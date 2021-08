Horecabaas Ruud vond uiteindelijk maar een kok uit Spanje

De gevreesde werkloosheidsgolf is in coronatijd uitgebleven. Sterker, voor het eerst zijn er meer vacatures dan werklozen. Veel sectoren zitten nu om personeel verlegen. Wat is er aan de hand?

De deuren van Grill & Bar Dommel 18 in Eindhoven zijn op maandag en dinsdag dicht. Dat is voor het eerst in tien jaar, zegt eigenaar Ruud Bakker. “Ik heb te weinig personeel om de hele week open te blijven.” Tijdens de lockdown was er in zijn keuken geen werk, en dus zijn drie van zijn koks en veel mensen uit de bediening elders aan de slag gegaan.

Bakker is niet de enige horecaondernemer die vanwege personeelsgebrek de deuren moet sluiten deze zomer. Een bizarre situatie, zegt Nora Neuteboom, econoom bij ABN Amro. “Het kabinet heeft 66 miljard euro uitgetrokken om er voor te zorgen dat ondernemers tijdens de pandemie overeind blijven. Nu moeten er zaken dicht omdat ze niet genoeg mensen kunnen vinden voor het werk.”

Het ging van de ene op de andere dag

In normale tijden verandert de economie veel langzamer, waardoor de arbeidsmarkt de tijd heeft om zich daarop voor te bereiden. Door overheidsingrijpen gingen sectoren in coronatijd van de ene op de andere dag dicht. Terwijl de vraag naar producten en diensten hoog bleef. Die unieke situatie, en dat sectoren nu weer open mogen, maakt dat de economie zo snel aantrekt dat de vraag naar arbeid toeneemt en er personeelstekorten ontstaan.

Niet alleen de horeca heeft daar last van. Eind juli vielen er treinen uit door een tekort aan verkeersleiders bij ProRail en in de zorg moeten corona-achterstanden worden weggewerkt met te weinig gekwalificeerd personeel.

En dus hangen winkelramen nu vol met vacatureteksten. En stonden in juli landelijk 207.000 vacatures open, ruim zestig procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar, blijkt uit een data-analyse van uitzendbureau Randstad.

Dan maar een kok uit Spanje

Horecabaas Bakker weet er alles van. Hij heeft al weken een vacature uitstaan voor een kok, liever zelfs twee of drie koks. Maar reacties blijven uit en dus heeft hij onlangs maar over de grens gezocht en een kok uit Spanje laten overkomen.

De makkelijkste manier om personeelstekorten te meten is door het werkloosheidscijfer met het aantal openstaande vacatures te vergelijken. In het tweede kwartaal van 2019 waren er 93 vacatures voor 100 werklozen, het voorlopige hoogtepunt. Het aantal vacatures daalde vorig jaar tot 52, maar inmiddels staan tegenover elke 100 werklozen 106 openstaande vacatures. Volgens de laatste cijfers van ABN AMRO is 16,5 procent van de openstaande vacatures onvervulbaar.

Door corona was er in eerste instantie veel aandacht voor sectoren waar banen verdwenen, zegt arbeidsmarktdeskundige Mechelien van der Aalst, van het UWV, doelend op de horeca, de luchtvaart en de reissector. Allemaal sectoren die veel last hebben gehad van de 1,5 meter maatregel, de reisbeperkingen en de lockdowns in binnen- en buitenland.

Specialisten vind je niet zomaar

Maar in de bouw, de techniek, het onderwijs en de zorg bleven er ook tijdens de pandemie personeelstekorten bestaan. In die sectoren was het namelijk ook voor de virusuitbraak al lastig om geschikte werknemers te vinden. Dat komt doordat het gaat om banen waar specifieke kennis voor nodig is, zoals elektromonteurs en geriatrisch verpleegkundigen. Die vind je niet zomaar.

