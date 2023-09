Hang Youth treedt op bij de A12. ‘Hoe belandt klimaat niet op de albums van andere artiesten?’

Het protest van Extinction Rebellion krijgt zaterdag bezoek van punkband Hang Youth. Een telefoongesprek vooraf met de excentrieke, filosofische en soms verwarrende zanger Abel van Gijlswijk.

Hoe maak je een liedje over Shell? Bij de Amsterdamse neo-punkband Hang Youth ging het ongeveer als volgt. “We wilden een nummer maken over het bedrijf en gingen als research naar hun website toe”, vertelt zanger Abel van Gijlswijk. “De headerafbeelding die we zagen, was een foto van een zeehond.” Van Gijlswijk barst weer in lachen uit, nu hij dit vertelt. “Ik zei toen tegen Kaj (Bos, gitarist): nou dat valt allemaal mee. Shell is best een prima bedrijf, als ik de website mag geloven. Waarop hij zei: perfect, dat is een liedje.”

Het resultaat, Shell is een prima bedrijf (als ik de website mag geloven), was daarna snel opgenomen. Niet zo gek ook: het nummer duurt vijftig seconden. “Gratis geld, in de grond. Geen gezeik, lekker boren”, zingt Van Gijlswijk over een stuwende baslijn en ronkende drums. “Olievlek, dieren dood. Komt wel goed, niets aan het handje.” De naam van het liedje schreeuwt Van Gijlswijk tussen de coupletten, en hij is niet de enige. Duizenden uitzinnige fans roepen die leus bij concerten mee.

Hang Youth is een van de meest opvallende fenomenen in de Nederlandse muziek van dit moment. Zo’n ultrakort liedje over Shell kan een studentikoze uitspatting lijken, maar voor Hang Youth is dit de manier om hun maatschappijkritische boodschap aan de TikTok-generatie over te brengen. Het Shell-nummer werd meer dan een half miljoen keer gestreamd op Spotify, net zoals Je haat geen maandag, je haat kapitalisme, met twee minuut vijf seconden het langste nummer van de band. Belastingdienst – met de tekst ‘Ik snap wel dat het bestaat, maar het is gewoon kankerkrom geregeld’ – werd meer dan een miljoen keer geluisterd.

VPRO Tegenlicht portretteert Van Gijlswijk als anti-kapitalistische stem en gezicht van een nieuwe generatie. Zaterdag trekt de punkband naar de A12 in Den Haag als steun voor het Extinction Rebellion-protest.

Protestmuziek doet het goed, als je kijkt naar jullie populariteit, of die van Sophie Straat, met haar nummer over meer vrouwen in de Tweede Kamer. Wat verklaart dat succes? Zijn jullie fans boos?

“Ik zie ons niet zozeer als protestmuziek. Ik vind dat echt een walgelijk woord. Kijk. Het is gewoon muziek. Alleen: het gaat over dingen die nu in de wereld gebeuren, waar we nu mee bezig zijn, waar we nu tegenaan lopen met zijn allen. Het resoneert bij mensen omdat er ook echt iets moet veranderen in de wereld. Iedereen voelt dat en onze muziek sluit daarbij aan.”

Waarom vindt je protestmuziek een walgelijk woord? Jullie maken nummers als Leg de Zuidas in de as en Tata Steel, met teksten als: ‘er worden mensen vermoord in Velsen-Noord’.

“Ik snap wat je bedoelt. Maar door het in zo’n hokje te stoppen, mag het vaak niet meer bestaan als muziek-muziek. Het gaat gewoon over een wereldvisie. Hoe wij de wereld zien, net als in alle andere kunst. Onze liedjes zijn niet alleen tegen dingen maar ook voor dingen.”

Jullie liedjes klinken kritisch, maar met humor. In hoeverre is jullie muziek ook ironisch?

“Ik vind ironie een moeilijk woord. Het houdt soms in dat je iets niet serieus neemt. In dat Shell-nummer zit inderdaad een ironische toon waar ik niet trots op ben. Maar voor de meeste van onze nummers geldt dat het de ironie voorbij is, daarvan ben ik heilig overtuigd. Als een liedje grappig is, is dat zo omdat de situatie op aarde zo debiel is dat het grappig is. Wij benoemen het dan gewoon zonder het te proberen te dramatiseren of lichter te maken. We vertellen het gewoon op een hele uitgeklede manier.”

In een eerder interview met muzieksite 3voor12 twijfelde je lang bij de vraag waar je bang voor bent. Uiteindelijk zei je: de klimaatramp. Hoe sterk voel jij die angst?

“Ik vind die angst een moeilijke. Ergens ben ik ook gewoon niet bang. Ik heb hoop, maar ook het unheimische gevoel dat de klimaatramp zich gaat voltrekken. En ik vind dat we alles moeten doen om dat te voorkomen. Bijvoorbeeld door op de A12 te gaan liggen, weet ik het.”

