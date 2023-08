Glenn Helberg: ‘Aanvaarden van de slavernijexcuses, ik ben er nog niet aan toe’

“Ik dacht dat ik met pensioen was”, zegt Glenn Helberg (1955). De Caribisch-Nederlandse psychiater oogt broos, maar achterover leunen doet hij niet. Zeker niet als het over de excuses gaat die de Nederlandse overheid heeft aangeboden voor de eeuwen slavernij.

Dat Nederland sorry zou zeggen voor het kolonialisme, het zag er lang niet naar uit. In 2000 twitterde Pim Fortuyn: “Zij die nu nog last hebben van het verleden van slavernij van verre voorvaderen, horen bij de psychiater thuis!” Een halve generatie verder heeft eerst de premier en later de koning die last onderkend. En zitten we bij de psychiater Helberg thuis.

Is de heling, na de excuses, al begonnen?

Helberg steekt een kaarsje aan en zwijgt even. “Met die excuses erkent Nederland het leed. Maar ik heb nog niet gehoord dat de excuses aangenomen zijn. Daar zijn we nog niet aan toe. Ik zeker niet.”

Volgens Helberg zijn excuses van de regering een wassen neus. “In de VN heeft de Derde Wereld gevraagd de schade die het Westen heeft aangericht, te vergoeden. Dat gaat om tientallen miljarden. De westerse landen, ook Nederland, hebben die resolutie verworpen, twee maanden voor de excuses werden uitgesproken. Nederland had hier een gidsland kunnen zijn, maar Rutte zegt: hier heb je 200 miljoen, doe het daar maar mee. Hij heeft een gebrek aan moreel besef.”

Rutte, zei Helberg eerder in Het Parool, hanteerde voor zijn excusestoespraak een koloniale trukendoos, met ‘woorden om de harten van de zwartjes te laten smelten’. Nu verwijt Helberg hem ook gebrek aan ‘menselijk, transgenerationeel besef’. “Hij weet niet dat wij verbonden zijn met mensen voor ons. Hij weet niet hoe pijn door wordt gegeven. Heeft hij totaal geen verstand van.”

Dat klinkt niet alsof de heling al kan beginnen.

“Nee. Laat ik naar het begin van het verhaal gaan. De Europeaan bracht zwarte mensen naar de zogenaamde Nieuwe Wereld. Ze zijn vernietigd, losgerukt uit hun familie, hun taal, hun religie, hun land. Daar word ik emotioneel van, omdat dit mijn voorouders zijn.

“Ze hebben de inheemsen van hun land beroofd, nota bene de mensen die altijd hun land en het klimaat willen eren. Nog steeds, met al hun verdriet, gaan ze door in hun overtuigingen dat we één zijn met de natuur, dat we daar niet boven staan.”

Helberg buigt zich voorover. Zijn stem verraadt woede.

”Christenen waren het die mensen van de ene kant naar de andere kant van de aarde verplaatsten en hun een nieuwe identiteit opdrongen. Met internaten, met adoptie, ze deden het overal! Want zij hebben de wijsheid, ze zeggen: wij zijn de uitverkorenen, jij bent primitief, vanaf nu heet je zó en dít is wat je gaat geloven.

“Dat zijn geen kleine zaken voor mij, het doet pijn! Bedenk dat ik Afrikaan ben, maar dat ik geen idee heb wie mijn voorouders zijn.”

Helberg tuurt voor zich uit. “Dat is een wond. Die voel ik.” Dan schiet hij plotseling in de lach. “Ik vind het fijn dat jullie zo rustig luisteren.”

Het lijkt alsof u dat verbaast.

“Ja, want meestal als zwarte mensen in emoties schieten is de reactie van witte mensen: doe niet zo opgewonden! Ik merk ineens hoe dit – die vraag naar heling, die wond – me raakt. Opeens voelde ik het. Die emoties komen ergens uit mijn lijf. M’n lijf draagt die dus met zich mee.”

