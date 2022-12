Nationale Ombudsman: ‘De overheid is eigenlijk een recidivist’

Premier Rutte beloofde vorig jaar een nieuwe bestuurscultuur, maar de Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen merkt daar weinig van. ‘Er wordt nog steeds te veel beloofd, en te weinig geluisterd.’

In de relatie tussen burgers en hun overheid is iets grondig mis. Daar kan en wil de therapeut van die relatie, Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen (62), niet omheen. We zitten gevangen in een cirkel van wantrouwen die hoognodig moet worden doorbroken, stelt hij. Dat begint met een overheid die burgers serieus neemt.

“De overheid kijkt naar burgers alsof zij morgen allemaal gaan frauderen. Die gedachte zit nog steeds achter heel veel regelingen, en mensen voelen dat ze niet serieus genomen worden. Als je met dat uitgangspunt je regels maakt, dan krijg je vanzelf als reactie dat burgers de overheid niet vertrouwen. Dat is in essentie waar het de afgelopen jaren is misgegaan.”

Wat zit daar toch achter?

“Er is in het algemeen te weinig echt contact tussen bestuurders en de mensen die het aangaat. Je zit al snel in vergaderkamers, met papieren en laptops. Terwijl in Valkenburg aan de Geul (waar in de zomer van 2021 overstromingen waren, red.) iemand nog steeds staat te ploeteren in een natte werkruimte en zijn bedrijf niet kan starten. Die afstand is het probleem, denk ik.

“Ik probeer daar zelf niet in te trappen. Natuurlijk heb ik ook een laptop, maar ik ben vooral bij mensen thuis. Dan kom je op bezoek bij een vrouw die haar kinderen niet meer in hun eigen slaapkamer durft te laten, omdat ze bang is dat het huis instort wegens aardbevingen. Echt ervaren hoe dat is kun je niet, maar ik voel door zo’n bezoek toch iets beter waar de pijn zit. Dat helpt enorm om dit werk goed te doen.”

U doet dat omdat de overheid het kennelijk niet genoeg doet.

“Het luistert heel nauw. Er zijn en kijken is niet genoeg. Meevoelen is echt waar het om gaat. Op een gegeven moment gingen de overheid bij veel burgers langs om keukentafelgesprekken te voeren. Met de beste bedoelingen, maar het werd niet zo gevoeld. We zaten tegenóver mensen. Dat moeten we niet doen. Je moet naast ze gaan zitten. Dan komt vanzelf het verhaal waaruit blijkt wat er echt aan de hand is, en kun je kijken wat je er samen aan kunt doen. Dan merk je gelijk wat mensen zelf kunnen doen en hoe je dat kunt ondersteunen, want iedereen wil graag de regie houden over zijn eigen leven. Dat vergeet de overheid vaak.”

Dus als je het net verkeerd doet, komt die benadering als een boemerang terug. Hoe kom je nou goed aan die keukentafel terecht?

“Met mensen omgaan is een ambacht. Dat kan niet iedereen. Wij hebben hier zestig mensen in de telefooncentrale die dat heel goed kunnen. Dat zijn de professionals aan wie de overheid behoefte heeft. Niet iedere burgemeester of premier hoeft het zelf te kunnen, maar je moet wel zulke mensen in je organisatie hebben. Daar gaat het om.

“De overheid moet veel dienstverlenender zijn. Neem het voorbeeld van Winsum (een dorp in Groningen, red.). Daar konden mensen een tegemoetkoming krijgen van 10.000 euro wegens de ellende die ze hebben meegemaakt in de gaswinningsproblematiek, als ze zich zouden aanmelden. En de overheid gaat er al van uit dat niet iedereen zal komen. Zo was het ook begroot, 80 procent komt opdagen. Maar we wisten dus vooraf dat mensen die in aanmerking kwamen die 10.000 euro gingen missen. Terwijl je precies weet om wie het gaat, tot postcode, straat en huisnummer aan toe. Daar moet de overheid dan gewoon op af gaan. U heeft hier recht op, kunnen we u helpen met het aanvragen? Waarom gebeurt dat niet? Ik snap daar niks van.

“Zo gaat het ook met de overstromingsproblemen in Limburg, of met de aanvulling op de AOW. Dat is precies waar je een verschil kunt maken in dat wantrouwen. Dat lost niet alles op, maar er gebeurt misschien iets. We hadden eerst een afwachtende overheid, toen wilden we een responsieve overheid. Ik vind dat we nu naar een proactieve overheid toe moeten. Als je weet dat iets nodig is, dan ga je het brengen. Dat duurt allemaal veel te lang.”

