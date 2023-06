‘El Niño kan wereldwijd temperatuur tot recordhoogte opstuwen’

Oceanograaf Femke de Jong wil die ene vraag – voor velen de hamvraag – liefst meteen maar beantwoorden. “Nee, het weer in Nederland ondervindt op zijn best heel kleine effecten van een omslag van La Niña naar El Niño.” Om daar direct aan toe te voegen: “De impact op het weer elders, boven grote delen van de aarde, kan ons uiteindelijk in een geglobaliseerde wereld wel degelijk allemaal raken, via voedselprijzen of vluchtelingenstromen.”

Door die grote impact kijken meteorologen en oceanografen met extra belangstelling naar de temperatuurgrafiekjes van de Stille Oceaan. Voor de kust van Peru is een klein rood vlekje de afgelopen weken uitgegroeid tot een steeds langere pluim. Volgens de weerkundigen van het Amerikaanse NOAA is er inmiddels officieel sprake vaneen Niño: een periode met bovengemiddelde temperaturen in de Stille Oceaan. De kans dat die periode aan zal houden tot minimaal in december schat de NOAA op 90 procent.

Opwarming oceaan heeft veel impact

Ook al gaan we het verschil tussen Niño en Niña hier misschien niet meteen voelen, de impact van zo’n fenomeen moet je toch niet onderschatten, zegt oceanograaf De Jong, die namens het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (Nioz) de stromingen in oceanen onderzoekt. Sowieso hebben de oceanen een veel grotere rol in het aardse klimaat dan velen zich realiseren, stelt zij.

“Dat komt door de basale natuurkundige wetten: een liter water kan nou eenmaal veel meer energie opslaan dan een liter lucht. Mensen zijn geneigd vooral naar de temperatuur van de atmosfeer te kijken, maar alleen al in de bovenste twee meter van al het oceaanwater op aarde, zit net zo veel energie opgeslagen als in de hele atmosfeer. Of anders gezegd: van alle warmte verdwijnt 89 procent in het water, 6 procent in het land en ook nog een procent of 4 in de ijskappen. Slechts 1 procent zit in de warmte die wij voelen, in de lucht.”

Door die enorme hoeveelheid energie in het water heeft een opwarming van meer dan twee graden aan het oppervlak van de Stille Oceaan door El Niño ook een groot effect, legt De Jong uit. “De hoogste gemiddelde wereldwijde temperatuur die tot nu toe is gemeten, was in 2020 en tijdens de vorige Niño-periode, in 2016. Als er nu weer een Niño aankomt, is de verwachting van de meteorologen dat dat record – mede dankzij de klimaatverandering – gebroken gaat worden.”

Stijging zeespiegel nog sneller

Die gemiddelde opwarming zal wél over de hele wereld gevoeld gaan worden, zegt de onderzoekster. “De ijskappen en de gletsjers krimpen nu al voortdurend en ook door de uitzetting van water dat iets warmer wordt, stijgt de zeespiegel. Dat wordt in zo’n warme periode mogelijk wat versneld.”

Het is dat het allemaal zo ingrijpend kan zijn, anders zou het de wetenschapper De Jong vooral op het puntje van haar bureaustoel brengen, geeft ze toe. “Vanuit mijn natuurkundige opleiding is dit natuurlijk allemaal razend interessant. Maar tegelijk kan je als burger niet anders dan je hier zorgen over maken. De afwisseling van El Niño en La Niña heeft waarschijnlijk niets met de door de mens veroorzaakte klimaatverandering te maken. Maar als je het een bij het ander optelt, dan zouden we de komende jaren weleens een extreem voorproefje kunnen krijgen van het weer van de nabije toekomst.”

Zelf doet De Jong vooral onderzoek aan de stromingen in de Atlantische Oceaan. “Daar heb je niet echt een Niño of Niña. Voor de kust van West-Afrika is een klein gebiedje waar je met wat goede wil een vergelijkbaar fenomeen kan zien, met opwelling van koel water uit het diepst van de oceaan. Maar verder is de Atlantische Oceaan veel te klein in vergelijking met de Stille Oceaan, om zulke gigantische fenomenen als El Niño te kunnen veroorzaken.”