“Ik heb laatst het boek How to blow up a pipeline gelezen, waarin de auteur zegt: misschien moeten er naast de vreedzame protesten ook gewelddadige protesten voor het klimaat komen, om de fucking machthebbers onder druk te zetten. Want ze voelen de druk niet, hé?”

“Kijk: de klimaatramp, die gaat wel of niet gebeuren. Maar pas echt eng zijn de mensen die dit laten gebeuren, tegen beter weten in. Uit eigen gewin of politiek belang. Die moeten gewoon even voelen dat we niet willen dat de fucking dijk doorbreekt en het water stijgt of alle dieren uitsterven of ecosystemen uitsterven. Die mensen moeten voelen dat niemand dat wil, want er zijn maar heel weinig mensen die er de vruchten van plukken. Een handjevol mensen, de elite als je het zo wil noemen, prima. Die moeten voelen dat wij niet willen wat zij doen.”

Zou je optreden bij een vernielingsactie van pijpleidingen of raffinaderijen?

“Ik weet niet of ze daar optredens bij nodig hebben, maar ik sta er voor open.”

Extinction Rebellion richt zich heel specifiek tegen fossiele subsidies. Is dat een leuk onderwerp voor een Hang Youth-nummer?

“Als ik een euro kreeg voor iedere keer dat iemand mij vroeg: ‘is dat een leuk onderwerp voor een Hang Youth-nummer?’, dan had ik geen nummers meer hoeven maken. Dan had ik me aangesloten bij de kapitalistische elite en me teruggetrokken op een tropisch eiland.”

Oftewel: zo werkt het schrijven van liedjes niet?

“Ja. Zo werkt het niet inderdaad.”

Hoe werkt het wel? Hoe belandt klimaat toch steeds op jullie albums en EP’s?

“Ik vraag me eerder af: hoe de fuck belandt het niet op andere mensen hun albums? Hoezo is het niet een soort van norm? Hoe kan je daar niet mee bezig zijn, weet je wel?”

Beeld Martijn Gijsbertsen

Jou wordt ook hypocrisie verweten. Je bent anti-kapitalistisch, maar houdt bijvoorbeeld wel van dure mode. Hoe reageer jij op die kritiek?

“Kapitalisme is een ideologie. Ik hang die ideologie heel bewust niet aan. Het probleem van het kapitalisme, volgens mij, is dat sommige mensen worden voorgetrokken en andere mensen uitgeknepen. Het probleem is niet per se dát er kleren worden gemaakt, maar dat er te veel kleren worden gemaakt door slavenarbeid. En dat een kleine groep daar de vruchten van plukt, terwijl anderen erdoor lijden en sterven. Dat is mis met kapitalisme.”

“Als ik iets koop van een ontwerper die tien van die dingen heeft gemaakt, dan wordt er niemand uitgeknepen, het is ook niet heel slecht voor het milieu. Als je geen mensen uitknijpt, wat is dan de kritiek? Kapitalisme is overal, dus je kan er niet aan ontsnappen. Ben ik hypocriet als ik huur betaal aan een huurbaas? Dan doe ik er namelijk ook aan mee, want dat is privaat eigendom van iemand, en ik hou dat in stand door geld te geven.”

“Als je echt aan kapitalisme wil ontsnappen, moet je gaan leven in een hutje op de hei zonder stroom, met een eigen moestuintje ofzo. Het kan, maar dan kan ik ook geen liedjes meer maken. Want die gitaren worden ook gemaakt door een of andere producent die waarschijnlijk ergens in Azië mensen uitknijpt. Je kan niet aan dat systeem ontsnappen.”

Merk je dat spanningsveld ook bij klimaat: tegen de klimaatcrisis willen opstaan maar soms ook in je gedrag klimaatonvriendeleijke dingen doen?

“Ja natuurlijk. Als mens wil je niet te veel verschillen van de mensen om je heen, want dan ben je niet gelukkig. Dat is gewoon Freud. Als je jezelf van alles gaat ontzeggen en de mensen om je heen blijven die dingen wel doen, dan word je fucking ongelukkig. Dat kan niet de bedoeling zijn. Het enige wat je kan doen is proberen mensen mee te krijgen in wat jij denkt dat het beste is voor de wereld.”

Zie jij een uitweg voor wat je beschrijft als ‘de klimaatramp’?

“Ik denk dat we elkaar met zijn allen zo gek moeten zien te krijgen dat we mensen met macht dusdanig onder druk zetten, dat zij gewoon echt iets gaan doen. Daar is dit A12-protest voor. Kijk naar de burgemeester van Den Haag, in wat voor rare bebouwde posities die zichzelf aan het werken is. En ook in de Tweede Kamer wordt erover gesproken, ze houden spoedberaden over deze shit. Goed! Lekker! Dat dat gebeurt, vind ik hoopvol.”

Lees ook:

De wetsovertredingen van Extinction Rebellion versterken juist onze democratie

De wetsovertredingen van Extinction Rebellion zijn een vorm van burgerlijke ongehoorzaamheid en daarmee essentieel voor de democratie, betoogt hoogleraar mathematische fysica Klaas Landsman.