftien tegenstanders van zijn militaire regime op 8 december 1982 in Fort Zeelandia, Paramaribo, AV). Het zou makkelijker zijn als hij gewoon dood zou gaan, dan zijn we van het hele probleem af. Als hij achter de tralies verdwijnt, zullen er misschien protesten komen en ik betwijfel of de huidige politieke leiding in Suriname dat soort onrust wel aankan.

“Er zijn, na veertig jaar, nog altijd mensen die Bouterse steunen en – aan de andere kant – mensen die bang zijn iets over die man te zeggen. Voor mij is het duidelijk: Bouterse is een moordenaar. Dat heeft de rechtbank in november 2019 vastgesteld. Ik heb hem, toen ik als nieuwslezer bij de STVS (Surinaamse Televisie Stichting, AV) werkte qualitate qua een paar keer ontmoet. Hij had het dubbele, wat je ook leest over nazi’s en dat soort types: aardig en charmant in de vriendenkring, leuke man, moppentapper, maar als je dieper in zijn ogen keek, zag je dat daar een ongekende hardheid in schuilging. Ik had al in getuigenissen gelezen dat hij Daal (Cyrill Daal, vakbondsleider, AV) eigenhandig had gecastreerd, verwondingen die door de inmiddels 90-jarige oud-ziekenhuisdirecteur en verpleegkundige Rita Small werden bevestigd toen we de documentaire Het is geen verleden – 8 12 1982 maakten (geregisseerd door Ida Does, terug te zien op 2doc.nl, AV).

“Ik heb lang willen geloven dat ieder mens met een schone lei begint, maar ik denk ook dat je het verleden in je genen meedraagt – zoals het kind van verslaafde ouders met fysieke gebreken ter wereld zou kunnen komen. Bouterse is ongetwijfeld met een paar zwarte vlekken geboren. Hij zal nu geen kwaad meer doen, maar dit verhaal kan pas echt worden afgesloten als hij zijn verdiende straf krijgt.”

VI Gij zult geen onkuisheid doen

“We sliepen in chambrettes. De gordijnen waren blauw/wit, met een klein streepje roze er in. Eenmaal binnen had je links een wasbakje, rechts een kast en recht vooruit stond dan het bed. ’t Paste allemaal precies. De wanden reikten niet tot het plafond dus als je op je bed ging staan, kon je naar de andere meisjes kijken, babbelen, of briefjes doorgeven. Streng verboden!

“We brachten de dagen met allerlei fantasieën door. Bijvoorbeeld over onze favoriete zuster Edeltrudus – Truud, noemden we haar – die zogenaamd geheime afspraakjes had met de pastor in de donkere kamer in de kelder van de school.

“De seksuele gevoelens – die ik in die tijd natuurlijk niet als zodanig kon omschrijven – bespraken we met elkaar. We kregen geen seksuele voorlichting; er werd ons niets verteld. Op een dag ben ik er zelf over gaan lezen, met een woordenboek ernaast: masturbatie? Wat zou dat nou weer betekenen?

“Ik was nieuwsgierig, maar toen we in ons laatste jaar eindelijk naar dansles mochten, vond ik dat toch eng. Ik was wel gewend aan jongens, vroeger, bij ons thuis, maar dit, zo dichtbij? Ik had geen idee wat ik met al die gevoelens aan moest.”

VII Gij zult niet stelen

“Dat ik als meisje een paar stuivers heb gepikt om daar krentenbollen van te kopen, wil niet zeggen dat ik diep van binnen een dief ben die haar gevoelens moet onderdrukken. Het mag gewoon niet. Dat werd me heel goed bijgebracht, maar ik begreep het nóg beter toen de gouden sierraden die ik van mijn moeder had meegekregen – en die ik tijdens een vakantie bij een opvanggezin had achtergelaten – bleken te zijn gejat. Er is geen excuus voor diefstal. Nee, zelfs niet als je arm en hongerig bent. Je blijft van andermans spullen af.”

VIII Gij zult tegen uw naaste niet vals getuigen

“Na de staatsgreep in 1980 bleef ik nog twee jaar bij STSV werken. Ik kon de euforie die in het begin onder een deel van de bevolking leefde nog wel begrijpen; het ging, economisch gezien, al een tijd niet goed in Suriname. Toen Chin A Sen in maart 1980 tot president werd benoemd, was ik nog hoopvol. Ik herinner me dat hij bij ons in de studio was geweest en dat ik bij zijn vertrek tegen hem zei: ‘Als jij je best doet, komt het allemaal nog goed’. In februari 1982 trad hij, na een ruzie met Bouterse, alweer af. Het ging van kwaad naar erger. ‘Soldaten met macht’, zei mijn toenmalige schoonvader die in het Oostblok was geboren, ‘zijn levensgevaarlijk’.

