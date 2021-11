Een dun coalitieakkoord: handig pionierswerk of recept voor ellende?

VVD, D66, CDA en ChristenUnie schreven in 2017 nog geschiedenis met het dikste regeerakkoord ooit. Nu willen ze als experiment een dun akkoord schrijven, om de Tweede Kamer meer invloed te geven.

Dit experiment is een beetje ‘pionieren’, erkende Johan Remkes tijdens de laatste persconferentie. Zijn collega-informateur Wouter Koolmees, vond het allemaal “best spannend, want met zo’n nieuwe werkwijze hebben we niet zoveel ervaring”. De minister van sociale zaken werkte jarenlang zelf met een regeerakkoord van zeventig pagina’s. In geen ander Europees land zijn coalitieakkoorden zo dik. Dat moet anders, zei informateur Herman Tjeenk Willink dit voorjaar, en zijn opvolger Johan Remkes vindt dat ook.

Het dunne coalitieakkoord moet bijdragen aan de gewenste nieuwe bestuurscultuur in Den Haag. Nu ligt de macht vooral bij het kabinet en de zittende coalitie, terwijl de oppositie toekijkt. Met een dun akkoord krijgt de minister meer te zeggen over de uitvoering van zijn beleid. Ook het parlement krijgt dan meer invloed, omdat niet ­alles op voorhand is geregeld. De informateurs willen dat partijen alleen nog afspreken wát ze willen bereiken, en waarom. De ministers gaan over de praktische uitwerking.

Remkes erkent dat de verleiding groot is alsnog een dichtgetimmerd akkoord te maken. “Zeker op onderwerpen waar de visies en opvattingen van partijen sterk uiteenlopen.” Daarbij helpt het niet dat de onderhandelende partijen afgelopen halfjaar flink met elkaar in de clinch lagen. Er zijn wonden geslagen door de breed gesteunde motie van afkeuring tegen de VVD-leider, en het uitsluiten van de ChristenUnie door D66. Gerrit Zalm zei ooit over een dun akkoord: “Dat werkt alleen als partijen erop kunnen vertrouwen dat ze er met elkaar wel uitkomen, ook over de onderwerpen die niet in het akkoord staan.”

Gestold wantrouwen

Oud-premier Ruud Lubbers van het CDA noemde een dichtgetimmerd regeerakkoord daarom een uiting van ‘gestold wantrouwen’. Het was volgens hem de beste manier om een stabiele regering te krijgen met partijen die elkaar in verkiezingstijd nog fel bestreden. Sindsdien is de filosofie van Lubbers leidend bij formaties. Want een minister die te veel zijn eigen gang gaat, zijn zin doordrijft of tegen de wens van een coalitiepartner ingaat, is voer voor conflicten.

De Berlijnse hoogleraar Heike Klüver en Zweedse professor Hanna Bäck analyseerden 224 regeerakkoorden vanaf 1945, in diverse Europese landen. Zij concludeerden dat er gedetailleerde akkoorden komen wanneer bij een formatie veel partijen met grote programmatische verschillen zitten. Met zo’n uitgebreid akkoord wordt de ‘ministeriële drift’ beperkt. Bij kleine regeer­akkoorden ontstaat er tussentijds veel ­coalitieoverleg om crises te bezweren.

De vier formerende partijen doen precies het tegenovergestelde. Ze verschillen op onderwerpen fors van mening, maar willen toch een kort akkoord, met meer ministeriële vrijheid en tegelijkertijd het coalitieoverleg afschaffen. Ze hebben inmiddels de grote en urgente thema’s voor het coalitieakkoord vastgesteld: stikstof, veiligheid, klimaat, bestaanszekerheid, wonen en een nieuwe bestuursstijl.

De vraag is of thema’s als klimaat en stikstof kunnen worden beslecht in een dun akkoord, zonder harde afspraken hoe de doelen worden bereikt. Voormalig VVD-leider Ed Nijpels ziet dat niet gebeuren, zo zei hij vorige week. “Het is ondenkbaar dat je klimaatbeleid in twintig regeltjes afdoet. Dan wens ik de minister veel succes die alle maatregelen mag gaan uitleggen in de coalitie en de Tweede Kamer. Je weet hoe dat gaat, nu zijn de politici aan de formatietafel nog elkaars vrienden, maar over een week zijn ze weer elkaars vijanden.”

Remkes erkende dat ook. “Er zijn natuurlijk een paar ingewikkelde ‘hoe’-vraagstukken waar je aan die formatietafel niet omheen kunt, dus daar zal wel gedegen over gesproken worden. Maar dat gaat alleen maar over de echte, hele ingewikkelde politieke highlights, en nergens anders over”, bezwoer hij.

Niemand mag straks komen klagen

Bij de hoofdthema’s zal uitgebreid worden stilgestaan. Maar wat gebeurt er met de thema’s die niet in het akkoord staan? Is dat geen recept voor problemen? Remkes wil dat niet horen. In het coalitieakkoord “staat een vrij groot aantal dingen niet”, zo waarschuwde hij. En daarover mag niemand straks komen klagen, want “dat is de consequentie van die brede wens, die ook in de Kamer werd uitgesproken”.

Cruciaal wordt straks de verdeling van ministersposten over de verschillende partijen. De ministers gaan het beleid uitvoeren. Maar hoe zorg je ervoor dat een minister van een andere partij het gewenste beleid uitvoert, als dit niet vooraf wordt geregeld? Zal D66 asielbeleid weer aan een VVD’er toevertrouwen, of CU medisch-ethische onderwerpen aan een D66’er?

PvdA en GroenLinks, die lange tijd hoopten mee te gaan formeren, zagen absoluut niets in een kort regeerakkoord. Er is immers een duidelijk rechtse Kamermeerderheid. Zij voorspelden dat er weinig terecht zou komen van hun linkse wensen als die niet ‘tot achter de komma’ in het regeerakkoord stonden. Voor VVD en CDA is een dun regeerakkoord prettig, omdat zij verzekerd zijn van steun van die rechtse meerderheid. Maar of dat voor D66 en ChristenUnie ook zo gunstig is, valt te bezien.

