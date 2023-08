Het reizigersverdriet van Maria en Bart: ‘Onze cultuur is ons afgepakt’

Maria Hendriks (75) heeft haar hele leven met het circus gereisd. “We woonden in caravans, waarmee we door heel Europa trokken.” Haar man Bart van der Jacht (83) vult aan: “Frankrijk, Duitsland – maar we hadden ook shows in de voormalige Sovjet-Unie.” Ze waren onderdeel van het circus van Hendriks’ oom, Toni Boltini, die in de vorige eeuw een van de grootste circussen van Europa had.

Wie hun woonwagen binnenloopt, ziet al snel dat circus nog steeds hun leven beheerst. Aan de muur hangen beeldjes van clowns en ingelijste zwart-witfoto’s van acrobaten en dansende vrouwen. Hendriks is een van de vrouwen op de foto’s, in haar jongere jaren. Inmiddels zijn ze met pensioen, en wonen ze vast op een woonwagenkamp in Amsterdam West, met zeven andere gezinnen. Allemaal Boltini’s.

‘We komen maar niet vooruit’

Terwijl Van der Jacht en Hendriks hun woonwagen laten zien, zit Mike Smit van Woonwagen Belang Amsterdam aan de eettafel, druk te bellen. Hij hangt op, zucht en zegt: “Dat was weer een raadslid.”

Smit is een bekende hier, maar woont zelf op een ander woonwagenkamp in de stad. Als een van de woordvoerders van de gemeenschap is hij al jaren in de weer met de gemeente. Hij spreekt namens de reizigers (zo noemen woonwagenbewoners elkaar), Roma en Sinti. De gesprekken met de gemeente lopen stroef, zegt hij. “We komen maar niet vooruit.”

Wat de woonwagenbewoners in Amsterdam willen: meer plekken om te wonen, de mogelijkheid om standplaatsen te kopen en toestemming om in een caravan te wonen. De verantwoordelijke wethouder van Amsterdam, Zita Pels, ging daarover met ze in gesprek en presenteerde vorige maand een nieuw woonwagenbeleid. Daarin belooft ze vijftien nieuwe standplaatsen, maar ze zegt tegelijkertijd dat ze de andere wensen niet kan inwilligen.

Woonwagenbewoners moesten zich aanpassen

De gesprekken tussen de gemeente en de doelgroep kwamen niet vanzelf tot stand. Op advies van de rijksoverheid voerden veel gemeenten voerden tot 2018 een zogenoemd uitsterfbeleid: als een bewoner vertrok of overleed, werd de woonwagenplek verwijderd.

Woonwagencentra moesten kleiner worden, of soms zelfs verdwijnen, om beter te kunnen handhaven, zegt zegt Dominic Teodorescu, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam. “Men wilde woonwagenbewoners ‘normaliseren’. Het idee heerste dat ze zich moesten aanpassen aan ‘gewone’ burgers.”

In 2018 tikte zowel het College voor de Rechten van de Mens als de Nationale Ombudsman de overheid op de vingers: het uitsterfbeleid was discriminerend. Na deze uitspraken kregen de gemeenten opdracht juist standplaatsen bij te bouwen.

Het uitsterfbeleid staat volgens Teodorescu symbool voor hoe de overheid zich al langer tot woonwagenbewoners verhoudt: “Het heeft geresulteerd in enorme tekorten aan standplaatsen, en bedreigt het voortbestaan van de woonwagencultuur”.

‘Wij zijn reizigers, mensen in de buitenwereld zijn burgers’

Het begon in de vorige eeuw, vertelt Teodorescu. Toen legde de overheid eisen op aan de omvang van woonwagens, die het onmogelijk maakte er nog mee te rijden. Al snel woonden woonwagenbewoners op door overheid aangewezen terreinen, en namen ze afscheid van het rondtrekkende bestaan.

Maria Hendriks (links) en haar man Bart van der Jacht (rechts). Op de bank Maria's zus Conny. Beeld Joris van Gennip

Dat was in zijn jeugd anders, weet Van der Jacht nog goed. Hendriks en hij waren niet de enigen die in een caravan woonden. Ze leefden destijds door elkaar met kermis- en circusfamilies, Roma en Sinti, en andere reizigers die door Nederland trokken en werkten op plekken waar arbeidskrachten nodig waren. “Wij noemen onszelf nog altijd reizigers, en mensen in de buitenwereld zijn burgers”, zegt Van der Jacht.

