Het succes van FC Sheriff maakt de fans weer meer dan onbeduidende inwoners in een vergeten land

FC Sheriff, de voetbalclub uit Transnistrië, is de verrassing van de Champions League. Het succes maakt de bewoners van het niet-erkende staatje trots, maar vestigt ook de aandacht op het ‘bevroren conflict’ in Moldavië. ‘Transnistrië loopt altijd vijf of tien jaar achter.’

In het Katerina-park, dat het hart van Tiraspol vormt, zitten twee jonge voetbalfans op een bankje. “De winst van FC Sheriff tegen Real Madrid was een schok.” zegt een van hen, Daniël Stojanov (22). “Eerst waren we verbijsterd. Nu zijn we trots”, vult zijn vriend Vlad Tsjernov (22) aan.

De stad Tiraspol ligt op de weg van de Oekraïense havenstad Odessa naar de Moldavische hoofdstad Chisinau. Zodra je de grens tussen Oekraïne en Moldavië passeert, gebeurt er iets vreemds. In het moerassige gebied, met wuivend riet, duikt opnieuw een grenspost op. ‘Welkom in de Pridnestrovische Moldavische Republiek’, staat geschreven op een rood-groen-rood billboard. Een vrouwelijke douanier, gehuld in legerkostuum, noteert hoelang je van plan bent te verblijven in Transnistrië, zoals het niet-erkende staatje binnen de Moldavische landsgrens ook wordt genoemd.

Pal na de slagboom is het vlaggenschip van de afgesplitste natie zichtbaar: Sheriff. De supermarkt, waar je alleen met Transnistrische roebels kunt betalen, draagt dezelfde naam als de voetbalclub uit Transnistrië, die momenteel tot verbazing van alle voetbalkenners meedoet aan de eindronde van de Champions League. En met succes: na de winst tegen Real Madrid (1-2), eind september in Spanje, verdedigt FC Sheriff woensdag thuis de koppositie in Poule D tegen het Italiaanse Internazionale.

Sovjettank en een standbeeld van Vladimir Lenin

Het clubcomplex van Sheriff, aan de rand van de stad, is dan ook het enige bouwwerk dat ertoe doet in Tiraspol: het bestaat uit twee stadions en een sporthal. De voetbaltempel vormt een stevig contrast met het stadscentrum, waar een Sovjettank en een standbeeld van Vladimir Lenin de enige versierselen vormen. Het bedrijf Sheriff is ‘monopolist’, weet Daniël Stojanov. “Andere business is hier niet”. De jongemannen hopen op een gelijkspel of winst. “Tot nu toe had niemand van Transnistrië gehoord. Nu praat de hele wereld over ons.”

Politicoloog Nikolai Koezmin: 'FC Sheriff is het gezicht van een bedrijf dat niet erg geliefd is'. Beeld Michiel Driebergen

FC Sheriff is “het gezicht van een bedrijf dat niet erg geliefd is”, zegt Nikolai Koezmin, politicoloog in Tiraspol. Maar voor de voetbalsupporter betekent het succes “dat hij even uitstijgt boven zichzelf als onbeduidende man in een vergeten landje”. Dat internationale media ook negatief schrijven over Transnistrië — met termen als oligarchie, maffiastaatje en smokkelparadijs — nemen de inwoners voor lief. “De staatsmedia berichten dat de New York Times over Transnistrië schrijft. Niet wát de krant precies schrijft”, glimlacht de expert.

De voetbalclub FC Sheriff werd in 1997 opgericht door de rijkste en machtigste man van de niet-erkende republiek, oligarch Viktor Gusjan. De zakentycoon, een voormalig politieagent, had Sheriff op dat moment al uitgebouwd van een beveiligingsfirma tot een conglomeraat van bedrijven: naast een supermarktketen zijn er ook benzinestations, een bouwbedrijf, een uitgeverij en een televisiekanaal. De oligarch vaart wel bij de geopolitieke locatie van Transnistrië, legt Nikolai Koezmin uit. Het landje, dat door geen enkel land ter wereld wordt erkend, “hoort juridisch bij Moldavië, maar is de facto onder Russische controle”. In Tiraspol is een Russische militaire basis, waartoe zo’n 1500 soldaten behoren - formeel om een munitiedepot uit de Sovjettijd te beveiligen.

