Legeruniform en witte jas: de dubbele rol van militair artsen kan botsen

De intensive care van het veldhospitaal op de militaire basis in Kandahar ligt vol. Behalve gewonde militairen behandelt het internationale team van artsen en verpleegkundigen er ook Afghaanse oorlogsslachtoffers. De oorlog trekt er in alle gruwelijkheid voorbij. De burgers hebben kogelwonden, zitten vol granaatscherven of zijn ernstig verbrand.

Het is ergens tussen 2006 en 2010. Nederlandse troepen werken vanuit de nabijgelegen provincie Uruzgan, maar ook hier in Kandahar zitten Nederlanders. Onder meer artsen en verpleegkundigen. Chirurgen bijvoorbeeld, en anesthesiologen, intensivisten en operatieassistenten.

Dan volgt een bevel. De Canadese commandant die de leiding heeft over het veldhospitaal wil de ic leeg hebben. Het zal niet lang duren, of de westerse troepen beginnen aan een gevaarlijke operatie, waarbij mogelijk militairen gewond zullen raken. In dat geval moet voor hen een ic-bed beschikbaar zijn. De Afghanen moeten plaatsmaken.

Het medische team weigert. De Canadese arts wil het bevel niet uitvoeren. De militair commandant dreigt met oneervol ontslag, maar ook alle andere medici - onder wie ook Nederlanders - houden voet bij stuk. Burgers overplaatsen naar de lokale zorg is te risicovol. De ernstig gewonde burgers zullen daar niet worden geholpen. Niet zoals ze hier in het westerse veldhospitaal geholpen kunnen worden.

Witte en groene wereld

Deze scène komt voor in het promotieonderzoek van historica Francesca Hooft. Aan de Universiteit Utrecht deed zij, in samenwerking met het Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) onderzoek naar de recente geschiedenis van de geneeskundige troepen. Het verhaal uit Kandahar hoorde ze van een van de artsen die het bevel weigerden.

Tijdens uitzendingen zoals die in Afghanistan werken militair artsen en verpleegkundigen in twee werelden tegelijk. In de ‘witte’ wereld dragen ze hun operatiekleding of hun doktersjas en spreken ze hun collega’s aan bij de voornaam. Stappen ze vanuit het veldhospitaal de woestijnhitte in, dan staan ze in de ‘groene’ wereld. Daar dragen ze een uniform en een wapen en luisteren ze naar hun militair commandant. In de witte wereld staat het belang van de patiënt voorop. In de groene wereld tellen de strategische doelen van de missie.

Het promotie-onderzoek van Hooft richtte zich op de manier waarop militair medisch personeel omspringt met situaties waarin de medische en militaire belangen haaks op elkaar staan. Want: militair artsen en militair verpleegkundigen zijn medicus én militair. Ze hebben een dubbele identiteit en dat kan botsen, benadrukt ze.

Ethici houden zich al langer bezig met de vraag of dat problematisch is. Zeker sinds het begin van de war on terror, begin deze eeuw, is een verhit academisch debat ontstaan over de vraag of een arts wel naar eer en geweten kan werken binnen de hiërarchische structuur van de krijgsmacht. Want wat als artsen gevraagd wordt om terrorismeverdachten te keuren, of ze fit genoeg zijn om ondervraagd of zelfs gestraft te worden, zoals in het Amerikaanse leger gebeurde? Is dat niet in strijd met de medische ethiek waarin het belang van de patiënt vooropstaat?

Toch ontbrak het grotendeels aan empirische en historische studies naar hoe artsen en verpleegkundigen in de praktijk omgaan met morele dilemma’s die voortkomen uit hun dubbele loyaliteit. Hooft: “Er is veel gefilosofeerd over hoe je je wel en niet hoort te gedragen als arts, maar eigenlijk is nooit aan artsen en verpleegkundigen zelf gevraagd: hoe ervaar je dit in de praktijk?”

Benodigde nazorg niet of nauwelijks aanwezig

Voor haar promotieonderzoek interviewde Hooft tientallen Nederlandse militair artsen en militair verpleegkundigen die tussen 1990 en 2010 op uitzending gingen. In oorlogsgebied kwamen zij voor allerlei ethische dilemma’s te staan, zo blijkt. Sommige van die dilemma’s waren nadrukkelijk medisch-ethisch van aard. Zo stonden artsen met regelmaat voor de keuze of ze lokale patiënten wel of niet gingen behandelen, in de wetenschap dat de benodigde nazorg niet of nauwelijks beschikbaar was.

Traumachirurg Ralph de Wit is reservist bij Defensie en ging onder meer naar Uruzgan en Kandahar, in Afghanistan. Hij herinnert zich nog discussies over patiënten met zeer ernstige brandwonden. Betrof dat Nederlandse militairen of collega’s van de westerse troepen, dan was er een kans dat ze dat zouden overleven. Ze werden gestabiliseerd en zo snel mogelijk naar het land van herkomst gebracht om daar in een brandwondencentrum zorg te ontvangen.

