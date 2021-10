Drie generaties Havertong: ‘Er is nog veel mis. Maar mensen krijgen het nu wel door’

De vraag was: Hoe is het om anders te zijn dan witte Nederlanders en tegen barrières aan te lopen? Theatermaker Gerda Havertong had er haar hele leven mee te maken. Haar dochter kan ervan meepraten en kleindochter is alert.

Moeder en dochter moesten wel even grinniken toen ze hoorden waarover Trouw het met ze wil hebben: alledaags racisme. Ze hebben er al wat langer mee te maken, wilden ze maar zeggen, dus het had ook jaren eerder gekund. Maar kom maar op. De kwestie is belangrijk genoeg.

Directe aanleiding voor het gesprek met theatermaker Gerda Havertong (74), dochter Zuléma Gilliot van Gimst (43) en kleindochter Maïza (12) is de Black Achievement Month die vandaag (vrijdag 1 oktober) begint. Thema dit jaar: verbonden generaties. Extra bijzonder is dat Havertong als ambassadeur een van de gezichten is van deze maand. Ze vindt het een eer, maar beseft ook dat ze al decennialang een zwart rolmodel is: “Ik heb wel wat te melden.” Voor haar verdiensten zal ze ook geëerd worden met de Lifetime Achievement Award.

Want niet iedereen weet dat, maar Havertong was op haar mild prikkelende en charmante wijze een van de eerste anti-Zwarte Piet-activisten van Nederland. Ver voor de Black Lives Matter-beweging van nu. Al in 1987 vertelde ze in Sesamstraat aan de kinderen en ouders thuis dat ze er genoeg van had dat zwarte mensen rond 5 december altijd worden uitgejouwd. En pas sinds vorig jaar is het einde van Zwarte Piet echt in zicht. Havertongs decennialange bijna dagelijkse aanwezigheid in het kinderprogramma was sowieso van grote betekenis, want hoeveel zwarte mensen zag je tot voor kort nou helemaal op tv?

Haar dochter Zuléma volgt de berichten van zwarte activisten op sociale media op de voet. “Ik zie veel van wat er mis is. Maar ik zie ook mensen wakker worden. Ik ben niet somber.” Ze zat zelf lang in de reisbranche en doet als atlete mee aan halve marathons en triatlons, ook voor het goede doel. Dochter Maïza zit net op de havo, op het Arte College in Almere Poort, zij is wel blij dat er meer kinderen van kleur in haar klas zitten dan op de basisschool. “Ik heb nu witte én donkere vriendinnen.”

Dochter en kleindochter zijn voor dit gesprek vanuit Almere naar het huis van ‘granma’ gekomen, een deels tot kunsthuis verbouwde woonboerderij in Epse, niet ver van Deventer. Havertongs echtgenoot Roelof Lenten was kunsthandelaar en -verzamelaar en samen bestierden ze de laatste jaren Kunstgalerij Lenten. Hij was 86, ze waren 28 jaar getrouwd. Onlangs overleed hij aan corona. Havertong is sindsdien in de rouw, ze verlaat haar huis nog nauwelijks.

Tutoyeer me

Eenmaal aan tafel blijken de drie generaties Havertong het prettig te vinden eens wat langer met elkaar te spreken over ‘anders zijn’. Ze wisselen er altijd hooguit ‘wat losse flodders’ over uit, zegt Gerda, die bij de voornaam mag worden genoemd. “En tutoyeer me, daar val ik niet van om.”

Vanaf dat ze op haar negentiende uit Suriname naar Nederland kwam, heeft ze altijd gevoeld meer haar best te moeten doen dan witte mensen. Ze legt uit waarom ze best een beetje bitter is geworden: “Nederland permitteert zich al eeuwenlang ons steeds weer anders te noemen. Eerst waren we migranten, toen minderheden, toen allochtonen, toen waren we divers, nu gaat het om inclusie en zijn we mensen van kleur. Maar waarom is er nooit aandacht geweest voor gekleurde mensen op hun eigen vakgebied? Ik had al jaren geleden een blik zwarte getalenteerde mensen kunnen opentrekken in de kunst. Steevast hoorde je: We kunnen ze niet vinden. Wat meespeelde was dat men vond: ze hebben niet dat intellect, de gratie. Nu hebben witte mensen dat blik zelf opengetrokken. En kijk met hoeveel we zijn!”

