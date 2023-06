Kinderboek ‘Wout & Maud’ wil een lans breken voor homo-acceptatie in het voetbal

Homoacceptatie in het profvoetbal? Wout Brama en Maud Roetgering, beiden spelend bij FC Twente, maakten er een kinderboek over. Vrijdag is de lancering. ‘Voetbal is de grootste sport van de wereld, maar loopt nog ver achter op het gebied van inclusiviteit.’

Ergens halverwege het gesprek vertelt Maud Roetgering dat zij dit boek vijf jaar geleden niet had kunnen maken. “Als we er toen aan waren begonnen, was het een gewoon avonturenverhaal geworden.”

Dat is het nu niet. Wout & Maud is een kinderboek waarin op subtiele wijze homoacceptatie in de sport is verwerkt. Het wordt vrijdag gelanceerd. Dat twee profvoetballers de naamgevers en bedenkers zijn, maakt het extra bijzonder. Co-creator is namelijk Wout Brama, net als Roetgering spelend voor FC Twente.

Brama: “Voetbal is de grootste sport van de wereld, maar loopt nog ver achter op het gebied van inclusiviteit”. Roetgering: “Er kunnen nog gigantische stappen gezet worden en dat begint bij de beeldvorming van jonge kinderen.”

Voetbal is van ons allemaal

In het appartement van Roetgering in Hengelo leggen ze uit waarom ze besloten de belevenissen van hun jonge alter ego’s ook de boodschap ‘voetbal is van ons allemaal’ mee te geven. ‘Wie je ook bent, waar je ook vandaan komt, op wie je ook verliefd wordt: iedereen hoort erbij’, schrijven ze in het nawoord.

Het was Brama die anderhalf jaar geleden bedacht dat de combinatie van hun voornamen zo leuk klinkt. Net een boektitel toch? Hij kende Roetgering niet eens zo heel goed, hoewel ze allebei een lange historie bij Twente hebben. Op nieuwjaarsrecepties en supportersavonden hadden ze elkaar weleens gesproken en Brama’s vrouw werkte met Roetgering samen in een lokale stichting. Over de precieze verhaallijn had hij nog niet nagedacht, laat staan over de verwerking van maatschappelijke vraagstukken.

Roetgering: “Al pratend kwamen we erachter hoe verschillend onze ervaringen in de sport zijn en hoe bepalend daarbij geslacht is. Dan heb je het dus over het diversiteitsvraagstuk en de man-vrouw-verhouding in de voetballerij. Die onderwerpen wilden we erin, omdat het de werkelijkheid is.”

Wout Brama, naast Maud Roetgering: 'We moeten bij de jeugd beginnen'. Beeld Reyer Boxem

Brama: “Maar het moest geen belerend boek worden. Welk kind leest het anders? In de eerste plaats is het een avontuur vol spanning en humor, tussen de plotwendingen door laten we zien dat diversiteit en homoseksualiteit heel normaal zijn.”

Roetgering: “Want als een speler en speelster lang genoeg met elkaar praten, kom je vanzelf op homoacceptatie. Dat is natuurlijk een groot verschil tussen het mannen- en vrouwenvoetbal.”

Brama: “Bij jou in het team is ongeveer de helft lesbisch, toch?”

Roetgering: “Ja, en dat is totaal geen issue.”

Brama: “In het Nederlandse mannenvoetbal hebben we nog steeds geen enkele profspeler die het tijdens zijn carrière heeft aangedurfd om te zeggen dat hij homoseksueel is. Ze zijn er sowieso, dat moet wel, het is onmogelijk dat dat niet zo is. Maar diegene of diegenen hebben zich kennelijk niet veilig genoeg gevoeld om dat te vertellen. Dat vind ik wel een pijnlijke gedachte.”

Roetgering: “En dat jij daar wellicht zelf aan hebt bijgedragen?”

Brama: “Ja, dat zou onbedoeld heel goed kunnen.”

