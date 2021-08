Landbouwhistoricus Jan Bieleman bewonderde het oude ambacht

Hij was van jongs af een knutselaar en verzamelaar. Zoals alle jongetjes wilde kleine Jan piloot worden. Hij verzamelde en bouwde modelvliegtuigjes en bestookte uitgevers van vliegtuigboeken met brieven waarin hij om misdrukken vroeg. Geld om die boeken te kopen had hij niet. Zijn bedelbriefjes hadden vaak succes. Met zo’n pakje onder de arm staat kleine Jan Bieleman glunderend op een zwart-witfoto, die zijn vader van hem maakte.

Werken met zijn handen was één van zijn vele passies. Pottenbakken, meubels maken, een poppenhuis timmeren voor zijn dochter. Van plaatjes triplex maakte hij metersgrote reliëfs op schaal van zijn woonplaats Wageningen en van Heino, zijn geboortedorp in Overijssel. In plaatselijke streekmusea zijn die kunstige knutselwerken nog altijd te zien.

Lange gesprekken met zijn opa

Zijn grootvader was timmerman. Jan ging in zijn jonge jaren vaak met opa langs de boerderijen als die daar klussen moest doen Ze struinden samen de wijde omgeving af. Altijd te voet. De lange gesprekken met opa hebben hem gevormd, weet zijn vrouw Dieuwke Papma. Grootvader was een ‘ordentelijk links’ denkende man, onderweg kreeg de kleinzoon veel mee over de omgeving, óók de verhalen over de hypocrisie van sommige gereformeerde boeren in de regio.

Glunderend met een vliegtuig boek, tien jaar oud.

Het moet mede door opa zijn gekomen dat Jan een diep respect ontwikkelde voor mensen die met hun handen werken. Zijn vader was bakker. Maar Jan trad niet in zijn voetsporen. Hij was een slimme jongen en ging studeren. Op de middelbare school in Zwolle had hij het niet makkelijk, want vader werd ernstig ziek. Jan ging tussen de middag vaak op bezoek in het ziekenhuis. Op school bleef hij een jaar zitten. Vader Bieleman overleed toen Jan veertien was. ,,Hij heeft die ziekte en het overlijden in zijn eentje doorgemaakt eigenlijk. Er werd toen niet over dat soort dingen gepraat’’, vertelt Dieuwke.

Zijn bewondering voor ambachtslieden heeft er vast toe bijgedragen dat Jan Bieleman zich in zijn professionele loopbaan toelegde op de geschiedschrijving van het agrarische bedrijf in Nederland. Boeren zijn immers ook ambachtslieden, die zich door de eeuwen heen aan telkens veranderende omstandigheden aanpasten. Jan vond de ontwikkeling van het boerenbedrijf fascinerend. Hij zou uitgroeien tot hét gezicht van de agrarische geschiedschrijving in Nederland, vertellen zijn oud-collega’s Piet van Cruyningen en Anton Schuurman van de Wageningen Universiteit.

Een monumentaal proefschrift

Jan Bieleman bracht vijf eeuwen boerenleven in Drenthe tot leven in zijn promotieonderzoek. Nooit eerder was de historie van deze beroepsgroep zo intensief en gedetailleerd onderzocht. Dat kwam ook doordat hij kort na zijn afstuderen toegang kreeg tot rijksarchieven, waarin een schat aan nooit onderzocht historisch materiaal bleek te liggen over het boerenleven in Drenthe sinds 1500.

Zijn onderzoek leverde volgens Van Cruyningen en Schuurman in 1987 ‘het monumentale proefschrift’ Boeren op het Drentse zand op. Toen Bieleman in 1992 zijn standaardwerk Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1500-1950 publiceerde was hij dé landbouwhistoricus van Nederland geworden.