Beeld Hanne van der Woude

Zuléma: “We zijn ineens hip, zwarte twintigers en dertigers deponeren hun ongenoegen nu allemaal op sociale media. Heel goed. Er verandert eindelijk langzaam iets, er komen gekleurde mensen in beeld, maar het heeft even geduurd zeg. Nederland loopt echt achter.”

Maïza: “Nederland was toch ook een van de laatste landen die de slavernij afschaften?”

Gerda: “Klopt, Nederland was het eerste land dat zei het te zullen doen, maar was een van de laatste die het daadwerkelijk deden, zelfs Engeland, die veel meer slaven had, was eerder.”

Maar even, er is toch al veel ten goede veranderd? Zwarte Piet is bijna verdwenen, mede door de Black Lives Matter-beweging hebben witte mensen een beetje door hoe het is om zwart te zijn, en er zitten steeds meer zwarte mensen op belangrijke posities en krijgen prijzen. Zo ontving de Ghanees-Nederlandse Emmanuel Ohene Boafo onlangs als eerste zwarte acteur de belangrijkste toneelprijs, de Louis d’Or. Geweldig, vindt Gerda: “Vooral omdat hij een advocaat speelde (in Sea Wall, AS), een rol die universeel was, niet kleurgebonden. Voordat ikzelf in 1985 bij Sesamstraat kwam, viel ik al op door mooie stukken, monologen ook, waarin ik kon laten zien dat ik kon acteren. Later lukte dat niet meer, hoewel ik veel regisseurs persoonlijk benaderde. Graag wilde ik in Het poppenhuis van Ibsen spelen, die rol van sterke vrouw. Het lukte niet. Ik had ineens een etiket: ik was een Sesamstraat-actrice en ook nog zwart. Die betreffende regisseur zei dat hij nog niet aan Ibsen toe was, maar het daaropvolgende seizoen regisseerde hij Ibsen wel. Zonder mij. Maar met een witte collega.”

Hebben jullie je vaak moeten aanpassen aan de witte norm?

Zuléma: “Ik werkte lang in de reisbranche, dus ik maakte kennis met wat zij in die wereld representatief vonden. Eén keer heb ik gesolliciteerd als grondstewardess. Ik had een afro-achtig kapsel en was wat zwaarder dan nu. Het kwam er op neer dat mijn haar en mijn maat niet voldeden. Hun verlies, jammer voor hen. Ik heb tot mijn 26ste mijn haar ontkroest, daarna ben ik ermee gestopt, het is heel slecht, alles gaat dood. Toen Maïza tien was, wilde ze net als haar witte vriendinnen lang sluik haar. Ik heb het met een stijltang gedaan, haar haar brak. Het werd een drama.”

Maïza: “Een dieptepunt in mijn leven, er moest een heel stuk af.”

Zuléma: “Als kind smeekte ik jou ook mamma: mag ik relaxen? Zo heette dat. Het mocht niet, maar ik heb het toch gedaan.”

Gerda: “Ik stond niet stevig in mijn schoenen, want ik deed het als tiener in Suriname stiekem zelf ook. Je moest zorgen dat je ‘goed haar’ had, geen ‘slecht haar’. In de jaren tachtig droeg de Amerikaanse actrice Bo Derek ineens vlechtjes. Zeiden mensen tegen mij: Oh, je gaat Bo Derek doen? Huh, dacht ik. Waar waren jullie met je ogen al die tijd? Bo Derek doet mij na. Ere wie ere toekomt.”

Maïza: “Ik zie het ook op school, vlechtjes zijn nu voor iedereen een schoonheidsideaal.”

Hoe is het om witte vrienden en witte collega’s te hebben?

Gerda: “Ik heb een witte vriendin, al zeker veertig jaar. Samen bezochten we, met een witte vriendin van haar, een voorstelling. Na afloop stonden zij er met z’n tweeën over te praten, niet in de gaten dat ik er ook bij stond. Wat ik wilde zeggen, werd niet gehoord. Ik heb het later bij haar wel ter sprake gebracht, dat was ingewikkeld. Die sfeer voelde ik ook vaak op feestjes. Ik kon het niet laten, dan zei ik bij binnenkomst: heb je nog steeds alleen mij als zwarte vriendin?” (Hilariteit aan tafel.)

Zuléma: “Dat heb ik ook. Welcome to my life!”

Gerda: “Ik ben vaak ‘overgevoelig’ genoemd, dat woord wil ik niet meer horen, het maakt je klein. Ook door collega’s. Als ik in Sesamstraat in een scène iets moest gaan stelen in de winkel van Sien, wilde ik dat niet. Dan moet je mij tot vaste dievegge maken. Dat karakter kan ik uitdiepen. Ik was dan ‘overgevoelig’. Ik representeerde een grote groep, dat begrepen zij niet.

