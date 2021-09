In de pitstraat van de Paralympische Spelen toont zich het verschil tussen rijke en arme landen

Het Duitse Ottobock verzorgt op de Paralympische Spelen het technisch onderhoud van het materiaal voor sporters. Het is op deze plek dat het verschil tussen arme en rijke landen duidelijk wordt.

Elke avond als Tom Bernard en zijn collega’s terug zijn in hun hotel, komen de verhalen los. Wie is deze dag weer geholpen? Welke vraag heb jij gekregen? En hoe bijzonder was het om te kunnen helpen, in het geval van Bernard bij die ene Marokkaanse rolstoelbasketballer die met een nieuwe prothese voor het eerst in vijf jaar weer kan lopen?

Bernard is in Tokio als medewerker van de Duitse fabrikant Ottobock. Die is sinds 1919 producent van protheses, ortheses en rolstoelen en oorspronkelijk opgericht om veteranen uit de Eerste Wereldoorlog te helpen. Sinds 1988 staat er bij elke Paralympische Spelen een ‘garage’, waar atleten met materiaalproblemen worden geholpen. En dus ook in Tokio. Ottobock betaalt het zelf, ze bevestigen zo hun status als belangrijkste fabrikant van dit soort hulpmiddelen.

Stond er in 1988 nog één tent voor reparaties, in Tokio is zo’n zevenhonderd vierkante meter ingericht voor technici. De muren zijn spierwit, alsof het een steriele operatiekamer betreft. In de hoek staan acht protheses klaar, machines blinken. Er wordt gelast met titanium, aluminium ook. Voor carbon is een andere werkvorm nodig: dat wordt geplakt. Diverse schuurmachines zijn aanwezig om een perfecte vorm te maken van een rolstoelonderdeel. Nieuw is dit jaar de 3D-printer, waar net een beschermhoesje voor een vingerkootje van een boogschutter uit rolt.

Alle service van Ottobock op de Spelen is gratis, zegt Peter Franzel, de hoogste baas op Ottobocks werkvloer in Tokio. Hij leidt de rondleiding, die vanwege de coronamaatregelen digitaal gaat. Er zijn ruim 17.000 onderdelen om te worden gebruikt voor atleten bij wie iets aan het materiaal mankeert. Daar is een flinke stapel inmiddels van gebruikt. Waar Franzel aan het begin van de Spelen nog verdween achter honderden rolstoelbanden, is daar nog een schamele hoeveelheid van over.

Zelf noemen ze bij Ottobock de werkplaats de pitstraat, vergelijkbaar met de Formule 1. Dag en nacht beschikbaar, een reparatie is razendsnel afgerond. Ze hebben deze Spelen al 1426 reparaties uitgevoerd, zegt Franzel. Daarvan waren er 1025 aan een rolstoel en 225 aan een prothese. Zo’n 70 procent zijn reparaties aan stoelen of kunstbenen voor dagelijks gebruik. Hoewel Ottobock zich voorstaat op het grotendeels universeel inzetbaar maken van materiaal, is elke reparatie maatwerk, zegt Franzel. “Iedere atleet is uniek. Geen vraag is gelijk. Dat maakt het ook zo uitdagend.”

De rest van de reparaties behoort niet tot de hoofdonderwerpen, maar zijn desalniettemin belangrijk. Franzel loopt een kleine kamer binnen. De Peruviaanse marathonloper Efrain Sotacuro zwaait naar de camera. Hij heeft net een koker met klittenband aangemeten gekregen voor zijn stomp aan zijn rechterhand. Zo kan hij tijdens de marathon zelf zijn drinken aanpakken, een verplichting in de marathon. “Ik ben gelukkig”, lacht hij van achter zijn mondkapje. “Ik ben zo dankbaar dat de mogelijkheid voor hulp hier is.”

Twintig kilo materiaal

Tientallen atleten komen dagelijks de werkplaats inlopen, zegt Bernard op zijn vrije dag in de lobby van zijn hotel. Zeker aan het begin van de Spelen. Daarbij zaten vooral sporters uit landen die niet tot de rijkere deelnemende naties behoren. Zijn eigen taal heeft Bernard bijvoorbeeld zelden hoeven spreken. “De Nederlandse ploeg hoeft niet te komen.”

Nederland heeft meerdere eigen specialisten in dienst, bijvoorbeeld bij het paracycling. Ook voor de Nederlandse rolstoelbasketbalsters is de pitsstraat van Ottobock vooral een achtervang, zegt materiaalman Bert van Blitterswijk. Hij heeft zelf voor reparaties een kist met twintig kilo aan materialen meegenomen, zegt hij. Elke speelster heeft een reservewiel, er is een extra rolstoel mee voor de belangrijkste speelsters. “En verder allerlei onderdelen: boutjes, moertjes, hoepels waarmee ze rijden, strappings waarmee ze vast zitten. Alleen als de stoel breekt, kunnen we dat niet zelf lassen.”

