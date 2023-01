Na herstelde fouten van de commissie-Cammaert blijft Den Haag nog met veel vragen achter

De commissie-Cammaert, ingesteld in maart 2021, deed onderzoek naar de steun van het ministerie van buitenlandse zaken aan 22 strijdgroepen in Syrië. Dat steunprogramma liep tussen 2015 en 2018. Trouw en Nieuwsuur onthulden in 2018 dat het ministerie, in strijd met beloftes aan de Kamer, groeperingen had gesteund die mensenrechten schonden en samenwerkten met extremisten. De Tweede Kamer had hier veel vragen over. Maar omdat het programma ‘staatsgeheim’ was, kreeg de Kamer weinig informatie. Afgelopen december publiceerde de commissie-Cammaert haar langverwachte rapport.

1. Wat concludeerde de commissie?

De commissie concludeerde dat het ministerie van buitenlandse zaken ‘grote risico’s’ had genomen met het steunprogramma, en het internationaal recht had geschonden. De commissie constateerde ook dat gesteunde groeperingen samenwerkten met terroristische en jihadistische groeperingen en dat zij zich schuldig maakten aan mensenrechtenschendingen.

De commissie stelde echter dat er ‘geen aanwijzingen’ waren dat het ministerie terroristische of jihadistische groeperingen had gesteund. Ze wees in haar rapport wel op één specifieke strijdgroep: Jabhat al-Shamiya. Uit eerder onderzoek van Trouw en Nieuwsuur bleek dat die groep steun had gekregen van Buitenlandse Zaken. Het Openbaar Ministerie (OM) had deze groepering juist als ‘terroristisch’ bestempeld in de zaak tegen Syriëganger Driss M., die liep tussen 2016 en 2019.

De commissie onderzocht de casus en concludeerde dat deze strijdgroep niet meetelde als voorbeeld van overheidssteun aan een door het OM gekwalificeerde ‘terreurgroep’. Het OM had de groep volgens de onderzoekers namelijk alleen aanvankelijk als terroristisch bestempeld, maar was hier later, in hoger beroep, op teruggekomen. Daarom zou de Syriëganger Driss M. uiteindelijk ook zijn vrijgesproken. Conclusie: er waren geen aanwijzingen voor steun aan een groep die door het OM als terroristisch was beschouwd.

2. Wat is er nu aan de hand?

Het Openbaar Ministerie weerspreekt de lezing van de commissie over het verloop van de rechtszaak, en stelt helemaal niet van standpunt te zijn veranderd over de strijdgroep Jabhat al-Shamiya, ook niet in hoger beroep. “Het OM [kwam] tot de conclusie dat hij heeft deelgenomen aan een criminele organisatie met een terroristisch oogmerk”, laat een woordvoerder van het OM weten. Dit wordt bevestigd door de openbare tekst van de uitspraak van het Gerechtshof in Den Haag.

Ook Yasar Özdemir, de advocaat van de vervolgde Syriëganger Driss M., zegt niet af te weten van een vermeend gewijzigd standpunt van het OM. M. werd uiteindelijk wel vrijgesproken, maar dat was omdat het Gerechtshof te weinig bewijs zag dat hij überhaupt bij de bewuste strijdgroep was aangesloten. En dus niet, zoals de commissie-Cammaert schreef, omdat het OM van standpunt was gewisseld.

Het OM, dat zelf door de commissie is geïnterviewd, ontdekte de foutieve passage pas na vragen van Nieuwsuur en Trouw. Toen was het rapport al gepubliceerd en in veelvoud verspreid onder de Nederlandse pers, aangeboden aan minister Hoekstra van buitenlandse zaken en verstuurd aan de Tweede Kamer. Het OM zegt van tevoren geen inzage te hebben gekregen in het rapport.

Een Syrische strijder in Aleppo. Beeld Getty Images

Het OM heeft de afgelopen tijd contact gezocht met de commissie ‘en aangegeven dat er geen sprake is geweest van een wisseling van standpunt van het OM in deze strafzaak’, zo liet een woordvoerder in december weten aan Trouw en Nieuwsuur.

De commissie heeft de fouten woensdag rechtgezet.

3. Hoe kwam de commissie tot zo’n verkeerde weergave van deze zaak?

Daar zijn nog vragen over. In openbare stukken staat feitelijk beschreven hoe de zaak tegen Driss M. is verlopen. Uit de tekst van de uitspraak van het Gerechtshof kan niet worden opgemaakt dat het OM van standpunt is veranderd. Sterker, daarin staat juist dat het OM de strafeis verhoogde van vier jaar in eerste aanleg, naar vijf jaar en zes maanden in hoger beroep.

