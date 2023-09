Na de aanslagen kiest het bergplaatsje Ripoll voor de Catalaanse rechts-nationalisten

In het Catalaanse bergplaatsje Ripoll is de rechts-nationalistische Aliança Catalana van Sílvia Orriols snel uitgegroeid tot de grootste partij. De stem op de nieuwkomers is een reactie op de aanslagen van 2017 op de Ramblas in Barcelona, gepleegd door inwoners van het plaatsje.

Idyllisch. Dat komt als eerste in je op zodra je over een slingerende bergweg het Catalaanse plaatsje Ripoll binnenrijdt: tussen zachtgroene bossen, langs de rustig stromende Ter, ligt het historische plaatsje pittoresk aan de voet van de Pyreneeën. Midden in het centrum staat een eeuwenoud klooster, bekend als de wieg van Catalonië.

Wie door de middeleeuwse straatjes stapt kan nog even in de idylle geloven, maar al snel worden de eerste barsten zichtbaar: dichtgetimmerde winkels, verwaarloosde gevels met afbladderende verf.

In de twintigste eeuw bloeide hier een textielindustrie, maar de economie heeft duidelijk een klap gekregen. Het is het eerste wat een paar mannen in een bar aan de rivier zeggen: ja, het is hier mooi, maar er is geen werk. En, vertellen ze er meteen bij: Ripoll staat ook bekend als de plek waar de aanslagplegers van de Ramblas in Barcelona vandaan kwamen.

Groep jongeren geradicaliseerd

In gesprek met inwoners komt het onderwerp van de aanslagen al snel naar voren: de beelden van de Ramblas als een slagveld van omgevallen tafels en aangereden slachtoffers, staan in het collectieve geheugen gebrand. Bij de aanslagen in 2017, niet alleen in Barcelona maar ook in Cambrils, kwamen zestien mensen om het leven en raakte een veelvoud daarvan gewond – het merendeel aangereden door een busje bestuurd door een terrorist. Achteraf bleek het brein achter de aanslag een Marokkaanse imam uit Ripoll te zijn, onder wiens invloed een groep jongeren was geradicaliseerd.

De rivier Ter die door Ripoll stroomt. Beeld Eline van Nes

In 2018, een jaar na de aanslagen, bezocht Trouw Ripoll al, en schreef dat geen politicus munt had weten te slaan uit de gebeurtenis. Vijf jaar later is dat veranderd: bij de lokale verkiezingen heeft de nieuwe Aliança Catalana met een uitgesproken agenda van Catalaans nationalisme en rechtse anti-immigratieretoriek zes van de zeventien zetels in de gemeenteraad binnengehaald. Na een mislukte poging tot een cordon sanitaire is Sílvia Orriols, die de partij in 2020 oprichtte, geïnstalleerd als burgemeester.

“Daar hangt Pere Aragonès”, zegt de 38-jarige Orriols lachend, wijzend op een portret dat met het gezicht naar de muur is gedraaid. Het was een van de eerste dingen die ze deed als burgemeester: de regiopresident omdraaien. Aragonès leidt een links-nationalistische coalitie in de Catalaanse deelregering. Weliswaar werkt hij hard om Catalaanse tradities en het taalgebruik te beschermen, en pleit hij nog altijd voor een referendum over onafhankelijkheid, maar, zo stelt Orriols, hij ziet één ding over het hoofd: “De Catalaanse tradities en taal worden ook bedreigd door massa-immigratie, door mensen die niet integreren. Aragonès wil daar niet serieus over praten.”

Afkeuring van iedere buitenstaander

Het is duidelijk dat Orriols in een politiek vacuüm is gestapt. Ze trekt de lijn van de Catalaanse nationalisten door naar een afkeuring van iedere buitenstaander die de identiteit van Catalonië zou bedreigen. Het Catalaanse nationalisme heeft Orriols ver doorgevoerd: vooraf schrijft haar woordvoerder dat het interview moet plaatsvinden in het Catalaans of in het Engels, Orriols vertikt het om Spaans te spreken

Op de vraag of ze dan geen Spaans kan, aangezien dat het gesprek aanzienlijk makkelijker zou maken, knikt Orriols. Jazeker, ze heeft natuurlijk Spaans geleerd, het zou vreemd zijn als ze die taal niet sprak. Maar ze wil het simpelweg nooit meer spreken, dat is een voornemen. “Als slaaf spreek je immers niet de taal van de meester”, zegt ze puntig.

