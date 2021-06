Hoe de formatie Kaag en Rutte in elkaars armen dreef

Van ‘hier scheiden onze wegen’ tot samen achter de laptop, om de boel vlot te trekken. Hoe de verkiezingsuitslag en de lange formatie het duo Sigrid Kaag en Mark Rutte tot elkaar veroordeelde.

Zij een topdiplomate die nog steeds net geland lijkt aan het Binnenhof. Hij een raspoliticus, op weg naar zijn vierde kabinet. Zij praat ‘bekakt’, hij schuwt de straattaal niet. Zij won de verkiezingen met een verhaal over nieuw leiderschap, hij hield stand ondanks het wantrouwen in oude politiek. Sigrid Kaag en Mark Rutte moeten de komende weken samen een document in elkaar knutselen waar andere partijen later bij kunnen aansluiten. Geen regeerakkoord, zelfs niet op hoofdlijnen, maar toch. Geen geringe klus voor twee personen die wat betreft karakter en politieke stijl sterk van elkaar verschillen.

Hoe sterk, dat blijkt in de vroege uurtjes van vrijdag 2 april dit jaar. Voor Rutte is het misschien wel het zwaarste debat uit zijn loopbaan. Zijn politieke toekomst staat op het spel vanwege de uitgelekte notulen en de affaire ‘Omtzigt functie elders’. Ruttes kans om de geschiedenis in te gaan als langstzittende premier lijkt die nacht verkeken. De diepe teleurstelling van Kaag over de leugen van de VVD-leider dat hij niet over Kamerlid Omtzigt gesproken zou hebben, balt zich samen in deze woorden: ‘hier scheiden onze wegen’. Samen met CDA-leider Hoekstra dient ze een motie van afkeuring in.

Wat betekent dat precies voor de positie van Rutte, willen diverse collega’s van Kaag weten. “Het zou mij in het diepste raken; laat ik het zo stellen. Ik zou daar mijn eigen conclusies aan verbinden”, zegt ze. Het is duidelijk wat Kaag bedoelt. Zij zou afgetreden zijn als partijleider. De motie levert haar de complimenten op van haar aartstegenstander Geert Wilders: ‘U hebt de heer Rutte zojuist politiek onthoofd’.

Die nacht zegt Kaag meer harde woorden over Rutte. Dat het niet vanzelfsprekend is dat hij ‘het vertrouwen en het voortouw zal krijgen in de volgende fase van de verkenning’. Anderhalve maand later staan de zaken er heel anders voor. Mede namens haar dient Rutte half mei een motie in voor het aanwijzen van Mariëtte Hamer als informateur. En nu, drie maanden verder, zullen ze samen een aanzet tot het regeerakkoord schrijven.

Het herwonnen zelfvertrouwen van Rutte

Deze wonderlijke draai in de formatie zegt veel over de politieke overlevingskunst van Rutte. Er is nog veel oud zeer, maar de VVD-leider heeft weer uitzicht op zijn vierde kabinet. Mariëtte Hamer vatte het dinsdag bij de presentatie van haar eindverslag – op licht verbaasde toon – zo samen: ‘Het vertrouwen in Rutte (of het ontbreken daarvan – WB) is weggeëbd als factor in de formatie’. Bij het debat deze week over het eindverslag van de informateur is het herwonnen zelfvertrouwen van Rutte goed te zien. Als Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren zegt dat beeldvorming en partijbelangen domineren bij de VVD in plaats van de zorg voor de rechtsstaat, reageert de eerder zo berouwvolle Rutte met ‘kletskoek, lariekoek, nonsens’.

Maar de draai zegt ook iets over de pragmatische opstelling van Sigrid Kaag, en dat is minder belicht. Aangezien Rutte niet de conclusie trekt die zij zelf wel zou hebben getrokken, namelijk opstappen, moet haar partij D66 verder met een VVD onder Rutte. Kaag mag dan geen jarenlange ervaring hebben in partijpolitiek, ze is wel een rasdiplomaat. Ze schat in hoe de kansen liggen op een stabiel kabinet. En zónder de VVD, die tenslotte ook een zetel wint, wordt dat heel lastig, zo niet onmogelijk. Sindsdien ziet de toeschouwer haar in debatten gezamenlijk met Rutte optrekken. Niet amicaal, zoals Rutte soms met CDA-leider Hoekstra hard kan lachen, maar eerder zakelijk. Als de twee winnaars van de verkiezingen moeten zij verantwoordelijkheid nemen, zegt Hamer, en daarvoor is Kaag gevoelig. “De problemen in Nederland zijn te groot om nog langer te wachten”, schrijft ze deze week in een toelichting op de site van D66.

Nette dame die voornamelijk in het buitenland heeft gewerkt

Kaag zal tegelijkertijd weten dat er risico’s kleven aan de gezamenlijke klus die ze nu met Rutte oppakt. In de verkiezingscampagne heeft haar partij juist de nadruk gelegd op de grote verschillen tussen hen. Het leverde D66 op 17 maart een winst van vijf zetels op, met een boodschap die draait om nieuw leiderschap en integriteit. Als enige lijsttrekker daagt Kaag Rutte nadrukkelijk uit als premier, met haar openlijke gooi naar het Torentje. De campagne steunt vooral op haar als persoon. Aanvankelijk loopt dat stroef. Kiezers kennen haar in de zomer van 2020 nog niet goed, ook al maakt ze sinds 2017 deel uit van het derde kabinet-Rutte. Haar uitstraling van nette dame die voornamelijk in het buitenland heeft gewerkt zit haar in de weg. Nederland kent haar vooral als de VN-diplomate die in 2013 de strijd aanbond met de Syrische dictator Assad en zijn chemische wapens. “Eén van de gevaarlijkste missies van de VN”, zegt ze daar zelf over tegen Nederlandse media. Nu moet ze alle Nederlanders overtuigen met een verhaal over diversiteit, tolerantie en gelijke kansen voor iedereen.

