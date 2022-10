Hopeloos of niet – er zijn nog activisten in China. ‘We kunnen de stad overnemen, misschien zelfs het land’

De afgelopen tien jaar pakte de Chinese president Xi Jinping de oppositie tegen zijn regime keihard aan. Maar tijdens de lockdown van Shanghai kookte de verontwaardiging over. Er klinkt voorzichtig verzet. ‘We verdienden geld en negeerden het regime in Beijing – tot het niet meer kon.’

Pas tegen het einde van het gesprek zegt John wat hij eigenlijk al de hele tijd wilde zeggen. “We kunnen de stad overnemen, misschien zelfs wel het land.” Het is nogal wat, om zoiets hardop te zeggen. Maar de activist lijkt onverschrokken. Terwijl het water tegen de kade langs de Huangpu Rivier klotst, vertelt hij – onder de schuilnaam John – over een netwerk dat Shanghainezen weerbaarder moet maken tegen machtsmisbruik door de autoriteiten.

Wie durft het nog op te nemen tegen Xi Jinping, die straks voor een derde keer wordt benoemd tot leider van China? John is een van de weinige dissidenten die dat doet. Anderen houden zich stil, zijn opgepakt wegens staatsondermijning of samenzwering of verdwenen. Om die reden wil John anoniem blijven.

Hij opent een beveiligde app op zijn telefoon. “Kijk. Als iemand lid wordt, dragen zij weer andere buren aan. Zo organiseren we kleine groepen waarin mensen elkaar beschermen.” Een lange reeks namen en berichtjes rolt voorbij op het scherm van zijn telefoon. Hij laat een organogram zien met pijltjes tussen gebouwen, en daarna een verklaring voor mensen die zich aansluiten, door een van de medestanders zelfs vertaald in het Shanghainese dialect.

‘Onze missie is om moed te verzamelen’

Het begint allemaal met een eerste stap, staat in het pamflet. John legt het uit. “Onze missie is om moed te verzamelen, om mensen dapperder te maken en op te staan voor hun eigen rechten. Die zijn vastgelegd in de grondwet die door de CCP, het centrale regime, is opgesteld.”

Op termijn hoopt hij dat de Shanghainezen een democratischer stadsbestuur kunnen afdwingen, en daarna doorstoten naar Peking. Maar échte verandering moet van de Communistische Partij zelf komen, denkt hij. Volgens de activist is hij niet de enige die ontevreden is. “Natuurlijk is er oppositie binnen de partij. Je kunt het ruiken, het hangt in de lucht!”

Volgende week wordt Xi Jinping opnieuw tot partijvoorzitter benoemd. Wat er achter de dichtgeklonken deuren van de partijtop gebeurt, weet niemand. Hoeveel oppositie is er nog nadat Xi in zijn eerste tien jaar als alleenheerser alle kritiek met wortel en tak heeft uitgeroeid? Hij veranderde de grondwet, zodat hij niet gebonden is aan twee termijnen als president. Inmiddels is hij onaantastbaar. Niet alleen binnen de Partij, maar ook in de samenleving. Alleen al het noemen van zijn naam doet veel Chinezen ongemakkelijk wegkijken.

‘De regering vertelt leugens’

Laat staan dat je de president hypocriet noemt, zoals Peter Cao. Hij is geen activist zoals John, maar een ondernemer die zegt waar het op staat. Dat Xi zégt dat hij er voor de mensen is, maar ondertussen het volk laat sterven. Niet aan corona, maar als gevolg van de maatregelen tegen het virus. “Ik kan het zelfs bewijzen dankzij de staatsmedia en onze eigen zoekmachine Baidu. De regering vertelt leugens. Maar iedereen die dat weet en het durft te zeggen, wordt geblokkeerd op WeChat.”

Op een terras naast het Volkspark in Shanghai laat hij zijn telefoon zien. Ongeveer twee keer per maand krijgt hij een melding dat hij zijn WeChat-account tijdelijk niet kan gebruiken. Lastig, want WeChat is onmisbaar voor communicatie, nieuwsvoorziening en tal van andere diensten.

