Klimaatverandering bedreigt historisch erfgoed. ‘De toekomst van een stad als Gouda is onzeker’

De klimaatcrisis raakt ook in Nederland veel historisch erfgoed. Door droogte, hitte en extreme regenval wordt het steeds lastiger om oude gebouwen en monumenten te bewaren. ‘Veel erfgoed heeft er langer gestaan dan dat het er nog zal staan.’

Al jaren neemt kunsthistoricus Thijs Weststeijn zijn studenten mee op excursie naar oude gebouwen zoals het Paleis op de Dam. Vaak zijn dat de hoogtepunten van een cursus. “Het bezoeken van een historische plek doet iets met mensen”, vertelt hij. “Het is voor velen een historische sensatie, een emotionele beleving.”

Maar sinds een jaar of drie merkt Weststeijn, hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht, dat dat bijzondere gevoel voor sommige studenten een bitterzoete bijsmaak heeft. Hoe dat komt? Weststeijn: “Ze hebben de wrange bijgedachte dat veel indrukwekkend erfgoed zijn langste tijd heeft gehad. Dit geldt niet alleen voor het Amsterdamse Paleis. Veel van het erfgoed heeft er langer gestaan dan dat het er nog zal staan. Ze weten: Nederland is kwetsbaar voor de zeespiegelstijging.”

Historisch erfgoed confronteert ons inmiddels niet meer alleen met het verleden, maar ook met de toekomst, stelt Weststeijn. Vanaf deze week ligt zijn boek De toekomst van het verleden in de winkels. Daarin geeft de kunsthistoricus een overzicht welke impact de klimaatverandering heeft op oude gebouwen en andere plaatsen van historisch en cultureel belang. Hij kijkt wereldwijd en staat ook uitgebreid stil bij de Nederlandse situatie.

Weststeijns boek is het eerste wetenschappelijke overzichtswerk dat de wereldwijde gevolgen laat zien van de opwarming van de aarde op historische monumenten en gebouwen. “Het verbaast me dat ik degene ben die dit boek heeft geschreven en niet iemand uit Venetië. Die stad is eerder aan de beurt dan Amsterdam”, zegt Weststeijn.

De getallen die Weststeijn in zijn boek aanhaalt liegen er niet om. Bijna een derde van de Nederlandse rijksmonumenten bevindt zich in de gevarenzone. Van de 64.000 rijksmonumenten die ons land telt staan er 6000 bloot aan overstromingsrisico, 12.000 lopen grote kans op schade aan de houten fundering en 1000 hebben te lijden onder bodemdaling.

Welke impact heeft de klimaatverandering op dit moment op het Nederlandse erfgoed?

“Laat ik het aan de hand van een voorbeeld duidelijk maken. Waar ik woon in het centrum van Amsterdam is een gracht, ik liep er vanochtend nog langs, helemaal beschoeid met een tijdelijke ondersteuning. En als je erop let zie je het overal in deze stad. De fundamenten van huizen worden vervangen om te voorkomen dat ze verzakken. Dat komt doordat de houten palen waarop de stad is gebouwd steeds minder bestand zijn tegen de Nederlandse zomers. Ze gaan namelijk rotten als ze in contact komen met zuurstof uit de lucht. Dit risico neemt toe naarmate de grondwaterspiegel daalt. En dat is precies wat tegenwoordig het geval is door aanhoudende zomerse droogte. Zelfs toeristen zal het niet ontgaan dat ook veel kades en bruggen lijden onder hun wankele grondvesten en nu al door hulpconstructies worden gestut.”

Wat maakt de situatie in ons land uniek?

“Naast het wisselvallige grondwaterniveau is er in met name het westen van Nederland nog een andere verandering aan de gang: de veenbodem daalt. Eeuwenlang al klinkt de bodem in met ongeveer een centimeter per jaar. In de afgelopen duizend jaar is Nederland 6 meter gezakt en dit probleem wordt tegenwoordig versterkt door hetere zomers: boeren pompen steeds meer grondwater op. Hierdoor behoren delen van het Groene Hart inmiddels tot de laagstgelegen delen van Nederland, met het diepste punt op meer dan 6 meter onder zeeniveau.”

Thijs Weststeijn Thijs Weststeijn (1975) is hoogleraar kunstgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. In 2017 maakte hij de tentoonstelling Barbaren en wijsgeren in het Frans Hals Museum in Haarlem. Hij schrijft ook voor een breder publiek waarvoor hij de ABG Vrij Nederland Essay Prijs kreeg.

Welke gevolgen heeft die bodemdaling voor historische steden?

“Neem een stad als Gouda, een plaats die al sinds haar oorsprong langzaam zakt. Maar nu is de situatie echt problematisch aan het worden. Het water in sommige grachten staat bijna tot aan straatniveau. Daaraan zie je hoe onhoudbaar de situatie eigenlijk is. Het is echter onmogelijk het water weg te pompen, omdat de binnenstad, net als Amsterdam, rust op houten palen. Die combinatie van factoren is funest en de toekomst van historische gebouwen als het Stadhuis, de Waag en de Sint-Janskerk, befaamd om de zestiende-eeuwse gebrandschilderde ramen, is onzeker.”

Hoe zit het eigenlijk in de hoger gelegen delen van Nederland?