Verlegen meisje en een allemansvriend

De Maud en Wout uit het boek komen voor 80 procent overeen met Roetgering en Brama op jonge leeftijd. Zij een verlegen meisje dat zich staande moet zien te houden tussen al die jongens. Hij een allemansvriend, die anderen durft aan te spreken op hun gedrag, maar zelf ook niet altijd eerst nadenkt voor hij doet.

Zo is er een passage over homo-spreekkoren, waarin de papieren Wout meezingt en pas later tot het besef komt dat die tekst helemaal niet oké is. “Ik denk dat veel mensen op de tribunes dat ook hebben. Ze doen mee met de meute, terwijl ze zich niet realiseren dat ze anderen daarmee beledigen.”

Fragment uit het boek ‘Het zijn de homo’s, yes yes, het zijn de homo’s van VSS.’ Wout zong en sprong mee. Tot hij ineens voelde dat Maud was gestopt met springen. Hij keek opzij. Daar stond ze. Doodstil. Haar armen over elkaar, haar mond stijf dicht. ‘Wat is er?’ riep Wout, boven het gezang uit. ‘Stom lied,’ zei Maud. ‘Hoezo? Het rijmt toch?’ riep Wout.

Voor Brama (36) was het heel vanzelfsprekend dat hij zijn zaterdagen op de voetbalvelden doorbracht. Duizenden jongetjes waren hem voorgegaan. Talenten werden gescout, hij ook. Het bracht hem een carrière waarin hij in 2010 met ‘zijn’ FC Twente landskampioen werd en ook drie keer het shirt van Oranje droeg.

Roetgering (30) daarentegen moest het pad als eerste bewandelen. In haar dorp was ze het enige meisje op de voetbalvereniging. De meeste jongens wilden niet dat ze bij hen in het team kwam. Daar is zelfs een keer over gestemd. Toen de trainer de uitslag negeerde, waren sommigen in tranen. Ergens bleef ze altijd een eenling. Een overwinning meevieren onder de douche? Omkleden deed zij alleen. “Het is serieus weleens gebeurd dat dat in een bezemkast moest.”

‘Je laat je toch niet passeren door een meisje?’

Ja, zo’n fase vormt je, zegt Roetgering, die op haar vijftiende naar Twente ging toen daar met een vrouwenopleiding werd begonnen. Zij is een van de achttien speelsters die als eersten in Nederland betaald kregen. Landskampioenschappen volgden, net als gewonnen bekercompetities.

“Uiteindelijk maakt het je sterker, maar het was niet altijd leuk. Ik heb de raarste dingen gehoord. Ouders die langs de lijn naar hun zoon riepen: ‘Je laat je toch niet passeren door een meisje? Schop haar onderuit!’ Op een gegeven moment raak je er zo aan gewend, dat je ook harder wordt.”

Brama is onder de indruk van de sterke karakters van de vrouwen bij zijn club. “Als je al die jaren hebt doorstaan en prof weet te worden, kan dat ook bijna niet anders.” Roetgering zegt dat tegenwoordig nog steeds veel talentvolle meisjes lokaal met de jongens meespelen.

“Ik wil niet zeggen dat de mannen het makkelijk hebben gehad”, verduidelijkt Brama. “Want dat is zeker niet waar. Zij zijn uitverkoren uit een grotere pool van spelers. Voor hen was het wellicht sportief moeilijker om de top te halen, vanwege de concurrentie. Dus dat is op een andere manier knap. Maar mannen zijn niet van jongs af aan geconfronteerd met maatschappelijke vraagstukken en het gevoel anders te zijn dan de rest.”

Leef en laten leven

Misschien dat dat wel mede verklaart waarom de kleedkamercultuur bij de mannen minder inclusief is dan bij de vrouwen, los van het machismo dat deze tak van topsport regeert. Het is een bewuste keuze van het tweetal om hun boodschap van tolerantie in een kinderboek te verpakken.