De commissie schrijft donderdag deze rechterlijke uitspraak wel te hebben gelezen, maar dat daarbij ‘over het hoofd gezien’ is om ‘het standpunt van het OM ter terechtzitting te verwerken’. Daarom zijn nu vragen ontstaan over de zorgvuldigheid van de gekozen onderzoeksmethodes.

De commissie zegt zich te hebben laten leiden door de inhoud van een vertrouwelijk ambtsbericht van het OM aan het ministerie van justitie. Daarin zou onder meer staan dat het OM niet tot de ‘algemene conclusie kwam dat Jabhat al-Shamiya kwalificeerde als een terroristische organisatie’.

Het OM zegt dat uit dat stuk ‘niet blijkt’ dat ze van standpunt veranderde, maar wil het dus niet openbaar maken. Wat er precies in het vertrouwelijke document staat, is niet te controleren, want het stuk blijft geheim. De onderzoekers maakten er in ieder geval uit op dat het OM van standpunt wisselde, maar hebben deze lezing dus onvoldoende geverifieerd.

Opvallend is de datum waarop het vertrouwelijke ambtsbericht zou zijn verstuurd: 14 september 2018 – drie dagen nadat Nieuwsuur en Trouw onthulden dat Jabhat al-Shamiya steun had gekregen van Buitenlandse Zaken.

De voormalig advocaat van Driss M. wil het stuk nu inzien. Als blijkt dat het OM intern daadwerkelijk twijfelde over de kwalificatie van de groepering, terwijl ze de vervolging tegen zijn cliënt wél gewoon doorzette, zou dat kunnen betekenen dat Driss M. ten onrechte is vervolgd, stelt advocaat Özdemir. Zijn cliënt heeft volgens hem veel schade ondervonden van de vervolging. Driss M. zat vast op de terroristenafdeling van de zwaarbewaakte gevangenis in Vught.

4. Hoe zit het met Driss M. en waarom ligt die zaak zo gevoelig?

De zaak Driss M. legde een spagaat bloot binnen de overheid.

Eerst iets over de zaak tegen Driss M. Hij zou tussen 2014 en eind 2015 in Syrië hebben gevochten, en zich hebben aangesloten bij de groepering Jabhat al-Shamiya. Het OM omschreef die strijdgroep als een ‘jihadistische’ en ‘criminele organisatie met een terroristisch oogmerk’. Het OM startte vervolging tegen Driss M. in 2016. Hij was toen al terug in Nederland.

Terwijl het hoger beroep liep, onthulden Nieuwsuur en Trouw in september 2018 dat het ministerie van buitenlandse zaken de strijdgroep waarbij Driss M. zou zijn aangesloten, Jabhat al-Shamiya dus, vanaf 2017 ondersteund had met hulpgoederen, zoals uniformen en pick-uptrucks. Het ministerie bleek namelijk heel anders naar deze groepering te kijken. Het ministerie vond de groep niet terroristisch, maar juist ‘gematigd’. Daarom was de groep ook geselecteerd voor steun.

Het leidde tot een buitengewone situatie. De advocaat van Driss M. haalde de publicaties van Nieuwsuur en Trouw aan in de verdediging van zijn cliënt. Hoe kon het OM nog volhouden dat Driss M. bij een ‘terreurgroep’ had gezeten als diezelfde strijdgroep hulp had gekregen van de Nederlandse overheid?

5. Wat betekenen de fouten voor de conclusies van de commissie?

De stelling dat er ‘geen enkele indicatie’ was dat er groepen gesteund waren die door het OM als terroristisch gekwalificeerd waren, blijkt niet te kloppen. Want Jabhat al-Shamiya werd zowel gesteund door Buitenlandse Zaken, als door het OM als ‘terroristisch’ bestempeld.

Wel zegt de commissie nu dat het OM de strijdgroep Jabhat al-Shamiya alleen een kwalificatie gaf voor de periode dat Driss M. eraan deelnam, en dat was 2014 tot eind 2015. De steun van Buitenlandse Zaken startte, voor zover Trouw en Nieuwsuur konden achterhalen, pas vanaf 2017.

Beeld Brechtje Rood

En dus luidt de nieuwe conclusie van de commissie nu dat er geen sprake is van steun aan groepen in periodes waarin deze door het OM als ‘terroristisch’ zouden zijn beschouwd. Wat Jabhat al-Shamiya betreft zat er een tot twee jaar tussen, zoals Trouw en Nieuwsuur al eerder vaststelden.

