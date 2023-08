In Georgië is draagmoederschap booming business

Twintig weken is Aneta Khekhelashvili zwanger en ze voelt zich bijzonder goed. Geen misselijkheid, geen duizelingen, geen vermoeidheid, eigenlijk helemaal geen fysieke klachten, vertelt de 33-jarige Georgische. Een zwangerschapsgloed hangt als een onzichtbaar aureool om haar heen. Samen met haar golvende haren en lange zomerjurk geeft het haar bijna iets bovennatuurlijks.

Zittend in een geblindeerde spreekkamer van de kraam- en fertiliteitsafdeling op de achtste verdieping van een ziekenhuis in een buitenwijk van de Georgische hoofdstad Tbilisi vertelt Khekhelashvili met de handen op haar buik over haar leven in een klein dorp in de oostelijke regio Kacheti. Makkelijk is dat leven bepaald niet, zo legt ze met haast onderkoelde kalmte uit.

Zelf heeft Khekhelashvili momenteel geen werk en haar echtgenoot verdient als boer nauwelijks genoeg om in het levensonderhoud van hen en hun drie kinderen van twee, acht en tien jaar oud te voorzien. Samen met een paar van haar broers en zussen woont het gezin bovendien in het ouderlijk huis waar Khekhelashvili opgroeide. Veel ruimte is er niet en het kan soms wat claustrofobisch aanvoelen met zo veel mensen op een klein oppervlak.

Financiële noodzaak

Daarom zit Khekhelashvili nu hier. “Voor mij persoonlijk was de belangrijkste reden voor het draagmoederschap te kiezen financieel van aard”, vertelt ze. “Mijn man en ik willen graag een eigen huis, een plek voor onszelf waar we niet de hele tijd zijn omringd door anderen. Daarnaast hebben we ook schulden bij de bank, geen hoge, maar die moeten we wel aflossen en met ons huidige inkomen lukt dat niet.”

Een andere uitweg zagen Khekhelashvili en haar man daarom niet, en dus is de Georgische nu zwanger van een tweeling die niet de hare is. “Een andere optie was om naar het buitenland te vertrekken en daar tijdelijk te werken, maar dat zagen we allebei niet zitten. We komen uit Georgië, dit is ons thuis, en we hebben drie kinderen, dan heeft een avontuur in het buitenland veel voeten in de aarde. Op deze manier konden we hier blijven én hebben we binnenkort een aardig extraatje.”

Geen echte baan, wel werk

Dat laatste is nog voorzichtig uitgedrukt. Als commercieel draagmoeder van een Zweeds stel dat zelf geen kinderen kan krijgen, houdt Khekhelashvili zo’n 23.000 euro over. Een klein fortuin in een land waar het gemiddelde jaarsalaris volgens het nationaal bureau voor de statistiek in 2022 nog geen 7000 euro bedroeg. Anders gezegd verdient Khekhelashvili in negen maanden tijd bijna 3,5 jaarsalaris. Het is dan ook niet de eerste keer dat ze een kind draagt dat genetisch niet het hare is. “Ik ben al één keer eerder draagmoeder geweest”, vertelt ze nog altijd met hetzelfde pragmatisme. “Het is geen echte baan, maar ik zie het wel als werk.”

Haar opmerking is tekenend voor de bloeiende handel in de zogeheten ‘surrogaatsector’ in Georgië. Het commercieel draagmoederschap is de afgelopen jaren enorm in opkomst in het land. Met name wensouders uit Europa en Azië vinden in steeds grotere getale hun weg naar de Kaukasusrepubliek. De wetgeving omtrent commercieel draagmoederschap is in Georgië bijzonder soepel. Zo stipuleert de regelgeving dat een pasgeborene van een draagmoeder direct toebehoort aan de wensouders van wie de eicel en het sperma werden gebruikt bij de bevruchting. Op de geboorteakte staan bijgevolg ook alleen de namen van deze, genetisch-biologische, ouders.

Veel goedkoper

Naast de eenvoudige juridische regelgeving zijn het ook de lage kosten die wensouders van over de hele wereld naar Georgië brengen. De prijzen voor een draagmoeder liggen in de Kaukasusrepubliek een stuk lager dan elders ter wereld waar het draagmoederschap wettelijk legaal is. Wensouders zijn in Georgië tussen de 37.000 en 70.000 euro kwijt, terwijl dat bedrag in sommige Amerikaanse staten al snel oploopt naar omgerekend 140.000 à 185.000 euro.

