Melanie Peters (1965-2021) wilde wetenschap dichterbij brengen

Die gedrevenheid was kenmerkend voor Melanie Peters. In de vele reacties na haar overlijden wordt ze beschreven als een energieke, bevlogen en vooral warme vrouw. ‘Melanie was intelligent, liefdevol en wijs. Ze kon als geen ander verbanden leggen tussen maatschappelijke thema’s en ontwikkelingen, vaak lang voordat anderen die zagen’, schreven haar oud-collega’s van het debatcentrum Studium Generale in Utrecht, waar zij jarenlang directeur was.

Melanie jongleerde en excelleerde op het snijvlak van wetenschap en samenleving. Ze was bij haar overlijden sinds zes jaar directeur van het Rathenau Instituut, dat zich toelegt op onderzoek en debat over de impact van wetenschap, innovatie en technologie op de samenleving.

Liftend door de Sahara

Melanie wilde iets betekenen voor de wereld. Dat zat er al vroeg in. Thuis als kind las ze SamSam, tijdschrift voor wereldwijze pubers. Toen ze na het gymnasium ging studeren in Wageningen koos ze bewust voor levensmiddelentechnologie. Ze wilde iets doen tegen de wereldwijde honger en de overproductie van zuivel in de Europese Unie. Ze volgde in Wageningen ook het filosofievak wijsgerige antropologie, overtuigd als ze was van de mens als ijkpunt voor alles.

Ze genoot van de Wageningse jaren, was er actief in het Filmhuis en maakte veel vrienden. Het was een avontuurlijke tijd. Tijdens haar studie reisde ze met vrienden liftend door de Sahara, naar Mali en Ghana, om een vriendin te bezoeken.

Melanie, vier maanden oud, met haar ouders in Geleen. Beeld Familie Melanie Peters

In het Limburgse Geleen had ze een fijne jeugd. Haar vader was hoofd van het vertaalbureau van chemisch concern DSM. Moeder zorgde voor Melanie en haar jongere zusjes, een tweeling. Zodra de kinderen groot genoeg waren ging haar moeder in Utrecht geschiedenis studeren. Melanie was trots op haar. Toen jaren later ook Melanie’s oudste dochter Eva in Utrecht geschiedenis ging studeren, was de cirkel rond. Prachtig, vond ze dat.

Slim meisje met de zachte ‘g’

Als studente had ze een meisjesachtige uitstraling en dat speelde haar wel eens parten. Dan had ze in Wageningen een gedegen en grondige scriptie geschreven op basis van goed onderzoek en dan merkte ze dat de hoogleraar haar niet heel serieus nam. Dat maakte haar soms boos. Pas later kwamen de docenten erachter hoe gedreven en slim dat meisje met die zachte ‘g’ was, vertelt haar man Albert Meijer.

In haar Wageningse jaren was de Limburgse studente Albert al een keer opgevallen op een feestje bij zijn broer, die ook aan de Landbouwuniversiteit studeerde. Jaren later, toen Melanie bij het ministerie van Landbouw werkte, kwam ze Albert, zelf ook wetenschapper, weer tegen en sprong de vonk over.

Ze waren beiden inmiddels de dertig gepasseerd, kozen voluit voor een vaste relatie en woonden binnen een jaar samen. In 2001 werd Eva geboren en acht jaar later werd hun tweede dochter Swati in het gezin opgenomen, geadopteerd uit India. Eva: ,,Mijn moeder was altijd veel aan het werk, maar daar nam ze ons eigenlijk van jongs af aan in mee. Op mijn zevende ging ik al mee naar lezingen van Studium Generale, als er thuis geen oppas was. Ze ging op schoolreisjes mee en in het begin toen ik op hockey zat, was ze mijn coach. Ze betrok Swati en mij altijd bij wat ze deed.’’

Met de dochters tijdens een vakantie in Frankrijk, in 2010 Beeld Familie Melanie Peters

Melanie’s grote wens om een tijd buiten Nederland onderzoek te doen, was al vervuld toen ze Albert ontmoette. Op het Imperial College in Londen deed ze na het afstuderen promotieonderzoek naar kanker. Gezondheid en voeding hadden haar grote belangstelling. Toen ze vorig jaar zelf kanker kreeg, dacht ze diep na over wat ze zelf met onder andere voeding kon doen om haar fysieke gesteldheid te verbeteren. Ze was echt een heel bewuste patiënt, aldus dochter Eva.

Na haar promotie tot doctor, vertrok de jonge toxicologe voor ruim twee jaar naar Texas, opnieuw om onderzoek te doen naar kanker. Daar bleek dat het academische wereldje in de VS best hard is; veel wetenschappers besteden bovengemiddeld veel tijd aan het binnenharken van onderzoeksubsidies. Het ging in Texas meer over individuele profilering dan over samenwerking, merkte ze.

