Katja Herbers is klimaatactivist en vliegt naar New York: ‘Imperfecte mensen mogen ook strijden voor verandering’

Verwijten van hypocrisie is actrice Katja Herbers inmiddels gewend, met de combinatie van haar vluchten naar de VS en haar klimaatactivisme. Ze slaapt er niet minder om. ‘Imperfecte mensen moeten ook voor systeemverandering strijden.’

Als actrice Katja Herbers (42) het toilet op station Den Haag Centraal uitloopt, staat ze oog in oog met vijf politieagenten. Het lijkt alsof ze haar stonden op te wachten. “Wat doe jij hier?”, vraagt een van hen. “Waarom ben je in Den Haag?” Herbers legt uit dat ze bij een demonstratie was. De agenten nemen daar geen genoegen mee. “Bij wat voor demonstratie dan? Laat je identiteitskaart eens zien?”

Bovenstaand voorval was normaal geweest in het leven van Herbers als het zich had afgespeeld op een filmset. Het Nederlandse publiek kent haar van rollen in Pietje Bell (2002), de romantische komedie Weg van Jou (2019) of het satirische De Kuthoer (2020). Internationaal is ze bekend van Amerikaanse series als The Americans, Westworld en Evil. Maar de ondervraging in Den Haag is geen filmopname. De vijf agenten zijn echte agenten, en hun vragen zijn bloedserieus. “Ik heb het recht om te demonstreren”, antwoordt Herbers. “Waarom vragen jullie me dit allemaal?”

Via Zoom vanuit haar woning in New York vertelt ze dat ze die dag echt geschrokken is. “Ik voelde me geïntimideerd. En ik ben niet de enige klimaatactivist die dit overkomt.”

Het is een opvallende combinatie. De ene helft van het jaar woont Herbers in New York, waar ze nu het vierde seizoen opneemt van Evil. De serie wordt bejubeld door media als The New York Times en Vanity Fair, en recensenten prijzen nadrukkelijk Herbers’ hoofdrol. De andere helft van het jaar is Herbers in Nederland, waar ze actievoert met Extinction Rebellion.

Die bewuste dag in mei in Den Haag had ze samen met andere ‘rebellen’ de ontvangsthal van het ministerie van financiën bezet. Ze eisten een einde aan de miljarden fossiele subsidies van de overheid. Afgelopen herfst ging Herbers een stap verder, en blokkeerde ze met andere activisten de A12 in Den Haag. Enkele automobilisten scholden haar de huid vol. Waarom werden zij opgehouden door een groep ‘werkloze activisten’?

Maar Herbers is niet van plan te stoppen, ook al brengt ze er haar carrière mee in gevaar. “De laatste keer was spannend. Toen we naar de A12 liepen, werden sommigen van ons op voorhand gearresteerd.” Zo’n arrestatie kan voor Herbers ‘einde oefening’ betekenen. “Met een eventueel strafblad zou ik geen werkvisum voor Amerika krijgen. Dan zou ik mijn serie niet af kunnen maken, wat ik wel heel graag wil.”

Zeggen de makers van Evil niet tegen jou: Katja, doe een beetje rustig aan met dat klimaatactivisme, dit kan onze serie in gevaar brengen?

“Dat hebben ze niet gezegd. Mijn baas, Robert King, is erg gelovig. Bij een filmpje van mij over een demonstratie twitterde hij: you’re doing Gods work. Ik dacht: dat is een compliment. Hij staat ook achter het klimaatactivisme en heeft me nooit teruggefloten.”

Hoe ben je klimaatactivist geworden?

“Ik heb me altijd verzet tegen onrecht. Als kind haalde ik op Koninginnedag geld op voor Greenpeace. Om de ernst van het klimaatprobleem te begrijpen hoef je geen expert te zijn, je hoeft alleen de wetenschap te volgen. De baas van de Verenigde Naties roept al jaren: we gaan een klimaatcatastrofe tegemoet. Als we tipping points bereiken (kantelpunten waarbij het klimaat in een nieuw evenwicht terechtkomt, red.), kunnen we dat niet terugdraaien. Het huidige beleid is bij lange na niet genoeg om onder de 1,5 graad opwarming van de aarde te blijven. Het voelt voor mij normaal om me in te zetten.”

Een snelweg blokkeren is vrij radicaal, en in jouw geval ook risicovol. Daarnaast roept het weerzin op bij sommige mensen. Waarom doe je dat?

“Omdat andere manieren van actievoeren niet werken. Die krijgen geen aandacht. Jarenlang zijn er allerlei petities geweest voor het klimaat. Ik heb zelf meegedaan aan de klimaatwacht. Dat was een soort estafette waarbij er 24 uur per dag iemand op het Binnenhof was, om aardig aan de regering te vragen of ze iets wilde doen tegen de klimaatcrisis. Maar daar krijg je geen aandacht mee, en geen interview in Trouw.”