Eerder trokken veel wensouders om diezelfde reden naar Oekraïne, maar sinds de oorlog daar ligt de sector nagenoeg stil en wijken veel stellen uit naar Georgië. Dat weet ook Sophie Ukleba van New Life, een organisatie die als bemiddelaar optreedt voor stellen met een kinderwens en draagmoeders. “Sinds de oorlog in Oekraïne gaan de aanvragen hier in Georgië door het dak. Eerst hadden we zo’n vier, maximaal zes weken nodig om een draagmoeder te vinden, nu is dat minimaal twaalf weken”, vertelt ze in haar kantoor in een chique buitenwijk van Tbilisi. Aan de muren hangen foto’s van lachende Zwitsal-baby’s en de ruimte straalt een en al rust, reinheid en vertrouwen uit.

Potentiële draagmoeders invliegen

Om in de toenemende vraag te voorzien, vliegt de organisatie – die ook actief is in India, Oekraïne en Mexico – daarom inmiddels ook vrouwen in uit Kazachstan. “We halen vrouwen die draagmoeder willen worden vanuit Kazachstan naar Georgië. Vervolgens brengen we hier het embryo in en kunnen ze terug naar huis. De laatste maanden van hun zwangerschap komen ze dan weer naar Georgië om hier te bevallen.” Hoewel het voor de buitenwacht wat plastisch en ongemakkelijk kan klinken, verzekert Ukleba dat New Life hoge ethische normen nastreeft. “We hanteren dezelfde selectienormen als altijd, daar verandert de toenemende vraag niets aan.”

Die criteria houden onder meer in dat een potentiële draagmoeder tussen de 22 en 38 jaar oud moet zijn; een vaste partner heeft; al ten minste één kind van zichzelf heeft; en in het verleden geen miskramen heeft gehad. Daarnaast moeten vrouwen die zich bij New Life aanmelden ook verplicht in gesprek met een psycholoog. “Hoewel verreweg de meeste vrouwen draagmoeder worden vanwege de financiële voordelen die het oplevert, kijkt de psycholoog onder andere of de vrouw uit een veilige omgeving komt en of er geen sprake is van externe druk.”

Anders gezegd controleert een psycholoog of er sprake is van vrije wil. Maar hoe valt dat met zekerheid te zeggen? “We monitoren kandidaten heel grondig om uit te sluiten dat er sprake is van een ‘gedwongen’ draagmoederschap onder andere door te kijken naar hun sociaal-maatschappelijke positie”, legt Ukleba uit. “Zeker tien procent van de vrouwen die zich bij ons aanmeldt, wordt daarom afgewezen.” Al erkent ze tegelijkertijd ook dat geen enkel systeem waterdicht is. “Er is altijd wel één of twee procent die erdoorheen glipt, risico’s zijn nu eenmaal nooit volledig uit te sluiten.”

Geen dwang

Bij Be Parent, een ander agentschap voor wensouders en draagmoeders, vertelt CEO Naia Adamia dat de organisatie strenge selectieprocedures hanteert. Ook zij zit in een kantoor dat volhangt met foto’s van vrolijk lachende baby’s en achter haar hangt de slogan van het bedrijf: ‘we make miracles happen’ , vrij vertaald: wij maken wonderen werkelijkheid. “Wij doen hier eerst een medische screening, dan een psychologische evaluatie en vervolgens doen we nog een sociaal-maatschappelijke achtergrondcheck. Daarbij wordt gekeken naar waar de vrouwen wonen, hoe ze wonen, met wie ze wonen en wat hun financiële situatie is.” Volgens Adamia melden zich elke maand vijftig vrouwen aan bij Be Parent, van wie de organisatie er 10 à 15 selecteert als draagmoeder.

“Ik garandeer dat er bij geen van die vrouwen sprake is van wat voor soort dwang dan ook”, verzekert Adamia. Wel erkent ook zij dat het financiële aspect voor al die vrouwen doorslaggevend is. “De motivatie om draagmoeder te worden hangt altijd nauw samen met de vergoeding die ze ervoor krijgen. Met dat geld kunnen ze bijvoorbeeld de leefomstandigheden van hun eigen kinderen verbeteren, ze een goede opleiding bieden of zelf een huis kopen.”

‘Niets onethisch aan’

Maar dan nog blijft de vraag overeind in hoeverre er sprake is van vrije wil als het merendeel van de vrouwen, net als Khekhelashvili, besluit draagmoeder te worden uit financiële noodzaak? “Die vraag krijgen we vaak”, verzucht Ukleba. “Telkens weer wordt het commercieel draagmoederschap daardoor afgeschilderd als iets onethisch. Maar bekijk het eens van de andere kant: door dit te doen, kunnen al die vrouwen zich opeens dingen veroorloven die ze anders nooit hadden kunnen doen.”

“Bovendien zijn de wensouders hun eeuwig dankbaar. Vergeet niet dat het om mensen gaat die vaak al jaren met een kinderwens rondlopen. Dit is meestal hun laatste toevlucht. Ik zie niet in wat daar onethisch aan is. Volgens mij is het een win-winsituatie en alleen maar iets moois.” Adamia sluit zich daarbij aan. “Organisaties zoals de onze die al langer meedraaien in de sector zorgen er juist voor dat alles veilig, ethisch, legaal en plezierig verloopt.”

