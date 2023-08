Kamerlid Nicki Pouw-Verweij (Ja21): ‘Ik hoop dat er nog eens een brede conservatieve volkspartij komt’

Nederlanders zijn over het algemeen conservatief, terwijl de culturele en politieke elite progressief is, zegt Ja21-Kamerlid Nicki Pouw-Verweij. “Progressieven willen constant dat alles anders wordt.”

Op de gang naast haar werkkamer heeft Ja21-Kamerlid Nicky Pouw-Verweij een portret opgehangen van Margaret Thatcher. Ze bewondert deze conservatieve Britse oud-premier, maar ook de huidige Italiaanse premier Giorgia Meloni.

“Wat Meloni heeft gepresteerd en hoe ze het debat ingaat. Veel respect daarvoor”, zegt Pouw. De Britse oud-premier Thatcher bewondert Pouw vooral omdat zij stond voor haar overtuiging. “Zij had een visie voor Engeland en trotseerde zelfs tegendruk binnen haar eigen partij. Thatcher hield voet bij stuk en zei: luister, we gaan dit afmaken want uiteindelijk wordt het voor iedereen beter.”

Pouw-Verweij noemt zichzelf conservatief, en merkt dat voor veel Nederlanders onduidelijk is wat dat precies betekent. “Voor mij betekent conservatief zijn dat je niet gelooft dat elke verandering ook een verbetering is. Je kijkt met waardering naar wat we nu hebben, hoe onze tradities zijn opgebouwd, en probeert het goede ervan te behouden.”

Midden in de tijd staan

Progressieven gaan er volgens haar altijd vanuit dat verandering ook een verbetering inhoudt. “Die zijn constant alleen op de toekomst gericht, willen ervoor zorgen dat alles anders wordt. Het is niet zo dat conservatieven alleen maar in het verleden leven. Als conservatief moet je midden in deze tijd staan. Je kijkt terug; wat is er vóór ons allemaal gebeurd? Wat is er met alle wijsheid die er toen was al opgebouwd? Maar ook vooruit: hoe behouden we dit voor volgende generaties?”

Ja21, de partij waarvoor ze sinds 2021 in de Tweede Kamer zit, herbergt zowel liberalen als conservatieven. Die twee wereldbeelden botsen soms, zegt Pouw. Dat is een van de redenen dat ze deze partij weer verlaat na de verkiezingen in november. Pouw: “Ik hoop dat er nog eens een grote conservatieve volkspartij komt, een beweging die economisch sociaal is en cultureel conservatief.”

Die is er op dit moment niet. Nederland kent enkel religieus conservatisme, in de vorm van de SGP en de ChristenUnie. “Er bestaat geen brede conservatieve beweging die niet-religieus is”, valt Pouw-Verweij op. Thierry Baudet van Forum voor Democratie, waar Pouw haar politieke loopbaan begon, is volgens haar zeker geen conservatief. “Die is reactionair.”

Symptoom van de kloof

Het gebrek aan een brede conservatieve volkspartij is volgens Pouw-Verweij een symptoom van de kloof tussen veel Nederlanders en - ze gebruikt het woord met tegenzin - de elite. “Ik denk dat de gemiddelde Nederlander best wel conservatief is, best behoudend. We zijn van het ‘doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg’, tevreden met hoe de dingen gaan in het leven, en we willen dat graag zo houden.”

Volgens haar zullen veel Nederlanders dat overigens niet van zichzelf zeggen. “Conservatief heeft in Nederland een andere klank dan in het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. In Nederland klinkt het conservatisme een beetje als saai en behoudend. ‘Terug naar de jaren vijftig’ met de geraniums en bloemetjesgordijnen, de sociale controle en dat soort dingen. Maar dat is het niet. In ieder geval niet in mijn visie.”

Omdat de politieke en culturele elite van Nederland progressief is, ontstaat volgens Pouw-Verweij al snel het onterechte beeld dat Nederland een progressief land is. “En er zijn natuurlijk een paar punten in de geschiedenis waarin Nederland veel progressiever was dan de rest van de wereld”, erkent ze. “Op het gebied van homo-emancipatie bijvoorbeeld. Daarin zijn we een vooruitstrevend land, en ik denk dat we daar trots op mogen zijn. Maar het progressivisme is doorgeschoten.”

