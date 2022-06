Druktemaker Pieter leefde met volle kracht vooruit

Twee keer overleefde hij een levensbedreigende ziekte en twee keer vocht hij voor de liefde van zijn leven. Pieter van Ballegooijen leefde met dubbele intensiteit en bezieling tot zijn lijf het echt op moest geven.

Een goede grap mag geld en vrienden kosten, zei Pieter. Humor was zijn levenselixer, altijd was hij op zoek naar een geestigheid. Zijn plagerijen konden een scherp randje hebben, maar dierbaren wisten: hoe harder Pieter plaagde, hoe leuker hij je vond.

Waar Pieter was, was er leven in de brouwerij. Mensen verbaasden zich er weleens over dat in zo’n klein en tenger lijf zoveel energie en lawaai kon zitten. Zoals zijn medestudenten, toen Pieter werktuigbouwkunde ging studeren. Wie was dat drukke mannetje met woeste krullenbol in geel-gestreepte tuinbroek met borstzak waar een klein beertje uitstak? Op zijn studentenkamer had hij nog een drumstel staan ook. Maar met alle chaos die hij meebracht, ontpopte hij zich al snel tot de spil van een hechte vriendengroep, die ook na de studie bleef bestaan.

Als kind op skies.

Ook al liep hij bij het lol maken voorop, Pieter was tegelijkertijd iemand die de diepte opzocht. Hij bracht gesprekken in zijn jaarclub en de Delftse studentenvereniging Leeghwater snel op filosofisch niveau. Hij was iemand bij wie vrienden om raad kwamen vragen. Voor hun lol deden ze dat niet altijd, want in al zijn onstuimigheid wist hij mensen haarscherp te observeren. Als hij vond dat iemand een eigen aandeel had in een probleem liet hij dat onomwonden weten.

Stralende lach en humor

Meisjes, daar keek hij niet naar om. Voor hem was er maar één vrouw. Hij had haar ontmoet tijdens een hockeytoernooi in België, waar zij als zeventienjarige een Wassenaars team van kleine meisjes coachte en hij, toen achttien, scheidsrechter was. Hij kwam uit een welvarend ondernemersgezin, zij was van adellijke komaf. Zij had nog nooit een jongen ontmoet die zo compromisloos zichzelf was en zo’n stralende lach en humor had. “Jij bent het eerste meisje dat mij ziet staan”, zei hij na een nacht in de disco, die zij afsloot met blauwe tenen en schenen omdat Pieter zo woest had gedanst.

Hij had een hele lichte kant, ontdekte ze, maar ook een sombere, waarin zich een boosheid op de wereld schuilhield. Zo gek was dat niet. Pieter was pas recent genezen van lymfeklierkanker, waarvoor hij datzelfde jaar bestralingen had ondergaan. Lijf en geest hadden er een flinke klap van gekregen. Zijn schorre stem hield hij eraan over. Ze leerden elkaar beter kennen en kregen een relatie. Pieter was geen doorsnee jongen, dat merkte Loylou meteen. Hij leefde gepassioneerd, met volle kracht vooruit, of kwam tot volledige stilstand, met dagen waarin hij neerslachtig was.

Pieter was chaotisch, maar ook zo handig dat hij alles kon maken. Hij was iemand die alles wist – vaak ook beter wist – en daarnaast vol zat met vragen over het leven. Hij hield van ruige bands als Led Zeppelin, kwam altijd te laat, maar was er dan wel helemaal. Pieter skiede en hockeyde op hoog niveau. Zeilen was een van zijn passies. Vanaf zijn vierde hadden zijn ouders een vakantiehuis in Zeeland, waar Pieter de Oosterschelde en het Veerse Meer leerde kennen als zijn broekzak. Eén van hun zeilboten was vernoemd naar de bijnaam die hij als baby had, de ‘Pieter Paniek’. Op het water was Pieter in zijn element, soms rustig met de blik op de horizon, soms woeste wedstrijden varend waarbij hij het prachtig vond als de matrassen in het vooronder doorweekt raakten. Hij bouwde als tiener zijn eigen surfplank.

Vroegwijs en tegendraads

Pieter hield niet van conventies, was tegendraads en wilde het liefst zijn eigen kop stoten. Als nakomertje in een gezin met een zeventien jaar oudere broer en een dertien jaar oudere zus was hij vroegwijs. Zijn vader had een succesvolle onderneming in de kunststofindustrie opgebouwd in de buurt van de Belgische stad Leuven. Het gezin woonde in Ukkel, bij Brussel, waar Pieter op de internationale school zat in een klas met vrijwel alleen Nederlanders. Hij had altijd het beste rapport.

Pieter van Ballegooijen, eind twintig.

In de tijd na zijn ziekte voerde hij tijdens het eten eens een discussie met vrienden. “Maken jullie je druk om je broodbeleg?”, vroeg hij bevreemd en wat streng. Zelf had hij de dood in de ogen gezien en vond zo’n gedoe om beleg triviaal. “Maar wij hebben zo’n ziekte niet meegemaakt en vinden broodbeleg wel belangrijk”, antwoordden ze. Jaren later zou hij zeggen dat dat indruk had gemaakt, dat ze gelijk hadden.

