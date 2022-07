In India worden eeuwenoude moskeeën tot tempel omgedoopt

‘Wat anderen een moskee noemen, dat is onze tempel’

‘Een teken dat er een nieuwe fase van hindoe-revivalisme is aangebroken’, zo schreef journalist Sunil Menon onlangs in het blad India Today.

In Varanasi alleen al lopen meerdere petities in de rechtbank die de Wet Gebedshuizen proberen te omzeilen. Advocaat Vijay Shankar Rastogi diende in 1991 een petitie in, waarin hij zegt dat de wet niet op de Gyanvapi Moskee van toepassing is, omdat deze gebouwd is op een slechts gedeeltelijk verwoeste tempel. Deze petitie werd afgewezen, maar Rastogi blijft nieuwe petities indienen, waarin hij zegt Lord Vishweshara zelf te vertegenwoordigen als ‘nabije vriend’. Dat kan in India, waar goden ook rechtspersonen zijn. Volgens Rastogi is de god de eigenaar van het stuk grond waar de moskee opstaat.

Voor Situ Sahu, een vrouw die in de buurt van het complex een winkeltje runt, is het nog simpeler. “Het wás nooit een moskee”, stelt zij. “Wat anderen een moskee noemen, dat is onze tempel. Want als er eenmaal ergens hindoeïstische rituelen zijn uitgevoerd om een god te aanbidden, dan is dit voor altijd een tempel. Door er een koepel overheen te bouwen, wordt het nog geen moskee.”

De sporen van de door keizer Aurangzeb gesloopte tempel zijn nog duidelijk aanwezig. Sterker nog, een van de muren van de moskee is aan de buitenkant nog steeds onderdeel van het tempelcomplex. Volgens Sahu is hier de afbeelding van de godin Shringar Gauri in uitgekerfd. Hier mogen hindoes de godin één keer per jaar aanbidden. Samen met vier andere vrouwen diende Sahu in 2021 een petitie in bij de rechtbank, waarmee zij het recht wil afdwingen dit het hele jaar door te mogen.

De vrouwen kennen elkaar van tempelbezoeken, maar zijn ook betrokken bij verschillende hindoe-nationalistische organisaties. Een van hen is de echtgenote van Sohan Lal Arya, een prominent lid van de hindoe-nationalistische organisatie VHP. De VHP speelde een sleutelrol in het neerhalen van de Babri Moskee in Ayodya. Arya was daar ook bij. Hij is het zelfverklaarde brein achter de petitie in naam van de vijf vrouwen. Het uiteindelijke doel, zegt hij, is het ‘bevrijden van Lord Shiva’.

In de petitie werd ook gevraagd om een inspectie van de hele moskee, waar volgens hen nog meer ‘zichtbare en onzichtbare godheden’ aanwezig zijn die zij willen aanbidden. Het was dit verzoek dat leidde tot de vondst van wat ook volgens Sahu een shivling moet zijn. Een van de bewijzen ziet zij in een beeld van de heilige stier Nandi.

Pandey, de jonge student die in het complex als gids optreedt, laat me het bewuste beeld zien. “Zie: deze Nandi hoort duidelijk bij de oude tempel, die onder de moskee ligt. Want Nandi kijkt in tempels altijd in de richting van Shiva, zijn meester.” Hij volgt de ogen van de stier. Op nauwelijks drie meter afstand staat de moskee. “Precies tegenover Nandi, achter die moskeemuur, staat de gevonden shivling.”

Maar voor het tegendeel is eveneens geen tekort aan argumenten. Abhay Nath Yadav, zelf hindoe en advocaat van het moskeebestuur, presenteerde er maar liefst 51 tijdens een hoorzitting op 4 juli. “Zij zeggen dat het een shivling is, maar het werd gevonden op de eerste verdieping”, vertelt Yadav in zijn kantoortje in de rechtbank van Varanasi. Net als Yasin van het moskeebestuur heeft hij een gewapende agent voor zijn deur staan. “Een shivling staat altijd in de aarde, nooit op de eerste verdieping. Bovendien zit er een diep gat in. En we weten dat er een fontein in de moskee was, die enige jaren geleden buiten gebruik is geraakt.”

Ook wat betreft de religieuze argumenten heeft Yadav zijn eigen interpretatie. “Een god kan als rechtspersoon best de eigenaar van een stuk land zijn. Maar net als ieder ander moet hij dan wel geldige eigendomspapieren hebben. Dat is hier niet het geval.”

En alleen goden met een naam en uiterlijke verschijning kunnen rechtspersoon zijn. De eis om naamloze en onzichtbare godheden op de plek te mogen aanbidden slaat volgens Yadav nergens op. “In het hindoeïsme bestaat het gebruik om naamloze godheden met rituelen te aanbidden niet. Er moet een beeldje van de god zijn om deze te kunnen aanbidden. En met onzichtbare godheden kan dat al helemaal niet. Ik kan ook wel beweren dat er hier in mijn kamer een onzichtbare god is.”

Na de vondst van de shivling, of fontein, werd de wasbak door de rechtbank afgesloten. De videobeelden werden door een van de betrokkenen gelekt aan de media. Dat had niet gemogen, maar de beelden zijn wel inzet van een mediacampagne waardoor Sahu en haar vriendinnen zich gesterkt voelden hun eis uit te breiden. Nu willen ze ook dat de moskee wordt opengebroken om nog meer beeldjes van goden te vinden. Andere mensen hebben sinds de vondst petities ingediend voor het afbreken van de moskee.

Hiertegen beroept Yadav zich op de bescherming onder de Wet Gebedshuizen en de Indiase grondwet. Hij zegt dat de rechtbank de petities nooit had mogen accepteren en citeert het Hooggerechtshof, dat in 2019 oordeelde dat fouten in het verre verleden niet met het huidige rechtssysteem kunnen worden rechtgezet.

“Als vandaag hindoes eisen dat een moskee wordt afgebroken, omdat er ooit een tempel stond, dan kunnen morgen boeddhisten ook zeggen dat hun tempels er nóg eerder waren.” Het seculiere karakter van India staat volgens Yadav op het spel. “Toen ons land onafhankelijk werd, hebben we onze eigen grondwet aangenomen. En daarin staat dat iedereen, van welke religie dan ook, hetzelfde recht op godsdienstvrijheid heeft. Ze kunnen wel beweren dat deze plek belangrijk is voor hindoes. Maar de moskee is ook belangrijk voor moslims.”

Dat beaamt Yasin van het moskeebestuur. Maar ondanks de bewaking die hij blijkbaar nodig heeft, gelooft hij niet dat het conflict in Varanasi op grote rellen zal uitlopen. Hij vertrouwt in de rechtsgang, en zijn hindoeïstische buren. “Het zijn vooral buitenstaanders die problemen creëren.”

Opvallend genoeg gebruikt Sahu, die net als Yasin op nog geen twee kilometer afstand van de tempel en de moskee woont, hetzelfde argument. “Indringers hebben de tempel verwoest. Maar de lokale moslims hier, dat zijn onze broeders. De weten heel goed dat het eigenlijk een tempel is. Zij zullen zelf tot de conclusie komen dat ze de plek aan ons moeten geven.”