Als ze kinderen kregen, pasten opa en oma op, want de jonge ouders werkten op het circus. “We zijn een hechte gemeenschap”, zegt Hendriks, die hier nog steeds met haar familie woont. “Wij lopen dagelijks bij elkaar binnen zonder afspraak. Lief en leed, we delen alles met elkaar.”

Even later komt Hendriks’ zus Conny binnen en gaat op de bank zitten. “We passen nergens anders”, zegt ook zij. “Ik heb van alles gedaan, maar ik pas niet bij burgers. We groeiden op met reizigers en circusdieren.”

Op de vraag waarom ze anders zijn, lacht Hendriks en zegt dan: “Ik ga nog steeds af en toe naar de manege, om de geur van paarden op te snuiven.” Haar zusje vult aan: “Als de leeuwen brulden, wisten we dat het ging stormen.” Het wordt even stil in de woonwagen, waar anders iedereen door elkaar heen praat. “Dat leven is ons afgepakt”, zegt Hendriks dan.

‘Onze cultuur is ons afgepakt’

Het echtpaar heeft een caravan voor de deur staan, waar Hendriks en Van der Jacht nog graag mee reizen. Hoewel ze daar het liefst in wonen, is dat nu niet toegestaan. De gemeente belooft wel te onderzoeken of het op termijn weer mag.

Smit van Woonwagen Belang Amsterdam vraagt om eerherstel. “Wij willen op zijn minst meer standplaatsen. Onze nomadische cultuur is ons afgepakt en in de laatste dertig jaar zijn in Amsterdam vijftig plekken verdwenen. En dat terwijl er mensen op de wachtlijst staan.” De vijftien nieuwe plekken die wethouder Pels nu belooft, stemmen hem ook niet vrolijk: “Dat zijn er veel te weinig”. Volgens Smit zij er minstens honderd plekken nodig.

In een reactie aan Trouw erkent de woordvoerder van Pels dat er de laatste decennia te weinig aandacht is geweest voor de reizigers. ‘We zetten zoekopdrachten uit voor nieuwe locaties om ook op middellange en lange termijn het aantal standplaatsen uit te breiden.’

Onderzoeker Teodorescu ziet parallellen met andere gemeenten. “Bijna overal worden te weinig standplaatsen beloofd.” Hij onderzocht de situatie in Nijmegen, waar de gemeente slechts een derde beschikbaar stelt van wat nodig is. “Ze hebben allemaal andere argumenten, maar het komt erop neer dat de gemeenten liever niet te veel standplaatsen bijbouwen.”

Op woonwagenbewoners rust een stigma

Wat daar ook bij komt kijken, zegt de onderzoeker, is het stigma dat rust op woonwagenbewoners. “De associatie met criminaliteit is onlosmakelijk aan deze gemeenschap verbonden. Dat is door de eeuwen heen zo ontstaan. Ze willen niet participeren, ze betalen geen belasting of ze houden er schimmige praktijken op na, dat soort dingen hoor je vaak.”

Smit herkent dat. “Zo worden we ook in de media afgebeeld. Als een woonwagenbewoner de wet overtreedt, wordt meteen het hele woonwagencentrum op de foto gezet.” En ja, er is heus wel criminaliteit, vervolgt hij, net als in de hele samenleving.

In totaal zijn er ongeveer tienduizend standplaatsen in Nederland. Beeld Joris van Gennip

“Voor zover ik weet, valt het in Amsterdam mee. Hier en daar is weleens een kruimelactiviteit, of er wordt een kwekerijtje opgerold. Dat is niet goed, maar ik noem dat meer huis-tuin-en-keukencriminaliteit. Dat is wat anders dan georganiseerde misdaad.”

De rijksoverheid droeg gemeenten in 2018 niet alleen op standplaatsen bij te bouwen, ze moesten ook de behoeften van woonwagenbewoners onderzoeken. “Meer dan de helft van alle gemeenten heeft dat onderzoek nog niet uitgevoerd. Ook is er sindsdien nauwelijks bijgebouwd”, zegt Teodorescu.