De politieke omstandigheden vergroten het contrast tussen haar en de premier, de nieuwkomer met internationale bagage versus de veteraan met een politiek lichaam vol littekens. “Ik geloof niet in mensen die dertig jaar in de politiek zitten”, zegt ze in het voorjaar van 2020, nog voor de partij haar op het schild hijst. Rutte voelt in de herfst de donder van de toeslagenaffaire naderen, het schandaal waar Kaag als minister van buitenlandse handel veel minder door geraakt wordt. D66 heeft dan wel geen Renske Leijten of Pieter Omtzigt, Kamerleden die de toeslagenaffaire aan het rollen brachten, maar profileert zich als de partij ‘die niemand laat vallen’. Ook met de pieken en dalen in het coronabeleid heeft Kaag, anders dan Rutte en dan nog CDA-leider Hugo de Jonge, weinig van doen, wat D66 eind 2020 verleidt af en toe kritisch uit te halen naar de coronabeperkingen.

Vrouwelijk leiderschap

Kaag komt fel in het geweer tegen seksisme richting vrouwelijke politici. Leiderschap, vrouwelijk leiderschap wordt zo een thema. Progressieve kiezers geven aan dat het een factor is om op D66 te stemmen. Tot ergernis van de VVD-campagnemakers straalt dat ook negatief af op Rutte, als de vrouwen in de ministerraad vlak voor de verkiezingen vertellen hoe Rutte hen minder uit laat praten dan de mannen.

Het is moeilijk te zeggen of Rutte de D66-politica in de aanloop naar de verkiezingen heeft onderschat. Kaag blijkt een sterke debater. Dat komt vooral naar voren in clashes met Geert Wilders, net als haar voorganger Alexander Pechtold die had. Misschien had Rutte eerder de PVV als tweede partij in de uitslagen verwacht. Maar het is Kaag die met haar eindsprint vriend en vijand verrast. Ze laat haar diplomatieke gereserveerdheid voor even varen en haalt met haar sprong op de tafel op verkiezingsavond de internationale pers.

Ondanks de val van zijn kabinet in januari en de schade van de ‘Rutte-doctrine’ wint ook de demissionair premier de verkiezingen. De naschok komt pas half april als de notulen van de ministerraad een vertrouwenscrisis doen ontbranden rond zijn persoon. Het maakt alle politieke overlevingsinstincten bij Rutte los. Kaag zal er misschien met verbazing naar gekeken hebben. Het falende geheugen, leugens, deemoed, beloftes, meeveren en terugbuigen, vechtlust; Rutte gooit zonder schaamte al zijn ervaring in de strijd om zijn politieke einde af te wenden. En met succes. Zelfs de Socialistische Partij spreekt deze week in de Tweede Kamer met enig defaitisme al over ‘Rutte IV’.

De lange formatie heeft Rutte en Kaag in elkaars armen gedreven. Zij zullen dus vooral op zoek moeten naar overeenkomsten. Beide zijn optimistisch van aard, maar weten ook dat de moeilijkste weken, zo niet maanden, nog komen. Is Kaag opgewassen tegen het politieke uithoudingsvermogen van Rutte? Kiezers zullen haar principiële belofte van nieuw leiderschap vooral afmeten aan de partijen waarmee D66 en VVD straks in zee gaan. Voor Kaag blijven dat de linkse partijen, in een ‘zo progressief mogelijk kabinet’. Zij zal wijzen op de agenda van Hamer, waar ‘verduurzaming’ en ‘kansrijke samenleving’ bovenaan prijken.

Doodknuffelen

Met al zijn ervaring zal Rutte op zijn beurt een beroep doen op Kaags verantwoordelijkheidsgevoel, dat het land ook bestuurd moet worden als PvdA en GroenLinks elkaar niet los willen laten. Toch is nu al te zien dat Ruttes vermogen om politieke partners ‘dood te knuffelen’ minder vat heeft op de zakelijke Kaag, dan destijds bijvoorbeeld op PvdA-leider Diederik Samsom. Van echte chemie tussen de twee zal het wel niet komen.

Of zal Rutte zich door Kaags diplomatie laten verleiden om zijn wens van een doorstart van het huidige kabinet te laten varen? De nog altijd onopgeloste ellende van de toeslagenouders en de parlementaire enquête naar de aardgaswinning in Groningen geven de kiezers volop gelegenheid telkens aan de fouten van zijn eerdere kabinetten terug te denken. Kaag zal hem daaraan herinneren, dat een nieuwe samenstelling van het kabinet, en dus meer afstand van het verleden, de kansen op succes vergroot. ­Rutte is politiek wendbaar genoeg om daarvoor desnoods een ‘linkse wolk’ te trotseren, na eerdere kabinetten met rechtse populisten, socialisten, (groene) christenen en bondjes met partijen van diverse pluimage. Eén ding is zeker, de wegen van het duo Kaag-Rutte zijn deze zomer niet langer gescheiden.