Reinier van Zutphen: ‘Er treedt verharding op als het wantrouwen over en weer niet op tijd wordt aangepakt.’ Beeld Negin Zendegani

Hebben burgers in zo’n situatie voldoende mogelijkheden om de overheid tot luisteren te dwingen?

“De toegang tot het recht wordt vaak te moeilijk gemaakt. Het draait in probleemsituaties om de verdeling van macht, middelen en prestige. Als één van de partijen de overheid is, is de burger de onderliggende partij. Het bestuursrecht moet de burger beschermen tegen de almachtige overheid. Maar de overheid houdt er niet zo van dat er geprocedeerd kan worden, heb ik de indruk. De burger wordt afgesneden van zijn rechter, en dat vind ik echt heel gevaarlijk.

“De gedachte is: oh, straks gaan ze allemaal naar de rechter. Ik zou zeggen: zorg dan dat dat niet gebeurt! Dat doe je door heldere en begrijpelijke regels te maken waar mensen mee uit de voeten kunnen. En bied bij echte probleemgevallen een makkelijk begaanbare weg naar de rechter, zodat er snel duidelijkheid komt. Die volwassen manier van overheid zijn, daar mankeert het nog een beetje aan.

“Ik ben ook veteranenombudsman. Daar heb ik geleerd dat, als het fout is gegaan, je je moet verdiepen in het leven van mensen en wat ze nodig hebben. Anders kan uiteindelijk de reactie zijn: nou gaan we ook tot het gaatje en wil ik het tot op de laatste cent vergoed hebben. Er treedt verharding op als het wantrouwen over en weer niet op tijd wordt aangepakt.”

Heeft de overheid een probleem met sorry zeggen?

“Ja.”

Ik denk nu aan drie grote excuses dit jaar die verschrikkelijk moeizaam waren. Voor institutioneel racisme bij de Belastingdienst, Srebrenica en het slavernijverleden. Waarom toch?

“Ik wou dat ik het wist. Ook dat is een kwestie van meevoelen. Hoe zorg je ervoor dat degene tot wie je je richt, het daadwerkelijk ervaart als een gemeend excuus? Dat zie je ook bij de toeslagenaffaire. Die kinderen willen dat er oprechte excuses worden gemaakt aan hun ouders. Anders kunnen ze niet verder. Dat blijkt heel moeilijk. De excuses van minister Ollongren aan Dutchbat III deze zomer was een mooi moment. Je zag dat het veel mensen hielp. Maar ik dacht ook: hoe kan het dat het zo lang heeft geduurd?”

Heeft de overheid het te ingewikkeld gemaakt?

De regels zijn ofwel veel te ingewikkeld, of ze worden ingewikkeld gemaakt door de mensen die ze moeten toepassen. Dat laatste kom ik vaak tegen. Ik hoorde onlangs een prachtige verspreking: ‘Iedereen wordt geacht de weg te kennen’. De spreker bedoelde de wet, maar ik vond dit veel sterker. Dat is waar het om gaat. We denken allemaal dat iedereen er wel komt en weet waar hij moet zijn. Ik heb daar echt drie dagen over nagedacht. Het gaat niet langer om de wet, maar om de weg. Die complexiteit is fout. Want dat degene die het beste de weg weet zijn zin krijgt, dat was niet de bedoeling.”

Mag je het omgekeerde vragen? Dat iedere wet begrijpelijk is?

“Ik vind van wel. Die wetten zijn er niet voor rechters of advocaten, die zijn er voor de mensen. Zodat ze hun eigen zaakjes kunnen regelen. Neem het Centraal Justitieel Incasso Bureau. De mensen daar schrijven begrijpelijke brieven. Dus het kan wel. Maar we hebben te vaak een regelreflex. Als iets een keer misgaat, moet er een nieuwe regel komen. We moeten zaken veel meer oplossen binnen de grote kaders die we hebben bedacht. Als civiel rechter kon ik heel vaak uit de voeten met één regel, de onrechtmatige daad. Niemand vond dat het uitgebreider moest. We maken het veel te ingewikkeld, en dat gaat ten koste van ons zicht op waar het echt om gaat.”

Toch blijft het maar gebeuren.

“Hoe komt het dat de overheid niet leert van haar fouten? De overheid is eigenlijk een onverbeterlijke recidivist. Een recidivist stop je niet door hem op te sluiten, maar door in gesprek te blijven over hoe hij beter kan handelen. Dat was volgens mij de bedoeling van die nieuwe bestuurscultuur.