Alle Europese zeeën zijn opgewarmd

Ondertussen worden ook in die ‘kleine’ Atlantische Oceaan records gebroken, benadrukt De Jong. “De tropische en noordoostelijke Atlantische Oceaan zijn extreem warm en alle Europese zeeën zijn opgewarmd!”

De focus van haar eigen onderzoek ligt op de Noord-Atlantische golfstroom, die warm water uit tropische regio’s naar het noorden brengt om in de buurt van Groenland af te koelen, naar de bodem te zakken en weer naar het zuiden te stromen. Soms wordt dat voorgesteld als een soort lopende band die warmte aanvoert naar Zuid- en West-Europa. Door extra smelt van de Groenlandse ijskap, door het veranderende klimaat, komt er meer, relatief licht, zoet water op de oceaan te liggen, waardoor die lopende band vertraagd zou worden. Er zou dan uiteindelijk minder warmte naar onze streken worden aangevoerd.

De Jong: “Helaas grijpen sommigen dat fenomeen aan om te denken dat het allemaal wel los zal lopen met de klimaatverandering in Europa. Maar uit ons onderzoek blijkt dat het allemaal behoorlijk veel genuanceerder ligt. Het is niet één simpele lopende band die sneller of trager kan stromen. Het is een enorm complex samenspel van stroming, temperatuur en zoutgehalte. Dat de stroming gaat afnemen is helder, maar hoeveel precies en waar, dat is nog onduidelijk.”

Er zijn belangrijkere zaken dan of er nog een Elfstedentocht komt

De onderzoekster geeft toe dat ze af en toe behoorlijk worstelt met de complexiteit van die boodschap. “Soms lijkt het of mensen alleen willen horen of er nog een Elfstedentocht gaat komen en of het hier een beetje lekkere zomers zullen worden. De werkelijkheid is niet alleen veel complexer, maar potentieel ook ingrijpender. Door de onvoorstelbare hoeveelheid energie die in de oceanen opgeslagen zit, zijn de effecten van zoiets als een Niño of een veranderende stroming in de Atlantische Oceaan ook heel groot.

“Een fiets die van een helling afrolt, kan je nog wel een corrigerend duwtje geven in een gewenste richting, maar als een vrachtwagen eenmaal een verkeerde kant op rolt, dan doe je daar niet zo snel meer wat aan. De energie in de oceanen moet je zien als die vrachtwagen. Als die op een gegeven moment voor bijvoorbeeld heel veel extra neerslag gaat zorgen, door extra verdamping, en al dat water kan niet meer zo snel ergens heen omdat het wordt tegengehouden door een stijgende zeespiegel, dan gaan ook wij dat zeker merken. Maar als wetenschapper heb ik te maken met statistiek en dus met onzekerheden. En helaas willen veel mensen dat verhaal liever niet horen.”

Het kerstkindje en zijn zusje El Niño is een weerfenomeen boven de Stille Oceaan. Door afnemende oostenwind boven de evenaar, en soms zelfs een westenwind, wordt er minder water voor de kust van Peru naar het westen geblazen. Daardoor komt er ook minder koel water uit het diepst van de oceaan omhoog en warmt het water aan het oppervlak flink op; soms met gemiddeld meer dan twee graden. In een sterk Niño-jaar is het water tot halverwege de Stille Oceaan rond de evenaar opgewarmd. De naam El Niño komt van het kerstkindje, omdat dit fenomeen doorgaans het sterkst is in december. La Niña is het zusje van het kerstkindje, dat juist extra sterke oostenwind meebrengt. Daardoor is er een sterke opwelling van koel water voor de kust van Zuid-Amerika en is de Stille Oceaan rond de evenaar een flink stuk kouder. De NOAA – ‘het Amerikaanse KNMI’ – houdt sinds 1950 een Niño-index bij, met de gemiddelde oppervlaktetemperaturen van de Stille Oceaan rond de evenaar, halverwege Peru en Australië. De grafieken laten zien dat de pieken in de temperaturen gaandeweg steeds wat hoger worden en dat we de afgelopen jaren juist een koele periode achter de rug hebben.