Jan Bieleman werd tijdens zijn studie in Wageningen geïnspireerd door de colleges van landbouwhistoricus Henk Roessingh. Jan zou hem later opvolgen op de afdeling Agrarische Geschiedenis van de WUR. Tot aan zijn pensionering doceerde hij dat vak op de universiteit, schreef hij volop wetenschappelijke artikelen en publiceerde hij ook een Engelstalige versie van zijn standaardwerk. Hij werkte vaak mee aan internationaal onderzoek.

Bij het door hem gemaakte reliëf van Wageningen (2017).

Eigenlijk was hij niet eens een historicus. Jan studeerde in de jaren zeventig in Wageningen landschapsarchitectuur. Maar de artistieke kant van landschapsontwikkeling, zoals dat toen werd onderwezen, zinde hem niet, landschapsbehoud vond hij oneindig veel belangrijker.

Hij had een diep respect voor het boerenvak, zegt Dieuwke. Hij had door zijn jarenlange onderzoek gezien dat boeren door de eeuwen heen elke crisis wisten te bezweren. In zijn proefschrift uit 1987 wees Bieleman er fijntjes op dat zure regen, een geweldig actueel onderwerp in die tijd, al in de negentiende eeuw de gewassen op de oostelijke zandgronden aantastte.

Jan kreeg, ook na zijn pensionering, geregeld nog vragen over de huidige milieucrisis in het boerenbedrijf. Dieuwke: ,,Dan zei hij: boeren hebben zich er altijd uit gered door te reageren op de markt en de weersomstandigheden.’’

Dieuwke Papma, boerendochter uit de Noordoostpolder, kwam Jan in de jaren tachtig in Wageningen tegen waar zij werkte als fysiotherapeut. Samen liepen ze een langeafstandswandeling in Groot-Brittannië en het klikte. Er zouden nog vele wandelingen volgen, vooral in Ierland – waar Jan het liefst zijn vakanties doorbracht. Altijd met zijn gitaar, die hij steevast meenam naar de plaatselijke pub om er met andere bezoekers te spelen en te zingen.

Met zijn gitaar in de Ierse pub (2010).

Het jonge stel adopteerde midden jaren tachtig een baby uit Sri Lanka, Premala heette ze. Dat meisje is inmiddels 37. Dieuwke: ,,Jan en Premala waren als twee handen op één buik. Hij betekent heel veel voor haar.’’

Hij was een begaafd wetenschapper, maar hij had ook wel iets onwrikbaars. Hij was zo iemand aan wie promotiestudenten met woest bonkend hart hun wetenschappelijke artikelen ter beoordeling voorlegden. Die kreeg je dan terug met tal van op- en aanmerkingen. Heel vriendelijk en aardig, maar hij vertelde je wel precies wat er niet deugde aan je verhaal, zegt Piet van Cruyningen. ,,Ik vroeg wel eens aan een collega die net zijn artikel aan Jan had voorgelegd: En, viel het mee? Het antwoord was dan: Mwah, de lidwoorden waren goed.’’

Op het laatst ging het op zijn werk bij de WUR niet zo lekker meer. Jan had moeite met de voortdurende veranderingen in zijn vakgroep, daar was hij het lang niet altijd mee eens. Er was wel eens een conflict. Mede door de stress op het werk kreeg hij uiteindelijk een hartinfarct. Daarnaast had hij een chronische bloedziekte, die hem geregeld aan het bed kluisterde.

In 2012 ging hij met vervroegd pensioen. Vijf jaar later ging hij voor het laatst mee op een excursie van de Vereniging voor Landbouwgeschiedenis naar de Hedwigepolder. Langzaam trok Jan Bieleman zich terug uit het wetenschappelijke leven. Bovenop zijn broze lichamelijke gezondheid kreeg hij vasculaire dementie. Een zware periode voor hem en zijn familie. ,,Jan wist ongelooflijk veel, hij was zo bevlogen. Maar die ziekte sloeg steeds grotere gaten in zijn omgang met de dingen en de mensen. Dat was hartverscheurend’’, zegt Dieuwke.

Gerrit Jan Hermannus Bieleman werd geboren op 8 april 1949 in Heino en overleed op 9 juni 2021 in Renkum.