Voor Afghaanse militairen en burgers was dat soort langdurige specialistische zorg niet beschikbaar en in het veldhospitaal waren de mogelijkheden beperkt. De Wit: “Je hebt huidplastieken nodig en transfusies. Je moet in heel steriele omstandigheden werken. Later heb je een drukpak nodig en fysiotherapie. Is dat er allemaal niet, dan is de kans op een goede uitkomst nihil.”

De Wit heeft weleens moeten concluderen: we beginnen er niet aan, dit leidt tot niets. Dat soort keuzes zijn moeilijk, zegt ook Hooft. “Maar het zijn keuzes die puur gemaakt kunnen worden op basis van medische afwegingen.”

Ralph de Wit (links) en Peter Keijzers in militaire outfit. Beeld Herman Engbers

Anders is dat wanneer ook de militaire strategische doelen een rol spelen. Wanneer bijvoorbeeld medische capaciteit gereserveerd moet worden voor de eigen troepen, zoals de Canadese commandant in Kandahar wilde. Hooft: “Dan krijg je het dilemma: wanneer handel ik als medicus, en wanneer als militair?”

Soms moet hulp aan burgers worden stopgezet, zoals in Srebrenica

De primaire taak van de medici van Defensie is de zorg voor eigen troepen en coalitiemilitairen. Omdat ze daarnaast ook verantwoordelijk zijn voor noodhulp aan burgerslachtoffers en krijgsgevangen, werd bij alle missies waar Nederland betrokken was ook veelvuldig hulp verleend aan lokale mensen.

Het kon echter voorkomen dat die hulp aan burgers tijdelijk werd stopgezet. Vanwege de veiligheidssituatie of vanwege schaarste aan materiaal. Dat gebeurde ook in Srebrenica, vertelt Hooft. Nederlandse medici hielpen lange tijd ook burgers met uiteenlopende medische problemen. Tot Servische-Bosniërs de aanvoerroutes naar de enclave blokkeerden en alles schaars werd. Voedsel, diesel maar zeker ook medische middelen.

Hooft sprak erover met artsen en verpleegkundigen die erbij waren. In eerste instantie kregen zij de opdracht alleen nog levensreddende noodhulp te bieden aan burgers. Later, toen Srebrenica viel, werd de zorg zelfs helemaal stopgezet. De commandanten aan het hoofd van de Nederlandse VN-missie wilden afwachten tot de Nederlanders die op verschillende posten zaten zich veilig hadden gemeld. Pas wanneer zeker was dat de troepen geen zorg nodig hadden, konden de schaarse middelen worden gebruikt voor de burgerbevolking.

“Die beslissing heeft voor veel frictie gezorgd”, zegt Hooft. “Verschillende medici waren het er niet mee eens en hebben het bevel genegeerd. Ze zeiden: dit zijn mensen, ik ga helpen, want dat is waarom ik arts ben.”

Dat er ook artsen en verpleegkundigen waren die het bevel opvolgden en er de logica van inzagen, toont aan dat er verschillende manieren zijn waarop de medici omgaan met de dilemma’s waarin hun dubbele identiteit een rol speelt. Hooft identificeerde er in haar onderzoek drie.

Enerzijds zijn er de artsen en verpleegkundigen die zichzelf bovenal als medicus zien en ook te allen tijde zo willen kunnen handelen. Dit hoeft niet tot problemen te leiden. Lang niet alle artsen en verpleegkundigen die op uitzending gingen, kregen te maken met extreme schaarste of gevaarlijke situaties. Maar doen zich wel problemen voor, dan claimt deze groep medici nadrukkelijk hun eigen autonomie, legt Hooft uit. Desnoods door een bevel te negeren. Daardoor ontstaat intern conflict en frictie met de commandanten.

‘Ik kan niet zeggen: sorry, voor jouw zoon was geen plek’

In Kandahar kon de ruzie tussen de Canadese militair commandant en het medische team uiteindelijk worden beslecht doordat de hulp werd ingeroepen van kleinere militaire ziekenhuizen in de regio. Anesthesioloog Peter Keijzers kent de verhalen over dat conflict. In dienst van Defensie werd hij tien keer uitgezonden, onder meer naar het internationale veldhospitaal in Kandahar.

Zelf kreeg hij nooit een dergelijk bevel, maar hij denkt dat hij er minder moeite mee zou hebben dan het medische team in het voorbeeld. “We zijn in eerste instantie mee om zorg te leveren aan Nederlandse militairen”, zegt hij. “Als er een Nederlandse militair komt te overlijden zou ik niet tegen de ouders kunnen zeggen: sorry, voor jouw zoon was geen plek. Dat kan ik niet verkopen.”

