Miguel Pacheco raakte door ‘de Nederlandse non’ zijn Chileense ouders kwijt (maar zijn moeder vond hij terug)

De Nederlandse Truus Kuijpers hielp Nederlanders kinderen uit Chili te adopteren en decennia later koppelde ze hen weer aan hun ouders. Maar Miguel Pacheco vertelde ze dat zijn familie onvindbaar was. Ten onrechte. ‘Waarom 44 jaar ontkennen?’

Bij Miguel Pacheco en zijn vriendin valt een brief op de mat. Hij schrikt. “Ik denk: ik heb iemand zwanger gemaakt. Daar heb ik geen belang bij. Dus ik heb die brief weggegooid, maar zes maanden later kreeg ik hem weer.”

De brief is van het Fiom, een organisatie die ouders helpt met de zoektocht naar hun biologische kinderen en andersom. “Toen zei ik tegen m’n voormalige vriendin: ‘als ik een kind heb, dan is het in ieder geval acht jaar oud’. Ik zei: ‘open maar, dan kijken we wel’.”

Die brief is echter niet van een kind dat zijn vader zoekt, maar van een moeder die haar zoon weer in haar armen wil sluiten.

Zijn moeder zocht hem al jaren

Pacheco woont de eerste jaren van zijn leven in Chili, en wordt als kleuter naar Nederland gebracht en geadopteerd door een Nederlands echtpaar. In de brief staat dat zijn biologische moeder Rosa hem zoekt, al jaren. Het is dan begin 2022.

Pacheco vertelt zijn verhaal in de Chileense hoofdstad Santiago, aan de eettafel van zijn zus Soledad en haar man Juan. Zijn moeder woont op een klein halfuur rijden. Na die brief van begin 2022 verhuist hij naar Chili om dicht bij zijn familie te zijn. Alle schepen heeft hij dan achter zich verbrand, zijn baan is opgezegd en zijn relatie verbroken.

Soledad zorgt voor koekjes en frisdrank, de tafel staat op ruwe aarde. Pacheco vertelt dat zijn slaapkamer geen dak heeft, en dat hij de keuken van de familie eigenhandig heeft gebouwd. Het afgelopen jaar heeft hij beetje bij beetje zijn eigen levensverhaal kunnen reconstrueren. Langzaam komt hij erachter dat alles wat hem en zijn adoptieouders ooit verteld is over zijn biologische familie, niet klopt.

Ondergebracht in kindertehuis

Het verhaal begint als Miguel vier jaar oud is. Hij wordt dan door zijn ouders naar ‘Las Palmas’ gebracht, een kindertehuis van de Nederlandse Truus Kuijpers in de wijk El Bosque in Santiago.

Miguel is de jongste van zes kinderen en zijn beide ouders werken zes dagen per week. Het gezin leeft in armoede en het lijkt een uitkomst dat Miguel doordeweeks naar Las Palmas mag. Op vrijdagavond wordt hij opgehaald en dan brengt hij het weekend door met zijn ouders, broer en zussen.

Dat duurt een jaar en dan, ineens, is Miguel er op een dag niet meer. Zijn biologische moeder vertelt hoe Kuijpers haar na lang aandringen zegt dat Miguel te slim zou zijn om in Chili te blijven. Zij heeft besloten dat hij naar Nederland moet voor een opleiding.

Dictatuur van Pinochet

Rosa druipt af. In het Chili onder de dictatuur van Augusto Pinochet gingen arme en inheemse vrouwen niet in tegen een non, zegt ze nu. Soledad vertelt dat Miguels vader en oudere broer wel verhaal gingen halen. Met geweld verschaffen zij zich toegang tot het tehuis, en worden opgepakt door de politie.

Miguel kunnen ze er niet vinden. Hij is, bleek tijdens het onderzoek dat Trouw deed naar het tehuis ‘Las Palmas’ en adopties uit Chili, in afwachting van zijn vertrek naar Gertie Vogel gebracht. Vogel is een andere Nederlandse vrouw die toentertijd in Santiago woonde. Zij en Kuijpers werkten gedurende een aantal jaren samen.

Aan de andere kant van de wereld krijgen de adoptieouders van Miguel te horen dat hun nieuwe zoon, een kleuter al, in Chili over straat zwierf. Dat hij ondervoed is en geen ouders meer heeft. Het is het voorjaar van 1979.

Miguel wordt Mike

Miguel krijgt een nieuwe naam, Mike, en verliest zijn taal. Tegenwoordig woont en werkt hij in Santiago, waar hij moeite heeft met het Spaans, terwijl de meeste Chilenen geen woord Engels spreken. Zijn zus Soledad is een spraakwaterval, en op enig moment tijdens het interview emotioneert het haar dat haar zo stille broertje, nu er Nederlandse journalisten zijn, ook veel praat. “Ik ken hem eigenlijk helemaal niet”, zegt ze.

Terwijl hij opgroeit, ziet Pacheco Kuijpers af en toe. Zijn adoptieouders doneerden tientallen jaren aan haar kindertehuis, en ze komt af en toe langs bij het gezin. Zij vertelt hem dat zijn moeder door het land zwerft, en dat ze onvindbaar is. Eén keer, hij is dan 43, geeft ze hem een foto van haar.

Het wordt 2014 en in Chili gebeurt iets waar Pacheco pas acht jaar later weet van krijgt. Chileense onderzoeksjournalisten publiceren over netwerken van notarissen, verloskundigen, sociaal werksters, rechters, artsen en tehuizen die van de jaren zestig tot in de jaren negentig baby’s en kinderen bij hun moeder weghaalden om in het buitenland ter adoptie aan te bieden.

