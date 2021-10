Oud-Kamerlid Eppo Bruins (CU): ‘We roepen om ander leiderschap, maar begint het niet bij onszelf?’

Het werd aangekondigd als een verhaal over de ‘nieuwe bestuurscultuur’. Eppo Bruins, Kamerlid namens de ChristenUnie tussen december 2015 en maart 2021, zou deze donderdagavond in de Gertrudiskapel in Utrecht reflecteren op het functioneren van de overheid, in hoeverre er in Den Haag sprake is van verstikkende achterkamertjespolitiek.

Maar Bruins hield zijn toehoorders een spiegel voor. De Groen van Prinstererlezing, die hij op verzoek van het Wetenschappelijk Instituut van zijn partij hield, was niet in de eerste plaats gericht op politici, maar op de mensen in de zaal. Bruins vertelde dat wie naar de overheid wijst, met de vinger naar zichzelf wijst. “We zijn de overheid gaan zien als de oorzaak van alle kwaad. Maar de overheid is een kind van zijn tijd, een spiegel van de maatschappij. Want de overheid: dat zijn u en ik.” Met andere woorden: de samenleving richt al te makkelijk haar pijlen op ‘Den Haag’ en zou net zo goed kritisch naar zichzelf moeten kijken.

Waarom vond u het nodig juist dit verhaal te vertellen?

“Ik zit hier al heel lang over te dubben. Ik ben jarenlang Kamerlid geweest, ik weet hoe weinig instrumenten er zijn om iets te veranderen. Je hebt geld, je hebt wetgeving. Dat is het. Dit is een wereld waarin politici denken dat als er nieuw beleid is gemaakt, dingen worden opgelost. In werkelijkheid is er helemaal niets opgelost. Ik heb ervaren hoe onmachtig de overheid kan zijn, vooral op momenten dat de samenleving met een vinger wijst: ‘jij moet mijn problemen oplossen’. Dat kan de overheid vaak helemaal niet. Ondertussen hoor ik burgers roepen dat we een betere overheid nodig hebben, een nieuwe bestuurscultuur, ander leiderschap. En dat ontken ik niet. Maar ik denk ook: begint het niet bij onszelf? Bij mij als burger? Misschien hebben we niet alleen een zieke overheid, maar zijn we als samenleving ook een beetje ziek. En we zijn niet weerbaar genoeg om onszelf beter te maken.”

Het is toch niet vreemd dat burgers naar de overheid wijzen? De overheid is overal en bemoeit zich met alles.

“Zeker. Links predikt een grote overheid, maar rechts heeft een grote overheid gevormd, met zoveel regels, handhaving en toezicht. Dit komt het leven van burgers lang niet altijd ten goede.”

Wat verlangt u van burgers zelf?

“Ik denk dat wij, als samenleving, niet weerbaar genoeg zijn. We groeien op als een kind van wie de ouder het stuur van het fietsje blijft vasthouden. Je mag niet vallen, helmpje op. Leren we onze kinderen nog wel dat het leven niet altijd leuk is? Dat onderwijs niet altijd leuk is? Dat het tegen kan zitten, dat je soms ziek wordt, dat niet al je problemen voor je worden opgelost? Daarin heeft de samenleving zelf ook een opdracht. Ik zie jonge mensen die pas bij hun eerste baan van hun eerste werkgever echte tegenspraak krijgen. Die merken dat niet iedereen altijd staat te juichen bij wat ze doen. Daar komen ze dan op relatief late leeftijd achter.”

Groen van Prinstererlezing De Groen van Prinstererlezing (kort: de GroenLezing) wordt jaarlijks georganiseerd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Eerdere lezingen werden onder andere gegeven door Beatrice de Graaf, Theo Boer en Gerard de Korte.

Wat is hier aan te doen?

“In mijn lezing hield ik een pleidooi voor hartsgesteldheid, die moet veranderen. Ik maak het klein, ik kijk ook naar mezelf. Het zit ook in mij om bij problemen naar anderen te wijzen. Waar het op neerkomt is dat we bepaalde normen en waarden hebben losgelaten en er een generatie is ontstaan die het ‘ik’ centraal stelde. We moeten weerbaarder, barmhartiger en geduldiger mensen worden. Uiteindelijk zijn dat, verwijzend naar de Bijbel, de vruchten van de geest. Aanvaard je nog dat niet de mens het hoogst haalbare is?”

Het land is veel seculierder geworden, dat kunt u niet terugdraaien.

“Het gaat verder dan dat. Er is een andere religie voor in de plaats gekomen, de radicale ideologie van de menselijke hoogmoed. Iedere vorm van normering lijkt taboe. Het maakt ons ongelukkig. De sociale samenhang verdwijnt. Ik zie mensen streven naar het allerhoogste, naar perfectie, met stress en burn-outs tot gevolg.”

Is het zo erg dat mensen willen opvallen en uitblinken en zich willen onderscheiden?