Hoewel tijdens de wedstrijden de ene na de andere rolstoel een tik krijgt, zijn reparaties nog niet nodig geweest. Alles kan hij zelf af. “Vooralsnog is het niet veel meer dan banden oppompen. Ik ben alleen bij Ottobock geweest om even dag te zeggen. Zodat ze weten wie ik ben.”

De atletiekploeg had blade-expert Frank Jol voor een laatste check mee naar een trainingskamp voorafgaand aan de Spelen. Met hem werd de definitieve selectie van de blades bepaald. Welke veer, welke afstelling, gebaseerd op de vorm van de atleet en de weersomstandigheden waar het materiaal op moet reageren. Gaat er daarna wat fout, dan heb je het niet goed voorbereid, stelde gouden medaillewinnares Marlène van Gansewinkel.

Volledig kapot

Bernard van Ottobock merkt op dat dit een veel voorkomende gang van zaken is. “Bij rijkere landen waar een goede structuur is, wordt iets dat mis is gelijk hersteld. Sporters uit andere landen blijven ermee rondlopen. Dan komt het volledig kapot bij ons aan. Er zijn landen geweest die, toen ze hier in Tokio aankwamen, gelijk met zijn allen naar onze werkplaats kwamen.”

Zo was het ook met de Marokkaanse speelster die in Tokio in een rolstoel binnen kwam. Al vijf jaar had ze niet meer kunnen staan, omdat haar prothese was afgeschreven. Bernard kon dat niet aanzien. Voor haar maakte hij een heel nieuw kunstbeen. “Ik heb haar zien lopen. Dat was echt weer een heel mooi beeld.”

Een veel voorkomend probleem is het schuim in de voet van een prothese. Bij Ottobock merken ze regelmatig dat het foam helemaal is verteerd als de atleten langskomen. Ook de liner (de stoffen verbinding tussen stomp en prothese) of de leren banden die de prothese op de plek houden zijn vaak bijna helemaal vergaan. Hij noemt het voorbeeld van een bankdrukker uit Ghana, die problemen had met zijn prothese. Er was geen vacuüm meer waardoor zijn hulpstuk steeds losschoot van zijn stomp. Met water werd gekeken of er gaten waren ontstaan. Het spoot er aan alle kanten uit. Wat bleek: de schroeven kwamen door de prothese heen direct op de huid.

Is de sport eerlijk, als er zoveel verschil zit tussen materiaal? Franzel is daar tijdens zijn rondleiding stellig in: daar gaat het niet om. “Het verschil wordt gemaakt in het dagelijks leven. Hoe je traint, hoe je met je sport bezig bent. De mens bepaalt het materiaal, het materiaal niet de mens.”

Nieuwe spikes

Bovendien helpt Ottobock alle atleten om in ieder geval een wedstrijdwaardig hulpmiddel te krijgen. De stellage met gerepareerde blades, prothese en stoelen zit propvol. Atleten uit Rwanda en Argentinië komen inchecken met een probleem. Franzel houdt een blade omhoog: “Even kijken. Ah, hier hoeven alleen nieuwe spikes onder.”

Eigenlijk zegt de 106-koppige werkploeg zelden nee, zegt Bernard. “Uiteindelijk kun je het vaak ook niet aanzien. Je kunt het sommige atleten ook niet kwalijk nemen als ze materiaal niet goed hebben onderhouden. Soms is er geen geld, of zijn onderdelen niet verkrijgbaar op de lokale markt. Dan helpen wij ze graag.”

De stelregel bij Ottobock is wel dat van een atleet materiaal wordt gerepareerd, niet verbeterd. Het is niet mogelijk om, zoals een voorheen gouden medaillewinnaar uit Mongolië eens probeerde, bij binnenkomst een onderbeen tegen de muur te zetten en te zeggen: ‘Ik heb hier last, maak iets voor me’. Bernard: “Wij vervangen onderdelen en geven eigenlijk niets nieuws mee. Behalve ik dan, bij die Marokkaanse mevrouw laatst.”

Om diezelfde reden wordt alles dat vervangen is gelijk ingenomen. Het is immers verleidelijk om te proberen de gloednieuwe onderdelen met winst door te verkopen en met het oude onderdeel door te gaan. Bernard: “Het is weleens voorgekomen dat een atleet uit een land weg ging met een onderdeel, en dat vervolgens erg veel atleten uit dat land voor precies dat onderdeel kwamen.”

Voor Bernard is de techniek het mooiste werk dat er is. Daar kan hij echt van genieten, zegt hij. Maar natuurlijk ook van hoe atleten op zijn werkzaamheden reageren. Diep in de avond stuurt hij nog een berichtje. ‘Antwoord op een moeilijke vraag. Wat wij doen in één woord? Teamgevoel. Zowel bij ons als bij de atleten.’