In het begin van Sesamstraat hadden we een begripvolle eindredacteur. In 1987 mocht ik van hem die inmiddels beruchte scène doen, waarbij ik de mensen thuis uitlegde - via Pino, die dacht dat ik als zwarte wel een streepje voor had bij Zwarte Piet - dat het sinterklaasfeest voor zwarte mensen helemaal geen feest is. Na de uitzending kreeg ik veel naar mijn hoofd geslingerd, mensen die me toeschreeuwden op straat, nare brieven. Maar ik was trots.”

Hoe is het om vaak de enige van kleur te zijn?

Zuléma: “Zelf heb ik net als mamma witte én zwarte vriendinnen. En die witte vriendinnen hebben mij ook als enige zwarte vriendin. Als ik vraag waarom, zeggen ze: Omdat jij van André Hazes houdt. Alsof ik de enige gekleurde ben die van Hazes houd! Gek toch? Als er dan nog een zwart iemand op een verjaardag is, word ik daar meteen vrienden mee (gelach). Echt. Ik deed afgelopen weekend mee aan een triatlon, als enige zwarte vrouw. Bij snowboarden ben ik ook altijd de enige zwarte, als je je helm afdoet zie je mensen denken: oh? Als ik dan weleens een andere zwarte persoon zie, wil ik die meteen omhelzen: Jij ook hier in de sneeuw?! We gingen eens met mijn witte schoonfamilie uit Zeeuws-Vlaanderen fietsen, het was alsof ik net in Nederland was, zo werd ik aangestaard.”

Gerda: “Sensatie. Niemand wil het missen. Haha.”

Zuléma: “Dat besef je niet als je verliefd wordt op een witte man.”

Jullie kregen alle drie als kind te horen: Doe je best, want je bent anders.

Gerda: “Net als ik weerbaar ben gemaakt, heb ik mijn dochter weerbaar gemaakt, en heeft zij dat bij Maïza gedaan. Er wordt anders naar ons gekeken. Je bent bij voorbaat inferieur. Ook Zuléma bijvoorbeeld op haar Haagse hostessopleiding, ‘dat kan ze niet’ hoorde ze vaak.”

Zuléma: “Wat ik Maïza op de basisschool, waar ze witte vriendinnen had, altijd zei: Als er iets gebeurt, pas op, jij hebt het gedaan. Pas later wordt uitgezocht hoe het echt zit. Geloof me, ik heb het ook meegemaakt.”

Maïza: “Het viel me eerst niet op, ik ben geen stout kind.”

Zuléma: “Ik vertel het steeds weer en ik weet zeker dat haar zwarte vriendinnen in de klas het thuis ook te horen krijgen. En dan is Maïza weer een lichtere versie van anderen in haar klas, de dubbelbloedjes. Dat is ook weer zoiets.”

Maïza: “Ik ben te wit voor donkere mensen en te zwart voor witte mensen.”

Zuléma: “Klopt. Ik zeg: heb lol met elkaar, maar wees op je hoede. Ik heb nooit, zoals mamma wel, van die rassenverschillen een ding gemaakt, want het vreet energie. En ik moest als kind altijd met haar mee naar demonstraties. Ik weet precies wat er mis is, maar ik heb er geen behoefte aan om op de bres te springen. Ik zou wel hebben meegelopen in de Black Lives Matter-demonstratie, maar ik zat midden in corona thuis met mijn zieke zoontje, dus ik vond het te link voor hem. Ik heb met Maïza wel alle beelden bekeken.”

Maïza: “Opstaan voor je rechten, vind ik goed. Ik zou wel willen meelopen, als het er maar een beetje rustig aan toegaat. Niet dat je mensen pijn doet die niks hebben gedaan.”

Gerda: “Vroeger heb ik vaak gedemonstreerd, de anti-apartheidsbeweging, black power, alles. In mijn werk was ik een rustige activist. Ik wil nog steeds dat gemeenschappen het voor elkaar in orde maken. Ik heb als een van de eerste zwarte ouders in Nederland gezien hoe je kind wegkwijnt in sinterklaastijd. Het is nu pas dat mensen doorhebben dat ik ook rood bloed heb, dat het niet zwart is. Zo voelt het. Mensen ontdekken dat we er zijn, dat is mooi.”