Toch is een deel van de personeelstekorten tijdelijk, denkt Neuteboom van ABN Amro. “Er zijn mensen in coronabanen terechtgekomen, in test- of prikstraten en callcenters van de GGD. Dat zal weer minder worden zodra de pandemie naar de achtergrond verdwijnt.” Het oplossen van tekorten in banen waar generieke vaardigheden voor nodig zijn is altijd al makkelijker geweest, omdat meer mensen dat werk kunnen uitvoeren, legt ze uit.

Een tekort aan vakmensen zoals programmeurs is moeilijker op te lossen, zegt Van der Aalst van het UWV. Daar is echt sprake van een mismatch. Die zal in veel sectoren voorlopig nog wel blijven bestaan, al is de ene sector wat gevoeliger voor veranderingen in beleid dan de andere.

Zo nam bijvoorbeeld een aantal jaren geleden de vraag naar medewerkers in de zorg en kinderopvang even af (onder andere door bezuinigingen) maar inmiddels is daar alweer enige tijd sprake van tekorten, en dat zal de komende tijd wel blijven.

Bij gemeenten werken veel ouderen

Soms speelt het imago van een sector mee, en soms spelen maatschappelijke ontwikkelingen een rol, zoals de vergrijzing. Dat laatste speelt vooral bij overheidsbanen. “Bij gemeenten werken relatief veel ouderen”, verklaart Van der Aalst de toename van vacatures uit die hoek. “Maar bij de moeilijk vervulbare vacatures gaat het ook daar vooral om mensen met specifieke kennis, denk aan ICT’ers of beleidsmedewerkers op het gebied van ruimtelijke ordening of civiele techniek”.

Opleidingen sluiten niet altijd goed aan op de vraag. Dat zei ook Randstad-topman Jacques van den Broek tijdens een presentatie van de halfjaarcijfers. “We zien dat 20 procent van de kinderen aan een opleiding begint waarvan je zegt: dat is niet zo handig.” Hij waarschuwt hbo- en universitair-opgeleiden. Want het zijn lang niet alleen praktisch opgeleiden die zich zullen moeten omscholen. Er gaan de komende jaren ook veel kantoorbanen verdwijnen, is zijn verwachting.

Een betere aansluiting van opleidingen is makkelijker gezegd dan gedaan, zegt Neuteboom. “Na de financiële crisis boden verschillende staten in Amerika werklozen gratis omscholingstrajecten aan naar kansrijke sectoren. Ze kregen bijvoorbeeld geld toe om elektromonteur te worden. Toen ze na twee jaar op de arbeidsmarkt kwamen, bleek dat het aanbod te groot was, en kwamen veel mensen niet aan de bak.”

Te véél mensen met hetzelfde beroep

Neuteboom wil maar zeggen dat het lastig te voorspellen is aan welke beroepen over een jaar of drie behoefte zal zijn, en dat een overschot aan mensen in een beroepsgroep ook problemen kan veroorzaken. “Nu is er behoefte aan installateurs van zonnepanelen. Maar wat als de overheid over een jaar besluit niet meer in zonne-energie, maar alleen in windenergie te investeren?”

Daar komt bij dat jongeren toch een opleiding kiezen die ze leuk vinden, of die bij ze past, zegt Van der Aalst. Er kiezen nog veel jongeren voor een economisch- administratieve opleiding. Er zijn wel campagnes om jongeren te laten kiezen voor een opleiding in het onderwijs, de zorg of de techniek. Dat heeft wel effect, maar nog niet genoeg. En jongeren die bijvoorbeeld wel voor een technische opleiding kiezen, gaan niet altijd voor de richting waar veel werk is, zoals werktuigbouw en elektrotechniek.”

