Gastvrije Sami Bar-on (1954-2022) liet zich niet zomaar wegjagen door antisemitisch geweld

Horecaondernemer Sami Bar-on had een groot hart. Het raakte hem diep toen zijn Israëlische restaurant in Amsterdam het doelwit werd van antisemitisch geweld, maar hij was strijdbaar en liet zich niet wegjagen.

Sami heeft veel aanloop, niet alleen van vaste klanten die koosjer willen eten, ook toeristen weten hem te vinden. Zijn shoarma en falafel, de Israëlische salades en dipjes zijn gewild, en natuurlijk zijn specialiteit lam uit de oven. Wat zijn restaurant HaCarmel ook geliefd maakt is de ongedwongen, bijna huiselijke sfeer. Sami is een gezelligheidsmens, sociaal en geïnteresseerd. Een gastheer die graag even aanschuift bij zijn gasten om een praatje te maken. Als het over hemzelf gaat, houdt hij zich op de vlakte, maar van de ander wil hij precies weten hoe het gaat en wat er speelt in de Amsterdamse Joodse gemeenschap.

Hij is slapend lid van deze gemeenschap, naar sjoel komt hij niet. Toch kent hij iedereen en iedereen kent hem, omdat hij bij joodse activiteiten en evenementen, zoals de nationale Jom Ha voetbaldag, van ’s ochtends tot ’s avonds de catering doet. Zelf gunt hij zich weinig vrije tijd, alleen met joodse feestdagen neemt hij vakantie en bezoekt hij zijn familie in Israël.

De familiebezoekjes aan het land waar hij is opgegroeid betekenen veel voor hem. Zijn liefde voor Israël is diepgeworteld. De grote vlag aan de gevel van zijn restaurant laat daar geen misverstand over bestaan. Tegelijkertijd heeft hij ook aan Nederland zijn hart verpand. Vooral in de hoofdstad voelt Sami zich thuis. Langzaamaan is hij steeds meer een Amsterdammer geworden en spreekt hij met een licht plat Amsterdams accent dat zelfs in zijn Hebreeuws doorklinkt. De beide culturen die hij belichaamt, versmelten met zijn van oorsprong Marokkaanse achtergrond.

Orthodoxe joden

De ouders van Sami zijn orthodoxe joden die aanvankelijk met hun twee oudste kinderen in Casablanca wonen. Vader Elihau, de jongste van veertien jongens, werkt er als in- en verkoper van textiel. Als diens broers kort na de oprichting van de staat Israël een voor een naar het nieuwe land emigreren, besluiten hij en zijn vrouw Rachel in 1954 hetzelfde te doen. Hun derde kind Sami is net geboren wanneer ze op de boot naar Marseille stappen. Vandaar reizen ze verder naar de familie die zich heeft gevestigd in Beër Sjeva, in het noordelijke gedeelte van de Negev-woestijn.

Jeugdfoto van Sami op zijn bar mitswa. Beeld Privéfoto

Elihau en Rachel gaan er ook wonen. Hij wordt hoofd van de telefoonmaatschappij in Zuid-Israël, zij begint een kruidenierswinkel. Iedereen in het gezin – er worden nog drie kinderen geboren – krijgt taken toebedeeld. Zo wordt Sami, die niet graag naar school gaat, ingeschakeld in de winkel. Hij is zijn moeders oogappel en mag alles van haar, zolang hij zijn werk serieus neemt. Zijn strenge vader is al niet gediend van geflierefluit. Het is een mentaliteit die Sami vormt: hij is iemand die altijd de mouwen opstroopt en veel van zichzelf eist.

Sami heeft plezier in koken en kan in diensttijd in de keuken werken. Als hij afzwaait neemt hij een tussenjaar en vindt een tijdelijk baantje in een restaurant in Eilat. Maar hij is in voor meer avontuur. Aangemoedigd door enthousiaste berichten van zijn oudere broer Victor die in Amsterdam woont, besluit hij hem achterna te gaan en in Nederland zijn geluk te beproeven.

Hier gaat hij zich Sami Bar-on noemen als hij merkt dat zijn officiële achternaam Buhbut (zeg: Boechboet) steevast wordt uitgesproken als Bubbut. Dankzij zijn werklust en sociale vaardigheden weet hij al gauw zijn weg te vinden, in eerste instantie geholpen door Victor. Via diens kennissenkring kan hij aan de slag bij een Israëliër die een shoarmatent heeft geopend – in de jaren zeventig een nieuw fenomeen.

Drie zoons

In een shoarmazaak in Alkmaar waar hij een paar jaar later werkt, ontmoet hij Marianne de Wit. Ze loopt er op een late zaterdagavond binnen voor een kop koffie nadat ze met een vriendin naar de bioscoop is geweest. Na de eerste kop biedt Sami haar een tweede gratis aan. Hij is charmant en de maandag erop gaat ze terug om hem nogmaals te zien, weer biedt hij haar koffie aan. Niet lang daarna krijgen ze een relatie.

