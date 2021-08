Ook als de laatste maatregelen geschrapt worden is de coronatijd nog niet voorbij

Zo’n 21 miljoen prikken zijn gezet, de discopiek van juli is achter de rug en de bezetting in de ziekenhuizen daalt. Scholen en universiteiten maken zich op voor een ‘normaal’ schooljaar en de terrassen zitten vol. De coronatijd, of althans de periode waarin we ons leven lieten dicteren door het virus, lijkt achter de rug.

Toch zal het coronavirus blijven, en we zullen ermee moeten leren leven. Er zullen nog vaccinatierondes aankomen, van toegangstesten zijn we vermoedelijk nog niet af, en misschien volgen – gedeeltelijke – lockdowns. Vrijdag wil het kabinet tijdens een persconferentie schetsen hoe de komende maanden eruit gaan zien. Wat valt er te verwachten?

De belangrijkste vraag voor de coronaministers is of het moment is aangebroken om de laatste beperkingen te schrappen. In het dit voorjaar gepresenteerde openingsplan resteert één laatste stap: het schrappen van de anderhalve meter en de mondkapjesplicht op alle plekken, ook in het openbaar vervoer. Daarnaast zijn grote evenementen en het nachtleven in de ijskast gezet, na de explosieve stijging van de coronabesmettingen toen het demissionare kabinet begin juli te snel versoepelde. Voordat ze de teugels voor clubs en disco’s opnieuw loslaten, zullen premier Rutte en zorgminister De Jonge zichzelf eerst moed moeten inpraten. De eerdere lichtzinnige heropening in juli heeft de bewindslieden voorzichtig gemaakt. Dat bleek vorige week, toen het kabinet grote evenementen even uitstelde.

Inmiddels is de uitgangspositie vele malen beter dan in juli. Destijds hadden nog nauwelijks twintigers hun eerste prik gehad, laat staan de tweede. Vrijwel alle clubgangers doken onbeschermd het nachtleven in. Nu is een steeds groter deel van deze groep volledig gevaccineerd. Zo’n 85 procent van de Nederlandse 18-plussers heeft ten minste één prik gehad, ongeveer twee derde is volledig ingeënt. Ook een toenemend aantal 13- tot 18-jarigen laat zich inenten. Prikbussen proberen in wijken en gebieden moeilijk te bereiken groepen te bewegen tot vaccinatie.

Hoeveel procent van de bevolking gevaccineerd moet zijn om groepsimmuniteit te bereiken, weten wetenschappers niet. Maar Nederland is goed op weg: zo’n 95 procent van de bevolking is bereid een vaccin te nemen. Dat percentage ligt vrijwel nergens in Europa zo hoog. Je zou bijna zeggen: als één land weer terug kan naar normaal, dan is het Nederland. De Jonge zei het maanden geleden al: “Prik voor prik komt het normale leven dichterbij.”

Drie voorwaarden

Volgens hoogleraar theoretische epidemiologie Hans Heesterbeek (Universiteit Utrecht) is de tijd rijp om de samenleving te heropenen. Het kabinet heeft volgens hem ook geen grond meer om nog langer beperkingen in stand te houden. De ingrijpende maatregelen zijn door het kabinet immers sinds het begin van de epidemie gerechtvaardigd aan de hand van drie voorwaarden. De kwetsbaren moeten beschermd zijn, de ziekenhuizen moeten in staat zijn zowel coronapatiënten als andere patiënten gedegen zorg te bieden en de verspreiding van het virus moet in zicht blijven.

De kans is groot dat de komende weken aan alle drie die voorwaarden is voldaan. Bovendien heeft iedere Nederlander dan de kans gehad om zich volledig te laten vaccineren, zegt Heesterbeek. “Los van mensen die het om medische redenen niet kunnen, heeft iedereen de keuze gehad zich te laten vaccineren tegen de ernstige gevolgen van een corona-infectie.” Die keuze was er aan het begin van de epidemie niet, simpelweg omdat er geen vaccins waren, wat maatregelen van bovenaf rechtvaardigde. Eén dezer weken, als iedereen die dat wil de tweede prik gehad heeft en daarmee voorlopig voldoende beschermd is, is het volgens Heesterbeek voor de meeste Nederlanders een vrije keuze hoeveel risico die toelaat in het dagelijks leven. De kans dat een gevaccineerde ernstig ziek wordt, is immers zeer klein. “Voor andere virusinfecties waartegen vaccins bestaan, zoals de griep, hebben we ook nooit beperkingen ingevoerd.”

