Megan Rice, een niet te stuiten non op oorlogspad tegen kernwapens

Omzichtig slopen ze naar het hek, betonscharen in de aanslag. Voorbij borden waarop werd gewaarschuwd dat er met scherp zou worden geschoten.

Maar de drie indringers hoefden niet bang te zijn voor ontdekking, die vroege zomerse ochtend in 2012. Veel van de camera’s die het Y-12 National Security Complex in Knoxville, Tennessee, moesten bewaken, de nationale opslagplaats van voor kernwapens geschikt uranium, waren stuk. Bewegingsdetectoren werden genegeerd, die gingen voortdurend af door wild.

Pas na meer dan een uur werden ze gearresteerd: timmerman Greg Boertje-Obed; Vietnam-Veteraan Michael Wally; en Megan Rice, een 83-jarige non.

Lesgeven in Nigeria en Ghana

Begin deze maand overleed ze, aan hartfalen, in de hoofdvestiging van haar orde, de Sisters of the Holy Child Jesus, die haar roeping tot actievoeren altijd had gesteund.

Dat ze zou proberen de wereld te verbeteren, zat er van jongs af in. Haar ouders, Frederick en Madeleine Rice, waren actief in de Amerikaanse pacifistische Catholic Worker Movement. Van een oom die in de oorlog in Nagasaki was, hoorde ze wat een atoombom kon aanrichten. Na het afmaken van de middelbare school sloot Rice zich aan bij de orde en ging ze door het leven als Sister Frederick Mary.

Ze studeerde biologie, maar daarna gaf ze veertig jaar lang les aan lagere scholen van de orde, in Nigeria en Ghana. Om gezondheidsredenen – ze liep malaria en tyfus op – keerde ze in 2003 terug naar de VS. En daar koos ze een nieuw werkterrein: de strijd tegen kernwapens.

Tientallen keren gearresteerd

Ze ging aan de slag bij de Nevada Desert Experience, een religieus geïnspireerde groep die actie voerde tegen de toenmalige kernproeven in Nevada. Een vrachtwagen op weg naar de testlocatie, kon haar met andere actievoerders tegenkomen, geknield op de weg. Ze werd tientallen keren gearresteerd; twee keer moest ze zes maanden de cel in.

Maar je kon verder gaan, zag ze toen in 2009 enkele activisten inbraken in een nucleair complex in de staat Washington. Ze waren lid van een groep die zich de Ploegscharen-beweging noemde, verwijzend naar de profetie over zwaarden die tot ploegijzers zullen worden omgesmeed, in Jesaja 2:4.

En dus drong ze op 28 juli 2012 met haar twee kameraden – ze vond het altijd heel vervelend om vanwege haar leeftijd en roeping als enige genoemd te worden – Y-12 binnen. Ze verrichten het vaste ritueel van de groep: ze besmeurden de buitenkant van het gebouw met mensenbloed. En ze spanden linten, alsof het de plaats van een misdrijf was. Omdat het de plaats van een misdrijf wás, vonden ze. Een schending van het internationale recht, en diefstal van miljarden die echte noden hadden kunnen lenigen.

‘Wees niet mild voor me’

Haar actie leverde haar veel sympathie op – tijdens een getuigenverhoor in het Congres werd ze in elk geval geprezen voor het aantonen van problemen met de beveiliging van Y-12. Maar ze werd ook vervolgd, voor vandalisme en de zware misdaad sabotage, waarvoor je twintig jaar kunt krijgen.

Dat vond ze prima. “Wees niet mild voor me”, zei ze tijdens het proces. “Voor de rest van mijn leven gevangen zitten zou de grootste eer zijn die u me kunt geven.” Levenslang gaf de rechter niet, maar ruim drie jaar kreeg ze toch wel opgelegd.

Na twee jaar kwam ze weer vrij, want advocaten die haar gratis verdedigden, wisten in hoger beroep het onderdeel sabotage vernietigd te krijgen. Het hof van beroep geloofde niet dat door de actie het land ook maar een beetje minder in staat was geweest zich te verdedigen.

‘Mensen zijn door de regering in slaap gesust’

Ze ging door met actievoeren. Ze was het onderwerp van boeken en documentaires. Ze gaf vele interviews . “Mensen moeten wakker worden”, zei ze in 2016 tegen het blad National Catholic Reporter. “Ze zijn door de regering bewust in slaap gesust, zeventig jaar geleden. Er werd hen niet gevraagd of deze vreselijke wapens moesten worden vervaardigd of gebruikt.”

Er ligt nog steeds een enorme voorraad uranium in Knoxville. En de VS vertrouwen nog immer op kernwapens voor hun verdediging. Maar sabotage is dankzij Megan Rice niet meer het delict waar aanklagers naar grijpen als iemand daar tegen protesteert.

Megan Rice werd op 31 januari 1930 geboren in New York City en overleed op 10 oktober 2021 in Rosemont, Pennsylvania.