In het lichaam ligt meer kennis opgeslagen, aldus Helberg. “Volgens de 16de-eeuwse denker John Locke en na hem de westerse filosofie kom je als een onbeschreven blad op aarde. Dat klopt niet, want als het wel zo zou zijn, kun je niet voelen wat er allemaal in je zit van voor je werd geboren. Dat merken ook veel adoptiekinderen die zijn opgegroeid in witte gezinnen. Van wie de overheid alle gegevens heeft gewist. Zelfs hun naam is veranderd. Hoe komt het dat ze pijn voelen? Als mensen worden afgesloten van hun voorouders, is dat een groot gegeven. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Het betekent dat je het heel lang kunt ontkennen, maar er komt een moment dat je het onder ogen moet zien, dat in je DNA iets zit opgeslagen dat vertelt: dit ben ik niet. En onze kinderen moeten weten wie ze zijn.”

Rituelen

In zijn boek Als ik luister (2021) bekritiseert Helberg het ‘neutrale’ westerse denken, ontdaan van spiritualiteit. “Het is niet zo dat iets niet bestaat omdat de westerse wereld zegt dat het niet bestaat.” Zijn spreekkamer is daarom allesbehalve neutraal ingericht. Verschillende religies zijn vertegenwoordigd, van islamitisch tot katholiek. Vanaf de muur kijkt een metershoge Boeddha op ons neer, op de grond liggen een schelp, steentjes en een veer van inheemsen, attributen voor het uitvoeren van rituelen die hij in zijn therapieën gebruikt.

Onze rituelen, zegt Helberg stellig, ‘moeten we overal gaan toepassen. Ik begin er mijn lezingen vaak mee, dan vraag ik mijn voorouders om aanwezig te zijn. Omdat ik iets in mensen wil raken. De ontkenning van emoties was een onderdeel van de kolonisatie. Emoties waren te veel.”

Dat is wat de Christelijke Encyclopaedie onder ‘neger’ vermeldde: ‘Eén trek overheerscht in de geestelijke habitus van den neger: de veranderlijkheid, de wispelturigheid (het gebrek aan nawerking); groot is hun emotionaliteit; gering hun activiteit; het intellectueel omvattingsvermogen is kleiner dan bij de blanken’. Kortom: opgewonden zonder diepgang, lui en dom.

Helberg lacht. “Precies! Schrijf dat op! En dat idee bestaat nog steeds. Onze kinderen worden agressief genoemd, emotioneel, lui en dom.”

Zelf hanteert hij daarom tijdens bijeenkomsten een aanpak die afwijkt van de Nederlandse vergaderroutine. “Nederlanders werken voor een bijeenkomst een agenda af, ik begin met een ritueel om ruimte te creëren voor emoties.”

Rutte hield zijn toespraak zonder religieuze verwijzingen. Willem-Alexander sprak excuses uit bij een wintiritueel. Werkt dat als balsem voor uw ziel?

“Dat ritueel was niet zijn, maar ons ritueel, hij was aanwezig bij onze herdenking. Met onze hogepriesteres. Het christendom, ook in de zwarte gemeenschap, heeft winti lang als afgoderij veroordeeld. Dat de koning optrad binnen het wintiritueel, betekent dat hij de Afrikaanse godsdienst erkent.

“Dat is fijn voor onze kinderen. Die dreigen nu vaak verloren te gaan, vallen vaak uit op school, belanden in de criminaliteit. Ze moeten weten waar ze vandaan komen en wie ze echt zijn.

Beeld Martijn Gijsbertsen

“Het is prachtig dat de koning om vergeving heeft gevraagd, daarmee legde hij de bodem voor wat hij noemde ‘heling, verzoening en herstel’. Wel jammer dat hij niet alle koninkrijkstalen heeft gesproken. Daarmee had hij voor meer verbinding gezorgd. Dit was te exclusief Surinaams.”

