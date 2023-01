Geopolitiek tussen de wijnranken: ‘Met Russische importeurs doe ik sowieso geen zaken’

Wijn is een van de belangrijkste exportproducten van Georgië. Lange tijd ging veel van die typisch Kaukasische natuurwijn naar Rusland, maar de afgelopen jaren richt de sector zich steeds meer op Europa. ‘Geen fles gaat naar Rusland. Ze hebben geen smaak’.

Hoe diep wijn met de Georgische ziel is vervlochten, blijkt wel wanneer Simoni Sesikasjvili over de drank spreekt. Staand tussen zijn vaten zelfgeproduceerde wijn onder een gammel afdakje in de tuin bij zijn huis even buiten het Georgische provinciestadje Telavi, rijgt hij de superlatieven en symboliek aaneen.

Vooral de zogeheten qvevri’s, de traditionele aardewerken en eivormige vaten die Georgische wijnmakers gebruiken voor de fermentatie, opslag en rijping van wijn onder de grond, zijn wat de vijftiger betreft een geschenk uit de hemel. “De qvevri is als een baarmoeder. Net als bij mensen zijn de vaten het begin van nieuw leven”.

En een leven zonder wijn, dat is überhaupt geen leven, vervolgt Sesikasjvili zijn filosofie. “Mensen die niet van wijn houden, moet je wantrouwen. Die kunnen nooit aardig zijn. Iemand die daarentegen goede wijn máákt, kan niet anders dan een betrouwbaar en goed mens zijn”, zegt hij, terwijl hij een vluchtige knipoog toewerpt en drie glazen inschenkt van de godendrank.

In de vochtige ruimte waar hij gasten in zijn wijnhuis ontvangt, liggen overal flessen met een dunne stoflaag op elkaar gestapeld. Wanneer hij spreekt, verlaten de woorden zijn mond als wolkjes waterdamp.

Voordat hij de glazen uitdeelt, waarschuwt hij dat het stevige wijn is. “Rond de 14 procent. Maar goed, wijn met een alcoholpercentage onder de 13 procent is ook gewoon sap.” Zonder verder op of om te kijken, giet hij de amberkleurige vloeistof in zijn keel. Spuugbakjes zoals die bij proeverijen in Europa vaak op tafel staan, zijn in de verste verte niet te bekennen. “Proef je dat?”, vraagt hij met glinsterende ogen. “Dit is geen product. Dit is een manier om je hart te openen, om zuivere liefde te voelen. Het zijn engelentranen.”

Uitgestippelde wijnroutes

De pure emotie werkt aanstekelijk en is niet zo gek. Als klein kind groeide Sesikasjvili op tussen de wijnranken van de Oost-Georgische regio Kacheti, waar ongeveer 70 procent van alle wijn in het land vandaan komt. Zeker in provinciehoofdstad Telavi, die in de met wijngaarden bezaaide Alazani Vallei ligt met ten noorden de eeuwig besneeuwde pieken van de Kaukasus en ten zuiden het Gombori-gebergte, draait het leven om wijn. Overal adverteren restaurants met de drank en het toerisme in het gebied draait vrijwel uitsluitend op wijnfanaten die hier een van de talloze uitgestippelde wijnroutes volgen op bezoek bij lokale producenten.

Een man roert de druiven in een groot keramisch vat in een wijnmakerij in Bolsini, bij de Georgische hoofdstad Tblisi. Beeld ANP / EPA

De regio verkeert dan ook in een soort permanente roes en zelfs de kinderen lijken bij vlagen als kleine Obelixjes over straat te zwalken, alsof ze bij hun geboorte in een vat met het lokale levenselixir zijn gevallen. Ook Sesikasjvili zelf dronk al op zijn zesde voor het eerst van het spul. Niet veel, maar gewoon om te proeven. “Wijn hoort simpelweg bij ons”, stelt hij. “We zijn er genetisch gezien ook voor gemaakt.” Al trekt de ouderdom ook bij hem een wissel op zijn tolerantie voor zijn grote liefde, meent hij. “Ik drink nu nog maar maximaal één liter wijn per dag. Een jaar of 25 geleden was dat soms veel meer.”

Maar uiteraard is zijn voorraad niet alleen voor hemzelf bedoeld, grapt hij. Van de vijf- tot tienduizend flessen die Sesikasjvili als kleinschalige producent jaarlijks produceert, verkoopt hij het gros aan winkels en restaurants in Georgië, maar ook een steeds groter gedeelte van zijn productie belandt via export in het buitenland. “Ik maak wijn voor mensen, niet voor het geld. En ik wil ook graag dat mensen buiten Georgië mijn wijn kunnen drinken.”

Al verscheept Sesikasjvili zijn wijn wel alleen naar westerse landen. “Ik doe sowieso geen zaken met Russische importeurs. In Rusland hebben ze geen respect voor kleinschalige wijnmakers, zoals ik.”

