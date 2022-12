Jacob Luitjens, ‘Schrik van Roden’, overleden op 103-jarige leeftijd

Hij was een ‘kleine vis’ tijdens de oorlog, maar werd in de jaren tachtig een van Nederlands meest gezochte oud-nazi’s. Voor Jacob Luitjens was zijn leven decennia geleden al voltooid. Deze week overleed hij, 103 jaar oud.

Al toen hij begin jaren negentig in de Nederlandse gevangenis zat, beschouwde de oud-NSB’er Jacob Luitjens zijn leven als ‘voltooid’. Het was geweest wat het geweest was, dacht de zeventiger in zijn Groningse cel.

Luitjens bleef langer doorleven dan hij zelf had verwacht. De laatste jaren zat hij vooral kalm te wachten op zijn dood, in een klein huisje in het Friese havenstadje Lemmer. Hij hoopte “op een volgend, beter leven”.

Woensdag is Luitjens overleden, op 103-jarige leeftijd, in het bijzijn van zijn drie kinderen, die vanuit Canada en Noorwegen overgevlogen waren.

Luitjens, beter bekend als ‘De Schrik van Roden’, was sinds de jaren tachtig één van de meest besproken oud-NSB’ers van Nederland. Enerzijds als symbool ‘van alles wat fout was in de oorlog’, anderzijds als ‘kleine vis’ die onterecht de aandacht als van een belangrijk nazi kreeg, en daar zijn leven lang door achtervolgd werd. Hij was de laatst levende bekende NSB’er van Nederland. Zijn dood markeert het einde van een tijdperk.

Pasfoto van Jacob Luitjens van tijdens de oorlog. Hij was onder meer betrokken bij twee moorden in de oorlog en razzia's waarbij anti-Duitse inwoners werden opgepakt.

Luitjens zei tegen communistisch Rusland te willen vechten

Jacob Luitjens groeide op in het Drentse dorp Roden, in een nationaalsocialistisch gezin. Zijn vader was notabel veearts, en probeerde de boeren die hij bezocht te bekeren tot de ideologie van Hitler, die hen uit de armoede moest verlossen. Luitjens zelf studeerde rechten in Groningen, en meldde zich in 1941 aan voor de SS, om vrijwillig aan het front in Rusland te gaan vechten. De jonge twintiger werd geweigerd, waarschijnlijk vanwege zijn misvormde hand, een aangeboren afwijking waarmee Luit-jens in Roden bekend stond als ‘Jaap met het lamme handje.’

Zelf verklaarde Luitjens later dat hij bij de NSB wilde omdat hij tegen het communistische Rusland wilde vechten. De Rodense amateurhistoricus Jan Aukema denkt dat hij vooral de goedkeuring van zijn vader zocht.

Jacob Luitjens ging werken op het plaatselijke NSB-kantoor. Hij begon met administratieve taken en het plakken van propagandaposters, maar raakte later betrokken bij ernstige misdrijven. Aan het eind van de oorlog – toen duidelijk werd dat Duitsland zou verliezen en NSB’ers werden ingezet als een soort burgerpolitie – werd Luitjens chef van de lokale hulplandmacht.

Als 25-jarige stuurde hij onderduikers naar een beruchte villa, waar werd gemarteld

Bij de jodenvervolging was Luitjens niet direct betrokken, maar wel bij razzia’s waarbij hij anti-Duitse inwoners liet oppakken. Dorpsgenoten omschreven zijn optreden als ‘autoritair.’ Als 25-jarige stuurde hij onderduikers naar een beruchte villa, waar ze hardhandig ondervraagd en gemarteld werden. Ook was Luitjens betrokken bij twee moorden, op een verzetsstrijder en op een gedeserteerde Duitse soldaat.

Toen het dorp Roden in april 1945 werd bevrijd, gaf Luitjens zich over. De 26-jarige werd opgesloten in Kamp Westerbork, waar nu geen Joden maar NSB’ers waren geïnterneerd. Naar eigen zeggen werd Luitjens er mishandeld door de bewaking. Hij wist te ontsnappen naar Duitsland. Samen met zijn zwager reisde Luitjens vanaf daar onder een valse naam mee op een vluchtelingentransport naar Paraguay. In Nederland werd hij ondertussen bij verstek veroordeeld tot levenslang –een zeer hoge straf, ook in die naoorlogse tijd. Die straf zou hem blijven achtervolgen.

Jacob Luitjens emigreerde in de jaren zestig vanuit Paraguay naar Canada en werd docent plantkunde aan de University of British Colombia. Beeld Simon Lenskens

In de jaren zeventig ging een nieuwe wind waaien

Luitjens probeerde in Paraguay een nieuw leven te beginnen. Hij werd verliefd op een Russische vrouw, met wie hij trouwde en drie kinderen kreeg. Luitjens bekeerde zich tot de doopsgezinde kerk, en vroeg bij zijn doop vergiffenis voor zijn zonden. In de jaren zestig wist het gezin naar de stad Vancouver in Canada te emigreren, waar Luitjens een baan vond als docent plantkunde aan de University of British Colombia. De eerstejaarsstudenten hadden geen idee van het nazi-verleden van hun vriendelijke, zachtaardige labinstructeur.