“Bodemdaling is ook elders op zandgrond een probleem. En er is nog iets. Naast droogte valt er ook meer regen. Twee jaar geleden viel er in korte tijd extreem veel regen in Zuid-Limburg. Het water kon niet wegzakken in de harde bodem. De kastelen van Hoensbroek en Hartelstein, de overblijfselen van de Romeinse bruggen in de Maas en zelfs de collectie van Museum Valkenburg werden niet gespaard. In Valkenburg liep de dertiende-eeuwse kerk van Sint-Nicolaas en Barbara vol water. Die overstroming maakte voor mij heel concreet: de klimaatverandering heeft nú gevolgen. Die kerk is zevenhonderd jaar oud. Kunnen we die tijdlijn nog een keer zevenhonderd jaar doortrekken? Dat wordt lastig voor dit gebouw.”

Volgens Weststeijn betekent klimaatverandering dat we op nieuwe manieren moeten omgaan met de geschiedenis. Het ideaal om erfgoed op een gecontroleerde wijze te bewaren is in zijn ogen steeds minder reëel. In zijn boek betoogt hij dat op termijn een deel van het erfgoed zal moeten worden aangepast, verplaatst of zelfs prijsgegeven, hoeveel er ook zal worden geïnvesteerd in dijken, landophoging en afwatering.

Het is moeilijk, stelt Weststeijn, om voorspellingen te doen over fatale omslagpunten in dit proces, toch is het is volgens hem al wel belangrijk om te verkennen wat deze veranderingen betekenen voor onze ideeën over cultureel erfgoed en de toekomst ervan.

Weststeijn staat in zijn boek stil bij drie mogelijke oplossingen: digitalisering van erfgoed, reconstructie op een andere plaats en transformatie. Om te beginnen bij dat laatste: Weststeijn denkt dat Nederlanders en andere Europeanen een voorbeeld kunnen nemen aan Aziatische bouwtradities. “Wij zijn in Europa en Amerika heel erg geneigd om bij de authenticiteit van een gebouw of object te kijken naar de ouderdom van het materiaal: hoe ouder, hoe echter. Japan heeft houten tempels die als de oudste van het land worden beschouwd, maar die elke twintig jaar helemaal opnieuw worden opgebouwd. Niet het materiaal, maar het ritueel dat bij die reconstructie hoort, associeert men met authenticiteit.”

Wat kunnen we met deze denkwijze concreet in Nederland?

“Mijn boek is geen technische handleiding met concrete ontwerpen. Als kunsthistoricus heb ik daarentegen in kaart willen brengen welke denkwijzen mogelijk zijn, welke lessen we kunnen trekken. Vaak denken we dat de gehechtheid aan materiaal universeel is, maar dat is eigenlijk een Europees-Amerikaans standpunt. In mijn boek ga ik aan de slag met dit inzicht om te pleiten voor een andere, flexibelere houding als het gaat om de conservering en reconstructie van erfgoed. Ook noem ik voorbeelden van door de klimaatcrisis bedreigd erfgoed, zoals de prehistorische vindplaatsen van Holme aan de kunst van Norfolk in Engeland, waar men er bewust voor heeft gekozen om het niet in een museum te conserveren maar over te geven aan de ecologie.”

Hoe erg is het verlies van architectuur, afgezet tegen de schade aan mensen, natuur en milieu?

“Met die vraag heb ik echt geworsteld toen ik het boek schreef. Greta Thunberg heeft het over honderden diersoorten die per dag uitsterven. Wereldwijd moeten waarschijnlijk vele miljoenen mensen elders gaan wonen omdat hun leefgebied onder water komt te staan. Is dat niet echt een veel fundamenteler probleem dan de toekomst van de Amsterdamse grachtengordel of de graven in Delft van de Oranjes?

“Toch maak ik in mijn boek duidelijk dat erfgoed juist in tijden van maatschappelijke ontwrichting, zoals de Tweede Wereldoorlog en Bosnische Burgeroorlog, van grote betekenis is geweest. Juist omdat het zo sterk is verbonden met kwesties van identiteit en saamhorigheid. Vaak gaat het om locaties die met specifieke historische gebeurtenissen worden geassocieerd. Het zijn tastbare verbindingen met het verleden die mensen houvast geven.”

Juist doordat u nadenkt over historisch erfgoed bent u ook in actie gekomen voor een beter klimaat, stelt u. Hoe zit dat?

“Historisch erfgoed verbindt ons als individu op tastbare wijze met voorgaande generaties, soms tot honderden jaren terug. Maar hoe oud of omvangrijk het ook is, het krijgt nooit het ongrijpbare karakter van een mondiaal probleem zoals de klimaatcrisis. De opwarming van de aarde, het uitsterven van diersoorten, die processen zijn zó groot en zó immens. Hun omvang draagt eraan bij dat mensen zich ervan afwenden. Het werken met erfgoed biedt juist een soort behapbaarheid. Dat werkt, in ieder geval voor mij en ik hoop ook voor anderen, mobiliserend. Juist aandacht voor de toekomst van historisch erfgoed, en dus een verplaatsing van de focus van de natuur naar de mens waar het klimaatverandering betreft, kan leiden tot nieuw begrip en actiebereidheid.”

Thijs Weststeijn, De toekomst van het verleden, Prometheus, 240 blz., € 25

