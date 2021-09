Het circuit van mijn jeugd bestaat niet meer

Trouw-redacteur Stijn Fens groeide op in Zandvoort en was een enthousiast bezoeker van het circuit. Nu de Formule 1 terug is in de badplaats, worstelt hij met de vraag of zo’n miljoenenspektakel daar wel thuishoort.

Er is niet veel veranderd aan de Wilhelminaweg sinds ik er alweer lang geleden ben vertrokken. Alleen valt mij altijd op dat de bomen weer een stuk groter zijn gegroeid. Mijn ouderlijk huis bevindt zich op nummer 23. Een groot hoekhuis met rondom een tuin. Ik loop door het tuinhek naar de voordeur. Omdat ik geen bel zie klop ik op het deurraam. Het duurt een paar minuten voordat er iemand opendoet. Het is de dochter des huizes. Ik leg uit dat ik de eerste 22 jaar van mijn leven in dit huis heb gewoond en vraag of ik even in de achtertuin mag staan. Dat vindt ze goed.

De inrichting van de achtertuin is compleet anders dan in mijn tijd, maar toch is het heel vertrouwd. Hier stond ik altijd vlak na de start van de grand prix om in het echt het machtige geraas van de Formule 1-motoren op het circuit een paar kilometer verderop te horen. Wanneer ik dat geluid dan had gehoord (in 1985 voor het laatst), ging ik terug naar binnen waar ik net op tijd was om op televisie de coureurs in hun bolides het rechte stuk op te zien komen. Achter hen zag ik het Palace Hotel opdoemen, een iconisch herkenningspunt van Zandvoort. Opnieuw een magisch moment. Mijn eigen dorp was niet alleen op televisie, maar was die zondagmiddag het centrum van de wereld. Iedereen keek naar ons.

Druk op mijn schouders

Nu komt de Formule 1 terug in Zandvoort en weet ik niet goed wat ik ervan moet vinden. Nog steeds is er trots en zelfs een zekere opwinding in mij over het feit dat dit miljoenencircus ‘mijn’ Zandvoort weer aandoet. Dat Lewis Hamilton en Val­tteri Bottas straks door mijn achtertuin razen. Tegelijkertijd heeft het iets wanstaltigs, de Formule 1 op dat lieve circuit in de duinen – en er zijn nog andere redenen om dit spektakel als ‘onverantwoord’ te bestempelen.

Uitzicht vanaf een duintop op het circuit in Zandvoort, waar komend weekend de grand prix wordt verreden. Beeld Werry Crone

Trouw somde ze twee weken geleden in een hoofdcommentaar op. “Drie dagen lang zullen zeventigduizend mensen per dag het duingebied overspoelen, in drommen het terrein op gaan, grote moeite moeten doen om uit elkaars buurt te blijven, en mogelijk feestend de avond en dag doorbrengen (nee, inderdaad niet georganiseerd maar zelf geïnitieerd). En dat voor een sportevenement waarover nog tal van rechtszaken lopen en dat in Japan, China en Australië gewoon is afgeblazen. Omdat het onnodige en serieuze risico’s met zich meebrengt.” Mijn krant deed ten slotte de oproep om alles alsnog af te gelasten. Het maakte de druk op mijn schouders alleen nog maar groter en dus ging ik, anderhalve week voor de grote dag, naar Zandvoort om poolshoogte te nemen. Misschien bracht dit wat helderheid in mijn hoofd.

Tienduizend treinreizigers per uur

Als ik er met de trein aankom, valt me op hoe klein het station eigenlijk is. Moeten hier die tienduizend treinreizigers per uur die verwacht worden – de drommen – hun weg vinden? Ik ben blij dat ik er straks niet tussen loop.

Bij een uitkijkpost in de buurt van het circuit heb ik afgesproken met Marc Janssen van Stichting Duinbehoud, die al ruim veertig jaar strijdt tegen de in zijn ogen verwoestende effecten van het circuit. Zoals het een echte milieuactivist betaamt, is Janssen op de fiets gekomen. Het is een zonnige dag en waar wij staan ruik je de zee. We hebben zicht op het circuit. Auto’s rijden er af en aan. Het is alsof er een nieuwe stad wordt aangelegd. Janssen legt uit dat het hem en zijn medestanders niet alleen om de Formule 1 gaat. “Waar wij ons druk om maken is de exploitatie van het circuit door het jaar heen. Gedurende 300 dagen per jaar zijn er activiteiten. Het wordt steeds voller en drukker. Het leefgebied voor allerlei diersoorten wordt steeds kleiner. We hebben het over een continu proces van jaren. Met de Formule 1-race is dat in een stroomversnelling gekomen.”

