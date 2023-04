Help het kind, werk aan zijn toekomst

Stop met klagen, zegt directeur van het Nederlands Jeugdinstituut Rutger Hageraats. En investeer in de toekomst van de jeugd, in plaats van de gaten te dichten met psychologen. ‘De druk moet ervan af.’



Investeer niet alleen in de jeugdzorg, maar vooral in een maatschappij die niet zoveel verwacht van kinderen, zegt Rutger Hageraats, bestuurder van het Nederlands Jeugdinstituut (NJi). Het kenniscentrum publiceert woensdag een essay over het signaal dat kinderen en jongeren afgeven (‘Ik gedij niet goed’) en hoe we daar, als samenleving, op zouden moeten reageren.

Het NJi werkte al langer aan het essay, en de publicatie ervan komt, zo lijkt het althans, niet op een toevallig moment: donderdag debatteert de Tweede Kamer over bezuinigingen in de jeugdzorg. Een kwestie waar veel partijen al jaren over in de clinch liggen. Het kabinet wil bezuinigen, gemeenten en hulporganisaties protesteren. Twee weken geleden zei staatssecretaris Maarten van Ooijen in het AD dat kinderen te snel naar de psycholoog gaan. De discussie verhardde: doen wij dan nutteloos werk, vroegen zorgmedewerkers zich af? Zegt de staatssecretaris dit omdat hij het meent , of heeft hij de bezuinigingen op de jeugdzorg die eraan komen in zijn achterhoofd?

Hageraats is bestuurder bij het kenniscentrum voor opgroeien en opvoeden, het NJi. Hij houdt zich in die rol al jaren bezig met de transformatie en decentralisatie van de jeugdhulp naar de gemeenten. Hij ondersteunt hen in die rol, helpt gemeenten met elkaar samenwerken en denkt mee over het contact tussen jeugdhulp en het onderwijs. Het NJi helpt ook ouders en instellingen.

“Ik hoop dat de politici in de Tweede Kamer over twee dingen praten morgen”, zegt Hageraats. “Allereerst over hoe de kwaliteit van de bestaande jeugdzorg verbeterd kan worden, vooral voor de kinderen die het echt nodig hebben. Daarnaast zou het goed zijn als ze het hebben over de uitspraak van de staatssecretaris. Dat ze het niet hebben over de klassieke beleidsoplossingen die al vele jaren niet blijken te werken maar over perspectief bieden aan onze jeugd. Wat kunnen wij, vanuit de politiek, doen om de jongste generatie een hoopvolle toekomst te bieden. Er is een ander gesprek nodig.”

In het essay zegt u dat ‘meer jeugdzorg geen passende reactie is’ op het toenemend aantal jongeren met mentale problemen. Betekent dat dat u het eens bent met staatssecretaris Van Ooijen, die zegt dat kinderen te snel naar een psycholoog gaan?

“Ja. In het essay zetten we alle resultaten van onderzoeken naar mentale problematiek bij jongeren en kinderen van de afgelopen jaren onder elkaar. Daaruit blijkt dat de oorzaken van de meeste problemen maatschappelijk zijn. Kinderen hebben last van prestatiedruk en ze moeten al zo vroeg nadenken over de toekomst. Daar komt de druk van de omgeving nog bij. Kinderen vergelijken hun succes met dat van anderen, ze moeten mooi zijn (één op de drie tieners geeft aan zichzelf dik te vinden, red.), goede cijfers halen, sporten, populair zijn, noem het maar op. Het lastige is dat als je faalt, je alleen jezelf de schuld kunt geven. Je moet zelf leren, anders blijf je zitten, zelf gezond eten en de verleiding van al dat lekkers uit de schappen van de supermarkt weerstaan, genoeg sporten, voldoende leuke dingen doen. Gaat dat niet, dan word je ongelukkig. En dan is er dus iets mis met je. Althans, zo lijkt het soms. Veel kinderen worden dan naar een psycholoog gestuurd. Dat bevestigt dat idee dat ze ‘niet gelukt’ zijn. Ik denk dat de individuele benadering niet werkt. We moeten de druk veranderen, niet de mensen.”

Hoe ziet u dat voor zich?

“Kinderen hebben hulp nodig, maar niet altijd van jeugdzorg. Die is te vaak alleen maar gaten aan het dichten. Dat werkt niet. De druk moet er vanaf. En ik denk dat we moeten beginnen met het samen doen. Dus jongeren, ouders en de mensen direct om hen heen de kans geven om met elkaar over hun problemen te praten. Jongeren geven vaak aan dat ze gehoord willen worden, dat ze dat het belangrijkste vinden, dus luister naar elkaar. Organiseer bijvoorbeeld groepsgesprekken voor kinderen die problemen hebben, in plaats van individuele therapie. Zorg voor erkenning, en vooral: herkenning. Zoek een vorm waarin kinderen te horen krijgen dat wat ze voelen niet raar is.