Haat in moedermelk

Voor Helberg is het helder: Nederland kent vrijheid, maar geen ruimte. Voor emoties, voor spiritualiteit. Voor zijn wie je bent. “Witte mensen hebben gedachten over zwarte mensen, die zijn hun ingefluisterd. Omdat we de koloniale geschiedenis niet echt erkennen, en we ons richten op geld maken, hebben we uit het oog verloren dat we oude gedachten en gevoelens hebben, die maken dat we baby’s met de moedermelk haat meegeven. Vooroordelen.

“Daardoor mag ik als zwart mens geen fout maken, want dat bevestigt het vooroordeel. Ik ben wel vrij, maar ik heb geen ruimte, door die oordelen over mij. Ik kan niet als mens gewoon zijn. Had ik die ruimte wel, dan zou ik gewoon een fout kunnen maken zonder dat het gelijk over mijn groep gaat.”

Helberg benadrukt dat hij ‘veel lieve witte mensen’ om zich heen heeft, maar hij heeft ook minder prettige ervaringen met het ‘witte systeem’ opgedaan. “Daardoor maak ik de keuze wanneer ik met witte mensen wil zijn en wanneer ik met gekleurde mensen wil zijn.”

Terug naar de excuses. Je kunt zeggen dat de Nederlandse overheid laat is met haar erkenning. Maar de Raad van Kerken ging al in 2013 door het stof. Is dat helend?

“Ik was zelf een christelijk kind, ik ging op m’n knietjes en bad voor iedereen. En toen zag ik wat het christendom dat ik beleed, toeliet. Dat kan toch niet? De kerken zijn net als elk ander instituut in het Westen schuldig. Punt. Niemand niet.

“Gelukkig waren er witte abolitionisten, ze zagen dat het systeem niet deugde. Ze werden genegeerd. Dat de kerken dat eerder erkenden dan de overheid, wat zegt dat? Wat is nou tien jaar? Dat is toch niet lang geleden? Niettemin, alles wat bijdraagt aan inzicht in de ziel van de instituties is meegenomen. Als het de waarneming scherpt: waar doe ik zelf mee aan die onderdrukking?”

Hoe kunnen media volgen of de beoogde heling tot stand komt?

“De media kunnen geen neutrale, objectieve rol pakken en zeggen: wij gaan kijken hoe dat gaat met die heling. Ik wil liever dat ze zichzelf gaan helen. Door naar zichzelf te kijken en te onderzoeken: waar zit ons superioriteitsgevoel? Hoe kunnen we van binnen dingen veranderen? Wat zijn mijn waarden? Hoe kijk ik naar anderen? Wat zijn mijn heilige huisjes? Zolang ik hier mensen in mijn spreekkamer krijg die overspannen zijn geraakt omdat ze op de redacties van alles hebben meegemaakt, valt er nog veel te helen in de media.”

Heeft u daar, als psychiater, nog een tip voor?

“Ja. Niet alleen voor de media trouwens, iederéén moet gaan voelen. Het grappige is dat de westerse wereld denkt dat ze heel erg veel voelt. Maar dat is een misverstand, de westerling heeft juist het denken, de ratio, als hoogste capaciteit aangewezen en al het andere minderwaardig verklaard. Als ik een westerse cliënt vraag: wat voel je? Dan krijg ik als antwoord: ‘ik denk dat....”

De erfenis van de slavernij afschudden, dat kan alleen wanneer het Westen op de sokkel van de ratio ook de emotie zet. Als de ziel voor gaat op het rationele, zegt Helberg. Hij houdt een lofzang op spiritualiteit. “Sinds mensenheugenis neemt dat een plaats in in ons leven. Hoe kunnen we mens worden als we beweren dat dat niet bestaat? Wat een brutaliteit! We moeten luisteren naar de boodschappen die van generatie op generatie zijn overgeleverd, over de omgang met elkaar, oude kennis over onze verhouding tot de natuur, die we ter harte moeten nemen. Dat is heling. Niet alleen voor de nazaten van slaafgemaakten, maar ook voor die van de slavenhouders. Ze zijn allemaal ontmenselijkt, de één door anderen, de ander door zichzelf. Laten we weer menselijk worden.”