De zwangere Khekhelashvili is het daarmee eens, al benadrukt ze wel dat het haar echt om het geld te doen is. “Ik ben blij dat ik deze mensen kan helpen, maar als er geen financiële compensatie tegenover had gestaan, had ik het nooit gedaan.” Een altruïstisch draagmoederschap – waarbij een vrouw niets verdient aan het dragen en baren van andermans genetisch kind – zou ze daarom nooit overwegen. “Het is best zwaar en niet gemakkelijk. Als ik het financieel niet nodig had, zou ik het niet doen.”

Taboesfeer

Bovendien bevindt het draagmoederschap zich ook nog altijd in de taboesfeer, vertelt Khekhelashvili. Zeker in een orthodox-christelijk land als Georgië is het surrogaatmoederschap iets waar veel mensen vanwege religieuze redenen op neerkijken en bijgevolg houden veel draagmoeders hun zwangerschap geheim.

Al meent Khekhelashvili dat haar omgeving wel op de hoogte is. “Uiteraard weet mijn man ervan en ook mijn moeder is op de hoogte, al snapte zij in eerste instantie niet heel goed wat het allemaal inhield.” Toch schreeuwt ook Khekhelashvili niet van de daken dat ze draagmoeder is. Sterker, momenteel woont ze tijdelijk niet in haar dorp in Oost-Georgië maar in Tbilisi.

Zelf meent ze in eerste instantie dat dit is omdat ze in de hoofdstad alle medische faciliteiten binnen handbereik heeft, al erkent ze later dat haar tijdelijke onderkomen in de anonieme grote stad ook te maken heeft met de perceptie van anderen.

Wildgroei aan bemiddelaars

Er zijn wel degelijk problemen binnen de sector in Georgië. Zo wijzen maatschappelijke organisaties op het feit dat uitbuiting altijd op de loer ligt. Zeker sinds het begin van de oorlog in Oekraïne is er – mede door een gebrekkig juridisch raamwerk – een wildgroei aan organisaties die als bemiddelaar fungeren tussen wensouders en draagmoeders.

Het is een grote zorg voor keurige organisaties zoals New Life, meent Ukleba. “Dankzij dit soort twijfelachtige agentschappen krijgt het hele land een slechte naam. De wildgroei zorgt ervoor dat er clandestiene praktijken ontstaan en dat het imago van de sector in heel Georgië wordt besmeurd.” Niet voor niets verklaarde de Georgische regering afgelopen juni dat ze overweegt de wet rondom commercieel draagmoederschap aan te scherpen, opdat de praktijk beter gereguleerd kan worden.

Toch zijn de onethische organisaties niet het enige probleem. Ook het feit dat veel vrouwen het draagmoederschap gebruiken als een manier om armoede te ontvluchten, is problematisch. Want hoe groot een bedrag van 23.000 euro ook is in een relatief arm land als Georgië, het is nog altijd geen duurzame oplossing voor de financiële problemen die veel van deze vrouwen ervaren, waarschuwen maatschappelijke organisaties. Veelal is het een tijdelijke oplossing om even uit de financiële ellende te ontsnappen, voordat ze binnen de kortste keren weer in dezelfde situatie zitten.

Niet voor niets is Khekhelashvili al voor de tweede keer draagmoeder. “Na de eerste keer dat ik draagmoeder was, kreeg ik nog een derde kind van mezelf. Ook had ik destijds nog een aantal leningen. Met het geld dat ik voor mijn eerste draagmoederschap kreeg, heb ik die leningen kunnen afbetalen en mijn kinderen goed kunnen verzorgen.” Nu zit ze met haar nieuwe schulden en de wens een huis te kopen in min of meer hetzelfde lastige parket. “Misschien is het geen duurzame oplossing, maar voor nu helpt het ons wel uit de brand. En daar ben ik allang blij mee.”

De Georgische Anjelika Daneliani draagt het kind van Spaanse wensouders. Zij komt niet in dit verhaal voor. Beeld LightRocket via Getty Images

Commercieel of altruïstisch Wereldwijd heeft slechts een handvol landen het commercieel draagmoederschap gelegaliseerd. Naast Georgië, waar het sinds 1997 legaal is, is de praktijk onder meer toegestaan in (delen van) de Verenigde Staten, Australië, het Verenigd Koninkrijk, Mexico, Oekraïne, Colombia en Canada. In Nederland is commercieel draagmoederschap verboden. Wel is zogeheten ‘altruïstisch’ draagmoederschap toegestaan waarbij, los van bepaalde kosten die de draagmoeder maakt, de vrouw in kwestie niets verdient aan het dragen van andermans genetisch-biologische kind.