Cao komt uit een stadje in de nabijgelegen provincie Jiangsu. Hij heeft een beveiligingsbedrijf, maar was vroeger politieagent. In die functie beschermde hij de belangen van corrupte ambtenaren. Hij voelde al lang dat er iets niet klopte aan zijn werk, dat hij de verkeerde mensen beschermde. Maar pas later, toen hij voor buitenlandse bedrijven werkte, begreep hij dat er van alles mis is met het éénpartijsysteem.

Chinezen plaatsen een hek rond een wijk in Shanghai nadat er coronabesmettingen zijn ontdekt. Beeld AFP

Activisten achter slot en grendel

Een blokkade van WeChat is een eerste stap om mensen zoals Cao de mond te snoeren. Maar het kan veel erger. In zijn eerste tien jaar als machthebber stopte Xi Jinping talloze activisten achter slot en grendel. Niet alle veroordelingen kregen evenveel publiciteit. De honderden advocaten die in de zomer van 2015 werden opgepakt, zorgden voor wereldwijde verontwaardiging.

Gerenommeerde advocaten zoals Wang Yu, Wang Quanzhang en Yu Wensheng werden vervolgd, bedreigd, en verdwenen van het toneel. De verdwijningen van journalist Sophia Huang, die berichtte over #MeToo, of activist Wang Jianbing, die opkwam voor arbeidsrechten, kregen al minder aandacht. En van Yu Qian heeft waarschijnlijk nog nooit iemand gehoord. De politie hield de veertiger twee weken vast in de stad Ezhou, nadat hij op sociale media opmerkingen maakte over de coronamaatregelen. Volgens de lokale politie maakte hij zich schuldig aan het generieke ‘ruzie zoeken en onrust stoken’, staat op het officiële document dat hij opstuurt.

Onder de parasols van het café langs de Huangpu Rivier is de temperatuur nog net uit te houden. Verderop steekt het pondje over en een dappere hardloper waagt zich op het loeihete pad over de boulevard. John heeft de plek uitgekozen omdat hij de eigenaar kent. Die is hem goed gezind, en – belangrijk – doet niet aan de gezondheidscodes waarmee de politie iedere Chinees in de gaten houdt. De activist is op borgtocht vrij. Hij had zich volgens de politie schuldig gemaakt aan ‘verspreiden van geruchten’.

Mensen die van daken en balkons sprongen

Toen Shanghai in april en mei twee maanden van de buitenwereld was afgesloten, verspreidde John filmpjes van wanhopige mensen die van daken en balkons sprongen. Omdat sommige beelden geen duidelijke vermelding van datum of plek hadden, waren het volgens de politie geruchten. De documenten die zijn arrestatie bewijzen, publiceerde hij op Twitter.

Het zero-covidbeleid waar Xi halsstarrig aan vasthoudt, heeft de Shanghainezen wakker geschud. Steden en dorpen in het hele land gingen al in lockdown, zelfs metropolen zoals Shenzhen, Chengdu en Xi’an. Maar in Shanghai, dat binnen de repressieve Volksrepubliek altijd zo’n beetje zijn eigen plan trok, kwam de lockdown extra hard aan.

De woede van toen is er nog steeds. Een positief gevolg van de lockdown is dat mensen nu beter weten wat ze aan elkaar hebben, en zich makkelijker uitspreken. Buurtgenoten zetten chatgroepen op om samen boodschappen in te kopen. Er werden ook berichten gedeeld over testen en nieuwe maatregelen. En naarmate de lockdown langer duurde, kwamen de frustraties. Buren leerden elkaars standpunten beter kennen, en daar maakt John nu gebruik van. “Zo vonden we uit wie er dapper is.”

Een omheinde wijk in Shanghai. Beeld REUTERS

Vechten tegen onrecht

De chatgroepen die hij laat zien, zijn volgens hem een eerste stap om mensen sterker te maken voor als ze in de toekomst tegen onrecht moeten vechten. Met opgetrokken wenkbrauwen roept hij uit dat het allemaal volgens de Chinese wet is. “We doen niets illegaals!”

Maar John weet heel goed dat de wet vooral voor de Communistische Partij zelf is. Drie jaar en zes maanden zat hij in de gevangenis, omdat hij een petitie zou hebben opgesteld tegen Xi Jinpings grondwetswijziging in 2018. De president regelde toen bij het Volkscongres dat een president (lees: Xi) niet is gebonden aan een limiet van twee termijnen.