FC Sheriff viert de gelijkmaker tegen Internazionale: 1-1. De Italianen zouden de wedstrijd uiteindelijk wel met 3-1 winnen. Beeld EPA

Het Russische belang is dat Moldavië geen lid wordt van de EU of de Navo

Dat het bedrijf Sheriff zo groot werd is te danken aan Rusland, zegt Koezmin. Dat legt de oligarch geen strobreed in de weg. “Als de lokale politieke elite in Transnistrië het Russische belang behartigt, kunnen ze verder hun gang gaan.” Het Russische belang is dat Moldavië geen lid wordt van de EU of de Navo; dat is voor een land met een ‘bevroren conflict’ binnen de grenzen onmogelijk. Het zakelijke belang van Sheriff wordt veiliggesteld door de politieke partij Obnovlenie (Vernieuwing). De oprichter van het bedrijf nam namens die partij plaats in het parlement. Obnovlenie bezet momenteel maar liefst 29 van de 33 zetels. “In een democratie kiest de kiezer wie de burger vertegenwoordigt. Hier worden de afgevaardigden door één man aangesteld.”

FC Sheriff is een “mooi PR-project”, zoals de politicoloog het uitdrukt. Van politiek of conflict is op het voetbalveld niets te merken. De selectie van de club kent maar een paar lokale spelers. De kern van het team van Sheriff wordt gevormd door een drietal Grieken, een Braziliaan, een Ivoriaan en een Ghanees. De spits die met een pegel van afstand Real Madrid vloerde, Sebastian Thill, komt uit Luxemburg.

Om de voetbalsterren in actie te zien moet je de rivier de Dnjestr oversteken. Ondanks de onafhankelijke status van Transnistrië speelt FC Sheriff voor de Moldavische voetbalcompetitie. De marsjroetka, ofwel minibus, die vanaf het centraal station in Tiraspol vertrekt, zit vol Moldaviërs die wekelijks pendelen. Vlak voor vertrek krijgt de chauffeur nog een enkele extra tas in de hand gedrukt, met chocola en fruit voor een zoon of vader aan de andere kant. De douanier van Transnistrië bekijkt de paspoorten kort; de officiëler ogende Moldavische grenswacht laat de reizigers ongemoeid.

‘Eén speler van Sheriff verdient meer dan onze hele club bij elkaar’

Vanaf de Moldavische hoofdstad Chisinau is het nog dertig kilometer naar Hincesti. De lokale club, Petrocub, is de tegenstander van Sheriff en momenteel koploper in de nationale competitie - wat de club vooral dankt aan het feit dat Sheriff door de drukte rondom het Europese voetbal vier wedstrijden minder speelde. Op de tribune, die uit twaalf rijen kuipstoeltjes bestaat, zitten vooral ouderen en gezinnen met kinderen: politieagenten ontdoen de tassen van de supporters vakkundig van allerhande drankvoorraad. “Het is altijd vredig en rustig hier”, aldus Pjotr Grebinsjov, een 72-jarige lokale supporter. Ook Petrocub wordt bestierd door een zakenman die tankstations en een transportbedrijf uitbaat, vertelt hij, maar wel eentje met hart voor het lokale voetbal. En een beduidend lager budget: “Eén speler van Sheriff verdient meer dan onze hele club bij elkaar”.

De inwoner van Hincesti oogt fit, maar is oud genoeg om zich de korte burgeroorlog tussen Transnistrië en Moldavië te herinneren. Tot aan het uiteenvallen van de Sovjet-Unie hadden de twee regio’s één Sovjetrepubliek gevormd. Bij de strijd, in 1992, vielen enkele honderden doden. “Onze regering stuurde het leger de rivier over, maar wat konden we tegen het grote Rusland beginnen?” Het conflict is geopolitiek, benadrukt Pjotr Grebensjov. Tijdens zijn werkzame leven, als econoom in de wijnbouw, reisden collega’s van hem zonder problemen heen en weer. Wel schept de grens afstand. “Sheriff is zo lang van ons gescheiden geweest. Eigenlijk horen ze niet echt meer bij ons”. Maar nu de club in Europa speelt, steunt hij ze toch. “Natuurlijk, ik ga voor de tv zitten”, zegt hij, en hij balt zijn vuisten.

