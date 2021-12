Hoe het is om westerse journalist in China te zijn. ‘Het rommelt aan de horizon’

Toen China’s vaccinatiecampagne vaart kreeg, had ik de hoop een snel, makkelijk verhaal te maken. Een speciale bus reed door de wijk om mensen te vaccineren, en daar wilde ik gaan kijken.

Dat ik de bus werd uitgestuurd, en ook niet welkom was in het wijkcentrum, verwachtte ik wel. Maar dat het zoveel moeite zou kosten om op de openbare weg met mensen te praten, was een verrassing. En toen hoorde ik de directrice van het wijkcentrum fluisteren: pas op, buitenlandse media!

Er zijn veel dingen moeilijk aan journalistiek in China anno 2021. Dat ik door de zero covid- strategie nauwelijks nog de stad uit kan, bijvoorbeeld. Dat informatie met het publiek delen nu niet bepaald een prioriteit is van de regering. Dat ik op pad ga en gevolgd word, dat de politie altijd weet waar ik ben, dat agenten me aanhouden en vasthouden, dat mensen me met smoesjes het bos in sturen - dat ben ik allemaal gewend.

Zelfs die keer dat ik ’s ochtends op kantoor kwam en alle lades waren opengetrokken – vermoedelijk een waarschuwing van de veiligheidsdienst, was ik niet echt geschokt.

Chinezen kunnen het me écht moeilijk maken

Nieuw is het wantrouwen van de bevolking. Als instrument van de regering, bespeeld door machtige propaganda, kunnen de Chinezen het me écht moeilijk maken. Ik moet steeds vaker uitleggen dat ik geen spion ben. Geen kwaadspreker. Niet uit op de ondergang van het Rijk van het Midden. Bij de vaccinatiebus spreek ik de directrice aan op het gefluister. Ze bleef strak voor zich uit kijken toen ze antwoordde. “Media schrijven slechte dingen over ons. BBC, CNN…”

Net die maand had de BBC zich de woede van Beijing op de hals gehaald met confronterende verslaggeving in Xinjiang. De autoriteiten waarschuwden correspondent John Sudworth dat ‘lokale organisaties’ met een rechtszaak dreigden. Als die er zou komen, konden diplomaten niets meer voor hem doen en dus vluchtte Sudworth naar Taiwan.

Staatsmedia prentten de bevolking ondertussen in dat de BBC niet te vertrouwen is. Het effect was een tijdje later goed te merken in de stad Zhengzhou. Er waren desastreuze overstromingen geweest, en correspondenten trokken naar de stad om verslag te doen. Maar op Chinese sociale media was opgeroepen buitenlandse journalisten niet te woord te staan. De Duitse verslaggever Mathias Bölinger filmde hoe omstanders zich om hem heen verzamelen en iemand zijn telefoon probeerde te pakken. ‘Waarom verspreiden jullie leugens?’ vroeg een ander. De sfeer was gespannen en iemand hield een foto omhoog van BBC-correspondent Robin Brant. ‘Ben jij dit?’

Overstromingen in Zhengzou, een vrouw draagt haar kind. Beeld REUTERS

De lokale Youth League had foto’s van Brant gepubliceerd met de claim dat de Brit leugens en geruchten verspreidde. Böllinger was per ongeluk een doelwit geworden omdat hij in de ogen van veel Chinezen op hem leek.

Het ergste dat me een paar jaar geleden kon gebeuren, was dat Beijing me na een onwelgevallige publicatie, het land uit zet. Misschien zou ik mijn excuses moeten aanbieden voor het kwetsen van de gevoelens van ‘de’ Chinezen. Maar dat is niet meer de gevaarlijkste uitkomst. Mijn Australische collega Mike werd vorig jaar gegijzeld door de autoriteiten. Hij mocht het land pas uit na een hoop gedoe. Dat had niets met zijn verslaggeving te maken: Mike was zonder dat hij het wist een pion geworden in politieke spanningen tussen China en Australië.

Een rechtszaak, gegijzeld in een politiek conflict of doelwit van populistisch nationalisme. Het kan allemaal tegenwoordig, en het maakt het wat potsierlijk om te klagen over de omstandigheden waarin ik mijn werk moet doen. Die ene keer dat mijn naam genoemd werd op Weibo omdat ik van alles verkeerd begrepen zou hebben in Xinjiang, waaide gelukkig snel over. Afgezien van wat akkefietjes met de politie en ijverige nationalisten, kom ik weinig in de problemen. Het lukt nog steeds om verhalen te maken, maar de mafan (gedoe) bij verslaggeving neemt verstikkende vormen aan. Aan de horizon rommelt het.

Ik heb de Chinezen nodig

Rechtszaken, exit bans en vijandige propaganda is nu nog iets dat anderen overkomt – niet de correspondent van een Nederlands krantje. Maar op straat gelden ‘westerse media’ als één pot nat en dat is verdomd vervelend. Omgaan met de lokale bevolking, leven zoals zij, is toch zo’n beetje de essentie van een correspondentschap. Ik heb de Chinezen nodig om mijn werk te doen, en dus doe ik mijn best om niemand tegen de haren in te strijken.

In het dagelijks leven ben ik een stuk voorzichtiger geworden. Vroeger wilde ik in het verkeer nog wel eens een klap op een motorkap geven als een auto me afsneed. Op mijn kwaaie uitroep, kreeg ik dan een lege blik of een geamuseerde grijns terug. Eén keer deed een automobilist het portier open en schreeuwde na wat obscene verwensingen: ‘This is China!’ Omstanders waren net zo verbaasd als ik.

Dat durf ik nu niet meer. Ik ga glimlachend door het leven, houd deuren open voor mensen en zeg aan de lopende band sorry. Alles om maar geen Chinees boos te maken. Bij de vaccinatiebus ga ik het gesprek aan met de dame die mensen voor me waarschuwt. Heeft het zin? Zelfs zogenaamde kritische denkers zetten vraagtekens bij mijn werk. Als ik wegloop van de bus, praat ik na met de studente die me die dag helpt. Ze heeft een paar vragen voor me, want tijdens een college had de docent een tekst uitgedeeld over een buitenlandse journalist die in werkelijkheid een spion was. Wat dacht ik daarvan? Was het waar? Gebeurde dit?

Op de hoek van de straat praatte ik twintig minuten op haar in. Ik praatte over journalistiek, over het wantrouwen van de Chinese autoriteiten en over de onwaarschijnlijkheid van het bericht over de vermeende spion die onder buitenlandse journalisten overigens ontraceerbaar was gebleken. Maar ik voelde me steeds ongemakkelijker. Wie ben ik om haar te vertellen dat haar overheid tegen haar liegt? Ik waardeerde haar twijfel, maar wil ze mijn antwoorden wel horen?

Mijn betoog was tevergeefs. Een paar dagen later stuurde ze me een berichtje dat ze niet meer voor me kon werken – ze had het te druk met school.