“Dan gaat het niet alleen over mijn aanbevelingen. Het is opvallend hoeveel overeenkomsten er zijn tussen wat ik uit de praktijk haal, en wat adviesorganen op zeer wetenschappelijke basis vaststellen. Van het Planbureau voor de Leefomgeving tot de Gezondheidsraad. Hoe zorg je er nu voor dat bestuurders en Kamerleden al die aanbevelingen om kunnen zetten in iets beters voor de mensen in Nederland? Daar ben je politicus voor geworden.”

Ik haal de gevleugelde uitspraak toch even aan. U zei vorig jaar in de Tweede Kamer op zoek te zijn naar een club die uw rapporten leest. Ook dit jaar is de stapel rapporten die kennelijk niet gelezen wordt weer hoog. Hoe dwingt u aandacht af?

“Ik ben daar veel scherper op geworden. Gek genoeg was dat eigenlijk niet mijn taak. Ik deed een aanbeveling en ging ervan uit dat de overheid wel zou doen wat ik zeg. Dat staat ook zo in de wet. Als je mijn aanbeveling niet uitvoert, dan moet je mij dat onderbouwd laten weten. Daar zit ik nu veel meer achteraan. Ik bel met ministeries als ze niet reageren.

“En het gaat te traag, maar ik zie wel degelijk dat dingen die ik schrijf hier en daar worden opgepakt. Dat is ook belangrijk om te benoemen. Als ik alleen maar zeg wat er verkeerd gaat, luisteren ze op een gegeven moment niet meer naar me.”

Heeft u een bemoedigend voorbeeld?

“Laatst zat ik bij minister Mark Harbers, die een heel goed rondetafelgesprek had met bewoners over vliegoverlast. Daar werd echt geluisterd, en vervolgens werd het een inhoudelijk verstandig gesprek waarbij het echte probleem op tafel kwam. Dan ben je er nog niet, maar het is een goed begin.”

Wat bleek daar voor nodig?

“Een brief van mij aan de minister. En hij ging daarop in. Meer was het eigenlijk niet. Dat zijn de dingen die belangrijk zijn.”

Luisteren is dus één. Wat kan er nog meer gebeuren om die nieuwe bestuurscultuur vlot te trekken?

“Ik denk dat er veel te veel wordt weggeredeneerd in beleidsstukken. Er is heel veel minder papier nodig om Nederland goed te besturen. Die overlast van papier en vergadertijd hindert ons om in de kern kennis te nemen waar het over gaat. En we moeten ophouden eindeloos van alles te beloven, dat is verschrikkelijk. Daarmee schep je verwachtingen. Neem de watersnood in Limburg. Iedereen kwam langs met beloftes, er werd ruim een miljard gereserveerd. Maar anderhalf jaar later zitten er nog steeds mensen in een nat bedrijfspand. Dat is toch onbegrijpelijk? Laten we ons beperken tot de essentie. De tijd die daarmee vrij komt, moeten we besteden aan de mensen om wie het gaat.”

Dat betekent dat de overheid het lef moet hebben om dingen niet tot in de puntjes te regelen. Dat kan in botsing komen met rechtsbescherming.

“Het is niet het één of het ander. Mensen moeten verantwoordelijkheid kunnen nemen, en dat moet ze ook gegund worden. Ik heb het graag over vakmanschap. Vertrouw erop dat je ambtenaren binnen brede en begrijpelijke regels goede oplossingen vinden. Als dat niet lukt, volgt er maatwerk, met in uiterste gevallen de rechter als stok achter de deur. Die benadering zou weleens heel goed kunnen werken.

“Het begint allemaal bij oprechte interesse. Echt even je mond houden en luisteren wat er speelt. Dan kun je kijken hoe je de belangen van de burger het beste kunt dienen. In samenspraak met die burger en met een goede onderlinge verdeling van verantwoordelijkheden. Dat is een goed begin van die nieuwe bestuurscultuur.”

Reinier van Zutphen Reinier van Zutphen (Wageningen, 1960) is sinds 2015 de Nationale Ombudsman. In die functie behandelt hij klachten van burgers over de rijksoverheid en over de meer dan tweehonderd gemeenten die geen eigen ombudsman hebben. Daarnaast geeft de Nationale Ombudsman naar eigen inzicht advies over de omgang van de overheid met burgers. Van Zutphen studeerde rechten in Rotterdam en werkte eerder ondermeer als rechter bij meerdere rechtbanken in Nederland en op Curaçao.