Ze trouwen in 1983 en krijgen drie zoons: Jaron, David en Daniël. Baby Daniël is drie maanden als ze in 1989 naar Israël emigreren omdat Sami daar een betere toekomst voor zijn gezin verwacht. Hij opent een supermarkt in Beër Sjeva en maakt lange dagen tot ’s avonds laat. Alleen zaterdag houdt hij vrij om met z’n allen iets leuks te doen. De nieuwe start is geen succes, vooral omdat Marianne steeds meer heimwee heeft. Na drie jaar besluiten ze naar Alkmaar terug te keren.

Sami heeft er enige tijd een Winkel van Sinkel en wordt dan marktkoopman. Hij is gek op markten, ook later als hij geen kraam meer heeft struint hij ze in Amsterdam allemaal af. Hij verhuist naar die stad als Marianne en hij in 1996 uit elkaar gaan. De kinderen blijven bij hun moeder. Sami is platzak en moet weer bij nul beginnen. De eerste periode houdt hij zo weinig over dat hij de jongens, als ze bij hem zijn, alleen spaghetti, tonijn uit blik en tomatenpuree kan voorzetten. Niettemin weet hij er een feest van te maken.

Koosjere gerechten

Sami heeft veerkracht en ziet altijd mogelijkheden. In 1998 lukt het hem restaurant Jerusalem of Gold in Amsterdam te beginnen. Op de bovenverdiepingen van het gehuurde pand wonen krakers. Omdat zijn vader graag ziet dat hij tradities in ere houdt serveert hij alleen nog koosjere gerechten, samen met een compagnon die hij aantrekt. Na vier jaar houdt hij het echter voor gezien: hij vreest dat ze er op een dag uitgezet worden en laat zich door zijn compagnon uitkopen.

In zijn restaurant Ha-Carmel. Beeld Privéfoto

Het geld investeert hij zijn nieuwe restaurant HaCarmel. Dat bouwval aan de Amstelveenseweg knapt hij met een klusvriend overdag op en om de kosten te dekken ontvangt hij na vier uur ’s middags klanten. Al gauw heeft hij personeel nodig. David en Daniël helpen op zaterdagavond in de bediening en verdienen zo een zakcentje. Na een aantal jaren komt ook Nina Kirova er werken. Sami en zij worden verliefd en krijgen een zeer intense relatie: ze gaan samenwonen en zijn voortaan 24 uur per dag samen.

Hij heeft zijn draai gevonden, HaCarmel is zijn tweede thuis. Maar van meet af aan wordt hem het leven als horecaondernemer zuur gemaakt: ’s ochtends moet hij vaak eerst met een sopje zijn bespuugde en besmeurde ramen schoonwassen. Hij krijgt te maken met pesterijen, bedreigingen, vernielingen – uit haat tegen Joden en Israël. Sami – die zijn kinderen altijd voorhoudt nooit bang te zijn en je niet kleiner te voelen dan een ander – laat zich niet intimideren. Geregeld zet hij de achtervolging in als iemand er weer eens met zijn vlag vandoor gaat.

De incidenten worden ernstiger. Een Syriër die het restaurant tweemaal belaagt, slaat in 2017 de ramen in. Ongewild is Sami het middelpunt van media-aandacht. Met David en Daniël, en met juridische bijstand van jurist Victor Loonstein en zijn vader advocaat Herman Loonstein, voert hij rechtszaak na rechtszaak. Hij zit altijd in de zaal, wil exact weten wat er gebeurt en corrigeert de tolk die het Arabisch van de Syriër niet correct vertaalt.

Een pak rammel

Mocht zijn belager zijn restaurant nog eens aanvallen, dan zal hij hem een pak rammel geven, laat hij de politie weten die komt informeren hoe het met hem gaat. Als hij wordt gewaarschuwd zich gedeisd te houden, antwoordt hij: “Als u mij oppakt, dan geen shoarma meer voor u.” Het typeert de stoere Sami, maar in loop der jaren kruipt de stress toch onder zijn huid.

Ook corona stelt hem op de proef. Twee jaar lang heeft hij nauwelijks inkomen, zijn spaarcenten raken op. Het thuiszitten valt hem zwaar en hij is blij als hij eindelijk weer open kan. Begin maart, hij is even bij familie in Israël, blijkt hij zelf corona te hebben en mag hij niet terugreizen. Twee dagen later wordt hij getroffen door een herseninfarct en overlijdt na aankomst in het ziekenhuis.

Dat hij geliefd was blijkt tijdens de drukbezochte herdenking in HaCarmel, waar onder anderen burgemeester Halsema en minister van justitie Yeşilgöz een kaarsje aansteken. David en Daniël besluiten samen met Sami’s vriendin Nina het restaurant voort te zetten. In de geest van hun vader die veel mensen en stichtingen hielp, hebben ze een crowdfunding opgezet om goede doelen in Israël te steunen.

Sami Bar-on werd geboren op 13 september 1954 in Casablanca, Marokko en overleed op 9 maart 2022 in Beër Sjeva, Israël.