Lange tijd was er in Spanje geen radicaal- of extreem-rechtse partij van belang, in tegenstelling tot in andere Europese landen. Dat heeft alles met de rechtse dictatuur van Francisco Franco (1939-1975) te maken, waaraan de herinnering nog vers is. Pas afgelopen jaren komt het radicaal-rechtse Vox op, met een politiek platform dat lijkt op dat van radicaal-rechtse partijen in de rest van Europa. Zij weet vooral winst te behalen uit een vorm van identiteitspolitiek, waarbij zij zich tegenover de lhbti+-beweging plaatst. Bijvoorbeeld door (met wisselend succes) de regenboogvlag te verbieden op openbare gebouwen.

Naast de Catalaanse vlag

Maar Vox is sterk unionistisch en keert zich af van alles dat enigszins ruikt naar onafhankelijkheid in de autonome regio’s van Spanje, zoals Catalonië en Baskenland. Aliança Catalana komt met een compleet ander radicaal-rechts geluid, praktisch ongehoord in Spanje. In Ripoll ging in de pride-week onder Orriols bijvoorbeeld juist wel de regenboogvlag uit. Maar die werd opgehangen naast de Catalaanse vlag, de estelada.

Dé grote onderwerpen voor Orriols zijn dan ook Catalaans nationalisme en de radicale islam. Een jaar na de aanslagen, nadat eerst was gedacht dat de leden van de terreurcel in stilte waren geradicaliseerd, werd bekend dat de imam toch maandenlang in de moskee haatpreken had gehouden. “Dood de ongelovigen”, zou hij gezegd hebben, daarbij de gewapende strijd verheerlijkend.

“Dat baart ons het meeste zorgen”, zegt Orriols. “Er zijn moskeegangers die dat hebben gehoord en niets hebben gezegd. Terwijl ze misschien de aanslagen hadden kunnen voorkomen. Met diezelfde mensen wonen we hier nog altijd zij aan zij, en daar is politiek niets mee gedaan.” Het doet de vraag rijzen of Orriols haar burgemeesterschap als direct gevolg van de aanslagen ziet. “Daar twijfel ik geen moment aan”, zegt ze.

Duidelijke afkeer van de islam

Ook al wil Orriols niet als extreem-rechts worden gelabeld, ze had er in haar campagnebeloftes toch minstens de schijn van. Onder de omineuze slogan ‘Red Ripoll!’ beloofde ze de juridische mogelijkheden te verkennen om de moskee te sluiten, maar ook om te beletten dat migranten gebruik maken van sociale steun. Er klinkt een duidelijke afkeer van de islam uit haar retoriek: “Waar de moslims de meerderheid worden, verdwijnt de beschaving en begint het barbaarse.”

Zodra het over extreem-rechts gaat, raakt Orriols gelijk geïrriteerd. “Iedereen praat over mijn plannen met migratie, maar ik beloofde veel meer tijdens mijn campagne.” Wat dat precies is, wordt uit het gesprek niet volledig duidelijk, behalve dat ze de economie wil opfleuren door twee bedrijven waarvan de naam nog geheim is aan te trekken naar het lokale industrieterrein. Of daarmee de economie gered kan worden? Orriols vindt het een eerste goede stap.

Maar boven alles is Orriols vooral sterk Catalaans-nationalistisch. En dat is het opmerkelijkste van haar winst: van de onafhankelijkheidsstrijders die in 2017 het verboden referendum organiseerden tot de radicale bewegingen in Catalonië, waren de meeste links of hoogstens centrum-rechts. De onverwachte opkomst van de extreem-rechtse Aliança Catalana verbaast dan ook menig Spanjaard – het was immers de rechtse dictatuur die de Catalanen onderdrukte.

