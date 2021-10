Een avondje naar het jeugdtheater? Dit zijn de beste voorstellingen van deze herfstvakantie

Jeugdfestival De Betovering

Den Haag is in de herfstvakantie één groot podium voor theatervoorstellingen. Op meer dan 50 locaties is dans, mime, muziek, theater en poppenspel te zien. Aanraders zijn de openingsvoorstelling Tori van HNTjong, met theater, animatie en een live dj en Het einde van het begin van het einde van Theater Artemis, over een wereld zónder theater. Ook is er veel dans te zien, zoals Bange Rick van SALLY Dansgezelschap Maastricht over twee waaghalzen en één bangerik. Verder zijn er tijdens het festival workshops films maken, dj-en, theater, hiphop en moderne dans.

15 t/m 23 oktober. www.debetovering.nl

Bange Rick. Beeld fotograaf: Tycho Merijn

Volwassen begluren

De één verzamelt voetbalplaatjes, de ander schelpen. Maar de 7-jarige Jo heeft in de voorstelling Het Mysterie van de Grote Mensen een wel heel bijzondere hobby: hij verzamelt volwassenen en stopt ze in een schoenendoos. Hij begluurt ze en probeert achter hun geheimen te komen. Wat doen ouders eigenlijk als je slaapt? Waar blijven overblijfmoeders na het overblijven? En wat is nu eigenlijk het nut van een snor onder je neus? De volwassenen zijn lastige huisdieren. Als Jo maar even niet oplet, ontsnapt er weer één.

Vanaf 6 jaar. 13 okt. t/m 28 nov. www.onstage.stipproducties.nl

Beeldend theater met levende huisraad

In de voorstelling IK… eh ik van het Houten Huis spelen het ingenieuze decor en de rekwisieten de hoofdrol. Een nerveuze man woont in een te klein huis, waar zijn telefoon te veel praat en zelfs de horlogewekker zich met zijn leven bemoeit. Gelukkig heeft hij één vriend: een zingende goudvis. Dan kantelt plotseling zijn huis en ligt alles overhoop. Het toilet verandert in een badkuip, het water stroomt naar de zee en dan zwemmen de man en zijn goudvis hun vrijheid tegemoet. Met live muziek en verrassende geluidseffecten.

Vanaf 6 jaar. 15 okt. t/m 7 nov. www.hethoutenhuis.org.

Hotel Hierwaardaar. Beeld fotograaf: Bart Grietens

Dansende vissen in een vervallen hotel

Ook in de danstheatervoorstelling Hotel Hierwaardaar leidt de eigenwijze huisraad een eigen leven. Vier verdwaalde hotelgasten belanden in de lobby en proberen hun draai te vinden tussen dansende vissen, plagend meubilair en stormende muren. Het vervallen hotel aan het eind van alle steden is bevreemdend, maar ook herkenbaar voor iedereen die weleens in een eigenaardig hotel heeft gelogeerd. De familievoorstelling van De Dansers en Het Filiaal is een mix van dans, mime en beeldend theater.

Vanaf 8 jaar. 15 okt. t/m 3 apr. www.hetfiliaal.nl

Gouden Koets

De muzikale familievoorstelling De Gouden Koets van Urban Myth geeft (groot)ouders en kinderen een kritische blik op de koloniale geschiedenis. De achttienjarige prinses Wilhelmina gaat vlak voor haar kroningsfeest naar het Paleis voor Volksvlijt, waar haar cadeau staat: de Gouden Koets. Daar ontmoet ze ook Kwadjo, een jongen met een bijzondere geschiedenis, die in 1885 werd meegenomen uit Suriname. Op de koets zien ze een schildering van een jonge, witte vrouw op een troon en daaromheen halfnaakte zwarte mensen. Het geeft Wilhelmina een héél ander idee over haar koningschap overzee.

In het Amsterdam Museum is de gelijknamige expositie De Gouden Koets te zien, met foto’s, kostuums, verhalen, schilderijen én de echte, gerestaureerde koets.

Vanaf 8 jaar. 18 okt. t/m 20 feb. www.urbanmyth.nl en www.amsterdammuseum.nl