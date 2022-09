Hoe bereken je de toekomstige schade van klimaatverandering?

Hoe schadelijk is het om vandaag de dag een ton CO 2 uit te stoten? Een lastige vraag, omdat veel van die klimaatschade pas in de toekomst ontstaat. Toch proberen economen een bedrag te plakken op het effect van de extra uitstoot van broeikasgassen. Daarvoor gebruiken ze computermodellen die inzichten uit de economie en klimaatwetenschap combineren.

Zo’n model houdt rekening met de toekomstige economische groei, de uitstoot van broeikasgassen, de relatie tussen de uitstoot en klimaatverandering, en het effect van klimaatverandering op de economie. “Deze analyses helpen ons om een totaalbeeld te krijgen van de kosten en de baten”, zegt hoogleraar Wouter Botzen, die bij de Vrije Universiteit verbonden is aan het Instituut voor Milieuvraagstukken.

Donderdag concludeerden experts in deze krant dat de vele miljardeninvesteringen die nodig zijn om een CO 2 -arme wereld te realiseren zich dubbel en dwars terugbetalen. De baten wegen op tegen de kosten.

“De analyses van zulke modellen zijn ook handig voor als er een CO 2 -belasting komt, wat volgens economen de meest effectieve maatregel is om de uitstoot terug te brengen”, zegt Botzen. “Om klimaateffecten te kunnen meetellen in de prijs van producten en diensten, moet je een bedrag op de toekomstige schade kunnen plakken.”

Tot 3,5 graad hoger opwarmen

Een veelgebruikt model heet Dice en is ontwikkeld door de Amerikaanse econoom en Nobelprijswinnaar William Nordhaus. Opmerkelijk was zijn vaststelling dat de aarde in het economisch optimale scenario opwarmt tot 3,5 graad Celsius in 2100. Veel meer dan klimaatwetenschappers verantwoord vinden voor mens en natuur. De extra kosten van een verdere beperking van de temperatuurstijging wegen niet op tegen de extra baten, concludeerde Nordhaus.

Andere economen komen uit op een ideaal scenario van minder dan 2 graden Celsius. Ook zij gebruiken het Dice-model. Vanwaar dat verschil? “Dat komt door bepaalde aannames die je doet bij het gebruik van zo’n model”, legt Botzen uit. “Nordhaus had de ernst van de klimaatschade beperkt ingeschat, terwijl inmiddels duidelijk is dat de kosten hoog kunnen zijn naarmate de temperatuur verder stijgt.”

Verder is het de vraag hoe je naar de economie van de toekomst kijkt. “Zijn we over tachtig jaar welvarender en kunnen we de kosten makkelijker dragen? Om de schade in de toekomst terug te rekenen naar het heden wordt een rentepercentage gebruikt, de discontovoet. Het maakt veel uit of je een hoog of laag percentage kiest.”

100 dollar schade per ton CO 2

Volgens onderzoekers van het Potsdam Instituut in Berlijn bedraagt de toekomstige sociale schade van één ton CO 2 -uitstoot 100 dollar. De Amerikaanse regering-Trump kwam veel lager uit, op 1 tot 8 dollar, omdat ze bij de berekening alleen klimaatschade in de VS meetelde. President Joe Biden laat die sociale kosten nu opnieuw berekenen.

Er klinkt ook kritiek op de klimaatmodellen van economen, zoals van de Britse econoom Nicholas Stern. Die zegt bijvoorbeeld dat de modellen te weinig waarde toekennen aan de levens van jonge mensen. De Amerikaanse wetenschapper Tamma Carleton van de Universiteit van Californië kwam laatst met allerlei aanbevelingen om de modellen die de VS gebruiken, waaronder Dice, te verbeteren.

Zo onderschat Dice de snelheid waarmee de aarde kan opwarmen, schrijft Carleton, en maken de modellen onvoldoende onderscheid tussen verschillende gebieden, bijvoorbeeld binnen de VS.

Andere modellen houden beter rekening met de verschillen tussen regio’s en omvatten meer extreme klimaateffecten en hogere klimaatschades, zegt Botzen. “Zoals het Climrisk-model waarin de economische kosten van klimaatverandering minimaal tweemaal zo hoog uitvallen als in Dice.”

In theorie kan het model vaststellen dat het níet rendabel is om klimaatbeleid te voeren. Dat is geen reden om er zomaar mee te stoppen, want de kostenbatenanalyse is slechts een onderdeel van alle beschikbare informatie, benadrukt Botzen. “Denk aan de Nederlandse waterwerken. Daarbij kijken we niet alleen naar de economische kosten of baten, maar ook naar mensenlevens. Ook bij het klimaat is de uiteindelijke afweging aan politici.”

