Fotograaf Eddy van Wessel over de oorlog in Oekraïne: ‘Dit wordt een steeds vuilere loopgravenoorlog’

Fotograaf Eddy van Wessel reisde naar het front in het oosten van Oekraïne. Hij ontmoette de mannen van de Azov-brigade en stond in de loopgraven naast Bachmoet.

De sfeer in Oekraïne is anders dan vorig jaar. Dat voelt fotograaf Eddy van Wessel als hij door de straten van Kiev of Lviv wandelt. Mensen lijken minder angstig, gaan uit eten, maken uitstapjes naar het strand, moeders spelen met hun kinderen op straat. “De mensen staan niet meer de hele dag op scherp”, zegt Van Wessel.

Dat is één kant van het verhaal. Want zodra je richting het oosten trekt, richting de frontlijn, verandert de stemming. De fotograaf verbleef vier weken lang in oorlogsgebied, hij ontmoette daar militair Roman en hij reisde korte tijd mee met de Azov-brigade – voortgekomen uit de beruchte militie die zich wekenlang verzette tegen de inname van de stad Marioepol door de Russen.

Leden van de Azov-brigade voeren een aanval uit in de buurt van Bachmoet. De locatie is alleen bereikbaar te voet of met een snelle quad bike, vanwege het gevaar van Russische drones. Beeld Eddy van Wessel

Russische krijgsgevangenen worden bij Bachmoet bijeen gebracht voor ondervraging. Daarna verdwijnen ze in een gevangenis, in afwachting van een gevangenenruil. Beeld Eddy van Wessel

‘Overal liggen mijnen, uitstappen onderweg is levensgevaarlijk’

Het zijn naast de kapotgeschoten huizen kleine dingen waaraan je merkt dat de oorlog behoort tot de dagelijkse realiteit. “Bij benzinestations staan zandzakken en naast de huizen zie je generatoren. Mensen zijn behoedzamer dan de Oekraïners die in het westen wonen. Ze checken hoe de wind staat in geval van een nucleaire ramp en ze bedenken keer op keer hoe ze kunnen wegkomen als er een bom inslaat.”

Van Wessel maakte de gevechten van dichtbij mee. Hij volgde de vorderingen van het Oekraïense leger op de voet en zag hoe vuil de oorlog wordt gevoerd – aan beide kanten. “Het is een loopgravenoorlog, de Russen hebben zich volledig ingegraven. Overal liggen mijnen. Uitstappen onderweg is levensgevaarlijk.”

Langs de kant van de weg zag Van Wessel lichamen liggen, soms volledig bedekt door struiken. “Die zijn meestal Russisch, de Oekraïners houden hun verliezen verborgen.” Ook ontmoette de fotograaf Oekraïense militairen die vrachtwagens vol Russische lichamen vervoerden. “Ze halen die lichamen actief op en ruilen die tegen Oekraïense doden. Het is de enige manier om de slachtoffers te begraven.”

De haat tegen alles wat Russisch is, zit diep

De oorlog wordt wreder, valt Van Wessel op en dat is niet alleen te wijten aan de Russen. “Russische én Oekraïense militairen doden elkaar op brute wijze.” De haat tegen alles wat Russisch is, zit diep, merkt Van Wessel. “Laatst was er een incident in Lviv. Daar draaiden mensen Russische muziek in de auto. De bestuurder werd mishandeld door een stel Oekraïners. Je zou verwachten dat je daar straf voor krijgt. Maar in plaats daarvan werd de bestuurder van de auto opgepakt.”

Dat sentiment zegt veel over de fase waar de oorlog in is beland. Maar het zegt ook iets over de Oekraïense propaganda. “Dit is een informatieoorlog. Oekraïne regisseert die zorgvuldig. Er zijn collega’s die niet meer naar Oekraïne gaan omdat ze de controle vanuit de Oekraïense overheid verstikkend vinden.”

Roman leeft al een jaar lang bijna onafgebroken aan het front. Zijn 1-jarge zoon heeft hij pas één keer gezien. Beeld Eddy van Wessel

Militair Roman is vergroeid met de oorlog

Zo ver gaat Van Wessel niet. Bovendien weet hij opvallend vaak door te dringen tot het hart van de oorlog. Hij trok een tijd op met Roman – bijnaam ‘Canada’, omdat hij aan het begin van de oorlog uit dat land terug migreerde naar Oekraïne – een religieuze man met een zoon van 1 jaar. “Hij heeft zijn zoon slechts één keer gezien.” Roman is vergroeid met de oorlog, hij maakt deel uit van een militie die constant vecht aan het front. “Het geloof geeft hem steun en hij deinst nergens voor terug. Het blijft telkens de vraag of hij levend terugkeert van het front, maar angst voor de dood kent hij niet.”

De mannen van de Azov-brigade hebben een zelfde soort instelling. Van Wessel vergezelde hen en stond in de loopgraven rond Bachmoet. “Deze oorlog is niet alleen geavanceerd. De meeste mensen gaan dood in loopgraven. En neem de commandoposten van de Azov-brigade. Die bevinden zich in oude boomstamhutten onder de grond. Vanaf die locatie houden ze de loopgraven goed in de gaten en geven ze aanwijzingen.”

In Kramatorsk wordt gezocht naar overlevenden, na de raketaanval op een pizzeria in juni. Beeld Eddy van Wessel

De begrafenis van een 14-jarige tweeling die omkwam bij die raketaanval in Kramatorsk. Beeld Eddy van Wessel

‘Bij de begrafenis kon de moeder letterlijk niet op haar benen staan’

De impact van die vuile oorlogsvoering zie je overal, zegt Van Wessel. Hij bezocht Kramatorsk waar een pizzeria volledig plat werd gebombardeerd. Achter zo’n verwoesting gaat veel menselijk leed schuil. De fotograaf was bij een begrafenis aanwezig van een tweeling van veertien jaar oud die bij het bombardement om het leven was gekomen.

“Het is een hartverscheurend verhaal”, zegt Van Wessel. “Deze meisjes woonden met hun moeder buiten de stad, ze waren gevlucht. Maar de moeder werkte nog in het ziekenhuis van Kramatorsk. De twee meisjes bezochten hun moeder en besloten na die tijd even wat te eten in de pizzeria. Dat werd hen fataal. De begrafenis was dramatisch. De moeder van de meisjes kon letterlijk niet meer op haar benen staan.”

Bij een medische post worden soldaten binnengebracht, rechtstreeks van het front. De meesten hebben granaatscherven in hun lijf en een hersenschudding door de explosies. Beeld Eddy van Wessel

Met een oude Skoda rijdt fotojournalist Eddy van Wessel een paar keer per jaar naar het frontgebied in Oekraïne. Daar legt hij de mensen en de verschrikkingen achter de oorlog vast. Vrijdag won hij voor de vierde keer de Zilveren Camera voor zijn werk. Hij is de eerste fotograaf die vier keer de prijs wint.