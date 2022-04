Een beetje oligarch betrekt zijn boot uit superjacht-walhalla Nederland

Nederlandse scheepsbouwers mogen veertien superjachten voor rijke Russen niet leveren vanwege de sancties. Ons land is op dit gebied het walhalla voor de rijksten der aarde. Waarom?

De Britse staatssecretaris van transport Grant Shapps glimt van trots. Achter hem ligt het 58,5 meter lange superjacht Phi aan de kade in het Londense zakendistrict Canary Wharf. De staatssecretaris staat erbij als een jager die poseert met zijn prooi. De opgetrommelde Britse pers klikt gretig met de camera’s. “Dit schip gaat nergens heen”, vertelt Shapps de aanwezige journalisten. Volgens de autoriteiten is een opzettelijke poging gedaan om het ware eigendom te verbergen. “Een Russische oligarch.”

Amper een kwartier daarvoor ging de Britse douane aan boord van het superjacht, met een waarde van 38 miljoen pond (ruim 45 miljoen euro). Phi is het eerste schip van een Russische eigenaar dat de Britten hebben vastgelegd sinds de oorlog in Oekraïne. Een trofee, en dat wil de staatssecretaris Shapps niet geruisloos voorbij laten gaan.

Op het hoofdkantoor van superjachtbouwer Royal Huisman in het Overijsselse Vollenhove kijken ze met gemengde gevoelens naar de beelden uit Londen. Nog niet zo lang geleden, in juli vorig jaar, liet de scheepswerf het schip van de Russische eigenaar te water in het Vollenhoverkanaal. Het Nederlandse bedrijf bouwde het jacht dat van alle gebruikelijke luxe is voorzien: van zwembad en bubbelbad tot wijnkelder. “Het langste schip in zijn klasse”, weet Jurjen van ’t Verlaat van Royal Huisman te melden. De zegsman van de werf wil de berichten uit Londen graag nuanceren. “De eigenaar staat niet op een sanctielijst en het schip is niet in beslag genomen, maar tegengehouden.”

Een van de grote superjachtbouwers

Royal Huisman is gespecialiseerd in luxueuze zeil- én motorjachten. Het bedrijf bouwt één à twee superjachten per jaar, het langste is vooralsnog 81 meter en voer onlangs uit. De scheepswerf is een van de vier grote superjachtbouwers van Nederland. Van de Verenigde Staten tot Taiwan en van Qatar tot Rusland: rijken zijn dol op een superjacht van Nederlandse makelij.

Afgelopen week maakte minister van buitenlandse zaken Wopke Hoekstra bekend dat vanwege de sancties veertien schepen van rijke Russen onder toezicht staan. Deze jachten mogen niet worden afgeleverd door de Nederlandse werven. Het gaat om schepen die in aanbouw of in onderhoud zijn. Bij een van deze jachten wordt de relatie met een Rus van de Europese sanctielijst onderzocht. De douane doet nog nader onderzoek bij zeker vijftien werven en vijf handelaren.

Orders van de superrijken

De meeste superjachtbouwers die Trouw benaderde, houden hun werf hermetisch afgesloten voor journalisten. Royal Huisman niet. Van ’t Verlaat werkt al ruim twintig jaar op de scheepswerf in Vollenhove. In rondleidingen vertelt hij graag het verhaal over de industrie die een belangrijke bijdrage levert aan de Nederlandse economie en hoeveel gezinnen hun brood verdienen met de orders van superrijken.

Een jacht in aanbouw van Royal Huisman. Het bedrijf benadrukt geen Russische klanten te hebben op dit moment. Beeld Bram Petraeus

Dat wordt nu overschaduwd door de sancties, waardoor een ware jacht is geopend op het speeltje van rijke Russen. Van ’t Verlaat wil één ding benadrukken tijdens de rondleiding op de werf. In de gigantische hallen van de werf in Vollenhove liggen nu geen schepen van Russische klanten. “Daar bouwen we op dit moment niet voor, ook niet via ondoorzichtige constructies.” Het bedrijf heeft vooral rijke Amerikanen en Europeanen in het klantenbestand.