Dat was niet het milieu waarin ze zich prettig voelde. Bovendien, wetenschap is boeiend, maar uiteindelijk ging haar hart uit naar het bijdragen aan de oplossing voor maatschappelijke vraagstukken. Ze besloot terug te gaan naar Nederland en ging aan de slag bij Shell, op het bedrijfslaboratorium in Amsterdam. Dat lab, inmiddels opgeheven, stond in die jaren hoog aangeschreven. Ze kon er onderzoek doen naar vermindering van de milieulast van chemische stoffen, maar merkte al snel dat het haar niet zou lukken om Shell van binnenuit te veranderen. Van de fossiele sector zou de oplossing voor de grote milieuvraagstukken niet komen, wist ze. Uiteindelijk draait het bij multinationals toch om het veiligstellen en vermeerderen van bedrijfswinsten.

Oud en Nieuw 2019/2020 op Terschelling. Beeld Familie Melanie Peters

Maar, ze was beslist niet anti-bedrijfsleven, zegt Albert. Melanie was van de dialoog, ze wilde luisteren en het gesprek aangaan. Bij Shell had ze geleerd hoe multinationals denken en werken. Ze had inzicht gekregen in de omgang van internationale concerns met ingewikkelde maatschappelijke problemen. En die kennis kwam haar goed van pas toen ze de overstap maakte naar de Consumentenbond.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) was in die jaren sterk in opkomst. Het bedrijfsleven ontdekte en omarmde het thema duurzaamheid. Felix Cohen, destijds directeur van de Consumentenbond, voelde aan dat dit onderwerp belangrijk voor consumenten zou worden, maar niemand wist nog wat maatschappelijk verantwoord ondernemen inhield, vertelt Cohen. Melanie Peters kwam het uitleggen. Ze solliciteerde op de functie van beleidsmedewerker MVO en werd meteen aangenomen.

Overtuigingskracht

Ze had een soort van vanzelfsprekend optimisme. Bij discussies had ze voor elk argument een tegenargument paraat. Cohen zag van dichtbij hoe Melanie bouwde aan haar netwerk. Hij herinnert zich nog een reis naar de VS, voor een overleg op het Amerikaanse State Department. ’s Avonds bij de borrel op het ministerie stapte ze zonder aarzeling op een Congreslid af om over MVO te praten.

Cohen: “We waren een keer in Cancun op een congres van de Wereldhandelsorganisatie. Daar liepen 3000 mensen rond. Na twee dagen had ik het gevoel dat ze de helft van de deelnemers al persoonlijk kende. Ze was enorm gedreven, ze had zich voorgenomen om het goede te doen en de publieke zaak te dienen en dat heeft ze met enorm veel overtuigingskracht gedaan.”

Later op het ministerie van landbouw was Melanie betrokken bij de regulering van diergeneesmiddelen, een onderwerp dat haar als toxicoloog aan het hart ging. Het was de tijd dat er veel te doen was over het gebruik van geneesmiddelen in de veesector.

Juist in die tijd woedden er discussies over kankerverwekkende dioxines in veevoer en in de rookgassen van afvalverbrandingsinstallaties. De vrees bestond dat het gif ook in risicovolle concentraties in voedingsmiddelen terecht kwam. Het was een spannende periode, zegt Albert. Er was een enorme druk op het ministerie over verdere regulering van de sector. Melanie zat er middenin.

Van 2006 tot 2015 was ze directeur van Studium Generale in Utrecht, waar ze de basis legde voor een veel breder debatprogramma. De universiteit moest zich veel meer op de samenleving richten, vond ze. Zo haalde ze in 2014 en 2015 de bekendmaking van de Duurzame 100 van Trouw naar Studium Generale.

Op de volkstuin in Amsterdam, dit jaar. Beeld Familie Melanie Peters

In 2010, bij de viering van 50 jaar Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs, verwoordde Melanie in een toespraak voor studenten van de Universiteit Utrecht haar drijfveer: “Wat wij mensen proberen mee te geven, is de houding van twijfel. Intellectuele deugdzaamheid zou Aristoteles dat noemen. Sociale verstandigheid. Omgaan met je kennis en weten wat sociaal en politiek past. Het juiste midden vinden, oordeelsvermogen ontwikkelen en intuïtie die gevoed wordt door ervaring en reflectie. Zeer actuele woorden, afkomstig uit de Oudheid. Juist de beperkingen inzien van ratio en wetenschap – dat is een moeilijke boodschap, maar nodig.”

Melanie was ook in persoonlijk opzicht een grande dame. Ze wilde er altijd verzorgd uitzien, mooie kleren, hakken aan en haar weelderige haar zorgvuldig gekapt. Zonder gestifte lippen ging ze het huis niet uit. Altijd vroeg ze aan haar man of haar dochters om te controleren of haar haar wel echt helemaal goed zat. In april vorig jaar bleek ze borstkanker te hebben. Een intensieve behandeling hielp niet. De kanker kwam steeds terug. Ze overleed op 11 augustus.

Melania Maria Catharina Godefriede (Melanie) Peters werd geboren op 26 oktober 1965 en overleed op 11 augustus 2021 in Utrecht.