Van al die gevangenistijd zat hij veertien maanden in isolatie. Hij rilt en trekt een grimas. “Het sanitair was… En ik heb al die tijd met niemand gesproken. Mijn Engels moet nog terugkomen.”

In een vorig leven werkte de activist als distributeur voor grote buitenlandse bedrijven. Zijn activisme begon tien jaar geleden in een Hilton-hotel. Een oudere man deelde flyers uit op de hoogste verdieping, waar de belangrijkste zakenmensen sliepen. “Dat was verboden, dacht ik. Dus ik belde de hotelbewaking. Die belde de politie, en de man werd meegenomen.”

Toen hij van de hotelmanager hoorde dat de man een goede, eerzame persoon was, begon het bij John te knagen. Hij schaamde zich. Op de pamfletten stond dat mensen die dit soort kamers kunnen betalen, hun verantwoordelijkheid moesten nemen. “Ik ging op zoek naar informatie via Google en Yahoo. Ik werd bang van wat ik zag. Zoveel mensen lijden in China! Ik kwam erachter dat ik in een heel lelijk land woon. Toen wilde ik iets doen voor het land, voor de mensen.”

Verandering

Er is verandering nodig, vindt John. Xi Jinping heeft te veel macht naar zich toegetrokken. “In het verleden moesten we voorkomen dat ons land verhongerde en werd leeggeroofd. Toen was het handig om een gecentraliseerd bestuur te hebben. Maar dingen zijn veranderd in de afgelopen 200 jaar. Als we het systeem niet veranderen, wordt het misbruikt door de dictator.”

Johns voornaamste doel is dat de stad Shanghai zichzelf weer kan besturen. Dit voorjaar werd het stadsbestuur met één zwaai door de centrale regering opzij geveegd toen het niet lukte de corona-uitbraak te beteugelen. Eigenlijk was dat geen grote verrassing: de stad van Jiang Zemin en Hu Jintao, Xi’s voorgangers, was de bakermat van de ‘Shanghai factie’ binnen de Partij. Die stroming bepleitte privaat ondernemerschap en een zekere mate van liberalisme. Toen Xi aantrad, zette hij de lokale partijtop naar zijn hand, maar liet de bevolking lang met rust. “Mijn buren verdienden geld, en negeerden het regime in Peking”, zegt John. “Tot het niet meer kon.”

‘De sleutel voor verandering ligt bij het onderwijs’

Volgens ondernemer Peter Cao ligt de sleutel voor verandering bij het onderwijs, zo vertelt hij een week voor het Partijcongres. “Als je mensen nu een stem geeft, wordt het een drama. We krijgen pas een functionerende democratie als méér mensen hoger opgeleid zijn.”

Hij vertelt dat de politie eens zijn ouders belde, met de vraag of zij hem konden overtuigen om zijn mening voor zich te houden. “Maar mijn ouders zijn nooit naar school geweest. Die snappen er niets van.”

Terwijl Cao zijn vrouw zover probeert te krijgen om hun spaargeld alvast naar het buitenland te brengen, droomt John graag over de toekomst van een nieuw China. “Chinezen zijn zo slim en hardwerkend. Ik denk dat we iets beters kunnen verzinnen dan het Amerikaanse systeem. Dat is gebouwd in de tijd van de stoommachine en de spoorlijnen. Wij hebben nu big data en kunstmatige intelligentie. Dat kunnen we gebruiken om een nieuw systeem te bouwen. Een kleine, gedecentraliseerde overheid die er is voor de mensen.”

De slagingskans van Johns actie is bijna verwaarloosbaar. Uiteindelijk is het aan de CCP zelf om te veranderen. Hij hoopt dat daar tijdens het Twintigste Partijcongres een begin mee wordt gemaakt. De beroerde staat van de economie zorgt voor momentum, denkt hij. “Wij vragen rijst en noedels. Maar de apparatsjiks hebben meer nodig. Als hun inkomen daalt, worden ze ontevreden. Zíj worden de echte dissidenten. Xi Jinping zal compromissen moeten sluiten.”

De Communistische Partij heeft de gewoonte om dissidenten en actievoerders voorafgaand aan het partijcongres voor de zekerheid op te bergen. Zes weken voor het Partijcongres begint, is ook John gearresteerd en opgesloten wegens ‘ruzie zoeken’.

De echte naam en gegevens van John zijn bekend bij de hoofdredactie.