Brama: “We moeten bij de jeugd beginnen. Ik heb ook weleens gesprekken met teamgenoten en dan blijkt niet iedereen nog even makkelijk van zijn standpunt af te stappen. Volwassenen zijn al gevormd, door opvoeding, geloof en het leven. We moeten zo vroeg mogelijk laten weten dat het normaal is als meisjes intiem zitten of jongens op elkaar verliefd worden.”

Illustratie uit het boek 'Wout & Maud'. Beeld Lieve Merlijn van Eijden

Roetgering: “Ik zag laatst een filmpje uit Engeland, met kinderen van een jaar of zes, zeven. Ze waren duidelijk verschillend van elkaar: zwart, wit, in een rolstoel of niet. Ze moesten vertellen wat er anders is aan elkaar. ‘Jij houdt van aardbeien en ik van appels.’ Ras of handicap werd niet genoemd. Prachtig toch? Op die leeftijd staat men nog open voor: leef en laten leven.”

Brama: “Ik hou er ook niet van om te zeggen: hier moet je anders over denken of dit mag niet.”

Roetgering: “Nee, beter is: kijk, zo kan het ook. Of: zo mág het ook.”

Brama: “In het boek vertellen we ook niet dat iets slecht is. We laten zien hoe de maatschappij is en hoe we haar graag zouden zien, al denk ik niet dat iedereen het met me eens is.”

Gelukkiger en blijer

In de kleedkamer heeft hij vooral de laatste tijd best vaak gesprekken geïnitieerd over bijvoorbeeld homoacceptatie, ‘en die verliepen niet allemaal positief’. Bang voor nare reacties door het boek is Brama niet. Net als Roetgering neemt hij na dit seizoen afscheid als speler, maar dat staat los van de timing van Wout & Maud. “Het was niet zo dat ik al jaren dacht: hier moet ik iets aan doen. Als je ouder wordt, open je je ogen meer voor de wereld om je heen. Mensen zeggen dat ik hiermee mijn nek uitsteek, maar ik heb niet bewust gewacht tot na mijn carrière. Eventuele vervelende reacties boeien me niet. Ik vind het leuk om dit samen met Maud te doen en ook belangrijk.”

Brama had het boek ook vijf jaar eerder kunnen maken, zegt hij, als het idee er al was geweest. Roetgering niet. “Ik kom uit een omgeving waarin het niet altijd werd geaccepteerd dat ik gay ben. Als Wout me eerder had benaderd, had ik zo’n onderliggende boodschap in de tekst niet aangedurfd. Wat zullen die en die daarvan vinden? Ik ben ook nooit heel openlijk over mijn geaardheid geweest. Ik vond altijd dat het iets van mij was, maar misschien wel om de verkeerde redenen. Pas de laatste tijd ben ik veel gelukkiger en blijer met mezelf.”

Wie weet, mijmert ze, wat dit boek voor de elfjarige Maud had kunnen betekenen. “Misschien was het dan voor mezelf ook eerder duidelijk geworden dat ik op vrouwen val. Ik wist toen al dat ik anders was, maar hoe precies? Ik snapte er niks van.”

Er zijn voorzichtige plannen voor een tweede deel, over racisme en discriminatie. Want ja, voordat voetbal inderdaad van ons allemaal is, moeten er nog meer obstakels overwonnen worden.

Fragment uit het boek Wout zette zijn handen in zijn zij. ‘Wat ik óók weet is dat die penalty voor Maud was. Zij moest ’m nemen.’ Freddy haalde zijn schouders op. ‘Ik scoorde toch?’ ‘Ja duh. Maud had ’m ook gemaakt.’ ‘Maud? Da’s een meisje.’ Dat laatste woord leek Freddy uit te spugen. Als een vieze hap spruitjes.

Wout & Maud. Het geheim van de trainer; Annemarie van der Eem; idee en realisatie: Wout Brama en Maud Roetgering; € 19,95. Te bestellen via www.woutenmaud.nl