‘Russen willen halfzoete wijn en de andere goedkope zooi’

Het is een kanttekening die vrijwel alle kleine wijnmakers in en rondom Telavi maken, zo blijkt tijdens een tour langs tien verschillende wijnhuizen. In tegenstelling tot de industriële producenten die soms wel vijf à tien miljoen flessen per jaar exporteren en het gros daarvan naar Rusland uitvoeren, weigeren de kleine en kwalitatief betere wijnhuizen die vaak al generaties door dezelfde familie worden bestierd hun product naar het noorden te sturen.

Onder hen is ook Tamara Milorauli, die samen met haar broer zeven hectare met wijnranken bewerkt en jaarlijks zo’n 7000 flessen produceert die veelal bij de betere restaurants in Georgië belanden. “Ook exporteren we naar Italië, Tsjechië en Canada. Maar geen fles gaat naar Rusland”, zegt ze stellig. “Alleen de wijn van lage kwaliteit van de grote industriële wijnhuizen komt daar terecht. Dat is wat Russen van oudsher willen: de halfzoete wijn en de andere goedkope zooi. Het gaat bij hen altijd over kwantiteit boven kwaliteit. Ze hebben geen smaak.”

Beeld ANP / EPA

De afkeer van de Russische markt onder Georgische wijnmakers is weinig verrassend. Veel families die vaak al generaties lang wijn maken, kregen zo’n honderd jaar terug te maken met een Sovjetregime dat hun wijnvelden afpakte nadat de bolsjewieken in de jaren twintig van de vorige eeuw Georgië binnen waren gemarcheerd om het land in te lijven.

Aangezien privébezit verboden was in de socialistische heilstaat, moesten wijnboeren hun land afstaan en in opdracht van de staat produceren. Zo ook de familie van Simoni Sesikasjvili. “Vóór de Sovjetinvasie had mijn familie vijf hectare met wijnranken, nu heb ik als zevende generatie nog maar één hectare.”

Embargo op Georgische wijn

Maar de onteigeningen uit het Sovjetverleden zijn zeker niet de enige reden waarom veel wijnmakers Moskou wantrouwen. Ook in het recente verleden bewees het Kremlin zich een onbetrouwbare handelspartner. Zo kondigde Rusland in 2006 een embargo op Georgische wijn nadat de relaties tussen Moskou en Tbilisi waren verslechterd in navolging van de Rozenrevolutie die zich in 2003 in Georgië voltrok. Waarna de regering in de Georgische hoofdstad de blik van Rusland naar het Westen verlegde.

Het embargo dat tot 2013 van kracht bleef, bracht de geopolitiek tot tussen de wijnranken en veroorzaakte een aardverschuiving in de Georgische wijnsector. In 2005, één jaar voor de boycot, exporteerde Georgië nog 57 miljoen flessen wijn, waarvan 52 miljoen flessen naar Rusland gingen: ruim 91 procent. Twee jaar later voerde Tbilisi nog maar elf miljoen flessen uit en hadden wijnmakers grote moeite om van hun voorraad af te komen.

Maar tegelijkertijd was het Russische embargo een geluk bij een ongeluk, stelt George Piradasjvili. De 55-jarige wijnmaker zit in het weelderige hoofdgebouw van zijn wijnlandgoed, waar hij ook een restaurant en hotel uitbaat, in een zetel bij de open haard met achter zich een metershoge kast vol flessen van zijn eigen wijngaard. Zijn trui hangt losjes om zijn nek, op zijn neus draagt hij een rond brilmontuur en in zijn hand klemt hij een sigaar die als vergeten opbrandt tussen zijn vingers. “Ik ben erg blij dat de Russen in 2006 dat embargo afkondigden”, vertelt hij. “Daardoor openden zich nieuwe markten voor Georgische wijnmakers. Het ging opeens over kwaliteit en niet over kwantiteit. Het was een zegen.”

Kosmopolitische hipsters

Piradasjvili kan het weten. Hij begon zijn bedrijf onder de naam Château Mere in 2005. Destijds produceerde hij een kleine 700 flessen per jaar, maar door het Russische embargo een jaar later moest hij zich al vroeg noodgedwongen op een bredere markt oriënteren. “Inmiddels produceren we hier rond de 300.000 flessen per jaar en die gaan overal heen: van Australië tot aan Nederland en de VS. De markten waar we onze wijn kwijt kunnen zijn enorm divers, en dat hebben we te danken aan de Russische boycot.”

Dat de Georgische wijn in het Westen zo aanslaat, verbaast hem overigens niets. “We gebruiken traditiegetrouw weinig tot geen pesticiden en grijpen nauwelijks in tijdens het natuurlijk proces.”

