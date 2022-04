NVJ: Nieuwe wet maakt het journalisten in Oekraïne flink lastig

Woedend is Robert Dulmers over de manier waarop hij afgelopen zondag hardhandig Oekraïne is uitgezet. De journalist was voor het Nederlands Dagblad in Odessa en twitterde een filmpje van twee knalzwarte rookpluimen van zo’n zestig meter hoogte boven de stad. Kort daarop werd hij met een pistool tegen zijn hoofd opgepakt en afgevoerd. Hij snapt nog steeds niet waarom, zegt hij aan de telefoon vanuit Hongarije. “Er waren in totaal vier raketten die vlakbij het centrum van Odessa doel troffen. Dat is groot nieuws, dit was de grootste aanval op de stad tot nu toe. Die pluimen waren voor iedereen van mijlenver te zien.”

Volgens de officiële verklaring die een woordvoerder van de militaire veiligheidsdienst publiceerde op Facebook, is Dulmers het land uitgezet omdat hij handelde in strijd met de wet. Dat is een nieuwe wet (zie kader), die op 26 maart werd ondertekend door president Zelenski, met als doel de verspreiding van militaire informatie te stoppen. Er staat onder meer in dat het verboden is om video’s en foto’s te publiceren met namen van straten, haltes, winkels en fabrieken, de namen van slachtoffers of de plaats van een beschieting of treffer.

Op het overtreden van de wet staat een gevangenisstraf tussen de 3 en 12 jaar. Het Nederlands Dagblad heeft nadat Dulmers het land uit werd gezet, contact opgenomen met de Oekraïense ambassade in Nederland. Die bevestigde tegenover de krant dat de journalist regels zou hebben overtreden en dat zijn accreditatie zou worden ingetrokken.

Wat staat er precies in de nieuwe wet? In Oekraïne is sinds 26 maart een nieuwe wet van kracht, bedoeld om “de ongeoorloofde verspreiding van informatie over de richting, verplaatsing van internationale militaire hulp aan Oekraïne, verplaatsing of inzet van de strijdkrachten of andere militaire formaties tegen te gaan onder de staat van beleg of noodtoestand.” (bron: https://www.nrada.gov.ua) Volgens de nieuwe wet is het verboden om video’s en foto’s met de volgende inhoud te publiceren: - traject en locatie van raketten; - namen van straten, haltes, winkels, fabrieken, enz.; - verplaatsing van Oekraïense militaire en militaire faciliteiten; - werk van de Oekraïense luchtverdediging; - plaats van beschieting of inslagen; - adres, informatie met visuele referentie of coördinaten van gevechten; - aantallen auto’s, gepantserde voertuigen; - de namen van de slachtoffers of overledenen (behalve officiële gegevens). Overtreding van deze vereisten wordt bestraft met 3 tot 12 jaar gevangenisstraf.

Draconisch

Het is een draconische wet, zegt Dulmers, bovendien was hij er niet van op de hoogte. Hij is sinds begin maart in het land en toen hij zijn persaccreditatie kreeg kon hij vrij zijn gang gaan en alle verhalen maken die hij wilde. Toen de regels vorige week werden aangescherpt zijn hij en andere collega’s in Odessa daar niet door het leger of het perscentrum van op de hoogte gesteld. “Als ik er wel van had geweten, had ik direct protest aangetekend, want ik kan niet werken als het me verboden is om te melden dat er aanvallen op steden zijn.”

“Zoiets heb ik nog nooit meegemaakt”, zegt de oorlogscorrespondent die eerder onder meer in Bosnië, Syrië en Noord-Korea zat en in 2016 ‘de Loep’ voor onderzoeksjournalistiek won. Hij denkt dat de regels zijn aangescherpt uit angst voor Russische spionnen, die volgens Dulmers in Odessa ook zeker aanwezig zijn. “Maar ik ben een buitenlandse correspondent, hoe gevaarlijk kan ik zijn? Ik heb niets geopenbaard dat niet voor iedereen gewoon te zien was. Ik begrijp heel goed dat je geen verslag kunt doen van militaire geheimen. Je kunt best melding maken van de aanwezigheid van tanks, maar je moet niet vermelden achter welk gebouw ze staan.”

Maatregelen

Ook Thomas Bruning van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) begrijpt niet waarom Dulmers het land is uitgezet. “Hij was niet in een militair gebied en die rookpluimen waren vanaf een afstand te zien. Dan is het niet onlogisch om daar verslag van te doen.”

Bij oorlogsverslaggeving zijn er altijd maatregelen waar journalisten zich aan moeten houden, legt Bruning uit. Ze moeten bijvoorbeeld aanwijzingen van het leger opvolgen in militaire gebieden. “Maar daar heeft deze kwestie niets mee te maken. Dulmers deed gewoon vanaf de openbare weg verslag van iets dat enorme gevolgen heeft voor de stad Odessa.”

