Mijn vaders leven was en is een rollercoaster

Hoe ga je om met een bejaarde vader die psychiatrisch patiënt is en die nog rijk denkt te worden door boten te bouwen?

“Staat er nog wat in de krant pap?”, vraag ik.

Mijn vader zit aan de eettafel in de gemeenschappelijke woonkamer. Hij zit half te dutten boven de krant waarvan hij de pagina’s soms wel en meestal niet meer kan omslaan.

Hij heeft dus een opleving, hij eet weer en komt weer uit bed. Maar het is niet veel meer, want na een uurtje, maximaal twee, is hij moe en wil hij weer terug naar bed en slaapt dan de rest van de dag.

Vasthouden wat loslaat, loslaten wat vasthoudt.

Het blijft zo’n ingewikkeld proces, alles kan elk moment veel slechter zijn. Of voorbij. Of ineens toch weer beter.

Vaak denk ik dat het makkelijker voor me was om te dealen met al die gekke dingen rondom zijn botenmanie dan met dit hortend en stotend loslaten van het leven.

Die botentoestanden waren soms bizar, maar vaak ook zo grappig...

Tweeduizend pakken hagelslag

De keer dat we er net op tijd achter kwamen dat mijn vader een afspraak had weten te regelen met een directeur van een grote scheepswerf bijvoorbeeld. Of toen hij tweeduizend pakken hagelslag had besteld, voor op de boten. Of die keer dat hij, toen hij nog goed ter been was, met de zorgtaxi Middelburg in was verdwenen om ‘een en ander in gang te zetten’. We zijn nooit te weten gekomen wat hij daar die dag uitgespookt heeft.

Ik drink vandaag even koffie bij mijn vader.

De woning is leeg, zijn medebewoners zijn naar het activiteitencentrum, een begeleidster en de schoonmaakster zijn verderop bezig in de slaapkamers.

“Pap, staat er nog wat interessants in je krant?”, herhaal ik terwijl ik over zijn arm wrijf.

Mijn vader mompelt iets over Danny Vera, de Middelburgse zanger waar hij dol op is.

“Wat is er met Danny Vera dan?”

Mijn vader friemelt met trage vingers aan zijn hoorapparaat en denkt hard na.

“Hij moest vroeg op geloof ik”, antwoordt hij dan aarzelend.

Ik glimlach. “Moest hij ergens zijn?”

Dat weet mijn vader niet meer.

Je sterft zoals je hebt geleefd

Dit zijn onze gesprekjes nu. Een paar zinnen, hier en daar een vraag en een antwoord waarvan ik vaak niet weet hoe die bij elkaar horen.

Maar ik ben allang blij dat ik een beetje contact met hem krijg.

Je sterft zoals je hebt geleefd, las ik eens. Ik hoop voor mijn vader dat dat niet het geval is, want zijn leven was en is een rollercoaster.

Toevallig (of niet) ook mijn vaders lievelingsliedje: Roller Coaster, van Danny Vera dus.

Mijn vaders rollercoaster niet ook míjn rollercoaster laten zijn, dat is iets wat ik heb moeten leren. En wat ik het afgelopen jaar pas onder de knie heb gekregen, waarover misschien een volgende keer meer.

Ik haal de woonbegeleider en samen leggen we mijn vader weer op bed.

Journalist en schrijfster Trea van Vliet schrijft over haar vader, die verblijft in een woonvorm voor psychiatrische patiënten in Zeeland. Eerdere artikelen vindt u hier.