Hij schat dat er sinds 2018 niet meer dan honderd standplaatsen bij zijn gekomen. “Ik denk zelfs dat alle gemeenten samen in de komende jaren niet verder zullen komen dan duizend plaatsen.” Terwijl er behoefte is aan vijf- tot zesduizend plekken.

Van uitsterfbeleid naar uitstelbeleid

“Na al die jaren uitsterfbeleid hebben we nu een uitstelbeleid”, zegt Hendriks. Hoewel ze vroeger rondreisden, wonen veel woonwagenbewoners nu op een vaste plek. Een klein deel woont zelfs in stenen woningen, op een woonwagenkamp. Meerdere generaties groeiden zo op.

“Een deel wil nog reizen, een ander deel hoeft dat niet. Die willen gewoon op een woonwagencentrum wonen”, zegt Smit. Daar zitten ook mensen tussen met meer vermogen. “Zij willen soms ook een hypotheek afsluiten voor een grotere woonwagen.”

Maar dat kan vaak niet. Banken geven een hypotheek voor onroerende goederen. Een woonwagen kan worden verplaatst, en is daarom geen onroerend goed. Dat betekent ook dat er geen opstalverzekering voor kan worden afgesloten.

Een hypotheek afsluiten op een stuk grond is wel mogelijk. Smit maakt zich daarom hard voor de mogelijkheid een standplaats te kopen of in erfpacht te nemen. Maar vooralsnog boekt hij daarmee geen succes. De gemeente is niet van plan standplaatsen te verkopen, bevestigt de woordvoerder van wethouder Pels. De reden: dan blijven er nog minder standplaatsen over om te verhuren.

Smit ziet steeds meer jonge woonwagenbewoners in stenen woningen trekken, omdat er bijvoorbeeld een te lange wachtlijst is voor de standplaatsen. Anderen zeggen dat ze het geld om een woonwagen te kopen niet in een keer kunnen ophoesten. En er zijn er ook die zelf de voorkeur geven aan een koopwoning tussen de burgers.

Conny Hendriks moet er niet aan denken om in een stenen woning te wonen. “Ik ga nog liever dood.” Haar zus reageert: “Je vraagt burgers die in stenen woningen wonen toch ook niet naar een camping te verhuizen? Nee, ik kan niet in een stenen huis wonen, want daar zitten geen wielen onder.”

Vijf jaar na afschaffen uitsterfbeleid: hoe staat het woonwagenbeleid in gemeenten ervoor? In totaal zijn er ongeveer tienduizend standplaatsen in Nederland. Het is onduidelijk hoeveel woonwagenbewoners in Nederland wonen, meent onderzoeker Teodorescu, omdat een deel niet meer in woonwagens woont. “De Europese Unie gaat uit van ongeveer 35.000 reizigers in Nederland. Daarbij komen nog 5.000 tot 8.000 Sinti en enkele tientallen Roma die in woonwagens wonen.” Vooral in Den Haag loopt het vast, zegt de onderzoeker. “Daar zijn voor 2018 tientallen standplaatsen weggehaald door de gemeente en ze willen geen werk maken van uitbreiding.” De Stichting Sinti, Roma en Reizigers in Den Haag spanden daarom in mei een rechtszaak aan. Ze eisen onder andere meer standplaatsen. Teodorescu is positiever over Harderwijk en Haarlemmermeer. “In Harderwijk deed de gemeente een behoefteonderzoek, waaruit bleek dat er 15 standplaatsen nodig zijn. De lokale belangenorganisatie plaatste vraagtekens bij die uitkomst en deelde zelf vragenformulieren uit.” Uit die enquête kwam naar voren dat er behoefte is aan 80 plekken. “De wethouder ging akkoord.” Standplaatsen creëren is niet eenvoudig, weet Teodorescu. “In feite zijn het veredelde parkeerplaatsen: een grasveld met tegels en wat stroom. Daar ligt het probleem niet.” De moeilijkheid zit in wie waarvoor verantwoordelijk is. Die ligt bij verschillende organisaties. “Om er een paar te noemen: woningbouwverenigingen bouwen liever stenen woningen, omdat dat voordeliger is. De gemeente gaat over de grond, en kiest vaak voor andere bestemmingen. En de rijksoverheid zegt bij problemen dat de gemeenten verantwoordelijkheid dragen.”