“Het gaat mij ook niet alleen om radicale acties. Omdat ik een publiek beroep heb, voel ik een verantwoordelijkheid om daar gebruik van te maken. Ik word regelmatig gevraagd voor talkshows. Ik zeg dan: dat wil ik, maar ik wil dan ook over het klimaatprobleem praten. Meestal krijg ik terug: dat kan, maar dan wel tien minuten over je werk en twee over het klimaat. Ik zeg dan: fiftyfifty, anders kom ik niet. De laatste vier jaar ben ik nauwelijks in Nederlandse talkshows geweest, dus dan ken je meteen het antwoord dat ik meestal kreeg.”

Was dat de reden dat je het ministerie van financiën bezette?

“Het begon anders. Ik was vorig jaar aan het draaien voor Evil in New York, en zocht een manier om daar actie te voeren. Ik speelde met de gedachte om collectief als televisieserie – met mijn medespelers en crew – de straat op te gaan. En dan bijvoorbeeld het bruggetje te slaan naar het evil van de fossiele industrie. Dat leek me een effectieve stunt die veel media-aandacht zou krijgen.”

“Dat bleek niet mogelijk zonder het reële risico het land uitgezet te worden. Toen ik eenmaal terug was in Nederland, moest ik iets doen moet die energie. Twee dagen stond ik in het ministerie, omdat dat medeverantwoordelijk is voor de fossiele subsidies. Hier kan ik demonstreren zonder mijn verblijfsvergunning te verliezen.”

Wordt jou hypocrisie verweten? Je vliegt op en neer tussen Nederland en de VS, en ondertussen sta je te protesteren voor het klimaat.

“Ja, uiteraard.”

Door wie?

“Vooral door twittertrollen. Mannen die zelf in de kelder bij hun moeder wonen ofzo – weet ik veel wie het zijn. Kijk: ik stel me kwetsbaar op met mijn positie, omdat ik weet dat ik imperfect ben. Ik vlieg inderdaad twee keer per jaar naar Amerika voor mijn werk. Ik ga niet met het vliegtuig op vakantie, maar ik vlieg nog wel.”

“Nasa-wetenschapper Peter Kalmus zegt dat we bekendheden nodig hebben die zeggen: ik ben iemand die zelf nog vliegt, maar ik vraag wel om systeemverandering. Dat is ook mijn insteek bij Extinction Rebellion. Ik ben zelf als individu imperfect, maar ik wil actievoeren voor systeemverandering, zoals tegen de 17,5 miljard euro die de Nederlandse overheid jaarlijks aan fossiele subsidies besteedt. Die systeemverandering is het belangrijkst. Als ik niet meer zou vliegen, dan is dat goed voor mijn eigen geweten. Maar ik verander de wereld er niet mee.”

“Mij wordt nu van alles verweten, dat vind ik prima. Ik hoop dat ik een soort boegbeeld van imperfectie kan zijn. Dat andere mensen die ook niet perfect zijn mij zien en denken: met haar kan ik me identificeren. Dat mensen die soms met het vliegtuig naar Spanje op vakantie gaan, maar ook systeemverandering willen, zien dat er ook voor hen plek is binnen klimaatactivisme.‘”

Hoe zie je dat elders in de filmwereld? Leonardo DiCaprio zet zich in voor het klimaat, met documentaires en de Netflix-film Don’t Look Up. Ondertussen heeft hij een glamoureuze levensstijl, met vakanties op privéjachten.

“Ik ken hem niet persoonlijk en weet niet hoe hij leeft. Ik zit niet zo in die glamourwereld – ik ben gewoon een Nederlandse actrice die toevallig een hoofdrol speelt in een Amerikaanse serie, verder ben ik nogal nuchter. Ik kan me best voorstellen dat Leonardo DiCaprio soms op een jacht staat, dat zal je mij niet zien doen.”

“Ik ben niet zo veroordelend. Het is belangrijk om te denken: iedereen die iets goeds doet, dat is gewoon prettig. Ik ben blij dat Leonardo DiCaprio iets doet voor het klimaat, want veel mensen zitten gewoon op hun luie reet. Dus duimen omhoog voor hem. En verder hoop ik dat hij volgend jaar denkt: misschien is een vakantie met een jacht niet de beste manier om mijn verjaardag te vieren.”

Ben je zelf anders gaan leven sinds je zorgen over het klimaat?

“Ik probeer bewuster te leven. Op mijn veertiende stopte ik met vlees eten. Ik deel nu een elektrische auto, en krijg binnenkort zonnepanelen. Als ik vlieg voor mijn werk, dan probeer ik het te compenseren, met investeringen in bossen via Stand For Trees en het graven van regenkuilen via JustDiggit. Ik ga elk jaar op vakantie naar Frankrijk, meestal met de trein en soms met de auto. Promotioneel werk waarvoor ik moet vliegen, daar probeer ik onderuit te komen als dit contractueel kan. Ik koop ook haast geen nieuwe kleren meer.”

