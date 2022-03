Het Amsterdams Gemengd Koor is de terug op de plek waar het zo fataal misging

Twee jaar geleden sloeg corona toe bij Het Amsterdams Gemengd Koor. Het koor rouwde, krabbelde op, en zingt zondag weer een Bach-passie in het Concertgebouw. Op de plek waar het zo rampzalig misging.

Dinsdag 1 maart. De meteorologische lente is begonnen. Voor de zangers van Het Amsterdams Gemengd Koor markeert deze dinsdagavond, hun vaste repetitieavond, ook het begin van een nieuw seizoen. Voor het eerst sinds twee jaar is er weer een normale repetitie. Geen mondkapjes, geen anderhalve meter afstand tot elkaar, en gewoon koffie en kletsen in de pauze omdat de bar weer open is. Met nog drie repetities voor Bachs Matthäus-Passion te gaan. Aanstaande zondag voert het koor de passie uit in het Concertgebouw.

Twee jaar geleden was er begin maart ook zo’n normale dinsdagavondrepetitie in Amsterdam Noord. Toen voor Bachs Johannes-Passion. Het Amsterdams Gemengd Koor kreeg een vroege datum in het rooster van het Concertgebouw toegewezen: zondag 8 maart, een maand voor Pasen. Die normale dinsdagavondrepetitie, en die vroege uitvoering de zondag erna hadden rampzalige gevolgen.

Trouw schreef in mei 2020 over die gevolgen. Ruim honderd mensen raakten besmet met corona, er kwamen koorleden op de intensive care terecht, en vier mensen overleden. Het artikel werd wereldwijd opgepikt. Zingen tijdens de pandemie werd verboden, want gevaarlijk.

Lees de reportage uit 2020: Die ene Passion die wel doorging, met rampzalige gevolgen.

‘Hoe heet die ziekte ook alweer?’

Twee jaar later is de stemming opgewekt. Het bekende geroezemoes voor aanvang van een repetitie klinkt vertrouwd. Dirigent Paul Valk, die zelf ook behoorlijk ziek werd, heet zijn mensen hartelijk welkom. Hij memoreert even dat het vanaf deze avond weer allemaal normaal is. En meldt dat er een paar gastzangers zijn, en dat één gastzanger niet kon komen omdat hij besmet is met... “Hoe heet die ziekte ook alweer?” Gelach. Maar corona is dus nog niet helemaal geweken.

Even opwarmen dan. Wrijven in de handen, knippen met de vingers, in handen klappen. Iedereen is meteen stil, men kijkt geconcentreerd naar Valk die het ritme van het klappen steeds subtiel aanpast. Bij de les blijven. Dan langzaam op een toonhoogte 21, 22, 23 zingen, gevolgd door 71, 72, 73 en dan 171, 172, 173. Steeds een lettergreep meer waardoor je langer op een adem moet zingen. Na een uitbundig ‘la, la, la, la’, waarbij de koorleden bij de hoogste en laatste ‘la’ hun armen omhoog moeten gooien, is het tijd voor Bach.

Bij amateurkoren is de dirigent een soort godheid. Dat is hier niet anders. Er is duidelijk een enorme klik tussen de zangers en Valk, die sinds 1999 hun dirigent is. Hij legt de muziek en de teksten in de passie helder uit, geeft handige tips om af te komen van die lelijke, Nederlandse dikke L-klank, of om van de N een dunne, Duitse N te maken. Dan komt de beroemde uitroep ‘Barrabam!’ Dirigent Valk raadt zijn koorleden aan om de agressie van de hele week eruit te gooien. Het helpt.

Pauze. Er zijn mededelingen van het bestuur. Over de geplande koorreis. Er blijken al veel aanmeldingen te zijn, en ook de nieuwe leden hebben zich opgegeven. “Twijfel niet, geef je op”, krijgen de koorleden als oproep mee de pauze in.

Marlou van den Berge besloot om in haar film het koor zijn eigen verhaal te laten vertellen. Beeld Martijn Gijsbertsen

De fotograaf die deze avond rondloopt, kan zijn werk ongestoord doen. Hij geeft de koorzangers geen ongemakkelijk gevoel. Ze zijn eraan gewend geraakt om bekeken te worden, want het Trouw-artikel had nog een ander gevolg. Documentairemaakster Marlou van den Berge las het dramatische verhaal, en besloot over het koor een film te maken. Anderhalf jaar lang heeft Van den Berge het koor gevolgd. Ze mocht overal dichtbij komen, het koor omarmde haar. De documentaire Het dinsdagavondgevoel is bijna af. Eerst krijgen alle koorleden die te zien op een besloten avond, later wordt de film uitgezonden op televisie.