Journalisten kijken toe als hulpverleners in Boetsja de lichamen van omgekomen bewoners bergen. Beeld AFP

Volgens Bruning laat het voorval zien wat het gevolg is van de nieuwe Oekraïense regels voor journalisten. “Die zijn dus niet werkbaar. We snappen heel goed dat een oorlog een bijzondere situatie is en dat als het om een militaire operatie gaat, je rekening moet houden met een strategisch belang. Maar in dit geval was het zo zichtbaar voor de wijde omgeving, dat het ook mogelijk moet zijn om zo’n cruciaal deel van een oorlog te verslaan.”

De NVJ heeft de zorgen over deze ontwikkelingen gedeeld met de journalistenvereniging in Oekraïne en met het ministerie van buitenlandse zaken. “We willen graag dat de Oekraïense overheid erkent dat het niet goed is gegaan en excuses aanbiedt zodat Dulmers op korte termijn zijn werk weer kan voortzetten.”

Ook Ruth Kronenburg is behoorlijk geschrokken van de uitzetting. Volgens de algemeen directeur van Free Press Unlimited zijn er nog geen andere verhalen bekend van journalisten die op grond van deze wet zijn opgepakt of het land zijn uitgezet. “Als een journalist vindt dat deze nieuwe wet oneigenlijk is toegepast moet er de mogelijkheid zijn om hiertegen in beroep te gaan. Ofwel bij een onafhankelijk orgaan, ofwel via een rechter. Wij hopen dat de Oekraïense regering hier snel gevolg aan geeft.”

Boetsja

Volgens Kronenburg is Oekraïne juist enorm gebaat bij onafhankelijke journalisten in het land. “Kijk naar Boetsja. Als daar wel verslaggevers waren geweest die het hadden kunnen documenteren, dan was er nu minder speculatie geweest over wat er wel en niet waar was.”

Het beleid is niet erg consistent, constateert Kronenburg. “Kennelijk zien ze wel het belang in van journalisten ter plaatse, want ze sturen het leger om twee journalisten te evacueren uit Marioepol, en dan nu dit.”

Propaganda

Zoals in elke oorlog is er ook een informatie-oorlog gaande met propaganda van zowel Russische als Oekraïense zijde, zegt Bruning van de NVJ. “Als Oekraïne een land wil zijn waarin wel vrije journalistiek mogelijk is, dan moeten ze ook kritisch willen kijken naar de beperkingen voor journalisten en wat die voor effecten kunnen hebben. Het is zeer onverstandig als er dit soort wetten worden afgevaardigd en uitgevoerd en zo onafhankelijke verslaggeving onmogelijk maakt. Dulmers is een ervaren oorlogsjournalist en Oekraïne geeft met zijn uitzetting een alarmerend signaal af. Volgens die nieuwe wet is zo’n beetje alle verslaggeving een risico als deze zo strikt wordt toegepast. En dit voorbeeld maakt dat duidelijk.”

Bruning wil niet zeggen dat het gedaan is met de vrije en onafhankelijke pers in Oekraïne. “We moeten de situatie wel goed in de gaten houden. Er is daar geen sprake van een vrije situatie, en het land heeft ook geen enorme cultuur van vrije pers. Daarom moeten we dit voorval ook heel serieus nemen. We hebben Buitenlandse Zaken ook gevraagd om de ambassadeur op het matje te roepen.”

Ook volgens Kronenburg druist de wet in tegen de persvrijheid. “Ook Oekraïense journalisten maken zich zorgen. We zullen moeten zien of ze deze wet echt gaan uitvoeren.”

At 6 Am major rocket attack on oil depots close to center Odesa. 4 rockets, 4 hits pic.twitter.com/bE8ZLESkib — Robert Dulmers (@Saint_Just1965) 3 april 2022

Begin maart tekende de Russische president Poetin een wet tegen de verspreiding van nepnieuws en waarbij journalisten 15 jaar celstraf kunnen krijgen als ze bijvoorbeeld woorden als ‘invasie’ of ‘oorlog’ gebruiken. Deze Oekraïense wet heeft daar wel erg veel van weg, zegt Dulmers. “Hoe kan Zelenski zeggen dat hij de Europese waarden verdedigt tegen ‘de grote Russische beer’ en dan zelf zo’n wet invoeren?”

Zowel Dulmers als de NVJ hopen dat de wet weer snel van tafel gaat. Dulmers wil dat er zo snel mogelijk actie wordt ondernomen én dat er Kamervragen worden gesteld. “Ik verdom het om mooiweer-journalist te zijn. Als er niets gebeurt, keten ik me morgen vast aan de Oekraïense ambassade.”