Andere landen werken toe naar het schrappen van alle coronabeperkingen. Toen Nederland begin juli de meeste maatregelen overboord gooide, durfde nog vrijwel geen ander land zover te gaan. En terecht, bleek snel. Inmiddels heeft Engeland bijna alle coronamaatregelen opgeheven, zonder dat dit leidde tot een grote stijging van de besmettings- en ziekenhuiscijfers. Ook Denemarken durft de stap aan. De afgelopen maanden werden de Denen onderworpen aan een streng heropeningsprogramma. Al ver voordat Frankrijk een passe sanitaire voor bars, theaters en sportscholen invoerde, moesten de Denen voor een bezoek aan een café, museum of zwembad een coronapas tonen: een app met een bewijs van vaccinatie of een recente negatieve test. De pas is op steeds minder plekken nodig. Vanaf 1 september gaan volgens planning de laatste restricties eraf en kunnen de Denen weer naar een discotheek. Ook zijn dan de mondkapjes niet langer verplicht in het openbaar vervoer. Op 1 oktober moet de coronapas voor de laatste sectoren komen te vervallen.

Uitgestelde zorg

Jochen Mierau, hoogleraar economie van de volksgezondheid zou het kabinet adviseren zover niet te gaan. Er valt volgens hem wel het één en ander in te brengen tegen de opvatting dat aan de drie coronadoelstellingen is voldaan. “Als je alle maatregelen loslaat, dus ook de testinfrastructuur die is opgebouwd, dan verlies je het zicht op het virus. Je weet dan ook niet of er nieuwe varianten zijn.” Bovendien kan de coronazorg nu wel op peil zijn, de ziekenhuizen hebben nog veel uitgestelde zorg in te halen. Komend najaar wordt, als de samenleving weer grotendeels functioneert, het eerste najaar dat zowel Covid-19 als andere griep- en luchtwegvirussen rondgaan. En dat is best spannend, voorspelt Mierau. “Tijdens vorige griepgolven was vaak het grootste probleem dat ziekenhuispersoneel ziek uitviel. Dat kan ook gebeuren als zij lichte coronaklachten hebben. Er rijden nu al minder treinen omdat personeel van ProRail ziek is. De coronacrisis is pas echt voorbij als alle uitgestelde zorg is ingehaald.”

Tot slot is het maar de vraag of kwetsbaren nu goed beschermd zijn, vindt Mierau. Dat hangt ervan af hoe je kwetsbaarheid definieert. “Van een niet-gevaccineerde die wordt blootgesteld aan het virus, kun je ook zeggen dat die kwetsbaar is. Want die is vatbaar voor misinformatie.” Omdat Nederland in de optiek van Mierau nog níet uit de crisis is, pleit hij ervoor een aantal maatregelen in stand te houden. De anderhalve meter, mondkapjes op drukke plekken, testen bij klachten en voor evenementen. En hou het nachtleven voorlopig maar dicht. Zeker omdat straks ook de scholen weer opengaan, waar het virus rond zal gaan. “We kunnen beter nu voorzichtig zijn, zodat we straks geen harde maatregelen hoeven te treffen.”

In de ene wijk wel

Veel zal de komende maanden afhangen van lokale uitbraken. De vaccinatiegraad is lang niet overal hoog. In sommige wijken in de grote steden en in religieuze gemeenschappen als op Urk, is nog niet de helft van de bevolking gevaccineerd. Die plekken vormen een risico, omdat ze lokaal voor veel zieken, een grote druk op de zorg en voor verdere verspreiding van het virus kunnen zorgen. Coronaminister De Jonge heeft al laten doorschemeren dat hij bij lokale uitbraken ook lokale beperkingen wil opleggen. Mogelijk wacht een najaar waarin je in de ene wijk wél een mondkap op moet, en in de ander niet.

Volgens Mierau zou de overheid er goed aan doen om de vaccinatiecampagne niet te stoppen nu bijna iedereen die zich opgegeven heeft, geprikt is. “Ik zou heel gericht campagne blijven voeren op plekken waar de prikbereidheid laag is.” Bijvoorbeeld door mensen die wél gevaccineerd zijn, in hun gemeenschap in te zetten als influencer. Ook de prikbussen zijn een goed instrument: mensen zullen eerder een bus of apotheek in stappen voor een prik, dan afreizen naar een stad verderop. En waarom geen vaccins uitdelen bij de opening van het nieuwe schooljaar op mbo’s, hbo’s en universiteiten?

In andere landen groeit de drang en zelfs dwang om gevaccineerd te worden. Middelen die in Nederland niet nodig zijn, en die ook niet passen bij de manier waarop Nederland traditioneel vaccinatiecampagnes aanpakt. Premier Rutte benadrukte maandag nog eens dat dwang ‘op dit moment’ niet nodig is. Over wanneer dan wel, laat hij zich niet uit.