“Het onderwijs heeft daar een belangrijke rol in. Het zou goed zijn als een kind, als diens ouders in een scheiding liggen, naar een docent kan toestappen met de woorden: het gaat even niet. En dat de leraar de scholier dan kan ondersteunen door te praten, maar ook door een proefwerk of deadline uit te stellen. Sowieso zou het schoolsysteem minder gericht moeten zijn op presteren. Dat kan natuurlijk alleen als er wat gedaan wordt aan de grootte van de klassen, zodat leerkrachten de tijd krijgen om daadwerkelijk aandacht aan kinderen te geven.”

En dat kost geld.

“Geld dat nu in de jeugdzorg gestopt wordt zou op een andere manier besteed kunnen worden. Investeer in de basis. Dus in het onderwijs, in sportclubs, in manieren om met buurtbewoners in contact te komen. Natuurlijk kost dat ook geld, maar ik denk dat het op lange termijn goedkoper is. Daarbij gaat het niet alleen maar over beleid vanuit de politiek. Den Haag kan niet alles veranderen. Het is belangrijk dat we met elkaar in Nederland praten over onze denkwijzen en manier van doen. Ik hoop op ‘niet meer zoveel moeten’, maar ont-moeten. Als in elkaar ontmoeten, maar ook niet meer moeten.”

Dat is allemaal heel mooi, in theorie, maar u noemt in het essay ook problemen die niet zo makkelijk op te lossen zijn door alleen naar elkaar te luisteren. Bijvoorbeeld de kinderen die opgroeien in armoede en jongeren die te maken krijgen met huiselijk geweld.

“De overheid heeft de taak om oplossingen te vinden voor gezinnen die onder de armoedegrens leven. Zij moeten hulp krijgen. Ook hier kunnen families uit de buurt voor verlichting zorgen, er zijn bijvoorbeeld al mooie initiatieven zoals steungezinnen. Je kan een kind dat in een klein huis woont en daardoor geen goede plek heeft om huiswerk te maken na school uitnodigen, zodat hij of zij wel ruimte heeft.”

“Voor kinderen die echt in de problemen zitten, doordat ze bijvoorbeeld met huiselijk geweld te maken krijgen, moet jeugdhulp natuurlijk blijven bestaan. Wanneer je ouders in een vechtscheiding verwikkeld zijn, is een luisterend oor van een leraar soms niet meer genoeg. Dat geldt ook voor kinderen die last hebben van ernstige eetstoornissen, of moeten leren leven met autisme, dat staat buiten kijf.”

“Maar ik herhaal: in een welvarend land als Nederland loopt nu één op de zeven kinderen bij jeugdzorg. En toch blijven de mentale klachten onder jongeren alleen maar toenemen. Dat bewijst toch iets, dat bewijst toch dat de jeugdzorg alleen niet helpt, dat er een andere, maatschappelijke benadering nodig is?”

Er zou ook gesteld kunnen worden dat de jeugdzorg niet goed werkt omdat het systeem te versnipperd is, dat het geld niet naar de goede plekken gaat, dat als het een wel functionerend systeem zou zijn, kinderen ook daadwerkelijk geholpen zouden worden.”

“Ik vind het te zwart-wit om te zeggen dat ‘de jeugdzorg niet werkt’. Er zijn veel kinderen die wel geholpen worden door de jeugdzorg. Natuurlijk zijn er problemen. Iedereen roept steeds dat dat begonnen is sinds de decentralisatie van de jeugdzorg, maar dat klopt niet. De problemen binnen de zorg namen al toe voor de decentralisatie. Sindsdien is er steeds geld naar de jeugdzorg gegaan, maar het wordt maar niet opgelost.”

“Het zou goed zijn als de marktwerking wordt teruggedrongen, zodat er niet meer zoveel particuliere aanbieders zijn. Ik denk dat het nog beter zou gaan wanneer er minder druk op de zorgmedewerkers zou staan, wanneer ze niet meer álle kinderen hoeven helpen, maar alleen diegenen die het écht nodig hebben. En ja, medewerkers van de jeugdhulp horen het niet graag, maar dat kan goedkoper, wanneer het effectiever zou worden. Te vaak blijkt de inzet voor jongeren en ouders niet genoeg op te leveren. Daar moet iemand naar kijken. Steeds maar geld erin blijven pompen is niet de oplossing.”

“Eigenlijk moet ook de druk van de jeugdhulp af. Die komt door de wachtlijsten, maar ook door het frame. De jeugdzorg is in crisis, hoor je zo vaak. Niemand wordt daar beter van. De politiek praat zichzelf in de put. Er gebeuren ook heel veel mooie dingen in de jeugdzorg. Het is effectiever om te stoppen met klagen en na te denken over wat wij kunnen doen om het beter te maken voor de kinderen.”

Lees ook:

Niet voor iedere dip naar de psych. Zo wil Van Ooijen de jeugdzorg ontlasten

Jongeren met depressies, angsten of stress kunnen niet allemaal naar de overbelaste jeugdzorg, zegt staatssecretaris Van Ooijen (CU). Kinderen gaan hem nu te vaak naar een psycholoog.

Kind naar weerbaarheidstraining? Judoles kan al ook veel doen, vindt deze wethouder

De gemeente Den Haag wil dat de jeugdzorg anders wordt georganiseerd. En dat kan echt, zegt wethouder Hilbert Bredemeijer