Loylou was zijn grote liefde, dat stond voor hem vast. Toen zij na negen maanden de relatie verbrak omdat de heftigheid van zijn liefde haar benauwde, zei Pieter: “Dat kan niet, want jij bent de moeder van mijn kinderen”. Ze gingen evengoed hun eigen weg. Na zijn studie vertrok Pieter voor een reis door het Caribisch gebied. Hij monsterde aan bij verschillende zeilschepen en at ’s avonds zelf gevangen vis. Naar vrienden en naar Loylou, die wel in zijn leven was gebleven, schreef hij lange brieven met beeldende reisbeschrijvingen en reflecties over zichzelf en wat hij leerde.

Aan de slag in het familiebedrijf

Terug in Nederland ging hij aan het werk, onder meer in een technisch bedrijf en als timmerman. Hij woonde in het oude huis van zijn grootmoeder in Amsterdam, de stad waar zijn ouders in hun jonge jaren hadden gewoond en waar zijn geliefde Ajax voetbalde. Na aanvankelijk verzet besloot hij terug te verhuizen naar Brussel om in het familiebedrijf aan de slag te gaan.

Hij was eind twintig toen het opnieuw aanraakte met Loylou. Pieter kreeg gelijk: ze werd de moeder van zijn kinderen, in vierenhalf jaar tijd kregen ze twee jongens, een meisje en weer een jongen. En ze trouwden. Er brak een vol leven aan met jonge kinderen, Pieters bedrijf, het werk van Loylou werk als spiritueel coach, veel vrienden, hobby's en zeilen.

Pieter en Loylou op hun bruiloft.

Het stel was inmiddels verhuisd naar Amersfoort, Pieter bracht een paar dagen per week door in België voor zijn werk, waar hij later directeur zou worden. Collega’s waardeerden zijn koers van aandacht, eerlijkheid en plezier. Hij wist anderen zijn vertrouwen te geven. Soms hoorden ze een brul uit zijn kantoor als er problemen waren met de computer. Pieter kon gefrustreerd raken als iets niet ging zoals hij wilde, ook thuis vlogen de telefoons wel eens door de keuken.

Trots op de prestaties van zijn nageslacht

In hun huis was het een zoete inval. Pieter kon goed met jonge mensen overweg, ook met de vrienden van zijn kinderen. Hij begreep ze en oordeelde niet. Jarenlang was hij een onvermoeibaar hockeycoach in hun teams. Trots was hij op prestaties van zijn nageslacht, maar nog trotser als ze iets hadden uitgespookt dat niet door de beugel kon. Een wonderlijke vader was hij wel. “Zo danste papa vroeger”, zei hij op een feest tegen zijn tieners, om het vervolgens te demonstreren. Gênant, maar naarmate ze ouder werden begonnen ze het leuker te vinden. Gesprekken op de bank waren er, waarbij hij hele monologen hield, maar zijn kinderen steeds vaker om advies vroeg. Hij knuffelde ze veel en wilde het liefst erbij zijn bij alles wat ze deden.

Beeld Annepaul Roukema

Pieter was trouw. Hij had nog vrienden uit zijn Brusselse kindertijd, uit zijn studententijd en maakte met zijn humor en diepgang nieuwe vrienden uit alle hoeken van de samenleving. Op zijn hockeyclub werd hij Rataplan genoemd omdat hij altijd chaos schiep. Je kon hem uittekenen met zijn versleten leren jas en verwilderde bos haar. Een levensgenieter die ook kon tobben, druktemaker met een groot hart en alleskunner. Zo verbaasde hij zijn zoon, die graag wilde leren windsurfen, door na een mondelinge instructie met veel gebaren met zijn gewone kleren aan de surfplank op te stappen, naar de overkant van de kreek te surfen en weer soepel terug.

De vrouw van zijn leven

Hij was toen midden veertig. Op zijn vijftigste onderging Pieter een openhartoperatie en kreeg hij een nieuwe hartklep. In die revalidatieperiode moest hij al zijn krachten bundelen, ook omdat Loylou bij hem weg was, ze was verliefd op een ander. Pieter bleef voor de tweede keer overtuigd dat ze bij hem terug zou komen. De deur bleef voor haar open. “Want jij bent de vrouw van mijn leven, de moeder van mijn kinderen”, zei hij.

Pieter temidden van zIjn gezin, in 2015. Beeld Annepaul Roukema

En ze kwam terug. Op het landgoed dat ze overnamen van haar ouders, vlakbij Amersfoort, dat hij deels eigenhandig verbouwde, wilden ze samen oud worden. Het liep anders. De ziekte van Lyme, gevolgd door corona, griep en een ontsteking aan zijn been verzwakten hem en een bacterie aan zijn hartklep werd hem fataal. “Het gaat goed met me”, had hij kort voor zijn overlijden nog optimistisch gezegd.

Pieter van Ballegooijen werd geboren op 14 maart 1968 in Ukkel (België) en overleed op 2 mei 2022 in Amersfoort.