Deze zogeheten ‘natuurwijn’ is zeker in Europa de laatste jaren aan een ongekende opmars bezig. Loop een gemiddelde wijnbar in een Europese hoofdstad binnen en het zit er vol met kosmopolitische hipsters die wijnen slurpen die zo biologisch en milieubewust mogelijk geproduceerd zijn.

Ook wijnmaker Milorauli herkent die trend: “Natuurwijn is hip in Europa en dus stijgt de vraag. Sinds 2013 staat de traditionele Georgische qvevri-wijn ook op de Unesco-lijst van immaterieel cultureel erfgoed. Ook dat draagt bij aan de populariteit van Georgische wijn.”

Sowieso trekken de authenticiteit en traditie veel liefhebbers naar het land. Voor zover bekend wordt er al 8000 jaar wijn gemaakt in Georgië, waarmee het land de geboortegrond van de drank is. Ook de minstens zo oude werkmethode waarbij wijnmakers gebruikmaken van de traditionele ondergrondse, kleien qvevri-vaten die de wijn op een constante temperatuur houden en beschermen tegen licht om de kwaliteit te garanderen, spreekt bij veel mensen tot de verbeelding. Tel daarbij op de honderden inheemse en relatief onbekende druivensoorten, zoals de rkatsiteli, saperavi en kisi, en het unieke bijna mythische karakter van de Georgische wijn is compleet.

‘Georgië is de wieg van de wijn’

Die legende omarmden ook de Georgische regering, toeristensector en wijnmakers de afgelopen jaren. Met dank aan een effectieve pr-strategie lokt de National Wine Agency, een overheidsinstantie die in 2014 het licht zag, met zinsneden als ‘Georgië is de wieg van de wijn’ inmiddels tienduizenden bezoekers per jaar naar Kacheti en andere wijnregio’s om het wijntoerisme én de wijnexport een impuls te geven.

En niet zonder succes. Door de explosieve groei van de sector wordt er inmiddels al gesproken van een heuse Georgische ‘wine boom’. Na kopererts, auto’s en ijzerlegeringen geldt wijn op dit moment als het belangrijkste exportproduct van Georgië.

De afgelopen jaren brak de wijnexport dan ook record op record. Zo voerde Georgië in 2021 in totaal 107 miljoen flessen uit naar 62 verschillende landen. Die grofweg 80 miljoen liter leverde volgens de National Wine Agency zo’n 250 miljoen euro op, een groei van grofweg 16 procent ten opzichte van 2020. Ter vergelijking: een eveneens relatief klein wijnland als Oostenrijk exporteerde in 2021 ruim 70 miljoen liter wijn ter waarde van een kleine 217 miljoen euro.

Een exportgroei naar Noorwegen van 1000 procent

Maar diversifiëring of niet, nadat Rusland de boycot in 2013 weer ophief, nam het land direct weer zijn plek in als belangrijkste afnemer van Georgische wijn. Hoewel Moskou inmiddels het laagste aandeel in de Georgische wijnmarkt heeft sinds het in 2006 de boycot afkondigde, is Rusland met 57 procent van de totale export nog altijd de grootste importeur van Georgische wijn. Zo gingen er in 2021 meer dan 62 miljoen flessen wijn naar Rusland.

Toch neemt het Russische aandeel in de Georgische wijnmarkt elk jaar meer af. Zeker nu de sector en regering zich realiseren dat de afhankelijkheid van Rusland verder omlaag moet, zodat Moskou Tbilisi niet opnieuw kan chanteren met een verwoestende boycot. Mede daarom nemen andere markten Ruslands plek steeds meer over. Zo steeg de export naar het Verenigd Koninkrijk in 2021 met dik 70 procent, nam de uitvoer naar China en de VS met respectievelijk 29 en 19 procent toe en groeide de export naar Noorwegen zelfs met meer dan 1000 procent. Ook het aantal wijnmakers steeg deze eeuw explosief: van zo’n tachtig in 2005 naar ruim 1100 dit jaar.

Het verbaast wijnmaker Tamara Milorauli helemaal niets. “We hebben in Georgië 525 inheemse druivensoorten en meer dan 55.000 hectare aan wijnvelden”, lepelt ze haar encyclopediekennis op. “Maar bovenal doen we dit al duizenden jaren. Wijn stroomt door ons bloed. De traditie en kennis gaat meer dan 8000 jaar terug. En zeg nou eerlijk, wie wil er nu geen wijn drinken van de mensen en de grond die haar hebben bedacht?”

Lees ook:

Zorgen bij Georgiërs over enorme toestroom Russische vluchtelingen. ‘Ze gedragen zich alsof het hun thuis is’

Tienduizenden Russen streken sinds het begin van de oorlog neer in Georgië. Maar de Georgiërs zelf weten zich maar moeilijk een houding te geven tegenover de nieuwkomers.