In 2017 kwamen Nederlandse superjachtbouwers nog negatief in het nieuws toen uit de Paradise Papers bleek dat dubieuze oliemagnaten jachten kochten in Nederland door middel van schimmige constructies. Royal Huisman screent al zijn klanten via externe bureaus, zo stelt het bedrijf zelf. “Dat moet ook van de bank. Superjacht Phi bijvoorbeeld, is in 2018 besteld en vorig jaar opgeleverd. Toen was er nog geen sprake van oorlog en sancties.”

Helikopterplatform dat tot bioscoop kan worden omgebouwd

Uit onderzoek van de SuperYacht Times blijkt dat 9 procent van de superjachten wereldwijd eigendom is van Russen. Alleen Amerikanen hebben er meer (23 procent). Hoewel Huisman op dit moment geen Russische klanten kent, geldt dat allerminst voor andere Nederlandse scheepswerven. Een daarvan heeft zelfs een Russische aandeelhouder: Heesen Yachts uit Oss, waarvan oligarch Vagit Alekperov eigenaar is. Zijn eigen werf bouwt op dit moment een nieuw superjacht voor hem: de Galactica, met een waarde van 100 miljoen euro.

Het schip is met ruim 80 meter en een snelheid van 29 knopen het snelste aluminium motorjacht. Inclusief volwaardig helikopterplatform dat tot bioscoop kan worden omgebouwd, een zwembad met waterval en een beachclub. De Galactica ligt nu in de haven van Harlingen. Bronnen vertellen aan RTL Nieuws dat het een van de schepen is die deze week door de autoriteiten onder toezicht zijn gesteld. Een zegsvrouw van Heesen wil dit desgevraagd niet bevestigen.

Met het jacht naar de Noordpool

Waarom komen die Russen, en andere superrijken uitgerekend naar Nederland om hun schip te bouwen? Wie Nederland en superjachten zegt, zegt Champions League, vertelt René Quist. Hij is hoofdredacteur van vakblad Schuttevaer. “Hier geldt het wereldwijd bekende gezegde: in Italië bouwen ze de meeste jachten, in Duitsland de grootste en in Nederland de beste.”

Dat heeft enerzijds te maken met de Nederlandse scheepsindustrie die al honderden jaren floreert. Anderzijds zijn onze scheepsbouwers betrouwbare leveranciers, iets waaraan het in het buitenland nog weleens schort. Een pre voor superrijken. “De eigenaar wil in 2023 naar de Noordpool met zijn jacht en dan moet dat gewoon af zijn. De rijken der aarde hebben dat nou eenmaal in hun hoofd.”

Russische sancties treffen grote superjachtwerven Royal Huisman uit Vollenhove bouwt niet voor Russische klanten op dit moment. Andere grote superjachtwerven doen dat wel. Het gaat onder meer om Feadship, Heesen Yachts, Damen Yachting en Oceanco. Werven mogen overigens wel verder bouwen. “De schepen staan onder verscherpt toezicht om nader te onderzoeken of en hoe er sprake is van Russisch eigendom”, reageert Michel Revet van branchevereniging Netherlands Maritime Technology. “We maken ons uiteraard ook zorgen over de impact die dat heeft op onze bedrijfstak.” Los van de werven treffen de sancties ook veel toeleveranciers. “70 procent van de waarde van een schip is inkoop, dus spullen die door maritieme toeleveranciers worden geleverd en geïnstalleerd aan boord.”

Ook innovatie speelt een steeds belangrijker rol, weet Quist. “Men wil een uniek schip op alle fronten, dus ook eentje dat het meest energiezuinig is. Ze willen onderscheidend zijn.” En wie niet mee kan doen in de strijd om het langste jacht gaat voor andere unieke eigenschappen. “Dat doe je niet door op het Cannes Yachting Festival met een oude dieselmotor rond te varen. Daarmee scoor je geen punten. Die gasten willen juist een geruisloze motor en geld speelt geen rol.”

