In het Midden-Oosten wordt de hitte verschroeiend. Blijft de regio bewoonbaar?

De 21ste eeuw wordt er voor het Midden-Oosten een van ondraaglijke hitte. Op dit moment stijgt de temperatuur er twee keer zo snel als het wereldwijde gemiddelde; als deze trend doorzet dan zal de gemiddelde temperatuur tegen 2050 in sommige gebieden met 4 graden toenemen. Het doel om de opwarming van de aarde tot 1,5 graden te beperken, zoals is vastgelegd in het Klimaatakkoord van Parijs, lijkt in deze regio al ver uit zicht.

Volgens onderzoek uitgevoerd door het Duitse Max Planck Instituut voor Chemie in Mainz en het Cyprus Instituut in Nicosia is de nood hoog. Als er wordt uitgegaan van een ‘business as usual-model’, wat wil zeggen dat het blijft gaan zoals het nu gaat, zal het Midden-Oosten – waaronder landen met grote populaties als Egypte, Iran en Irak – te maken krijgen met ongekende hittegolven die het leven in sommige gebieden onmogelijk zullen maken. Tegen het einde van de eeuw zullen de koelste zomers net zo heet zijn als de heetste zomerpieken tussen 1981 en 2010.

Hittegolven van 60 graden en hoger

Jos Lelieveld, directeur van het departement voor atmosferische chemie van het Max Planck Instituut, en een van de betrokken onderzoekers, zet de feiten op een rij. “Als we uitgaan van het business as usual-scenario dan gaan we te maken krijgen met extreme hittegolven van het soort dat we nog niet kennen”, vertelt hij. “Dit scenario zou echt desastreus zijn; dan kun je verwachten dat het vanaf 2060 op plekken 60 graden wordt, voor meerdere weken achtereen. Als je beschikt over verkoeling zoals airconditioning is dat misschien nog te doen, maar als je dat niet hebt dan overleef je zulke hitte niet.”

Kanttekening: wie in een stad woont kan daar nog een paar graden bovenop tellen. Een stedelijke omgeving houdt vaak meer hitte vast dan het landelijke gebied eromheen. En het wordt niet alleen heter, maar ook langer heet. Hittegolven zullen met meer regelmaat voorkomen, en kunnen tegen het einde van de eeuw met een tienvoud toenemen. Ook zullen ze langer duren: inwoners van het Midden-Oosten kunnen tegen die tijd tweehonderd dagen van ongewone hitte per jaar verwachten.

Met name in gebieden met een hoge vochtigheidsgraad – zoals in Golfstaten als de Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit – wordt het gevaarlijk. In zulke omstandigheden is het nog lastiger voor het menselijk lichaam om de eigen temperatuur te reguleren en kan er sneller hittestress optreden, wat inhoudt dat het lichaam zich niet snel genoeg kan afkoelen. In ernstige gevallen kan dit serieuze medische klachten of zelfs de dood tot gevolg hebben.

Een airco zal een eerste levensbehoefte worden. Maar niet iedereen kan zich dit veroorloven. In Irak bijvoorbeeld – waar deze zomer temperaturen van 52 graden werden gemeten – zijn alleen de rijkere inwoners verzekerd van 24/7-verkoeling; het elektriciteitsnet van de staat levert lukraak, sommige stadswijken krijgen in de zomermaanden slechts een paar uur stroom per dag. Wie geld heeft voor een privégenerator kan de airconditioning tijdens zulke stroomstoringen laten loeien, maar voor armere Irakezen is het afzien. Binnen enkele decennia wordt het hen mogelijk fataal.

Groen bouwen in Irak

Het is een horrorscenario waar alle alarmbellen in de politiek van zouden moeten afgaan, maar ondertussen blijft de uitstoot alleen maar toenemen. “Het Midden-Oosten is een leidende rol aan het overnemen in de wereldwijde C0 2 -uitstoot. Alle zeventien landen hebben nu ongeveer net zo’n grote uitstoot als de 27 landen van de EU”, vertelt Lelieveld. “Maar terwijl de uitstoot van de EU begint te dalen, is er in het Midden-Oosten juist een sterke stijging”.

De energiesector zorgt voor de meeste uitstoot; alle landen zijn bijna totaal afhankelijk van fossiele brandstoffen. En zolang er niet overgestapt wordt naar duurzamere energiebronnen zal de uitstoot naar verwachting blijven groeien naarmate het steeds heter wordt, want dan is er steeds meer elektriciteit nodig om de airco’s te laten draaien.

Terwijl de politiek nog weinig ambitie vertoont, nemen sommige burgers het heft in eigen handen. Basima Abdulrahman bijvoorbeeld; in 2018 richtte ze Kesk op (‘groen’ in het Koerdisch), het eerste bedrijf in Irak dat zich specialiseert in groen en duurzaam bouwen. Dit moet de uitstoot in Irak gaan beperken door de energiebehoefte naar beneden te schroeven, legt ze uit aan de telefoon.