De coronakloof

Pouw-Verweij, gepromoveerd arts, profileerde zich vooral op medische en medisch-ethische thema’s. Het eerste jaar van haar Kamerlidmaatschap werd gekenmerkt door eindeloos veel coronadebatten. Debatten waarin er, tot ieders schrik, een enorme kloof zichtbaar werd tussen hen die voor en tegen de maatregelen waren die de overheid trof.

Pouw-Verweij trachtte daarin de polarisatie te doorbreken, zegt ze. “Het coronadebat was vrij heftig. Je was of een wappie of een schaap. Zo werd iedereen een beetje weggezet. Ik heb geprobeerd om duidelijk te maken dat je goede en inhoudelijke kritiek kan hebben en tegelijkertijd prima kan zeggen; maar we moeten wel wát doen. Ik probeerde met constructieve voorstellen te komen, zonder mijn principes of waarden overboord te zetten.”

Afgelopen jaar viel ze vooral op door haar inbreng bij debatten over de abortuswet en de transgenderwet. “Ik heb daar geprobeerd duidelijk te maken dat er wel degelijk conservatisme is in Nederland, zonder dat dat meteen bij religieuze partijen zit.”

Het abortusdebat

Dat bleek bijvoorbeeld ook uit de opstelling van Pieter Omtzigt en Caroline van der Plas, memoreert Pouw-Verweij. “Het was mooi hoe Caroline de discussie kantelde in het abortusdebat. Er heerste al bijna een triomfantelijke stemming bij de linkse partijen. Tot zij op een gegeven moment zei: ‘Ik vind de toon van dit debat eigenlijk heel ongepast. Dat er een jubelstemming heerst, er over een feest voor vrouwenrechten wordt gesproken. Sorry hoor, abortus is geen feest en we hebben het wel over een levend wezen dat wordt weggehaald’. Je voelde de sfeer kantelen in de zaal.”

Het abortusdebat is heel erg zwart-wit, verzucht Pouw-Verweij. “Je bent 100 procent vóór of helemaal tegen. Daar tussenin zitten is niet makkelijk.” Ze toonde zich in debatten kritisch op de Nederlandse abortusgrens van 24 weken zwangerschap, wilde de bedenktermijn van 5 dagen niet afschaffen en de abortuspil niet beschikbaar maken via de huisarts, maar wil abortus niet volledig verbieden.

“Het lijkt wel of je in de politiek óf voor volledig baas in eigen buik moet zijn, óf abortus altijd moord moet vinden. Dat is niet de positie die ik innam.” Toch was ze aangenaam verrast over hoe het de Kamer op dit gevoelige thema wel lukte om in gesprek te blijven. “Ik werd heel vriendelijk en respectvol bejegend door alle collega’s.”

Misschien omdat er, volgens haar, in de samenleving eigenlijk niet echt een kloof is als het gaat over abortus. Ze is er van overtuigd dat een meerderheid van de Nederlanders voor het recht is op abortus én bedenkingen heeft bij de termijn van 24 weken.

Kennis van de wetenschap

“Ik heb vooral het medisch perspectief in dit debat gebracht. De abortuswet kwam er begin jaren tachtig, toen er medisch veel minder mogelijk was dan nu en we veel minder wisten. Bijvoorbeeld dat je pasgeboren baby’s moet verdoven bij een operatie. We dachten toen dat ze geen pijn voelden, het zich toch niet zouden herinneren. Tegenwoordig kunnen we baby’s van 22 weken in leven houden. Met die kennis van de wetenschap is een abortusgrens tot 24 weken best heftig.”

“Als medicus heb ik het daar dan liever over. Moet die grens niet omlaag? Dan kan iemand zijn ideologie over mij gaan uitspuwen, en je persoonlijke overtuiging mag zijn wat die is, maar ik denk niet dat we daar ons beleid op moeten baseren. Het gaat hier om vrouwen en kinderen in kwetsbare posities.”

