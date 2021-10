George Holliday (1960-2021) maakte de eerste schokkende video van politiegeweld – en Los Angeles stond in brand

Er was rumoer beneden op straat. En dus pakte George Holliday zijn camera en filmde hoe politieagenten Rodney King in elkaar sloegen.

Wie zou niet gaan filmen, denk je nu, denkend aan je eigen telefoon. Maar in 1991 had lang niet iedereen een camera. Dat Holliday er wel een had – een Sony HandyCam, eigenlijk een Valentijnscadeau voor zijn vrouw –hebben ze in Los Angeles geweten. Zijn opname overtuigde heel Amerika ervan dat een zwarte man, Rodney King, aangehouden na een vlucht in zijn auto, door een groep politiemensen bijna dood was geslagen. Heel Amerika, behalve de grotendeels witte jury die de agenten vrijsprak.

Holliday interesseerde zich niet voor politiek. In eerste instantie vond hij het zelfs vrij normaal dat de politie openlijk losging op iemand met wie ze kennelijk een appeltje te schillen hadden. Hij was opgegroeid in Argentinië, daar ging dat ook zo.

Hij was geboren in Canada, en vanwege het werk van zijn vader, een Brit die bij Shell werkte, had hij ook in Indonesië gewoond. Maar op zijn achttiende was hij geland in Los Angeles. Hij trouwde, werkte als loodgieter, bemoeide zich nergens mee.

Filmen voor de lol

Met die camera had hij plezier. Zeker in het begin neem je alles op wat los en vast zit, vertelde hij aan The New York Times. De dag voordat King in elkaar werd geslagen, was hij in een café aan de overkant gestuit op Arnold Schwarzenegger, die een scène draaide voor de film Terminator 2. De dag erna filmde hij een vriend die meedeed met de marathon van Los Angeles.

Maar die beukpartij die ook nog op zijn 8 mm videoband zat, liet hem toch niet los. Hij belde de politie om te vragen wat er was gebeurd en vertelde dat hij een opname had. Er was geen interesse. Toen ging hij met zijn verhaal naar tv-station KTLA. Dat wilde de band wel hebben. Tegen de tijd dat de politie van Los Angeles langskwam om film en camera in beslag te nemen, waren de beelden al wereldwijd te zien.

En er gebeurde, voor het eerst, wat later nog zo veel vaker zou gebeuren dankzij oplettende burgers met een telefoon. Bijvoorbeeld met Walter Scott, de man die je in 2015 in South Carolina neergeschoten zag worden alsof hij vluchtend wild was. En met George Floyd, van wie in 2020 de verstikking onder de knie van een agent in Minneapolis van seconde tot seconde te volgen was.

De vrijspraak van de agenten in 1992 maakte duidelijk dat er voor zwarten in de VS geen gerechtigheid was. “Gezien van buiten de rechtszaal is het moeilijk te begrijpen hoe je het oordeel kunt rijmen met de video”, zei president George H.W. Bush.

Zijn vrouw verliet hem

Zwarte Amerikanen lieten het niet bij afkeurend commentaar. In tal van Amerikaanse steden braken rellen uit. In Los Angeles gingen zwarten en latino’s zes dagen lang de straat op. Er vielen 63 doden en bijna 2400 mensen raakten gewond. Bij branden en plunderingen werd voor zo’n miljard dollar aan schade aangericht (in geld van nu bijna twee miljard).

Rodney King was Holliday dankbaar. Maar veel geluk bracht zijn rol als cameraman hem niet. Hij kreeg van klanten te horen dat het allemaal zijn schuld was. Hij werd bedreigd. Journalisten belegerden zijn huis. Zijn vrouw trok het niet en ging bij hem weg.

Uiteindelijk werd het weer rustig, maar het gebeuren bleef Holliday bezighouden. Aan de verspreiding van de beelden hield hij bijna niets over. Hij kreeg de camera terug van de politie, maar de originele band niet. Vorig jaar zette hij de camera te koop, minimumprijs 225.000 dollar. Of hij verkocht werd, is onduidelijk, maar zoveel heeft hij er zeker niet voor gekregen.

Dus bleef hij maar werken als loodgieter. Ongevaccineerd – volgens een vriend rekende hij erop dat hij het coronavirus zou oplopen en daarna immuun zou zijn. Het eerste gebeurde, aan het tweede kwam hij niet meer toe.

George Holliday werd geboren in juni 1960 in Canada en overleed op 19 september 2021 in Simi Valley, Californië.