“Ik deed samen met een andere vrouw de nieuwsdienst. Zij tikte de verhalen uit die we van de militairen doorkregen en ik las ze voor. Het waren vaak leugens. Op een dag zeiden we tegen die lui dat we het binnenlandse ‘nieuws’ niet meer zouden doen. Ze werden kwaad: stomme meiden, jullie begrijpen niets van de revolutie! Er werd gescholden en gedreigd, maar ik ben geen moment bang geweest. Het was jeugdige overmoed, denk ik. Ik zou er nu niet over peinzen om iemand die een geweer op mijn schouder legt tegen te spreken.

“Op 9 december 1982, de dag na de moordpartij op Fort Zeelandia, stormde iemand de studio binnen, tilde me op en riep: ‘Nu hebben we pas écht revolutie want er is bloed gevloeid!’. Ik zakte van ellende in elkaar en dacht: dit is de limit, hier houdt alles op. Later hoorde ik dat ook Bram Behr en Lesley Rahman, twee bevriende journalisten, waren gemarteld en vermoord. Ik wist dat ik geen dag langer kon blijven en ben naar Nederland gegaan en daar ben ik voor de Wereldomroep gaan werken waardoor het regime in Suriname mij ‘de stem van het verraad’ ging noemen.

“Het heeft me jaren gekost de Decembermoorden een plaats te geven. Overal op de wereld was geweld, ik kende de verhalen, maar het gebeurde altijd ver bij mij vandaan. Nu waren er mensen vermoord die ik gisteren, bij wijze van spreken, nog had aangeraakt.

“De wereld stond stil op 8 december 1982. Een vrouw in de documentaire Zonen van Suriname (Ikon, 2001, te zien op 2doc.nl, AV) verwoordde het heel aangrijpend. Ze zei dat ze een dag na de slachting wakker was geworden, de vogels had horen fluiten en zich had afgevraagd: waarom is dit? Waarom fluiten die vogeltjes nog steeds?”

IX Gij zult geen onkuisheid begeren

“Vreemdgaan – uitlopen, zoals ze dat in Suriname noemen – als een relatie al niet goed meer is, vind ik wel legitiem. Dat heb ik gedaan ja, tijdens het huwelijk met mijn eerste man, maar ik zie mezelf toch vooral als een trouw persoon. En gelukkig in de liefde, zeker. De relatie met Joost (Prinsen, AV) is een geschenk van het leven. Ik heb niet bewust gezocht, niks verwacht, nergens op gehoopt; Joost is zomaar uit de hemel komen vallen. Trouwen? Haha! Nee… ik mag dit waarschijnlijk niet zeggen, maar ik denk dat hij het wel graag zou willen. Dat zou net iets voor Joost zijn om mij op een dag een aanzoek te doen. Maar ik vind het helemaal goed zo. Het voelt alsof ik, qua liefde, het beste voor het laatst heb bewaard.”

X Gij zult niet begeren wat uw naaste toebehoort

“Ken je vrouwtje Piggelmee? Dat vond ik als kind een geweldig verhaal. Het gaat over een kabouterechtpaar dat, als ik het me goed herinner, in een omgekeerde Keulse pot in de duinen woonde. Zij was iemand die steeds meer wilde hebben – meer en meer, nooit genoeg – en ik weet nog goed dat ik dacht: ik wil later nooit worden zoals vrouwtje Piggelmee! Begeer niet wat aan een ander toebehoort, wees blij met wat je hebt. En als het in je vermogen ligt: verbeter dan dat wat niet goed voor je is.

“Ik heb een harde leerschool gehad. Losgetrokken van een veilige omgeving moest ik het als elfjarige in mijn eentje op die kostschool zien te redden. Ik heb gezien hoe andere kinderen er aan onderdoor gingen, maar ik kon het. Dat is mijn geluk geweest. Ik heb geleerd hoe ik het voor mezelf in orde kon krijgen. Dat is mijn fundament. En van daaruit is het me, hoop ik, gelukt ook voor anderen van betekenis te zijn.”

Cv Noraly Beyer (Willemstad, Curaçao, 1946) werkte als journalist voor de Surinaamse Televisie Stichting (STVS), de Radio Nederland Wereldomroep en – van 1985 tot 2008 – voor het NOS Journaal. In 2009 kreeg ze de Cosmic Award voor haar actieve rol voor diversiteit in de media. Twee jaar later volgde een koninklijke onderscheiding: Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