Op gelijke voet met andere afscheidingsbewegingen

Voor Aliança Catalana is het doel duidelijk: in de Catalaanse deelregering terechtkomen en daarmee verandering afdwingen in Catalonië, waaronder uiteraard afscheiding van Spanje. Daarmee zou je zeggen dat ze op gelijke voet staat met andere afscheidingsbewegingen, zoals Junts per Catalunya (Samen voor Catalonië) van de voortvluchtig ex-regiopresident Carles Puigdemont, die nog altijd in Brussel in ballingschap woont na het verboden referendum van 2017.

Maar juist Puigdemont sprak zich recent uit tegen de Aliança Catalana. Hij beschuldigt de partij van het schenden van mensenrechten met de wens om de moskee te sluiten en illegale asielzoekers van de samenleving uit te sluiten. “Ik vind het maar niets dat zo’n belangrijke plaats (Ripoll, red.) in handen is van hen”, zei Puigdemont erover. Orriols haalt haar schouders op en wijst naar het portret van Puigdemont dat in haar burgemeesterskantoor hangt. “Ik denk dat ik dat binnenkort ook maar omdraai.”

Orriols denkt dat er ruimte is voor andere Catalaanse separatistische leiders. Dat is een sentiment dat ook voelbaar was bij protesten in Catalonië in het afgelopen jaar: de fanatiekste separatisten vinden dat er te weinig gedaan wordt om onafhankelijkheid te bereiken. Vorige maand zei Jordi Aragonès, een van de kopstukken van de partij én neef van de Catalaanse regiopresident Pere Aragonès, dat de partij vanuit Ripoll met gemak groot kan worden in heel Catalonië, aangezien ze gemakkelijk stemmen van de linkse Catalaanse onafhankelijkheidspartijen kan afsnoepen. Of dat waar is, moet nog blijken, maar Ripoll heeft zij alvast gewonnen.

Veel mensen zijn pers-moe

Bij moskee Annour zijn die middag een twintigtal mannen samengekomen. Op eerdere interviewverzoeken werd niet gereageerd. Na de dienst, als de imam en de moskeegangers hun schoenen weer aantrekken, wordt geïrriteerd gereageerd op de aanwezigheid van journalisten. Het is een bekend gegeven: door alle aandacht na de aanslagen zijn veel mensen pers-moe.

De imam zelf is nieuw – de geradicaliseerde uit 2017 kwam om bij de aanslagen – en spreekt geen woord Spaans. Een van de moskeegangers zegt dat moskeevoorzitter Ali Yassine de persoon is om te spreken, en uiteindelijk wordt aangeboden hem te bellen. Het is een kort gesprek, waarbij hij zegt het te druk te hebben voor interviews. Sinds de aanslagen verschijnt hij zelden in de pers, en stelt dan altijd dat de aanslagplegers los van de moskee waren geradicaliseerd.

“De aanslagplegers waren goede jongens, maar zij konden niet lezen of schrijven in het Arabisch, noch wisten ze iets over religie, en dat was hun mankement. Als ze hadden geweten wat de islam is en wat het toelaat en wat niet, dan waren er geen problemen geweest”, zei Yassine in juli 2018 tegenover de Spaanse pers. Nadat bekend werd dat er toch openbaar haat gepredikt is in de moskee, heeft Yassine nog zelden de pers gezocht. In juni dit jaar zei hij tegenover een lokaal Catalaans medium over burgemeester Orriols: “Ze heeft gelijk dat ze wil dat radicalen vertrekken. Maar ze moet stoppen de moslimgemeenschap aan te vallen. Het zou nooit in ons opkomen alle Spanjaarden na een Eta-aanval als terroristen te behandelen.”

Wakker met bloemen om zich heen

Intussen hebben de moskeegangers hun schoenen aan. Op de vraag of ze geloven dat de burgemeester de moskee gesloten krijgt, wordt schamper gelachen. Een oudere man zegt dat ze dan in Marokko moeten zijn, omdat deze moskee vanuit daar wordt gefinancierd. Een jonge moskeeganger van rond de dertig, die ook zijn naam niet wil geven, zegt dat het hem niet uitmaakt wat er met de moskee gebeurt. Hij heeft zijn geloof, stelt hij, en dat maakt dat hij zelfs zijn huis zou kunnen verliezen. Met God in zijn hart zou hij zelfs op straat kunnen slapen, en dan nog zou hij wakker worden met bloemen om zich heen.