“Een groen gebouw bespaart ongeveer 50 procent van de energie dat een normaal huis gebruikt, alleen al door de manier waarop het is vormgegeven”, vertelt ze. “Wereldwijd zorgen ‘conventionele’ gebouwen voor ongeveer een derde van de C0 2 -uitstoot, door te kiezen voor groene huizen kan je die uitstoot snel omlaag brengen.”

Het eerste groene huis staat al, in Mosul. Een buurthuis dat vernield was door de Amerikaanse bombardementen in 2017 is nu omgetoverd tot een educatief centrum. “De gaten in het plafond hebben we laten zitten, dat zijn nu daglichtbuizen, zodat het natuurlijke licht van de zon naar binnen kan schijnen.”

Irak loopt groot gevaar, maar doet nog weinig

De hete zomers houden haar ook wakker. Hoewel het bezitten van een airconditioner straks essentieel zal zijn, zorgt het ook voor een dilemma: ze hebben een monopolie op het elektriciteitsnet. Op dit moment gaat maar liefst zestig procent van al het huishoudelijke stroomverbruik in Irak naar het aandrijven van airco’s. Daarom heeft Abdulrahman vorig jaar met haar collega’s een nieuw initiatief opgericht: Kesk Solar.

Irakezen kunnen zonnepanelen laten installeren die direct staan aangesloten op een airco in het huis. Het verlicht de druk op het elektriciteitsnet en de vervuilende generators die voor veel Irakezen als back-up dienen zijn niet meer nodig – in Irak schijnt immers bijna altijd de zon.

Het is een innovatief plan, maar het staat nog in de kinderschoenen. Abdulrahman hoopt de komende paar jaar duizenden van zulke units te installeren. Een stap in de goede richting, maar vooralsnog een druppel op de gloeiende plaat. Het gebrek aan urgentie, aan besef vanuit de politiek dat er een gigantische crisis boven het hoofd hangt, is iets waar ze dagelijks tegen vecht. “Irak staat volgens de VN in de top vijf van landen wereldwijd die het meest kwetsbaar zijn voor klimaatverandering, maar het onderwerp staat hier gewoon niet hoog op de agenda.”

De moerassen in het zuiden van Irak drogen steeds verder op. Beeld Reuters

Ergens snapt ze het wel; mensen hebben de afgelopen decennia zoveel meegemaakt dat het niet vreemd is dat het dagelijks leven zowel burgers als politici afleidt van een ramp die voor het grootste deel nog in de toekomst ligt. “Met de strijd tegen IS, de economische crisis en de huidige veiligheidssituatie; mensen hebben op dit moment gewoon andere dingen aan hun hoofd.”

Of dat nog lang zo zal zijn is de vraag; de steeds heter wordende zomers zijn niet het enige teken aan de wand. Er valt ook steeds minder regen, wat samen met de hitte bijdraagt aan de opdroging van de rivieren en moerassen in het zuiden van het land en de verwoestijning van landbouwgrond. Met ernstige gevolgen: het ministerie van landbouw kondigde in oktober aan dat dit jaar maar de helft van de wintergewassen zullen worden geplant. Er is niet genoeg water voor meer. Daarbij is de graanoogst in het noorden van het land volgens de VN vanwege de droogte dit jaar met 70 procent afgenomen. De gerstoogst is compleet mislukt. Terwijl de temperaturen stijgen ligt ook de honger op de loer.

Actie in Libanon

Irak is niet het enige land in het Midden-Oosten waar de dagelijkse problemen aandacht voor de klimaatcrisis afsnoepen. Hussein Ghandour, een jonge klimaatactivist uit Libanon, ziet hoe het onderwerp ook in zijn land nog maar weinig aandacht krijgt. “Het interesseert de meerderheid van de bevolking gewoon niet zo; dat komt ook door een gebrek aan bewustzijn en onderwijs hierover”, vertelt hij.

“We maken in Libanon nu de donkerste jaren in de geschiedenis van het land mee, met een ingestorte economie en verschrikkelijk slechte en onzekere leefomstandigheden. Helaas zijn Libanezen te boos en gefrustreerd – en terecht – om nu open te staan voor een of andere bewustwordingscampagne over de klimaatcrisis.”

Klimaatactivist Hussein Ghandour wil het klimaatbewustzijn in Libanon vergroten. In september nam hij deel aan de Youth4Climate-conferentie. Beeld Hussein Ghandour

In september reisde hij af naar Milaan als afgevaardigde voor Libanon om deel te nemen aan de conferentie van Youth4Climate, een internationaal verbond van jonge klimaatactivisten. Ondanks de problemen in eigen land wil hij actie ondernemen om de Libanese maatschappij meer klimaatbewust te maken. “De klimaatcrisis hangt nauw samen met onze dagelijkse zorgen. Neem de huidige elektriciteits- en brandstofcrisis die Libanon nu doormaakt”, legt hij uit. “Ik ben nu aan het brainstormen over een lokale campagne om het besef over klimaatverandering en de ecologische voetafdruk te verspreiden.”

