Een praatje, wodka-jus en een potje Scrabble. Anneke (1934-2022) was voor de studenten van Catena een soort oma

Anneke was niet alleen de buurvrouw die tegenover de Catena-sociëteit woonde, ze was daarnaast al 47 jaar lid van de Leidse studentenvereniging. En dat terwijl ze nooit gestudeerd had. Ze hoorde er zo bij dat in elk nieuw verenigingsbestuur een contactpersoon met Anneke werd aangesteld. Zeker in de laatste jaren was dat prettig, omdat het oudste lid begon te kwakkelen. De studenten deden boodschappen en gingen langs als ‘An’, zoals ze door hen werd genoemd, zich lichamelijk niet lekker voelde. Of als ze naar de bar belde omdat ze bang was, bang om dood te gaan. Dan kwam er even iemand bij haar zitten en kon ze weer lachen. Door de zorg van haar jeugdige medeleden was er minder thuiszorg nodig en kon Anneke langer zelfstandig blijven wonen.

De zorg ging beide kanten op, jarenlang was An steun en toeverlaat van meerdere generaties studenten. ‘Het terras van An’ was een begrip. Het witte tuinmeubilair met kussens dat zij voor haar huisje in de Kolfmakersteeg schikte was vaak bevolkt door jonge Catenianen. Zij konden terecht voor een luisterend oor, een biertje of Irish coffee, een potje Scrabble of klaverjassen. An won meestal. Met een stapel woordenboeken in de boekenkast had ze zichzelf door de jaren heen met kruiswoordpuzzels, cryptogrammen, scrabble en taalquizzen tot taalvirtuoos geschoold.

Honderden verhalen over liefdesverdriet of andere problemen van studenten hoorde ze aan. Soms plaatste ze een relativerende opmerking, maar nooit bagatelliseerde ze. ‘Afschuwelijke muziek’, kon ze zeggen over iemands smaak voor electronic dance, maar ze vond de passie die erbij hoorde fantastisch.

Als vlinder of engel op themafeesten

Wanneer een student de laatste trein had gemist of tijdelijk geen plek had om te slapen, maakte Anneke een plekje vrij in haar woning, die vol stond met herinneringen en snuisterijen. En veel vlinders, want daar hield ze van. Niet te vergeten; haar kast vol verkleedkleren. Want als er een themafeest was bij Catena, kwam ze graag uitgedost aan. Door de jaren heen was ze Cruella de Vil, Playboy-bunny, vlinder en engel. Jarenlang werd er op zondag bij haar thuis geklaverjast met een clubje oud-studenten.

Het leven moet gevierd worden, vond An. En voor haar hoorde daar een sigaretje bij en een glas wodka-jus. ‘Gerookt vlees vergaat niet en ik sta op sterk water’, riep ze over haar levensstijl. Dikwijls stak Anneke na middernacht nog over naar het Catena-pand voor een praatje aan de bar met studenten. Dat deed ze als er niets meer op tv was. ‘Ik kijk graag naar detectives en politieseries. Des te meer moorden, des te beter’, vertelde ze jaren geleden aan het Leidse universiteitsblad Mare. Niet zelden vertrok ze dan pas om vier uur weer naar haar huisje aan de overkant.

Anneke (links met bril) in 1976

Dat Anneke als niet-student op haar 39ste lid werd van Catena had een romantische achtergrond. Met haar toenmalige echtgenoot, die garagehouder was, bezocht ze in de zeventiger jaren van de vorige eeuw bijeenkomsten van de Nederlandse Vereniging voor Seksuele Hervorming die plaatsvonden in het pand van Catena. Het huwelijk haperde al langer. In die tijd ontmoette ze de toenmalige Catena-voorzitter Adriaan, een romantische geschiedenisstudent, bijna twintig jaar jonger dan zijzelf en twee koppen groter. ‘Adriaan houdt van geschiedenis’, grapte Anneke vaak, ‘daarom valt hij op mij.’

Rode kool met draadjesvlees

Er volgde een scheiding met haar eerste man, met wie zij een zoon en twee dochters had. Na jaren samenwonen trouwden zij en Adriaan. Anneke was net als haar geliefde zeer actief in de studentenvereniging. Haar eerste maaltijd voor de studenten – rode kool met draadjesvlees – luidde het ontstaan van de Catena-mensa in. Door haar inzet en onmisbaarheid zorgde Adriaan ervoor dat Anneke als niet-student lid kon worden van de Leidse studentenvereniging en dat is ze altijd gebleven.

Anneke met vlinderblouse en verkleedhoed in 2022.

‘Dat is geen oude vrouw aan de bar, zij is één van ons’, was vaak een van de eerste dingen die nieuwe leden van de vereniging meekregen. In het rookhok leerden ze haar al snel beter kennen. Anneke vertelde over haar Adriaan, de liefde van haar leven, die na zijn studie bij het archief was gaan werken en in 1994 veel te jong overleed aan longkanker. Over de eerste mensa-maaltijd die zij kookte en hoe ze bij Catena voor sinterklaas had gespeeld. Sporadisch verhaalde An over haar jeugd in Den Haag, waar ze opgroeide met haar vader, die trambestuurder was en alles met zijn handen kon maken, haar lieve, sterke moeder en haar oudere broer. En dat ze als kind dol was op kunstschaatsen.

Niet moeilijk doen, het gewoon gezellig maken

Anneke, die als jonge vrouw was opgeleid tot secretaresse, enige tijd op kantoor had gewerkt en later in de garage van haar eerste man, stond niet lang stil bij het verleden. Liever richtte ze zich op het hier en nu. Niet moeilijk doen, het gewoon gezellig maken, was haar motto. Ze had daarbij haar grenzen. Wanneer Anneke merkte dat er onder studenten werd gepest of gediscrimineerd werd ze furieus en was het afgelopen met haar loyaliteit. En als er leden waren die voorstelden bij Catena een studentenontgroening in te voeren, dan kwam ze fel uit de hoek: ‘Je ontgroent jezelf maar. Je hoeft toch niet door een hoepel te springen om er bij te horen?’

Geestelijk en lichamelijk ging Anneke achteruit. Begin 2019 moest ze haar huisje verruilen voor het verzorgingshuis. Voor de studenten was het slikken, zo’n stille steeg en lege plek aan de bar. Anneke leefde even op door de professionele verzorging, maar echt leuk werd haar leven niet meer, ook door de coronaperiodes waardoor studenten en haar kinderen niet bij haar langs konden komen. Helemaal verdwenen was haar levenslust niet. Als An een gekke hoed op kon zetten, begonnen haar ogen als altijd te twinkelen.

Anneke Knaap werd geboren op 20 januari 1934 in Den Haag en overleed op 20 juni 2022 in Leiden.