De Moldavische president, Maia Sandu, stelde na haar verkiezing een jaar geleden de integratie van Transnistrië als prioriteit. “Dat zal Rusland niet toestaan”, denkt Pjotr Grebensjov. Hij verwijst naar gelijksoortige republieken in Georgië, zoals Abchazië en Zuid-Ossetië, en de Donbas in Oekraïne - die eveneens met Russische hulp onafhankelijk werden. “Deze agressie stopt alleen als alle landen van de wereld dat van Rusland eisen.”

“De enige oplossing is dat Moldavië energie-onafhankelijk wordt van Rusland”, denkt de Transnistrische politicoloog Nikolai Koezmin. Het gas dat Moldavië gebruikt komt via Transnistrië, legt de expert uit, en de elektriciteit komt van de gasgestookte energiecentrale in de afgescheiden republiek. Dat de Russen elk moment druk kunnen uitoefenen lieten ze vorige week zien, toen staatsgasbedrijf Gazprom de prijs voor een nieuwe levering flink opschroefde.

De Sovjetmentaliteit, ofwel het idee dat verandering onmogelijk is

En dus zal ook het monopolie van Sheriff nog wel even in stand blijven, denkt Nikolai Koezmin. Voor mensen die tevreden zijn met een inkomen van een paar honderd euro per maand - zoals ambtenaren en gepensioneerden, of de werknemers van het bedrijf - is dat acceptabel. Maar de creatieve klasse in Transnistrië kan geen kant uit. Als voorbeeld noemt de politicoloog de verbazing van zijn moeder, florist en tuinontwerper, toen zijn vrienden hem onlangs uitnodigden voor een stedentrip naar Spanje. “Voor haar is het onvoorstelbaar dat je op elk moment zomaar ergens heen kunt reizen”, aldus Koezmin. Het lage salaris houdt de Sovjetmentaliteit in stand, denkt de politicoloog: ofwel het idee dat verandering onmogelijk is. “Op deze manier loopt Transnistrië altijd vijf of tien jaar achter”, concludeert hij.

Op het avondlijke knollenveld van Hincesti, waar het intussen koud is geworden, stellen de kanariegeel geklede sterren van FC Sheriff met een penalty en een late treffer de winst veilig. Goed voetbal laten ze achterwege. “We moeten het ook niet groter maken dan het is”, besluit Pjotr Grebensjov, die tegen Internazionale op een nederlaag rekent.

In de lokale uitspanning trakteert hij zijn gast graag op een pizza, om hem vervolgens licht aangeschoten op de bus richting Chisinau te zetten.

Eigen vlag, president en parlement De zelfbenoemde republiek Transnistrië ligt ingeklemd tussen Oekraïne en Moldavië, waarvan het wordt gescheiden door de rivier de Dnjestr. Het de facto onafhankelijke landje heeft een eigen vlag, president en parlement. In tegenstelling tot de Roemeenstalige Moldaviërs spreken de bewoners voornamelijk Russisch. Terwijl Moldavië een associatieverdrag met de EU kent, wordt Transnistrië economisch op de been gehouden door Rusland. Omdat er al drie decennia niet wordt gevochten spreekt men ook wel van een ‘bevroren conflict’. FC Sheriff, dat in 1997 werd opgericht, werd meermaals kampioen van de nationale voetbalcompetitie. Dit seizoen haalt de voetbalclub voor het eerst de groepsfase van de Champions League, een unicum voor Moldavië. Na de winst op het Oekraïense Shakhtar Donetsk (2-0) en de Spaanse topper Real Madrid verloor FC Sheriff de uitwedstrijd tegen Internazionale met 3-1. Woensdagavond gaan ze thuis in Tiraspol op herhaling tegen de Italiaanse vedetten.