Zeepkruid

We lopen de duinen in om zo dicht mogelijk bij het circuit te komen. Ik ruik de geuren uit mijn jeugd weer. “Hier vind je een paar honderd verschillende plantensoorten en een grote variatie aan landschappen”, vertelt Janssen. Hij wijst op een plant met roze bloemetjes. “Kijk, dat is zeepkruid.” Het gesprek komt op de zandhagedis en de rugstreeppad, allebei beschermde diersoorten en hoofdrolspelers in het rechtbankdrama waarin natuurorganisaties en de provincie, die de natuurvergunning verleent, al tijden verwikkeld zijn. Ik kijk om me heen of ik misschien zo’n zandhagedis zie. Maar die kans is klein, verzekert Janssen: “Ze houden van rust”. Hij geeft toe dat de provincie tot nu toe weliswaar zo goed als alle rechtszaken won, maar benadrukt dat een weg door het duingebied is geschrapt en de definitieve uitspraak van de rechter over stikstofuitstoot is uitgesteld tot na de grand prix. Janssen heeft er vertrouwen in dat in dit dossier succes wordt behaald.

We stoppen even op een duinhelling. “Wat wij eigenlijk willen is dat er een duurzaam circuit komt, waarop bijna alles gebeurt met elektrische auto’s. Dan doel ik op al die slipcursussen en bedrijfsuitjes die hier de rest van het jaar plaatsvinden. Dan nemen we die drie dagen Formule 1 op de koop toe. Voor een dergelijk duurzaam concept zou de gemeente Zandvoort ook zijn nek moeten uitsteken.”

Saai

Het is vandaag markt in het centrum van het dorp. In de verte zie ik de toren van de rooms-katholieke kerk. Op het kerkhof ernaast ligt mijn moeder en een groot deel van haar familie begraven. Ik voel hun aanwezigheid altijd als ik hier loop. Aan veel huizen die ik passeerde op weg hiernaartoe hingen de zwart-wit geblokte vlaggen die bij een race gebruikt worden. Een teken van aanhankelijkheid en trots. Vlakbij het raadhuis staan oranje gekleurde reclamezuilen met daarop geschreven ‘Zandvoort Beyond’ en ‘Start your engines’. Maar goed dat Marc Janssen die niet heeft zien staan. Hij vertelde nog dat hij Formule 1 ‘bijzonder saai’ vindt. “Wat is hier nou de lol van? Het is heel snel rondjes rijden. En na de start weet je eigenlijk al wie er gewonnen heeft.”

Saai kan ik Formule 1 nog altijd niet vinden. Als jongen al was ik betoverd door de sport. Die mooie auto’s die als mieren achter elkaar aan reden. Boven mijn bed hing een poster van Niki Lauda, die toen bij Ferrari reed.

Na veel zeuren kreeg ik van mijn ouders een skelter. Mijn broer moest mij dan voortduwen terwijl ik het rondje Wilhelminaweg-Regentesseweg-Van Stolbergweg reed. Ik stond altijd op poleposition. Maar het was vooral het geluid van de raceauto’s dat mij aantrok. Als ik nu weleens op een zondag een café binnenloop en op de achtergrond dat machtige geraas hoor, word ik als een magneet naar de televisie getrokken.

‘Naam gaat de wereld over’

Ook burgemeester David Moolenburgh van Zandvoort was als jongen ‘gek van de Formule 1’. Hij benadrukt als ik hem spreek vooral zijn rol in alles wat met openbare orde en veiligheid rond het evenement te maken heeft. Professionaliteit staat hierbij voorop. “Ik kan er van allerlei plaatjes op plakken, maar die grand prix betekent natuurlijk veel voor Zandvoort. De naam van ons dorp gaat weer de wereld over. Tegelijkertijd hoop je dat het voor de ondernemers in het dorp een blijvend effect heeft.”