Het zou anders zijn als de zieke of gewonde burgers simpelweg op straat zouden worden gezet. Maar zo extreem is het niet, zegt Keijzers. “Ze werden overgeplaatst naar een lokaal ziekenhuis waar toch enige vorm van zorg is, ook al is die van minder hoog niveau.”

Ralph de Wit (links) en Peter Keijzers in doktersjassen. Beeld Herman Engbers

‘Mijn titel is kolonel-arts, niet arts-kolonel’

Keijzers ziet zichzelf in de eerste plaats als beroepsmilitair. “Ik ben een beroepsmilitair met een specialiteit. Mijn titel is kolonel-arts, niet arts-kolonel. Ik weet niet of daar ooit over nagedacht is, maar voor mij is dat wel een handvat. Ik val onder de militaire commandostructuur. Als mijn functioneel meerdere zegt: ik wil geen bezette bedden, dan kan ik hooguit met tegenargumenten komen als daar tijd en ruimte voor is. Uiteindelijk is het zijn overweging.”

Die houding kwam Hooft ook tegen in haar onderzoek. Een kleine groep militaire medici benadrukte in de interviews over morele dilemma’s hun militaire verantwoordelijkheden. Voor hen wegen de militaire doelen zwaar. Een burger overplaatsen naar een minder hoogwaardig ziekenhuis vinden deze artsen en verpleegkundigen wellicht lastig, maar niet onethisch. Ze kunnen een bevel als dit opvolgen zonder het gevoel te hebben hun autonomie te verliezen.

Maar zo binair als het onderscheid tussen de medische en militaire identiteit nu lijkt, zo beweeglijk is dat in de praktijk. Tijdens de interviews viel het Hooft op dat een derde groep artsen en verpleegkundigen zich een hybride professionele identiteit aanmeet. Komen ze voor een dilemma te staan, dan bekijken ze dat in eerste instantie primair medisch, maar in de besluitvorming wegen ze vervolgens ook de militaire prioriteiten mee. Ze manoeuvreren tussen hun verschillende rollen, zonder dat het nadrukkelijk voelt als een keuze voor de ene of de andere professie.

“Ik heb al met al dertien missies gedaan en ik heb eigenlijk nog nooit in een tweestrijd gestaan”, zegt chirurg De Wit, die zich herkent in de beschrijving van de hybride identiteit. “Ik heb weleens moeten schipperen met de middelen. Je wilt de capaciteit zo optimaal mogelijk benutten, maar je probeert ook te voorkomen dat het ten koste gaat van de militairen die recht hebben op goede zorg. Uiteindelijk ben ik ervan overtuigd dat we de gezamenlijke belangen hebben kunnen dienen, zonder afbreuk te doen aan de zorg.”

Net als de meeste militairen met wie historica Hooft sprak, kijkt hij juist positief terug op zijn uitzendervaringen. “Je werkt echt op het scherp van de snede en moet op het hoogste niveau je best doen. Het geeft veel voldoening als je merkt dat dat lukt.” Anesthesioloog Keijzers zegt hetzelfde. Met name de uitzendingen naar Afghanistan waren zwaar, met soms lange dagen. “Maar het waren ook de uitzendingen waarvan ik dacht: hier ben ik voor opgeleid. Hiervoor heeft Defensie mijn expertise nodig.”

‘Het helpt om als team vast na te denken: hoe ga je hiermee om?’

De hybride identiteit is belangrijk, vindt Hooft. Het toont aan dat er een manier is om als arts of verpleegkundige te functioneren in het hiërarchische militaire systeem. Slechts een kleine groep artsen en verpleegkundigen ervoer een verlies van autonomie bij het opvolgen van bevelen, blijkt uit de interviews. De meeste medici met wie Hooft sprak ervoeren wel spanning tussen hun rol als medicus en hun rol als militair, maar wisten daarmee om te gaan door alle verschillende belangen mee te wegen.

Het helpt wanneer artsen en verpleegkundigen worden voorbereid op de ethische dilemma’s waar ze voor kunnen komen te staan, denkt Hooft. Bij de meer recente uitzendingen gebeurde dit al. Artsen en verpleegkundigen die bijvoorbeeld naar Afghanistan gingen, hebben voorafgaand aan de uitzending gesprekken gevoerd over mogelijke dilemma’s. Hooft: “Het is goed om daar als team vast over na te denken.”

Ook nu de Navo zich steeds meer richt op het verdedigen van het eigen grondgebied, in plaats van op uitzendingen in het Midden-Oosten of in Afrika, blijft de morele kant van militaire inzet belangrijk, benadrukt Hooft. “Kwesties rond de zorg voor burgers spelen minder als je in je thuisland zit, maar er kunnen zich wel weer andere vraagstukken voordoen.” Hoe dan ook zullen de medische eenheden een belangrijke rol blijven spelen. In de witte én in de groene wereld.