Maar voordat er écht grote stappen gezet kunnen worden moet het politieke systeem volgens hem eerst aangepakt worden. “De gevolgen van de opwarming van de aarde zullen voor Libanon nog rampzaliger zijn als we niks doen aan de corruptie in dit land. Dan zou het geld vanuit de internationale klimaatfondsen nooit terecht komen waar het hoort of ingezet worden waar het voor bedoeld is; de meest kwetsbaren in onze maatschappij beschermen voor de gevolgen van de klimaatcrisis.”

Klimaatbeloftes, maar hoe oprecht?

Ondertussen is de erkenning vanuit de politiek in de regio voor de naderende klimaatcrisis nog gering. Van de vijf landen in de wereld die het Klimaatakkoord nog niet geratificeerd hebben, liggen er vier in het Midden-Oosten: Iran, Libië, Jemen en Irak. In de aanloop naar de klimaattop in Glasgow kwamen er wel enkele landen met klimaatbeloftes: zo lieten de Verenigde Arabische Emiraten weten net-zero te willen bereiken in 2050, en Bahrein en Saudi-Arabië – een van de grootste vervuilers ter wereld – hebben dit als doel in 2060. Saudi-Arabië organiseerde vorige maand een speciaal ‘Groen Initiatief’ waar het de plannen bekendmaakte.

Maar de vraag blijft hoe serieus de landen er echt instaan; de dag voordat Saudi-Arabië de klimaatdoelen bekendmaakte liet het staatsoliebedrijf Aramco weten dat het de productie tegen 2027 wil opschroeven van 12 miljoen vaten naar 13 miljoen vaten olie per dag. Dit terwijl klimaatwetenschappers ervoor pleiten dat de klimaatdoelen van Parijs het snelst behaald kunnen worden door fossiele brandstoffen in de grond te laten. Ook werd vorige week bekend dat Saudi-Arabië, samen met Japan en Australië, bij het IPCC – het klimaatpanel van de VN – hebben gelobbyd om de aanbevelingen die de organisatie doet in een nog te verschijnen klimaatrapport af te zwakken.

Kroonprins Mohammed bin Salman kondigde tijdens het ‘Groen Initiatief’ in Riyad aan dat Saudi-Arabië in 2060 net-zero behaald wil hebben. Beeld Reuters

Hoewel ze er nu goed aan verdienen, hebben de Golfstaten er baat bij niet te lang te wachten met het afstappen van olie en gas; een groot deel van hun economie is nog altijd gebaseerd op fossiele brandstoffen, en als ze niet snel diversifiëren – door bijvoorbeeld in te zetten op groene energie – dan zullen ze economisch harde klappen krijgen tegen de tijd dat de rest van de wereld overstapt op andere energiebronnen.

Ook zou investeren in een groenere toekomst de kans op conflict verder kunnen terugdringen. Doordat de klimaatcrisis tot schaarste leidt kan het omstandigheden scheppen die makkelijk ontvlambaar zijn, waarschuwt Lelieveld. “Het speelt niet als enige factor, maar het kan wel invloed hebben op gebieden die al onstabiel zijn. In het Midden-Oosten wonen nu zo’n 600 tot 700 miljoen mensen, de verwachting is dat dit aan het einde van de eeuw verdubbeld zal zijn. Een gebrek aan water en de toenemende hitte kan de druk dan zeker verder op doen lopen.”

Tot de knieën

Al met al lijkt een verzengende toekomst in het verschiet te liggen als de opwarming niet zo snel en drastisch mogelijk wordt beperkt. Als het business as usual blijft zijn de gevolgen rampzalig, concludeert Lelieveld. “Je hoeft echt geen profeet te zijn om dat te voorspellen.” Ook de jonge Ghandour – die dit toekomstscenario zelf nog mee zal maken – verwacht moeilijke jaren. “Als we eerlijk zijn zitten we nu al tot onze knieën in de klimaatcrisis, en daar is geen draai meer aan te geven; in de zin van dat we het niet meer op magische wijze kunnen laten verdwijnen”, verzucht hij.

Lees ook:

Wetenschappers denken dat hittegolven als in Canada slechts een voorproefje zijn

De vrees voor onomkeerbare klimaatschokken stijgt, blijkt uit een uitgelekt rapport van klimaatpanel IPCC. Hittegolven als in Canada vormen slechts het begin.

VN hopen dat landen eindelijk klimaatcrisis aanpakken, of de huidige rampen zullen kinderspel blijken

Het extreme weer kan landen aansporen om ferme klimaatmaatregelen te nemen, hopen de VN. Zo niet, dan kunnen de overstromingen, droogte en bosbranden kinderspel blijken bij later onheil.