“Nee, natuurlijk niet. Maar we zijn een maatschappij geworden waarin je een academische titel moet hebben om kennelijk iets te bereiken. Onze definitie van uitblinken is zo theoretisch geworden. De mensen die als succesvol worden beschouwd, zijn precies de mensen die ons land besturen, terwijl je je kunt afvragen of zij wel weten wat er speelt in de samenleving.”

Waarom twijfelt u daaraan?

“Ik heb het hier in de Kamer meegemaakt, dat er een goed gevoel ontstaat als er een wet is aangenomen. Het is gelukt! Nee, er is nog helemaal niets gelukt, zeg ik als burger. De werkelijkheid van politici loopt soms parallel aan de werkelijkheid van de samenleving, ze raken elkaar nergens. Als een hoge ambtenaar in Groningen met scheuren in zijn huis zou wonen, waren de problemen er vast eerder opgelost. Als een hoge ambtenaar zelf slachtoffer zou zijn van de toeslagenaffaire, was het vast niet zo uit de hand gelopen.”

U begint over de toeslagenaffaire. Je kunt bij deze ouders toch moeilijk aankomen met het verhaal dat niet de overheid, maar de samenleving zelf hier schuld heeft?

“Nee, dat zeg ik ook niet. De overheid is heel goed in problemen creëren. Wat hier is gebeurd, is uitzonderlijk. Daar heeft de overheid schuld aan. En het moet worden opgelost. Het tempo waarin dit gebeurt, laat zien dat we te maken hebben met een geautomatiseerde overheid, met systemen. En dan loopt het gillend uit de hand.”

U zegt dat de samenleving de overheid krijgt die ze verdient. Dat kun je in het geval van de toeslagenaffaire toch moeilijk concluderen.

“Inderdaad. De overheid moet er juist zijn voor die ene weerloze burger, die alleenstaande moeder met drie kinderen die afhankelijk is van toeslagen. Maar het gaat dieper: het achterliggende probleem is dat deze moeder het niet redt zonder de toeslagen. We hebben hier in dit land een liberaal belastingstelsel, dat meer uitgaat van het individu dan van het gezinsleven. Het is een erfenis van de Paarse jaren negentig.”

In uw lezing uit u kritiek op de maatschappelijke druk op zelfontplooiing. Een verkapte sneer naar de liberale partijen, lijkt me.

“Het is geen politiek verhaal.”

Eppo Bruins (Apeldoorn, 1969) Bruins is een gepromoveerd natuurkundige. 2004-2007: instituutsmanager LION (Leids Instituut voor Onderzoek in de Natuurkunde) 2008-2015: directeur Technologiestichting STW 2015-2021: Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie Hij is nu zelfstandig adviseur. Namens Stichting Presence is Bruins ook ‘bemoediger’ in het gebouw van de Tweede Kamer. Hij loopt er rond ‘en biedt een luisterend oor aan iedereen die daar behoefte aan heeft, zonder te oordelen’, zegt hij zelf.

Een aanklacht tegen de VVD zou misschien ook iets te makkelijk zijn. Vooralsnog winnen ze verkiezing na verkiezing. Je zou kunnen concluderen dat de meeste mensen in dit land het goed hebben. Zij hebben het behoorlijk voor elkaar.

“Absoluut. Zij moeten wel met z’n tweeën werken, en liefst fulltime. Maar het gaat ze goed.”

Is het gek dat deze mensen niet zitten te wachten op een andere samenleving en alles willen houden zoals het is?

“Ik zie daar wel een gevaar in. Het midden wordt dunner en dunner en de flanken groeien. Mensen lijken de boel aardig op de rails te hebben, maar een groeiende groep is een kapotte wasmachine verwijderd van armoede. De bovenlaag, die in Tesla’s rondrijdt, bestuurt ons land. Daaronder dreigen mensen naar beneden te zakken. Dat zijn de mensen die zich rot schrikken van stijgende energieprijzen.”

U hield deze lezing als burger. Toch zullen mensen u zien als politicus. Uw partij zit nota bene aan de formatietafel. Wat moet Den Haag met uw verhaal?

“Ik ruik nog steeds naar een politicus, ja. Ik heb expres die link met de formatie niet gelegd, omdat mijn boodschap verder moet reiken dan de onderhandelingstafel. Ik zou willen dat het ik-centrale denken minder wordt. Dat we accepteren dat er hogere waarden zijn dan jezelf ontplooien. In de christelijke semantiek: durven we nog op de knieën te gaan? Ik richt me ook tot de mensen die niet op de knieën gaan of helemaal niet weten tot wie ze zich moeten richten. Ook zij kunnen knokken voor diegenen die hun hulp nodig hebben.”

Lees ook:

Bidden voor een betere sfeer in het tijdelijke onderkomen van de Tweede Kamer: ‘Ik bid dat God formateur mag zijn en Zijn wil uitkomt’

Een groep christenen loopt biddend een ronde om het tijdelijke nieuwe onderkomen van de Tweede Kamer. “We willen Gods zegen vragen over alles wat daar de komende jaren gebeurt”, vertelt Eppo Bruins, initiatiefnemer van de actie en oud-Kamerlid namens de ChristenUnie.