Jij draait al twintig jaar mee op filmsets. Zie je de filmwereld een beetje verduurzamen?

“Jawel. De filmwereld is natuurlijk niet klimaatneutraal. Het is gewoon een vervuilende industrie, zoals veel dingen vervuilend zijn. Maar je kan wel kleine aanpassingen maken. Dat probeer ik ook.

“Het leuke aan een hoofdrol spelen, is dat je om dingen kan vragen. Je kan vragen om groene M&M’s in je trailer, maar ook dat er geen plastic gebruikt wordt op een set. Ik merk dat dit steeds normaler wordt. Bij Evil hebben we nu bijvoorbeeld trailers die zijn volgeplakt met zonnepanelen. Of neem decors. Het is duurder om ze op te slaan voor een volgend seizoen, dan om de hele troep af te bouwen en weg te smijten, en volgend jaar opnieuw te bouwen. Ik probeer nu ook in mijn contract op te nemen dat ik dat niet wil. Maar dit zijn wel dingen die ik alleen kan doen sinds ik deze rol heb. En soms lukken dingen ook nu niet: ik wilde bijvoorbeeld opgehaald worden met een elektrische auto, maar dat kon schijnbaar niet.”

Katja Herbers: ‘Ik verheug me op de tijd dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet meer nodig is om de overheid in beweging te krijgen.’ Beeld Negin Zendegani

Komend voorjaar ben je weer in Nederland. Ga je opnieuw snelwegen blokkeren?

“Ik denk het wel. Ik verheug me op de tijd dat dit niet meer hoeft, omdat er inmiddels beter klimaatbeleid is. Dat burgerlijke ongehoorzaamheid niet meer nodig is om de overheid in beweging te krijgen. Ik hoop dat het zo gaat als met het vrouwenstemrecht. Daarvoor gingen mensen ook de straat op. Toen het er was, hoefde dat niet meer. Ik verheug me op die tijd voor het klimaat. Dan kan ik gewoon alleen acteur zijn, waar ik me eigenlijk mee bezig wil houden. ”

2022 was een jaar van radicale acties. Activisten gooiden soep naar kunstwerken, iemand lijmde zich vast aan een talkshowtafel. Hoe gaat klimaatactivisme zich ontwikkelen? Krijgen we straks eco-terreur, of mensen die pijpleidingen opblazen?

“In de statuten van Extinction Rebellion staat heel duidelijk: we doen geweldloze acties. Dat is wat ik doe, wat we allemaal doen. Ik zie mezelf dus in ieder geval geen geweld gebruiken. Tegelijkertijd, als je kijkt naar dat idee van pijpleidingen opblazen, kan ik me wel voorstellen dat sommige activisten ooit zo ver zullen gaan. Bedrijven hebben alle olie die nog in de bodem zit al als winst opgeschreven, las ik laatst. Het blijven oppompen en verbranden van olie maakt de aarde kapot. Ik kan me voorstellen dat mensen op een gegeven moment denken: waarom maken we de pijpleiding niet kapot?”

Zou jij dat een legitieme actie vinden?

“Ja, ik ik zou dat wel een legitieme actie vinden.”

Zie je jezelf over een paar jaar een pijpleiding opblazen?

“Ik zie mezelf eerder – dat hoop ik dan – films en televisieseries maken waarin de boodschap over het klimaat uitgedragen wordt, waardoor de publieke opinie verandert en daarmee het beleid. Wat kan ik? Een beetje toneelspelen. Wat vind ik leuk? Ook toneelspelen. Hoe kan ik dat inzetten voor het klimaat? Ik wil graag vanuit die energie gaan werken, ook om niet ten onder te gaan aan een klimaatdepressie.”

Heb je concrete plannen voor films of series over het klimaatprobleem?

“Ja. Dit jaar heb ik bij de makers van Evil gepitcht om het in de serie over klimaatverandering te hebben. Mijn idee is dat één van mijn dochters in de serie zich bij Extinction Rebellion aansluit, en heel kwaad wordt op mijn personage. Het lijkt me heel tof om dat op mainstream tv te krijgen. Ze vonden dat een goed idee. Het is wel een uitdaging om dat op een manier te doen die niet te heilig of zwaar is.

“Daarnaast ben ik bezig met een nieuw script, samen met mijn tegenspeler Mike Colter uit Evil. Een soort Kuthoer-achtige film, maar dan over klimaatactivisme (in De Kuthoer speelt Herbers een columnist die doordraait na haatberichten op Twitter, waarna ze besluit de Twittertrollen te vermoorden, red.). In het echt ben ik een soort vanille-activist, maar de film zou gaan over een veel extremere versie. Iemand die compleet op tilt slaat.”

Zou jij de klimaatactivist gaan spelen?

“Uiteraard.”

Wordt dit een Amerikaanse film of een Nederlandse?

“Het liefst Amerikaans, want dat heeft een groter podium. Dus ook meer impact.”