Zijn moeder was analfabeet

Rosa en Soledad Pacheco vertellen als een van de eersten op de nationale televisie dat ook hun zoon en broer van hen is afgenomen. Rosa vertelt in die reportage ook dat ze jarenlang dacht dat Miguel na zijn opleiding in Europa weer terug zou komen.

In de reportage op de Chileense televisie is ook Kuijpers te zien. Volgens haar is het onmogelijk dat moeders niet hebben begrepen dat hun kind weg zou gaan om geadopteerd te worden.

En inderdaad: de papieren kloppen, Rosa heeft haar handtekening gezet voor de adoptie van haar jongste zoon. Maar ze is analfabeet, en kan dus niet lezen of schrijven. Zij zegt dat Kuijpers, in Chili bekend als de Nederlandse non – ‘La Monja Holandesa’ – haar om een handtekening vroeg om Miguel mee te nemen op een soort schoolreisje naar een park.

Op de nationale televisie belooft Kuijpers dan aan Rosa dat ze haar zoon “terug zal brengen in haar armen”. Maar ze komt terug met slecht nieuws. Ze kan Miguel niet vinden. Een video-opname die Soledads man stiekem maakte bewijst wat Rosa en Soledad vertellen.

‘Kuijpers had me kunnen bellen’

Pacheco hoort dit hele verhaal pas jaren later. Hij weet niets van dit alles. Aan de eettafel van zijn zus zegt hij dat Kuijpers altijd het telefoonnummer heeft gehad van hem en zijn adoptieouders. Ze had hem in 2014 kunnen bellen, verzekert hij. “Ik heb volgens mij al twintig jaar hetzelfde mobiele nummer. Al zat ik in Mexico, ze kon me altijd bellen.”

Maar dat doet ze niet, en twee jaar later besluit Pacheco dat hij zijn Chileense moeder wil leren kennen. Haar naam kent hij uit zijn adoptiedossier en staat dan al op zijn onderarm getatoeëerd. Omdat Pacheco geen idee heeft waar hij moet beginnen, neemt hij contact op met Kuijpers. Zij belooft hem dat ze zal gaan zoeken en hij betaalt haar 1000 euro voor die zoektocht. “Daarna heb ik er niets meer van gehoord.”

De enige reden dat hij nu aan de keukentafel zit van zijn Chileense familie is dat hij zelf zijn oude Chileense naam weer heeft aangenomen, ook voor de Nederlandse wet. Daarom kon het Fiom hem in 2022 vinden en die brief sturen waar hij in eerste instantie zo van schrok.

Vader overleden

Daarom weet hij nu dat zijn biologische moeder helemaal niet door het land zwierf. Nog altijd woont ze in hetzelfde huis waar hij de eerste jaren van zijn leven doorbracht, om de hoek van het voormalige kindertehuis ‘Las Palmas’. Zijn vader heeft hij niet meer leren kennen, hij overleed aan covid vlak voor de hereniging.

Pacheco kan nog steeds niet helemaal bevatten dat dit het verhaal is van zijn leven. “Wat ik van het verhaal niet begrijp, is: ‘waarom? Ik accepteer dat ze me naar Nederland heeft gebracht voor beter onderwijs en een beter leven, op een bepaalde manier. Maar wees gewoon eerlijk en open over dat ik in Chili familie heb. Waarom 44 jaar ontkennen en verzwijgen? Dat is mijn grote vraag, waarom?”

Een theorie heeft hij wel. “Ik denk dat het allemaal om geld draait. Want als zij dertig jaar geleden tegen mij had gezegd: je familie is daar, dat is het adres, dan had ik Nederland toen al verlaten. En dan hadden mijn adoptieouders niet meer voor het kindertehuis betaald.”

Truus Kuijpers is in januari van dit jaar overleden, in de week dat Trouw in Chili was voor onderzoek naar adopties uit dat land en Pacheco en zijn familie sprak. De krant sprak vóór die reis wel uitgebreid met haar, over andere beschuldigingen aan haar adres. Die gaan ook over een verkeerde koppeling, en over beschuldigingen dat ze kinderen zou hebben gestolen.

In dat interview zegt Kuijpers dat moeders zich vaak schamen omdat ze niet voor hun kind konden zorgen, en dat ze daarom liegen. Ze heeft niets verkeerd gedaan, benadrukt ze meermaals. Hetzelfde zei ze in het interview op de Chileense televisie, in 2014. Daarin zegt ze ook dat het niet mogelijk is dat moeders niet wisten dat hun kind naar Nederland zou gaan om daar geadopteerd te worden.

Verantwoording Voor de podcast De Gestolen Kinderen deed Trouw onderzoek naar adopties uit Chili. De krant sprak voor dit onderzoek met geadopteerden, adoptieouders, moeders wier kind geadopteerd is en onderzoekers. Ook werden er meerdere adoptiedossiers en archieven geraadpleegd, alsmede bestaand onderzoek. In ieder geval drie uit Chili geadopteerde kinderen werden door Kuijpers aan de verkeerde biologische familie gekoppeld. Mirjam Hunze, hoofdpersoon van de podcast, is een van hen. Trouw sprak Miguel Pacheco, zijn moeder Rosa, zijn zus Soledad en haar man Juan in Chili. Hun verhaal wordt ondersteund door videobeelden.