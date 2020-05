Millennials zijn net gewone mensen, blijkt in ‘Dertigers’

Tien jaar geleden schreven de kranten soms met verbijstering over de millennials, geboren tussen 1981 en 1996, die zo moeilijk te verzadigen waren. Managers moesten op het werk maar zorgen dat de jonkies zich konden ontwikkelen, anders waren ze zo weer foetsie. Deze twintigers deden wat ze wilden, waren verwend door ouders die hun beste vrienden wilden zijn, ze waren hedonistisch en vooral gericht op eigen belang eerst.

Ze keken geen tv meer, maar Hilversum wilde hen graag winnen als publiek voor de toekomst. Is dit het moment? Nu ze dertig-plus zijn, schat de publieke omroep hun ­dagelijks leven rijp voor een dramaserie met ­herkenbare verhalen: ‘Dertigers’. Het serieuze leven staat bij hen op de stoep. De eerste (vecht-)scheiding dient zich aan, overspel maakt meer kapot dan diegene liefheeft en de sjeu verdwijnt uit een pril gezinsleven. Het leven is geen ‘ik’ meer, maar ‘wij’ – en dat is een worsteling.

In Vlaanderen is het origineel van de ­dagelijkse serie al toe aan seizoen drie, dus durfde BNNVara een remake aan, in de hoop ook hier jongere kijkers te trekken.

Ook dertigers hebben iets te tobben

Eerste indruk na de eerste week van vier ­dagelijkse uitzendingen: aardig. Ik moest wat irritatie overwinnen over die onhoudbare hang naar studentikoos genieten, maar na één week blijken alle dertigers natuurlijk iets te tobben te hebben en worden de verhaallijnen gelaagder. Dertigers heeft niet het contemplatieve niveau van ‘Oogappels’ (veertigers, vijftigers met pubers, ook van BNNVara), maar neigt naar een soap met redelijke diepgang. Je wilt wel blijven kijken.

Het is daarbij leuk om eens relatief onbekende acteurs te zien in gevarieerde rollen, al is de mix wel iets te opzichtig grootstedelijk, nog versterkt door de hippe Amsterdamse tussenshots van toen corona het leven nog niet versoberde. Nora van Arubaans-Surinaamse komaf (in de persoon van de subtiel acterende Joy Wielkens) gaat met Feras, een jongen met Turkse roots (Gürkan Küçüksentürk). Pieter is net samen met Babs van Aziatische achtergrond, de twee homo’s Alex en Elias ontstijgen het karikaturale beeld van het type Martien Meiland en de eeuwige vrijgezel is de blonde knapperd Sara (Eva Laurenssen), die achter de façade van een losbandig leven ook worstelt met eenzaamheid en de aftakeling van haar moeder. Carrièrestel Bart en Lot is nog het meest clichématig, met een mooi huis buiten de stad, een dikke auto en twee pre-puberende kinderen. Zij is basisschooldocent, hij zakenman. Zij regelt de oppas, hij flirt met de oppas. Flauw, al speelt acteur Lykele Muus deze Bart wel overtuigend.

Geheimzinnige dood

Hun problemen zijn herkenbaar genoeg. Een zwangerschap, zoals bij chirurg Nora, komt nooit uit, zeker niet als haar vriend ­mogelijk niet de vader is. Een zoontje delen met een nare ex is ook tergend, helemaal bij Pieter, die stiekem geldproblemen heeft.

Steeds blijkt het adagium ‘volg je passie’ stuk te lopen op de verantwoordelijkheid voor anderen en op de erkenning dat het leven niet altijd maakbaar is. (Ook door de geheimzinnige dood van Pieters tweelingbroer Gijs, waarvan langzaam meer details doorsijpelen).

En dan is er nog de allesbepalende coronatijd nu, die ons nog meer leert om voor elkaar te ­zorgen. De dertigers van over tien, twintig jaar hebben vast weer andere vragen.

Vijf keer per week schrijven Renate van der Bas en Maaike Bos columns over televisie.