In de eerste jaren na de oorlog was de houding jegens NSB’ers al snel milder geworden, en kregen veel oud-NSB’ers fikse strafverkortingen. “Nederland moest opnieuw opgebouwd worden, iedereen moest toch weer met elkaar door een deur”, legt historicus David Barnouw uit. In 1950 waren veel NSB’ers alweer vrijgelaten uit de kampen, en werd over de oorlog collectief gezwegen.

In de jaren zeventig ging een nieuwe wind waaien, deels door nieuwe aandacht voor de gruwelen van de Holocaust. Het besef groeide dat veel oud-nazi’s nooit gestraft waren voor hun daden, en in landen als Canada een rustig bestaan leidden. De roep om vergelding groeide, ook in Nederland, waar justitie probeerde gevluchte NSB’ers alsnog uitgeleverd te krijgen. Luitjens stond in de top tien van die opsporingslijst.

Na een slepende rechtszaak werd Luijtjens Canada uitgezet

Nederlandse journalisten vonden Jacob Luitjens in 1982 in Vancouver – hij stond er gewoon met zijn naam in het telefoonboek. De zestiger werd plots het middelpunt van belangstelling op de Nederlandse en Canadese televisie. Journalist Albert van der Heijden confronteerde Luitjens in zijn werkkamer, en trof hem daar als ‘kat in het nauw’, die zei dat hij met God in het reine was en met rust gelaten wilde worden.

De bijnaam ‘De Schrik van Roden’ ontstond in de media, en toen Canada wilde proberen om oud-nazi’s het land uit te zetten, besloot het zijn pijlen te richten op de Nederlandse oud-landwachter. Na een slepende rechtszaak werd Luitjens in 1992 uitgezet, waarna hij als 73-jarige in het Huis van Bewaring in Groningen belandde. Daar zat hij tot 1995 vast.

Luitjens hoopte als vrij man terug te keren naar zijn familie in Canada. Maar hij was inmiddels staatloos, omdat hij noch het Canadese noch het Nederlandse staatsburgerschap bezat. De bejaarde Luitjens zat vast in Nederland, waar hij verafschuwd werd, en zich ‘in een vijandig land’ opgesloten voelde. In 1995 probeerde hij in een interview in het televisieprogramma Nova een beroep te doen op de Nederlandse overheid, in de hoop toch terug naar Canada te kunnen reizen, of op zijn minst naar zijn zoon in Noorwegen.

Uit de notulen van de ministerraad van die tijd blijkt dat de overheid zeer terughoudend was om Luitjens papieren te geven, uit angst voor negatieve publiciteit. Tot 2021 werd in de media vervolgens niets over Luitjens vernomen, en hoe het met hem was afgelopen.

Luitjens bij een rechtszitting in 1992 in de Drentse hoofdstad Assen. Beeld ANP / Sake Elzinga Photography

Luijtjes werd een symbool maar was in wezen ‘een kleine vis’

Vorig jaar ging Trouw in de podcastreeks De Schrik van Roden op zoek naar de toen 102-jarige Luitjens. Was hij wel zo’n grote schurk, en hoe keek hij zelf terug op zijn oorlogsdaden? Historici concludeerden dat Luitjens slechte dingen had gedaan, maar dat zijn rol wel érg breed was uitgemeten.

“Als hij nooit was gevlucht, was hij voor zijn dertigste vrij man geweest, en had hij gewoon hoogleraar in Nederland kunnen worden”, zegt Barnouw. Historicus Kees Schulten stelt dat Luitjens in Nederland symbool is geworden voor alles wat fout was in de oorlog, terwijl hij in wezen ‘een kleine vis’ was die nota bene zijn straf had uitgezeten. De Nederlandse overheid was volgens Schulten medeverantwoordelijk voor de extreme beeldvorming, aangezien de ministerraad over zijn lot besliste, en niet gewoon de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Luitjens is altijd staatloos gebleven. Zijn dementerende vrouw herkende hem vorig jaar niet meer aan de telefoon, maar zijn kinderen uit Canada en Noorwegen bezochten hem wel jaarlijks. In Lemmer waren altijd buren die niet met hem wilden praten vanwege zijn oorlogsverleden, toch had hij met anderen goed contact, zoals met zijn mantelzorger en met de oud-gevangenis-directeur die hem regelmatig bezocht. “Ik word verzorgd”, zei Luitjens.

Over de oorlog wilde hij niet veel meer praten. Enerzijds had hij nog goede herinneringen aan de NSB, anderzijds zei hij het ‘verschrikkelijk’ te vinden wat er met de Joden was gebeurd. Luitjens beweerde dat hij hier tijdens de oorlog geen weet van had.

Na het verschijnen van de podcast kwam Luitjens opnieuw in de belangstelling. Veel luisteraars gaven te kennen minder zwart-wit naar de oorlog te kijken, en voelden zelfs enige compassie voor de oud NSB’er. Ook hij had – zij het als gevolg van eigen keuzes – geen gemakkelijk leven gehad.

Luitjens was verbaasd door de empathische reacties, en het uitblijven van haatberichten. Hij leek hierna ook kritischer naar zijn eigen verleden te kijken. Zijn verhaal liet zien, zei hij, “dat een monster ook weer een normaal mens kan worden.”