De commissie zegt haar conclusie met de correcties te hebben ‘gepreciseerd’, maar dat de strekking onveranderd blijft. Het ministerie van buitenlandse zaken schrijft bovendien: ‘De Commissie heeft zijn [sic] algemene conclusies in het hoofdrapport niet bijgesteld, dit blijft dus ongewijzigd.’

6. Vond het OM Jabhat al-Shamiya nu alleen in 2015 terroristisch, en niet meer in 2017, toen de steun van Buitenlandse Zaken liep?

Nee, dat zegt het OM niet. Het OM zegt geen uitspraken te doen over jaren die buiten de strafzaak vallen. Het OM werkt niet zoals een denktank, die doorlopende lijsten opstelt met kwalificaties over groeperingen. Het OM kijkt alleen naar periodes die relevant zijn voor de vervolging van een verdachte. Driss M. was in 2017, toen de steun van Nederland startte, alweer terug in Nederland.

Uit het kennisdocument van het OM, opgesteld door een buitengewoon opsporingsambtenaar en Midden-Oostendeskundige, blijkt overigens dat de officier van justitie in de zaak Driss M. toch óók de jaren 2016 en 2017 betrok bij de vervolging. Jaren die buiten deze strafzaak vielen.

In dat document staat: ‘De invloed van al-Jabhat al-Shamiya blijft groeien in 2015 en 2016. In een poging grotere verliezen af te wenden, is al-Jabhat al-Shamiya (..) vanaf januari 2017 opgegaan in Ahrar al-Sham.’ Ahrar al-Sham is een groepering die door de Nederlandse rechter als terroristisch is bestempeld.

7. Wat is er nog meer onduidelijk aan het rapport?

Er staan verschillende discrepanties en onduidelijkheden in het rapport. Zo stelt de commissie vast ‘dat geen van de door Nederland gesteunde groeperingen voorkomt op (inter)nationale terreurlijsten’. Maar verderop staat dat er ‘geen zekerheid’ is of er in Zuid-Syrië groeperingen gesteund zijn die op dat soort lijsten voorkomen.

Ook zijn er vragen over de wijze waarop de commissie de aan de Tweede Kamer beloofde criteria beoordeeld heeft. Het ministerie van buitenlandse zaken had de Tweede Kamer bijvoorbeeld beloofd alleen groepen te steunen die niet ‘operationeel samenwerkten’ met terroristische groepen. Dat was een ‘doorslaggevend criterium’. Is die belofte nagekomen?

De commissie doet daar geen uitspraak over. Het zou ‘onmogelijk’ zijn om te zeggen of de gesteunde groepen aan de gestelde criteria voldeden, omdat die volgens de commissie voor meerdere interpretaties vatbaar zouden zijn. Tegelijkertijd bevat het rapport verschillende voorbeelden van samenwerking tussen door Nederland gesteunde groepen en jihadistische groeperingen. Samenwerking met extremistische groeperingen was volgens de commissie zelfs gebruikelijk.

De commissie beschrijft een aantal voorbeelden, en constateert dat het ministerie die niet problematisch vond. Het zou namelijk slechts om ‘tijdelijke en plaatsgebonden’ samenwerking gaan, en om marriages of convenience (gelegenheidshuwelijken).

Zo schrijft de commissie over een alliantie tussen een door Nederland gesteunde strijdgroep, en het aan het terroristische Al-Qaida gelieerde Al-Nusra. In een intern document van het ministerie zou staan ‘dat dit verband maar zes maanden had bestaan, en het geen serieuze samenwerking betrof’.

Ook schrijft de commissie over een koepelorganisatie met een ‘operations room’, waar Nederlandse groeperingen deel van uitmaakten, maar ook de ‘meer radicale groepen’ Ahrar al-Sham en Jaish al-Islam. Ook dit verband zou volgens het ministerie niet problematisch zijn. De alliantie zou niet vanuit ideologisch oogpunt plaatsvinden, en groeperingen zouden eigen doelen nastreven.

Vervolgens schrijft de commissie in haar eindconclusie geen aanwijzingen te hebben gevonden dat in strijd met het beleid is gehandeld om geen steun te verlenen aan groepen die ‘intensief’ met jihadistische of groeperingen samenwerkten. Zo was het criterium nooit tegenover de Kamer geformuleerd.

8. Hoe nu verder?

De Tweede Kamer is woensdag dus geïnformeerd over de fouten van de commissie. Op 1 februari debatteert de Kamer met minister Hoekstra van buitenlandse zaken over het rapport. Kamerleden hebben nog veel vragen. Het blijft een gevoelige zaak, waarover we mogelijk nooit volledige duidelijkheid zullen krijgen. Dat was nu juist wél de bedoeling met dit rapport.