Kritiek op brede school

De overheid moet in de visie van Pouw-Verweij ondersteunend zijn, en niet van bovenaf de eigen liberale ideologie opleggen. “Dat betekent ook: niet te veel taken overnemen. Niet te veel ingrijpen in gemeenschappen. Wat ik bijvoorbeeld ook een belangrijk thema vind is ‘de brede school’. Dat moet je dus niet doen.”

In de visie van de brede school gaan kinderen van ‘s ochtends vroeg tot het einde van de middag naar een school, waar ze niet alleen les krijgen maar waar ook de buitenschoolse opvang, muziek, sport enzovoorts geregeld is. “Dan ga je kinderen voor nog meer uren weghalen uit de eigen gemeenschap en ze plaatsen op een school met door de staat goedgekeurd onderwijs. Want er bestaat niet zoiets als waardevrij lesgeven.”

Voor linkse en liberale partijen is zo’n brede school juist een uitkomst, bijvoorbeeld omdat het vrouwen in staat zou stellen meer te werken of omdat het kinderen met een taalachterstand op het juiste niveau brengt. Pouw-Verweij zucht. “Dit zijn twee verschillende punten. Ten eerste denk ik dat een gezin meer is dan een economische eenheid. We zijn veel te veel gaan kijken naar de productiviteit van ouders. Naar de vraag wat zij, op de korte termijn, precies kunnen bijdragen aan de economie. En te weinig naar hun bijdrage op de lange termijn, via de opvoeding van hun kinderen.”

“Het tweede punt gaat uit van het idee dat alles maakbaar is. Daar zijn progressieven heel erg van, en conservatieven wat minder. Dat is ook best stom aan conservatieven, dat snap ik wel. Het is ook een mooi idee dat we kinderen met een taalachterstand gewoon lekker gaan stimuleren en dat het dan helemaal goed komt. Maar de realiteit is helaas anders. Ik denk niet dat de staat gemeenschappen kan vervangen, en ik denk al helemaal niet dat de staat ouders kan vervangen. Hoeveel uur aan bijles je ook geeft.”

Conservatisme en feminisme

Conservatisme betekent niet de klok terug draaien, wil Pouw-Verweij benadrukken. En conservatisme gaat, al zegt ze het met enige aarzeling, voor haar óók samen met feminisme. “Als je nu zegt dat je een feminist bent, dan hebben veel mensen een beeld voor zich van een mannen-hatende-altijd-kwade-verongelijkte vrouw. Dat ben ik niet. Aan de andere kant: ik ben 32, ik ben arts, ben gepromoveerd. Ik ben senator geweest en Tweede Kamerlid, ik heb een gezin met een man die minder dagen werkt dan ik. Dus zeg het maar.”

Het is een denkfout dat conservatieven willen dat iedereen zich schikt naar een bepaalde rol, of dat vrouwenrechten ingeperkt worden. “Er is geen conservatief die je hoort zeggen van: ‘luister, we moeten het vrouwenstemrecht gewoon afschaffen en vrouwen mogen niet meer fulltime werken, want ze moeten gaan baren’.”

De druk komt eerder van de andere kant. Het zijn volgens haar juist ouders die niet fulltime willen werken op wie druk wordt uitgeoefend. Niet alleen vanwege de hoge huizenprijzen en kosten voor levensonderhoud, ook termen als ‘deeltijdprinsesjes’ of de door de VVD en D66 voorgestelde ‘voltijdsbonus’ dragen daaraan bij.

“De culturele elite wil heel graag dat de rest van Nederland precies gaat denken zoals zij. Maar laten we gewoon erkennen dat er een verschil is in opvattingen tussen mensen. Erken dat het is wat het is, en dat is prima. Geef de diversiteit aan opvattingen ook de ruimte, en werp niet te veel belemmeringen op.”

Trouw schrijft deze zomer een serie over ‘de Kloof’. Welke scheidslijnen lopen er door Nederland en hoe proberen politici die te overbruggen?