Desondanks zullen niet-gevaccineerden meer gedoe gaan ondervinden dan mensen die zich wel hebben laten prikken. Sommige reisbureaus bieden alleen nog reizen aan voor gevaccineerden en een dansschoolhouder in Utrecht wil geen ongevaccineerden toelaten. Bovendien zullen steeds meer landen om volledige vaccinatie vragen, voordat ze reizigers toelaten. Het leven voor ongevaccineerden wordt nog ingewikkelder als het kabinet voor grootschalige concerten, voetbalstadions en congressen een vaccin danwel negatieve test blijft eisen. Ongevaccineerden moeten dan elke keer weer een ritje maken naar de teststraat.

Die testsamenleving blijft nog wel even, voorspelt hoogleraar recht en gezondheidszorg Martin Buijsen. Eerder uit pragmatische dan uit epidemiologische overwegingen. De overheid volgt nu eenmaal vaak maar een beetje wat de samenleving doet. “Je zou willen dat de overheid een signaal afgaf wat ondernemers wel en niet kunnen doen. Nu doen de meeste bedrijven maar wat en is de overheid volgend.” Ruttes reactie tijdens het persmoment van maandag was veelzeggend: “Het kabinet is geen voorstander van een vaccinatieplicht. Als bedrijven dit toch doen, dan is dit een afweging van belangen, eventueel bij de rechter.”

Volgens Buijsen gaan ondernemers die klanten tot vaccinatie verplichten, juridisch over de schreef. Het is wel toegestaan klanten te vragen aan te tonen dat zij covidvrij zijn, in de vorm van een negatieve test, herstelbewijs, óf vaccinatiebewijs. Een van die drie vragen is discriminatoir. Buijsen: “Alleen al omdat een aanzienlijk deel van de Nederlanders niet gevaccineerd is. Om medische redenen, of uit principe. Vragen om een vaccinatiebewijs is ook in strijd met het advies van de Gezondheidsraad.”

Op een coronavrije samenleving is het voorlopig nog even wachten. Daarvoor is het virus nog te dominant aanwezig. En daarvoor is het te onvermijdelijk dat er nieuwe mutaties ontstaan, die de vaccins elke keer iets beter zullen ondermijnen. Zeker zolang het virus nog ongestoord zijn gang kan gaan in brandhaarden in Afrika, Azië en Noord-Amerika, is de kans op nieuwe varianten levensgroot.

Heel veel nog onbekend

Tot nu toe beschermden de vaccins steeds tegen ernstige ziekte, en de verwachting is dat dat voorlopig zo zal blijven. En zelfs als er een variant ontstaat waar de vaccins helemaal geen vat op hebben, zijn we niet geheel terug bij af. Verwacht een korte lockdown, waarin de vaccinfabrikanten tijd hebben om hun vaccins aan te passen. Met de mRNA-vaccins van Pfizer en Moderna kan dit al binnen enkele maanden, veel sneller dan bij een ‘ouderwets’ vaccin.

Toch blijft corona een grillig virus, waarvan de wetenschap nog heel veel niet weet. Kan een milde covidinfectie ná vaccinatie bijvoorbeeld wel leiden tot long covid, waarbij klachten en vermoeidheid maanden of langer aanhouden? Experts weten het niet. Als het wel zo is brengt dit het kabinet opnieuw voor een dilemma. Voer je beperkingen in om te voorkomen dat mensen nare lange termijnklachten ondervinden, of is dit nu eenmaal een risico wat je loopt in een vrije samenleving? Hoogleraar Heesterbeek vindt het tweede. “Ook van de ziekte van Lyme kun je heel lang klachten houden. Maar ook daarvoor gooien we de samenleving niet op slot.”

Opnieuw is zijn collega Mierau voorzichtiger. “Juist omdat we niet weten of long covid kan optreden bij gevaccineerden, is het goed om voorlopig voorzichtig te zijn met versoepelen. Mensen met long covid zijn óók tijdelijk uitgeschakeld. Minder onderwijzers, zorgverleners en minder productie hebben ook weer schadelijke gevolgen voor de volksgezondheid en de economie.”

Lees ook:

Hoe Nederland ventileren druppelsgewijs serieus begon te nemen

Wassen, afstand, testen, ventileren. De opname van ventileren als nieuwe, vierde basisregel is het sluitstuk van anderhalf jaar discussie over de verspreiding van het virus door de lucht. Hoe de Nederlandse houding tegenover aerosolen veranderde.