Uitzendorganisaties, gemeenten en het UWV zouden hun data naast elkaar moeten leggen, vindt Jacques van den Broek. “Daarmee kan een beter beeld ontstaan van waar de vraag zit en waar het aanbod. Vervolgens moeten werkzoekenden individuele begeleiding krijgen. De komende jaren zijn er meer mensen nodig voor de verduurzaming en digitalisering van de economie. Daarom moeten werknemers sneller en pragmatischer worden omgeschoold.”

De arbeidsmigranten komen wel terug

Zijn er nog andere oplossingen? “Een deel van het personeelstekort lost zich vanzelf op”, zegt Neuteboom. “Volgend jaar komen er waarschijnlijk weer meer arbeidsmigranten uit Oost-Europa naar Nederland. Die blijven nu in hun thuisland omdat ze nog niet volledig gevaccineerd zijn en Nederlandse werkgevers daar wel om vragen. Bovendien zal de krapte iets afnemen als de bedrijven die nu overeind blijven door de coronasteun failliet gaan. De mensen die daardoor hun baan verliezen zijn potentiële kandidaten voor werk in sectoren die nu krapte ervaren.”

Technologische ontwikkelingen helpen ook, zeggen zowel de econoom als de arbeidsmarktdeskundige. Denk aan slimme systemen in de gezondheidszorg die er voor zorgen dat artsen en verpleegkundigen minder tijd hoeven te besteden aan papierwerk.

Neuteboom: “Ik ken artsen die gegevens nog per fax moeten versturen naar een ander ziekenhuis, dat is kostbare tijd. Of denk aan drankjes bestellen via QR-codes in de horeca, waardoor er minder mensen in de bediening nodig zijn om bestellingen op te nemen.”

Taken slimmer verdelen

Ook het slimmer indelen van taken op de werkvloer kan het personeelstekort verkleinen, zegt Van der Aalst. “Je ziet bijvoorbeeld mensen zonder zorgdiploma de bewoners van een verpleeghuis in de woonkamer vermaken en koffie rondbrengen, zodat de verzorgende tijd heeft voor gespecialiseerde taken bij bewoners aan het bed.”

Wat ook nog uitkomst kan bieden is huidige medewerkers meer uren laten werken, denken de twee: “Omdat er in coronatijd in sommige sectoren minder werk was, zijn werknemers daar ook minder uren gaan werken. Die uren kunnen nu weer worden opgeschroefd.”

En aan werkgevers de taak om aantrekkelijk te worden voor werkzoekenden, door goede arbeidsvoorwaarden te bieden. Zoals een fatsoenlijk loon. De cao-lonen stijgen langzaam door de krapte op de arbeidsmarkt, in juli zag werkgeversorganisatie AWVN de hoogste maandelijkse stijging van dit jaar, de gemiddelde loonsverhoging bedroeg vorige maand 2,3 procent.

Ook secundaire arbeidsvoorwaarden zijn belangrijk. “Daarmee zorg je dat nieuwe mensen niet alleen worden gelokt, maar ook willen blijven”, zegt Van der Aalst. “Bijvoorbeeld door ze meer invloed te geven op hun rooster en waar mogelijkheid de kans op thuiswerken aan te bieden. Maar vraag vooral wat ze zelf belangrijk vinden.”

Geen sollicitatiegesprek, wel de baan

Ondernemers worden door de koortsachtige zoektocht naar personeel een stuk creatiever. Een toenemend aantal mkb-bedrijven doet aan open hiring, mensen aannemen zonder sollicitatiegesprek. En de gemeente Amsterdam biedt, in de hoop het lerarentekort op te lossen, betaalbare woningen voor basisschoolleraren aan.

Anderen halen personeel uit Zuid-Europa, net als de Eindhovense horecabaas Ruud Bakker. In het Brabantse Schijndel delen tien horecazaken sinds kort samen één terras op het marktplein, om zo personeel te kunnen delen. Ook worden er bonussen uitgedeeld aan werknemers die een nieuwe kracht binnen halen. Rudd Bakker snapt dat als geen ander: “Elk uur dat je dicht bent doet pijn.”