Een medewerker van Royal Huisman is bezig met een onderdeel voor een superjacht. Beeld Bram Petraeus

De Nederlandse scheepswerven bouwen ook steeds grotere jachten. Ging er in 2019 nog één jacht van 80 meter of meer te water, in 2020 waren dat er al zes. Want tegenwoordig tel je als rijkaard pas mee met een bootje vanaf een meter of 60. Ook hip: een ‘bijboot’ voor het personeel en het ‘speelgoed’ zoals de helikopter.

Een zeiljacht voor het klimaat

Groot, groter, grootst. Dat zien ze ook in Vollenhove. Aan de muur in de scheepswerf hangt de geschiedenis van het bedrijf in foto’s. In 1884 bouwde het bedrijf de eerste boot, een houten Giethoornse punter. In de jaren tachtig, een eeuw later, volgden de eerste jachten; inmiddels vestigt de werf record na record. Van ’t Verlaat: “We hebben de hal al eens moeten uitbouwen met een tent, omdat het nieuw te bouwen schip er anders niet in paste.” Hij ziet ook meer interesse in zeilen, want ‘ook de miljonairs willen hun steentje bijdragen’ aan het klimaat. “Het hebben van een zeiljacht is het maken van een statement.”

Hoewel de Nederlandse scheepsbouwers hun vermogende klanten het liefst lekker maken met de grenzeloze mogelijkheden, lopen ze toch tegen die grenzen aan. Grote werven als Oceanco, Huisman en Heesen zitten met hun scheepswerven een stuk van zee, waardoor de smalle Nederlandse bruggen een obstakel vormen. Een paar jaar geleden betaalde Royal Huisman ‘substantieel’ mee aan de vernieuwde en bredere Vollenhoverbrug.

Eerder dit jaar domineerde de Rotterdamse monumentale brug ‘De Hef’ wereldwijd het nieuws. De brug moet worden ontmanteld, zodat het 127 meter lange zeiljacht van de Amerikaanse Amazon-miljardair Jeff Bezos de Noordzee kan bereiken. Gebouwd door Oceanco uit Alblasserdam, kosten van de driemaster: 400 miljoen euro. Wie op de website van het Nederlandse bedrijf kijkt, ziet onder het kopje ‘routebeschrijving’ slechts twee keuzes: ‘by helicopter’ of ‘by plane’.

Champagne en kaviaar

Na het bericht over de monumentale brug die moet wijken voor het schip van een miljardair klinkt ook steeds luidere kritiek. Moeten we wel goed willen zijn in het bouwen van superjachten voor rijken? Ja, zegt Bart Kuipers resoluut. Hij is haveneconoom aan de Erasmus Universiteit en onderstreept het belang van de sector voor de Nederlandse industrie. Bijvoorbeeld het relatief groot aantal banen in de sector: zo’n 3300, maar ook de tal van Nederlandse leveranciers van interieur en ontwerp tot de zwembaden en techniek. “In Nederland hebben we topwerven”, gaat Kuiper verder. “Typisch Nederlands. Een land waar rijke mensen verdacht worden gemaakt, terwijl we wel allemaal spullen bestellen bij de bedrijven van Jeff Bezos.”

Volgens hem moeten we niet vergeten dat er een hele markt om de superjachtbouw heen zit. Het gaat dan niet alleen om de toeleveranciers van techniek en interieur. “Die rijken komen ook naar Nederland, daar zit een hele hospitality aan vast. Ik spreek mensen op die werven die vertellen over hoe de champagne en kaviaar tevoorschijn komt. Een hele happening.” Van ’t Verlaat van Royal Huisman vindt ook dat we best wel wat trotser mogen zijn op de Nederlandse jachtenbouw. “We zijn hier gewoon heel goed in. Hoe mooi is het dan dat wij die schepen kunnen bouwen voor de superrijken en vooroplopen in de wereld?”