Klassieke vertelstructuur

Van den Berge vertelt hoe ze in het verhaal van Het Amsterdams Gemengd Koor geïnteresseerd raakte. “In het begin van de coronatijd volgde ik natuurlijk steeds het nieuws. Ik maakte veel boswandelingen, las veel. Omdat ik zelf zing, dacht ik op een van die wandelingen: ‘Hoe zou het effect van deze ziekte op koren zijn?’ Toen ik daarna op internet ging zoeken, kwam ik het Trouw-artikel tegen. En ik wist meteen: hier zit een verhaal in. Nog diezelfde middag legde ik contact met het koorbestuur. Er was een zoom-meeting waarin ik uitlegde hoe ik de film voor me zag. Het was me vrij snel duidelijk hoe de structuur van de film moest worden. Een klassieke vertelstructuur in drie delen: terugkijken, rouwen en vooruit kijken.

“Een paar dagen later werd ik voorgesteld aan de koorleden, alles via zoom. Niemand had bezwaar. Het koor had ik alvast mee. Ik kreeg echt een warm welkom en werd meteen toegelaten tot de app-groep van het koor. Die hadden ze één week na het fatale concert in het leven geroepen. Ik kon dus alles meelezen, alle emoties, verhalen, troostende woorden, twijfels.”

Ter voorbereiding ging Van den Berge zich inlezen over Bach en over de Johannes-Passion. In de passie ontdekte zij het concept van de turbae, de volkskoren die reageren op het lijdensverhaal. Daar kwam het idee vandaan om het koor in de film zijn eigen verhaal te laten vertellen. Het leek Van den Berge een mooie vorm om terug te komen in de emotie van toen. Alles was immers al voorbij toen zij erbij kwam: de besmettingen, de uitbraak, de zieken, de doden.

“Als het koor zijn eigen verhaal vertelt, dan zouden de woorden uit de app-groep daar ideaal voor zijn", zegt Van den Berge. “Ik wist waar die over moesten gaan. Als de Griekse koren in tragedies. Dichter Ester Naomi Perquin heeft met inachtneming van privacy-gevoeligheden een mooie tekst gemaakt. Die is vervolgens op schitterende, vierstemmige muziek gezet door componist Paul M. van Brugge. Het koor zingt die muziek in de soundtrack van de film.”

De honderdtwintig partituren werden door een koerier met een busje naar de koorleden gebracht. Van den Berge: “Er is eerst één turba hardop voorgelezen, om de koorleden een idee te geven. Het was een ontroerend moment, een heel gestileerde vorm van rouwen. Sowieso was het hele proces beladen. Ik maakte de eerste opnamen in september 2020 in het Amstelpark bij de stoelen van het oorlogsherdenkingsmonument daar. Die staan al anderhalve meter uit elkaar.”

“Het was de eerste keer dat ik de koorleden live zag, en zij mij”, vertelt Van den Berge. “Ze zagen elkaar trouwens ook weer voor het eerst sinds het rampzalige concert. Het goot van de regen. Mijn film begint met het schoonmaken van een stoel in de regen. Bizar. Ik vond het heel bijzonder om als buitenstaander van zo’n intieme samenkomst getuige te mogen zijn.”

De koorleden

Anneke Lang: ‘Natuurlijk zullen we zondag allemaal denken aan twee jaar geleden.’ Beeld Martijn Gijsbertsen

Anneke Lang (76)

Zingt bij de alten, lid sinds 1988

“Ik ben werkzaam geweest in het onderwijs, en in die periode zong ik vaak met de kinderen in de klas. Maar voor een koor had ik het als werkende moeder te druk. Totdat een collega vroeg of ik een keertje mee wilde naar een repetitie van het Amsterdams Gemengd Koor. Het was meteen raak. Ik ben nooit meer weggegaan.

Anderhalve week voor het bewuste concert in maart 2020 ben ik aan mijn stembanden geopereerd, dus ik was niet bij de generale repetitie, waar de besmettingen waarschijnlijk plaatsvonden. Ik zong ook niet mee bij het concert., maar zat wel in de zaal als luisteraar.

Er moet een engeltje op mijn schouder hebben gezeten, want ik ben niet ziek geworden. De angst van die periode drukte ik weg. Al was ik ontzettend aangegrepen door het feit dat er mensen overleden.

Voor hen hadden we een paar maanden later buiten in het Amstelpark een herdenking. Heel indrukwekkend, omdat je dan zó duidelijk beseft voor wie je zingt. Zelfs de handhavers die erbij waren, voelden zich geraakt.

Dat we een app-groep hadden, hielp veel. Daarin deelden we van alles, van heftige emoties tot grappen. Die appgroep was eigenlijk een voortzetting van de gezelligheid tijdens de pauzes van repetities, waarin we even met elkaar bijpraatten.