Burgemeester van Zandvoort, David Moolenburgh. Beeld Werry Crone

Op een gegeven moment leg ik tijdens het gesprek toch maar het pijnlijke punt op tafel, namelijk de eis van mijn krant dat de race alsnog wordt afgelast. De burgemeester heeft het hoofdcommentaar ook gelezen, maar is onverbiddelijk. “Het antwoord is nee. Ik vind dat iedereen recht heeft op z’n eigen woorden. Ik vind ook dat iedereen recht heeft om langs alle wegen die openstaan protest aan te tekenen. Ik constateer gewoon dat we te maken met een van de meest en best ‘vergunde’ evenementen die er bestaan. Volgens mij is in alle rechtszaken – er loopt er op dit moment nog één – de provincie als belangrijkste vergunningverlener in het gelijk gesteld. Het evenement voldoet in zijn afgeschaalde vorm precies aan de coronaregels die vanuit Den Haag gesteld worden. In dat licht vond ik het commentaar van Trouw een beetje ‘grote woorden’.”

En dat idee van de natuurbeweging voor een duurzamer circuit? “Daar denken alle partijen die bij het circuit betrokken zijn over na. Het denken staat natuurlijk niet stil. Eind september is op het circuit een heel groot elektrisch evenement.” Moolenburgh laat me nog even de raadszaal zien in het oude gedeelte van het raadhuis. Hier trouwden mijn ouders in 1958. “Ga nou maar gewoon van die race genieten”, zegt hij bij het afscheid.

Circuit uit mijn jeugd bestaat niet meer

Tijdens mijn jeugd heb ik heel wat races bijgewoond. Ik was lid van de hockeyclub waarvan de velden zich op het binnenterrein van het circuit bevonden. Als er races waren waar ik bij wilde zijn, deed ik mijn hockeykleding aan, stopte mijn hockeystick in de houder op mijn fiets en reed fluitend langs de controlepost. Ik zette mijn fiets weg, liep naar de bekende Panoramabocht en wachtte daar de raceauto’s af. Als ik er nu weer loop, constateer ik dat de hele bocht er niet meer is. Verdwenen bij de herinrichting van het circuit, al lang geleden. Er loopt nu een ‘gewone’ weg. De hockeyclub is er nog, maar het circuit uit mijn jeugd bestaat gewoon niet meer.

Zandvoort is in de ban van de grand prix van komend weekend. Beeld Werry Crone

Vlak voordat ik de trein terug naar huis neem, ga ik nog even langs Fritures d’Anvers. Hier aten we altijd friet na de mis op zondag. De eigenaresse, Claudia Pieters, staat zelf achter de toonbank. Ik heb nog tegen haar broer geschaakt. “Die tegenstanders zijn sterk in de minderheid. Je hebt natuurlijk de natuuractivisten. Bij hen vraag ik me af: ‘Wat maak je je druk voor drie dagen per jaar?’ Of ze als ondernemer veel gaat verdienen in die dagen dat het Formule 1-circus Zandvoort aandoet, kan ze nog niet zeggen. “Natuurlijk zijn we trots. Hoe leuk is het niet dat Zandvoort in het rijtje staat van Bahrein, Baku en Abu Dhabi?”

Nostalgie tegenover bezwaren

Dat gevoel van trots herken ik. Maar toch vraag ik me na een dag in Zandvoort te zijn geweest nu meer dan ooit af wat zo’n stikstofspektakel eigenlijk nog te zoeken heeft midden in een natuurgebied. Ook al is het maar drie dagen per jaar.

Wanneer Max Verstappen en zijn collega’s hun motoren starten op die nu al historische zondag zal burgemeester Moolenburgh op het circuit zijn. Marc Janssen weet nu al dat hij dan lekker een stuk gaat fietsen en Claudia Pieters zit met haar kinderen op de tribune. Zelf ga ik natuurlijk kijken op televisie. Als de auto’s het rechte stuk opkomen en ik de contouren van mijn dorp op tv zie, zal ik weer de trots voelen die ik zo goed van vroeger ken. Maar nostalgie wint het bij mij niet meer van de bezwaren tegen dit spektakel. Je hoopt dat iets voor altijd leuk blijft, maar de tijden zijn gewoon niet leuk meer. En dat is ook wel weer jammer.