Natuurlijk zullen we zondag in het Concertgebouw allemaal denken aan twee jaar geleden. In de 34 jaar dat ik zing, denk ik elke keer als ik daar sta: ‘Dat ik hier mag zingen!’ Nee, beladen is de plek voor mij niet.”

Wim Teunissen: ‘Het is een feest om weer in het Concertgebouw te mogen staan.’ Beeld Martijn Gijsbertsen

Wim Teunissen (61)

Zingt bij de tenoren, lid sinds 1991

“Een buurvrouw zong bij het Amsterdams Gemengd Koor en was erg betrokken bij de organisatie. Ze wist dat ik graag zong en vroeg me of ik met het koor mee wilde op concertreis naar Hongarije. Dat beviel zo goed, dat ik ben blijven plakken.

Ik ben niet ziek geworden, net zo min als mijn vrouw, die ook in het koor zingt. In december 2019 waren we beiden wel erg grieperig en verkouden. Ik raakte zelfs mijn stem helemaal kwijt. Er werden na die Johannes-Passion in maart heel veel mensen ziek, mensen die naast ons hadden gestaan. Wij niet. Heel vreemd.

Later hebben we meegedaan aan het grote onderzoek onder de koorleden, en in ons bloed werd een enorme dosis aan corona-antistoffen aangetroffen. We hebben het dus ongemerkt doorgemaakt, of we hadden het al in december 2019.

Het was een rare periode. Heel langzaam druppelden al die berichten binnen over steeds meer zieken. We hebben geen angst gehad, maar we zijn heel voorzichtig geweest.

Het koor draait om muziek, maar het is ook een club waar het heel goed toeven is. Allemaal leuke en bijzondere mensen, van wie er veel heel lang al bij het koor zijn. Er vertrekken maar weinig mensen bij ons.

Het concert zondag is niet beladen, maar het is wel bijzonder dat we juist daar de draad weer oppakken waar we hem moesten loslaten. Het is een feest om daar weer te mogen staan.”

Dick Feleüs: ‘Ik ben de donderdag na het bewuste concert zelf ziek geworden.’ Beeld Martijn Gijsbertsen

Dick Feleüs (66)

Zingt bij de tweede tenoren, lid sinds 2010

“Voordat ik bij het koor ging, heb ik wel eerst zangles genomen en een jaar solfège gedaan. Ik wilde een kwint, van do naar sol, goed kunnen treffen. Ik kwam dus goed beslagen ten ijs, en toch vond ik het eerste project waar ik aan mee mocht doen behoorlijk ingewikkeld. Maar om in zo’n grote groep mee te kunnen zingen, is een prachtige ervaring.

Ik kende niet één oratorium voor ik bij het koor kwam. Maar ik ben die muziek zo gaan waarderen, juist omdat je die van binnenuit leert kennen. Ik probeer altijd een biografie te lezen over de componist van wie we werk uitvoeren.

Ik ben de donderdag na het bewuste concert zelf ziek geworden. Flinke koorts, trillend op mijn benen. Veel geslapen, maar het vreemde was dat ik dagenlang geen gedachten in mijn hoofd had. Ook geen flarden muziek. Dat had ik nog nooit meegemaakt. En ja, ik ben wel een beetje bang geweest, omdat je al die verhalen om je heen hoorde.

De herdenking in het Amstelpark was supermooi. Alleen al om elkaar allemaal weer te zien. Eigenlijk mochten grote groepen nog niet bij elkaar komen, maar vanwege de bijzondere omstandigheden kon het. Het was mooi weer, het klopte voor ons.

Dat fragmenten van onze whatsappgesprekken op muziek zijn gezet voor de documentaire, vind ik heel bijzonder. Het was emotioneel om die te zingen. Als we straks met z’n allen de documentaire voor het eerst samen zien, zal dat een afsluiting zijn van een lange, donkere periode waaruit we toch weer opgekrabbeld zijn.”

Het Amsterdams Gemengd Koor zingt zondag om 19.30 uur in het Concertgebouw de Matthäus-Passion. De documentaire ‘Het dinsdagavondgevoel’ van Marlou van den Berge, en geproduceerd door Moondocs is te zien op 10 april in het In-Edit Filmfestival in de Melkweg, Amsterdam en bij Het Uur van de Wolf op 13 april om 22.25 uur op NPO2.

Lees ook:

Die ene Passion die wel doorging, met rampzalige gevolgen

Het Amsterdams Gemengd Koor zong op 8 maart Bachs Johannes-Passion in het Concertgebouw. Vijf dagen later moesten alle concertzalen sluiten. Voor het koor kwam die beslissing te laat. Zonder iets te vermoeden hadden al die zingende kelen het virus toen al binnen hun eigen gelederen verspreid. De gevolgen waren rampzalig.